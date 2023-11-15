Тяжелое ранение на фронте и любовь звезд советской эстрады: чем знаменит поэт-песенник Михаил Танич

Биография звезды
Михаил Исаевич Танич — советский и российский поэт-песенник, художественный руководитель музыкальной группы «Лесоповал». Композиции, написанные на его стихи, попадали в репертуар эстрадных исполнителей и звучали в кинофильмах. Немногие знали цену безоблачной радости, успеха и благополучия так, как Танич, не раз ходивший по грани между жизнью и смертью. Тем дороже и значимее его творчество, вдохновленное опытом, который не каждому человеку удалось постичь.
Детство будущего поэта
Михаил Исаевич родился 15 сентября1923 года в Таганроге. Танич — это творческий псевдоним поэта, а настоящая его фамилия — Танхилевич. Евреями были отец и предки по его линии.
В четыре года Михаил научился читать. Рифмовать начал несколько позже. Как и у многих ребят, для него самым большим увлечением был футбол. Первый мяч мальчику отец подарил в пять лет. Родители радовались одаренности сына, который писал стихи и увлекался рисованием.
Счастливое детство окончилось в один миг. Когда ребенку исполнилось 14, его отца, начальника управления коммунальным хозяйством Таганрога, арестовали по обвинению в расхищении социалистической собственности. Вскоре Исаак Танхилевич был расстрелян. Забрали и мать Михаила. Мальчику пришлось перебраться к деду, маминому отцу, в Ростов-на-Дону. Здесь в 1941 году он получил школьный аттестат.
Молодой Михаил Танич. Фото: соцсети
Отправился на фронт, получил тяжелое ранение
Спустя год отправился воевать. Освобождать родину от фашистов пришлось на Белорусском и Прибалтийском фронтах. Михаила определили в войска противотанковой артиллерии.
За время воинской службы он получил тяжелое ранение и контузию и чуть не попал в общую могилу. После госпиталя вновь ушел на фронт, где опять чуть не погиб, провалившись под зимний лед латышского озера. Победу Таничу удалось встретить в Германии. Фото Михаила Исаевича военного периода по-прежнему занимают почетное место в семейном архиве.
После войны молодой человек вернулся в Ростов-на-Дону, где поступил в инженерно-строительный вуз, но доучиться не успел. По доносу одного из студентов Михаила арестовали, обвинив в антисоветской агитации: в студенческой компании он упомянул о том, что немецкая радиотехника лучше, чем советская. Этого оказалось достаточно, чтобы получить шесть лет строгого режима.
Отбывать срок наказания Михаила отправили на лесоповал возле Соликамска. И здесь Танич, едва выживший на войне, опять чуть не погиб. Спасло его только то, что талантливого паренька взяли в бригаду, где он отвечал за наглядную агитацию. Все, кто прибыл с ним в одной партии, за шесть лет погибли.
Михаил Танич. Фото: соцсети
На волю Михаил Исаевич смог вернуться только после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Но на три года бывший заключенный получил ограничение в правах. Его творческая карьера начиналась в провинции. Поначалу поэт жил на Сахалине. Подрабатывал в местной газете, где печатали его стихи. Здесь впервые он подписался придуманной фамилией Танич.
Возвращение на Родину и одобрение Окуджавы
В 1956 году будущий поэт-песенник был реабилитирован, но в Москву отправился не сразу. Первым делом он решился послать несколько поэтических произведений в редакцию «Литературной газеты» и сразу же получил одобрительный ответ от Булата Окуджавы. Бард посоветовал молодому человеку перебираться поближе к столице, что Михаил Танич и сделал, надолго поселившись в городе Орехово-Зуево.
Творческая биография Танича развивалась успешно. Вскоре после знакомства с редакцией «Литературной газеты» Михаил Исаевич уже вовсю сотрудничал с разными изданиями. Спустя год после переезда в Подмосковье вышел дебютный сборник его стихов.
Однажды в издательстве «Московский комсомолец» Танич встретился с Яном Френкелем. Это знакомство оказалось судьбоносным. Первым плодом совместного творчества стала песня «Текстильный городок». После выхода в эфир шлягер одобрили слушатели.
