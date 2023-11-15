Громкие скандалы, многочисленные поклонники и роман с Шаляпиным: биография светской львицы и актрисы Анны Калашниковой

Биография звезды
Анна Калашникова, с детства стремившаяся к комфорту, приложила массу усилий, чтобы добиться цели. А то, что ее имя частенько всплывает в скандальном ключе, знаменитость объясняет собственной излишней доверчивостью.
В школе была круглой отличницей
Анна Калашникова родилась 13 июня 1984 года в Ставрополе, но ее детство и юношеские годы прошли в Пятигорске. Девочка увлекалась музыкой, танцами и рисованием. Семья была небогатой, поэтому денег на развитие талантов ребенка не было. Аня училась сама, много читала, в школе была отличницей, окончила учебу с золотой медалью и без проблем поступила на факультет экономики Московского авиационного института.
Впрочем, с раннего возраста Калашникова знала, что станет актрисой, хотела стать студенткой Щепкинского училища, но опоздала с подачей документов — прослушивания абитуриентов к тому времени уже закончились. Девушка не рассталась с мечтой — устроилась в «Мосфильм».
Аня Калашникова с младшим братом. Фото: соцсети
Авиационный институт Анна Калашникова тоже окончила на отлично, но инженером-программистом работать не спешила. Вместо этого прослушала краткий курс актерского мастерства и поступила в Московский университет культуры. Изучив российскую артистическую школу, она отправилась в Академию кино в Лос-Анджелесе.
Кинокарьера Калашниковой
Творческая биография актрисы началась еще в студенческие годы. Это были небольшие роли в проектах «Простые истины» и «Московские окна». Калашникова снялась в криминальной драме «Знахарь», детективе «Час Волкова», комедии «Самая лучшая бабушка», мелодраме «Анжелика».
Анну можно заметить в молодежных лентах «Город соблазнов», «Наша Russia», «Даешь молодежь» и других. Вместе с Сергеем Писаренко и Евгением Никишиным актриса отметилась в ленте «Лопухи». Затем последовали роли в фильмах «Чиста вода у истока», «Мантикора» и «Амазонки».
Анна Калашникова на телеэкране. Фото: Кадр из сериала «Паутина-6» (2013)
Вот только звездой российского кино Калашникову пока не назвать. В перечисленных кинолентах роли у нее эпизодические. Популярной Анна стала благодаря личной жизни. Более того, интерес у российских зрителей она вызывает как участница всевозможных скандальных телепередач, шоу.
Музыкальные эксперименты артистки
Активно снимаясь в кино, Калашникова не забыла о музыке. В 2012 году на церемонии Fashion People Awards певица получила премию в номинации «New Fashion дуэт» за композицию «Ты все», записанную вместе с Эдом Шульжевским.
В августе того же года Анна появилась в клипе «Давай, я тебя раздену» Сергея Зверева. Слушатели также отмечают песню под названием «Его звали май». В создании ролика к треку «Две планеты» участвовал клипмейкер Алексей Фигуров, снимавший видео для Анастасии Задорожной и артистов лейбла Black star, рекламу для гигантов авиа- и автомобилестроения.
Анна Калашникова в клипе Сергея Зверева. Фото: соцсети
Анна Калашникова планировала выпустить свой диск еще в 2017 году, но решила руководствоваться принципом «Лучше позже, но лучше». В начале 2019-го вышел клип «Жара», подарок брата Константина к несостоявшейся свадьбе.
В мае того же года Аня представила композицию You will see me. Песню исполнительницы позиционируют как «гимн независимых и сильных женщин». На премии RU.TV модель выступила в дуэте с Екатериной Король, также засветившейся на знаменитой телестройке. Исполнительницы спели хит «Эроникотин».
Результатом сотрудничества Калашниковой с Алексеем Воробьевым стал клип на песню «По любви». Режиссером и автором сценария выступил сам певец. 2021 год оказался для певицы продуктивным. Весной она спела дуэтом с музыкантом Александром Скрипом, а чуть позже вышел их клип «История любви».
Следующей творческой премьерой Анны стала песня «Гагарин», которую та приурочила к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина.
Анна Калашникова на пляже. Фото: соцсети
Модельный бизнес в жизни Калашниковой
Анна активна и в модельном бизнесе. С 2014 года Калашникова является амбассадором японского бренда JAPONICA RUSSIA. Также знаменитость стала рекламным лицом марки «Лошадиная сила», сети фитнес-клубов «Зебра», ювелирных украшений L'AMORE и белья SilkWay.
В 2015-м модель начала воплощать в жизнь идеи в fashion-индустрии совместно с братом Константином Калашниковым. Знаменитость открыла бутик российских дизайнеров QWINGS в ТРЦ «Европейский». В дальнейшем Анна планирует развивать бизнес по продаже одежды. Помимо этого, она ведет авторские караоке-вечеринки в клубах и руководит RR-агентством.
