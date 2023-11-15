Голод, цинга, предательство любимой и десятки легендарных ролей: путь к славе Иннокентия Смоктуновского

Биография знаменитости

Загадочный и отстраненный, как будто не от мира сего, Иннокентий Смоктуновский создал и воплотил на экранах образ наивного, чистого гения, непонятого и трогательного интеллектуала.

По воспоминаниям режиссеров и коллег, со Смоктуновским невозможно было работать так, как с другими актерами: он был мастером, человеком творчества и потому мог полностью раскрыться только в условиях максимального для себя комфорта. И для Иннокентия Михайловича эти условия создавались. Только для него.

Белорус по национальности, был вторым ребенком из шести в семье

Иннокентий Смоктуновский родился 28 марта 1925 года в селе Татьяновке в Томской губернии (сейчас — Томская область). В семье Михаила Петровича и Анны Акимовны Смоктунович (настоящая фамилия) он стал вторым ребенком из шести. По национальности — белорус. Его предков отправили в Сибирь в середине XIX века: по словам артиста, прадед, служивший егерем в Беловежской пуще, убил зубра, за что был сослан вместе с семьей.

В конце 1920-х отец артиста, державший мельницу, как и прочие родственники из мелких купцов, попал под раскулачивание и репрессии. Не желая идти в колхоз, семья бежала от голода в Томск, а позже — в Красноярск, где жила сестра отца.