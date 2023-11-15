Тяжелое ранение на фронте и любовь звезд советской эстрады: чем знаменит поэт-песенник Михаил Танич

Биография звезды

Михаил Исаевич Танич — советский и российский поэт-песенник, художественный руководитель музыкальной группы «Лесоповал». Композиции, написанные на его стихи, попадали в репертуар эстрадных исполнителей и звучали в кинофильмах. Немногие знали цену безоблачной радости, успеха и благополучия так, как Танич, не раз ходивший по грани между жизнью и смертью. Тем дороже и значимее его творчество, вдохновленное опытом, который не каждому человеку удалось постичь.

Детство будущего поэта

Михаил Исаевич родился 15 сентября1923 года в Таганроге. Танич — это творческий псевдоним поэта, а настоящая его фамилия — Танхилевич. Евреями были отец и предки по его линии.

В четыре года Михаил научился читать. Рифмовать начал несколько позже. Как и у многих ребят, для него самым большим увлечением был футбол. Первый мяч мальчику отец подарил в пять лет. Родители радовались одаренности сына, который писал стихи и увлекался рисованием.

Счастливое детство окончилось в один миг. Когда ребенку исполнилось 14, его отца, начальника управления коммунальным хозяйством Таганрога, арестовали по обвинению в расхищении социалистической собственности. Вскоре Исаак Танхилевич был расстрелян. Забрали и мать Михаила. Мальчику пришлось перебраться к деду, маминому отцу, в Ростов-на-Дону. Здесь в 1941 году он получил школьный аттестат.