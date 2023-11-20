Популярный ирландец из UFC: биография Конора Макгрегора

Кто такой Конор Макгрегор?

Конор Макгрегор вырос в суровом окружении и стал крупнейшей звездой в спорте смешанных единоборств (ММА). После присоединения к Ultimate Fighting Championship (UFC) в 2013 году The Notorious объединил полулегкий дивизион, выиграв свой титул в 2015 году, а в следующем году он стал чемпионом двух дивизионов, выиграв титул в легком весе.

Макгрегор также провел знаменитый бой с чемпионом по боксу Флойдом Мейвезером-младшим в 2017 году. Он внезапно ушел из ММА в марте 2019 года, прежде чем вернуться с победой в январе 2020 года.