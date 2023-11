Громкие скандалы, многочисленные поклонники и роман с Шаляпиным: биография светской львицы и актрисы Анны Калашниковой

Анна Калашникова планировала выпустить свой диск еще в 2017 году, но решила руководствоваться принципом «Лучше позже, но лучше». В начале 2019-го вышел клип «Жара», подарок брата Константина к несостоявшейся свадьбе.

В мае того же года Аня представила композицию You will see me. Песню исполнительницы позиционируют как «гимн независимых и сильных женщин». На премии RU.TV модель выступила в дуэте с Екатериной Король, также засветившейся на знаменитой телестройке. Исполнительницы спели хит «Эроникотин».

Результатом сотрудничества Калашниковой с Алексеем Воробьевым стал клип на песню «По любви». Режиссером и автором сценария выступил сам певец. 2021 год оказался для певицы продуктивным. Весной она спела дуэтом с музыкантом Александром Скрипом, а чуть позже вышел их клип «История любви».

Следующей творческой премьерой Анны стала песня «Гагарин», которую та приурочила к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина.