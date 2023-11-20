Популярный ирландец из UFC: биография Конора Макгрегора

Кто такой Конор Макгрегор?
Конор Макгрегор вырос в суровом окружении и стал крупнейшей звездой в спорте смешанных единоборств (ММА). После присоединения к Ultimate Fighting Championship (UFC) в 2013 году The Notorious объединил полулегкий дивизион, выиграв свой титул в 2015 году, а в следующем году он стал чемпионом двух дивизионов, выиграв титул в легком весе.
Макгрегор также провел знаменитый бой с чемпионом по боксу Флойдом Мейвезером-младшим в 2017 году. Он внезапно ушел из ММА в марте 2019 года, прежде чем вернуться с победой в январе 2020 года.
Мейвезер против МакГрегора. Флойд Мэйвезер-младший одержал победу техническим нокаутом. Это был последний бой Флойда, завершившийся победой со счетом 50-0, 26 августа 2017 г. Лас-Вегас, США. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Конор Энтони Макгрегор родился у родителей Тони и Маргарет Макгрегор 14 июля 1988 года в Дублине, Ирландия. Выросший в грубом рабочем районе Крамлина, Макгрегор в детстве любил играть в футбол, прежде чем нашел выход своей агрессии в боксе. Он был членом боксерского клуба Crumlin с 11 до 17 лет, выиграв за это время чемпионат Дублина среди новичков.
В позднем подростковом возрасте Макгрегор начал тренироваться в до сих пор малоизвестном виде спорта смешанных единоборств под руководством Джона Каваны. Он также нашел работу ученика сантехника, но решил отказаться от профессии, несмотря на возражения родителей, чтобы осуществить свою мечту стать профессиональным бойцом.
Воины в клетке
Макгрегор дебютировал на профессиональном ринге 8 марта 2008 года в лондонском промоушене Cage Warriors, одержав победу техническим нокаутом. Он проиграл два из своих первых шести боев, прежде чем начать впечатляющую победную серию, завоевав как чемпионский титул в полулегком, так и в легком весе в 2012 году.
Конор МакГрегор против Денниса Сивера сражаются в бою на турнире UFC Fight, 19 января 2015 г. – Бостон, Массачусетс – Фото: Global Look Press
UFC
Подписанный президентом UFC Даной Уайтом в начале 2013 года, Макгрегор произвел впечатление нокаутом в первом раунде в своем апрельском дебюте за организацию. Он продолжал свой победный путь вплоть до июля 2015 года, когда победил Чада Мендеса за временный титул чемпиона в полулегком весе. В декабре того года он нокаутировал Хосе Альдо за рекордные 13 секунд и завоевал титул чемпиона в полулегком весе.
Макгрегор против Диаса 1 и 2
Когда чемпион в легком весе Рафаэль дос Аньос отказался от запланированного на март 2016 года титульного боя из-за травмы, Макгрегор поднялся еще на одну весовую категорию, чтобы сразиться с Нейтом Диасом в 170 фунтах. Ирландец в конце концов был измотан более крупным Диасом, прежде чем применить удушающий прием, прервавший его 15-матчевую победную серию.
В их долгожданном матче-реванше в августе того года Макгрегор снова быстро стартовал до того, как ситуация изменилась. На этот раз он отскочил, выиграв решающий четвертый раунд, и выстоял, несмотря на отчаянный запоздалый натиск Диаса, выиграв мгновенный классический бой решением большинства.
Чемпион в двух дивизионах
Вернувшись в более комфортный легкий вес, Макгрегор провел еще одно впечатляющее выступление, победив техническим нокаутом во втором раунде Эдди Альвареса в ноябре 2016 года, одновременно сделав его чемпионом UFC в легком и полулегком весах.
Эдди Альварес против Конора МакГрегора время ММА 2016 - UFC 205 в Мэдисон-Сквер-Гарден, 13 ноября 2016 г. – Нью-Йорк, США – Фото: Global Look Press
Лишение титулов и проигрыш Нурмагомедову
Отношения Макгрегора с UFC стали напряженными, когда его бездействие в октагоне побудило президента UFC лишить бойца титулов в полулегком и легковесном весах к началу 2018 года.
Макгрегор совершил свое долгожданное возвращение в октябре 2018 года, почти через два года после своего последнего боя в UFC, чтобы бросить вызов новому чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Сразу после победы Нурмагомедова в четвертом раунде между сторонами произошла послематчевая потасовка, в результате которой Макгрегор был дисквалифицирован на шесть месяцев.
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора из Ирландии во время турнира UFC 229, защитив свой титул в легком весе, 7 октября 2018 г. – Лас-Вегас, США. - Фото: Global Look Press
Уход и возвращение
26 марта 2019 года Макгрегор объявил через Twitter, что уходит из спорта, который сделал его знаменитым, завершив свою карьеру в ММА с рекордом в 21 победу и четыре поражения. Однако позже в том же году боец подтвердил, что намерен вернуться в январе 2020 года.
Возвращение Макгрегора было успешным, поскольку он победил американца Дональда «Ковбоя» Серроне техническим нокаутом за 40 секунд - это вторая по быстродействию победа в его карьере и его первая победа более чем за три года.
Дастин Порье и Конор МакГрегор с президентом UFC Даной Уайтом на пресс-конференции UFC 264, Лас-Вегас, Невада, США, 7 августа 2021 г. Фото: Global Look Press
Рост и стиль боя
Рост Макгрегора составляет 5 футов 9 дюймов, а досягаемость - 74 дюйма, что обычно дает ему преимущество в его матчах. В основном он дрался в полулегком весе (145 фунтов) и легковесной весовой категории (155 фунтов), но в своих поединках в полусреднем весе прибавлял до 170 фунтов.