Скандалы с участием артистки
Калашникова не раз оказывалась в центре скандалов. Больше всего поклонникам Анны запомнился скандал с ДНК-тестом, который не подтвердил отцовство Прохора Шаляпина. Многие до сих пор осуждают певицу за ложь.
Анна Калашникова и Прохор Шаляпин. Фото: соцсети
В 2017 году в соцсетях модель назвала SMM-менеджера Артема Ратникова мошенником, посоветовав фолловерам не пользоваться услугами специалиста. Кроме того, знаменитость подчеркнула, что обратилась к Ратникову не за «накруткой», а за продвижением аккаунта в сети. Позже в интервью представителям СМИ Калашникова все же отметила, что заплатила SMM-специалисту за накрутку фолловеров «любым способом».
В марте 2023 года Анна возмутила общественность своим облегающим нарядом на выступлении перед военными в подмосковном госпитале. Хейтеры обрушились на нее с критикой за неуместность такого образа.
Личная жизнь Калашниковой: пластика и отношения с мужчинами
Анна Калашникова — обладательница яркой внешности и сексуальной фигуры (рост 173 см, вес 52 кг). Привлекательностью она обязана не только макияжу, но и пластическим хирургам и косметологам. Актриса честно рассказывала подписчикам, что увеличила грудь и губы, делала липосакцию и ринопластику, удаляла комки Биша. Причем доктора, обсуждая ее фото, отмечали, что вмешательства проведены грамотно и другим девушкам стоит брать с Анны пример, чтобы в итоге выглядеть естественно.
Анна Калашникова до и после пластики. Фото: соцсети
Понятно, что женщина пользуется популярностью у противоположного пола. Сама певица ничего не рассказывала о поклонниках, личную жизнь держала под замком. Публично о ней заговорили в декабре 2014 года, когда пресса узнала о романе с Прохором Шаляпиным. Сообщалось, что модель беременна от артиста, в марте 2015-го родила сына Даниила.
Калашникова и Шаляпин познакомились в караоке-баре за полтора года до появления ребенка. Артист тогда еще был женат на Ларисе Копенкиной, которая почти вдвое старше его. Анна и Прохор начали часто появляться перед камерами, посещать светские мероприятия и демонстрировать нежные чувства. Фанаты заговорили о предстоящей свадьбе.
Вскоре в Сети опубликовали фотографии, на которых Анна мило общается с Михаилом Терехиным. Подобная информация лишь разогревала публику, с интересом следившую за развитием событий. В апреле 2016 года в студии программы «Пусть говорят» выяснилось, что ДНК-тест не подтвердил отцовство Шаляпина.
Певица и телеведущая Милена Дейнега, называющая себя бывшей подругой Калашниковой, утверждала, что та родила от некоего Михаила, ведущего девелоперский бизнес в Арабских Эмиратах.
Анна Калашникова с сыном Даней. Фото: соцсети
В потенциальные мужья красавице записывали и миллионера Григория Аветова, ректора университета «Синергия». Мужчина сопровождал Анну на тусовках, подарил кольцо с бриллиантом в 15 карат, но просил не расценивать презент как знак чего-то большего, дескать, звание «любовника Калашниковой» преждевременно.
Сама модель старалась держать личную жизнь в секрете. Только в январе 2021 года она продемонстрировала общественности нового жениха — бизнесмена Ивана Семенова. Избранник знаменитости — бизнесмен, который, как стало известно, щедр на подарки. Он сделал предложение возлюбленной, и та ответила согласием. Подробности свадебной церемонии жених и невеста не раскрывали, решив до последнего держать детали мероприятия в тайне.
Анна Калашникова и Иван Семенов. Фото: соцсети
В начале января Калашникова рассказала о расставании со своим женихом, пожелав и себе, и Ивану найти свое счастье. А уже в марте 2023-го девушка вышла в свет с новым сопровождающим, им оказался футболист Иван Новосельцев. Вместе они появились на красной дорожке престижной кинопремии. Пара позировала перед объективами фотокамер, но от комментариев относительно статуса отношений отказалась.
В июне СМИ писали, якобы брат Калашниковой рассказал о новом поклоннике сестры. По его словам, мужчина купил певице квартиру в Крыму, а также антикварную мебель, поскольку сам является большим ценителем «вещей с историей».
Анна Калашникова и Иван Новосельцев. Фото: соцсети
Калашникова сейчас
Личный профиль Анны Калашниковой пестрит снимками с модных показов, престижных кинопремьер, светских раутов и путешествий. Также актриса принимает участие в съемках программ и ток-шоу. Она отметила, что сейчас на пике своей популярности, поэтому хочет взять максимум возможного. Хотя в канун 2023 года в интервью признавалась, что желала бы больше времени проводить с сыном и родить ему сестренку.
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