Громкие скандалы, многочисленные поклонники и роман с Шаляпиным: биография светской львицы и актрисы Анны Калашниковой

Биография звезды

Анна Калашникова, с детства стремившаяся к комфорту, приложила массу усилий, чтобы добиться цели. А то, что ее имя частенько всплывает в скандальном ключе, знаменитость объясняет собственной излишней доверчивостью.

В школе была круглой отличницей

Анна Калашникова родилась 13 июня 1984 года в Ставрополе, но ее детство и юношеские годы прошли в Пятигорске. Девочка увлекалась музыкой, танцами и рисованием. Семья была небогатой, поэтому денег на развитие талантов ребенка не было. Аня училась сама, много читала, в школе была отличницей, окончила учебу с золотой медалью и без проблем поступила на факультет экономики Московского авиационного института.

Впрочем, с раннего возраста Калашникова знала, что станет актрисой, хотела стать студенткой Щепкинского училища, но опоздала с подачей документов — прослушивания абитуриентов к тому времени уже закончились. Девушка не рассталась с мечтой — устроилась в «Мосфильм».