Макгрегор тренировался в различных дисциплинах, включая капоэйру, тхэквондо и каратэ, и имеет коричневый пояс по технике грэпплинга бразильского джиу-джитсу. Тем не менее, он в первую очередь известен своей чистой ударной силой, особенно левым хуком, который отправил на ковер многочисленных противников.
Боец ММА Конор МакГрегор проводит тренировку Las Vegas Media перед предстоящим боем с боксером Флойдом Мэйвезером-младшим в UFC Performance Institute, 11 августа 2017 г. в Лас-Вегасе, США. Фото: Global Look Press
Печально известный костюм
Начиная промо-тур своего боя с Флойдом Мейвезером летом 2017 года, Макгрегор был одет в элегантный костюм в тонкую полоску, в котором при ближайшем рассмотрении оказалось, что полоски образованы строчками фразы «Пошел ты».
Менее чем через две недели производитель костюмов David August, Inc. объявил, что выпустит ограниченную серию одежды profane, чтобы удовлетворить спрос. Согласно веб-сайту компании, шерстяной костюм-тройка, сшитый по индивидуальному заказу, обойдется в 6500 долларов, а предполагаемый срок изготовления - от 12 до 15 недель.
Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор начинают свое мировое турне с пресс-конференции, 11 июля 2017 г. – Лос-Анджелес, Калифорния, США – Фото: Global Look Press
Татуировки
Наряду со своим боевым мастерством и дерзкими заявлениями, Макгрегор известен многочисленными татуировками, которые украшают его тело. Он говорит, что сделал свою первую татуировку с арабскими надписями на левой пятке в возрасте 20 лет после ночной попойки.
В остальном, большая часть чернил появилась с тех пор, как он перешел в UFC в 2013 году, включая большое изображение гориллы в короне, впивающейся зубами в сердце, на его груди и тигра на животе, между его фамилией и прозвищем. У Макгрегора также есть крылатое распятие на задней части шеи, соединенное со спиралью шипов, идущей вдоль позвоночника, и скопление розовых кустов, надписей и человеческих фигур, разбросанных по его левому предплечью.
Конор Макгрегор из Ирландии позирует на весах во время взвешивания UFC 257: МакГрегор против Порье, 22 января 2021 года, Абу-Даби, ОАЭ. Фото: Global Look Press
Аресты
В апреле 2018 года, за два дня до турнира UFC 223 в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк, Макгрегор появился со свитой в конце мероприятия для СМИ и начал сеять хаос, бросив ручную тележку в автобус. Разбитое стекло ранило нескольких бойцов UFC, находившихся внутри, в результате двое из которых отменили свои предстоящие бои.
Уайт, который назвал инцидент «самой отвратительной вещью в истории UFC», сказал, что ирландский боец попытался оправдать свои действия с помощью текста, объяснив вражду между его лагерем и лагерем Нурмагомедова. Сдавшись полиции Нью-Йорка в ту ночь, Макгрегор был арестован и обвинен по трем пунктам обвинения в нападении и одному пункту обвинения в хулиганстве.
В марте 2019 года Макгрегор был арестован по обвинению в вооруженном ограблении и преступном хулиганстве в Майами, штат Флорида. Согласно полицейскому отчету, боец выбил телефон из рук фаната, когда они выходили из клуба, и ушел с ним. Позже в тот же день Макгрегор был помещен в тюрьму Майами-Дейд и освобожден после внесения залога.
26 марта, в тот же день, когда он объявил о завершении карьеры в ММА, стало известно, что Макгрегор находится под следствием в Ирландии за насилие. Предполагаемый инцидент произошел в Дублине в декабре 2018 года, что привело к аресту и освобождению Макгрегора в следующем месяце в ожидании дальнейшего расследования.
«Конор Макгрегор: Печально известный»
Осенью 2017 года поклонники ММА получили шанс увидеть закулисные кадры ирландского бойца с выходом Conor McGregor: Notorious. Снятый за четыре года съемок документальный фильм рассказывает о его восхождении от европейского уровня Cage Fighters к званию крупнейшей звезды этого вида спорта, фиксируя такие моменты, как его нокаут Хосе Альдо, который не успел моргнуть, и сокрушительное поражение Нейту Диасу.
Notorious также заслужил похвалу за то, что показал нежную сторону бойца в своих отношениях с подругой Ди Девлин, и за его головокружение от встречи с другим мужчиной европейского происхождения, который покорил Америку своим физическим мастерством, Арнольдом Шварценеггером.
Фото: постер к документальному фильму «Конор МакГрегор: Печально известный» (2017)
Личная жизнь
Те, кто близок к МакГрегору, знают, что власть за троном UFC находится в руках его давней подруги Ди Девлин. Также из Дублина Девлин, как сообщается, встретила МакГрегора в ночном клубе в 2008 году, когда его карьера в ММА только начиналась. Хотя в то время он получал пособие она оставалась с ним на непредсказуемых ранних этапах его карьеры, в конечном итоге оставив работу секретаря, чтобы путешествовать с бойцом, когда он начал добиваться успеха.
Важнейший член команды МакГрегора, Девлин помогает тренировать чемпиона, готовит ему еду и вообще обеспечивает успокаивающее присутствие. Неоценимую роль матери она добавила и 5 мая 2017 года, когда у нее родился Конор Джек МакГрегор-младший. В августе 2020 года пара объявила о помолвке. У них также родилась дочь Кроя в январе 2019 года и сын Риан в мае 2021 года.
Конор МакГрегор и Ди Девлин во время 75-го ежегодного Каннского кинофестиваля, 25 мая 2022 года в Каннах, Франция. Фото: Global Look Press