Михаил Танич умел играть на гитаре. Фото: соцсети
Литератор продолжил плодотворное сотрудничество с Френкелем, а затем нашел других поэтов и композиторов, близких по духу. Никита Богословский, Владимир Шаинский, Эдуард Колмановский и Оскар Фельцман — это самые знаменитые из тех, с кем работал в тандеме Танич.
Первым всенародно любимым хитом поэта, написанным вместе с Шаинским, стала песня «Черный кот». Потом последовала другая, под названием «Робот», которую спела Алла Пугачева. Начинающей певице на тот момент исполнилось всего 15 лет. Ранние хиты Игоря Николаева и Владимира Кузьмина тоже написаны Михаилом Исаевичем.
У некоторых песен Танича была долгая дорога к сердцу зрителя. Например, шлягер «На дальней станции сойду» изначально был написан к фильму «По секрету всему свету». Но наибольшую известность приобрел, будучи исполненным на эстраде. Его пели ансамбли «Пламя», «Самоцветы» и позже стали исполнять современные группы.
Многие звезды эстрады гордились сотрудничеством с известным поэтом. Песни на стихи Танича пели многие знаменитости первого эшелона. Но «любимым ребенком» оказалась группа «Лесоповал».
Танич с участниками группы «Лесоповал». Фото: соцсети
Михаил Танич организовал музыкальный коллектив и впоследствии написал для него более 300 песен, в число которых вошли «Я куплю тебе дом» («А белый лебедь на пруду»), «Неточка Незванова», «Не убивай — не убивал», «Три татуировочки», «Вагон столыпинский». С этим коллективом поэт-песенник работал до самой кончины.
Критика Танича
Неприятной для Танича стала критика Владимиром Высоцким хита «Белый свет». В интервью знаменитый бард раскритиковал строчки припева, в написании которого участвовали два поэта-песенника — Игорь Шаферан и Танич. Позднее Высоцкий раскаивался в горячности собственных слов.
Но гораздо больше критики обрушилось на группу «Лесоповал». Ее ругали государственные деятели, репортеры, медийные персоны и даже исполнители, тоже выступающие в жанре шансон. По мнению Александра Новикова, который сидел в местах лишения свободы, песни о тюрьме должны быть печальными, а не развлекательными, как у коллектива.
Михаил Танич и Любовь Успенская
Личная жизнь поэта
Первой любовью Танича была немка Эльфрида Лане. Пара познакомилась в военные годы. Но после окончания Великой Отечественной Лане осталась жить в Германии. Уже будучи знаменитым поэтом-песенником, Михаил Исаевич посетил Германию, но сумел встретиться только с родственницей первой возлюбленной, которой подарил диск с песнями на свои стихи.
В Ростове-на-Дону личная жизнь поэта пошла на новый виток. Он познакомился с девушкой по имени Ирина, которая и стала первой его женой. Но, когда Михаила Исаевича, еще студента, арестовали и он отбыл на лесоповал, супруга разорвала с ним отношения. Более того, женщина заставила отречься от отца их общего ребенка. Отношения с сыном Юрием Танич так и не наладил.
Мечты о счастливой семейной жизни осуществились в Саратове. Однажды на вечеринке Михаил Исаевич познакомился с красивой девушкой, которая проникновенно пела. Как оказалось, Лидия Козлова пела его песни. Это было прекрасным поводом сначала для знакомства, а потом и для супружеской жизни, долгой и счастливой. В этом браке появились дети — дочери Светлана и Инга. Они подарили отцу внуков Льва и Вениамина.
Михаил Танич с женой Лидией Козловой. Фото: соцсети
Смерть звезды
17 апреля 2008 года Михаил Танич почувствовал себя плохо. Он давно страдал от букета хронических болезней: перенес два инфаркта, операции на сердце, страдал от почечной недостаточности и онкологического заболевания, обнаруженного на последней стадии. Поэта госпитализировали 10 апреля. Родные надеялись на выздоровление. Танич мечтал успеть дописать последнюю книгу мемуаров «Играла музыка в саду». В больнице Михаил Исаевич, будучи уже не в силах писать, еще несколько дней диктовал текст.
Михаил Танич в своем доме. Фото: соцсети
Сердце поэта остановилось из-за полученных осложнений. Причиной смерти стал несовместимый с жизнью комплекс недугов. Танича похоронили на Ваганьковском кладбище. Сейчас на могиле установлена памятная бронзовая скульптура работы Эрнста Неизвестного.
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