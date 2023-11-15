Голод, цинга, предательство любимой и десятки легендарных ролей: путь к славе Иннокентия Смоктуновского

Биография знаменитости
Загадочный и отстраненный, как будто не от мира сего, Иннокентий Смоктуновский создал и воплотил на экранах образ наивного, чистого гения, непонятого и трогательного интеллектуала.
По воспоминаниям режиссеров и коллег, со Смоктуновским невозможно было работать так, как с другими актерами: он был мастером, человеком творчества и потому мог полностью раскрыться только в условиях максимального для себя комфорта. И для Иннокентия Михайловича эти условия создавались. Только для него.
Белорус по национальности, был вторым ребенком из шести в семье
Иннокентий Смоктуновский родился 28 марта 1925 года в селе Татьяновке в Томской губернии (сейчас — Томская область). В семье Михаила Петровича и Анны Акимовны Смоктунович (настоящая фамилия) он стал вторым ребенком из шести. По национальности — белорус. Его предков отправили в Сибирь в середине XIX века: по словам артиста, прадед, служивший егерем в Беловежской пуще, убил зубра, за что был сослан вместе с семьей.
В конце 1920-х отец артиста, державший мельницу, как и прочие родственники из мелких купцов, попал под раскулачивание и репрессии. Не желая идти в колхоз, семья бежала от голода в Томск, а позже — в Красноярск, где жила сестра отца.
Будущий актер в детстве. Фото: соцсети
Глава семейства работал грузчиком в порту, мама Иннокентия устроилась на колбасную фабрику, но жить все равно приходилось впроголодь. В 1932 году, когда голод добрался до Красноярска, а Анну Акимовну уволили, родители отдали старших детей Кешу и его брата Володю на воспитание к тете Надежде Петровне и ее мужу.
Супружеская чета, не имевшая собственных детей, искренне полюбила мальчиков. Но ситуация в семье тети была немногим лучше: Владимир умер в 1932-м от голода, сам будущий артист, чтобы выжить, воровал еду на рынке.
Учился плохо, был вспыльчивым
Иннокентий учился плохо, не интересовался школьными предметами, проявлял свободомыслие и вспыльчивость, которые очень не нравились преподавателям. Кроме того, мальчик не признавал авторитетов, а также частенько ввязывался в драки.
Будучи в 6-м классе, подросток, уже тогда влюбленный в театр, записался в школьный драматический кружок, откуда после первой постановки его выгнали. Выйдя на сцену в день премьеры спектакля, от волнения он расхохотался перед зрительным залом и в итоге так и не смог сыграть. Впрочем, несмотря на этот эпизод, театр продолжал привлекать юношу. Всеми правдами и неправдами Кеша пытался попадать на спектакли городского театра.
Смоктуновский в юности со своим питомцем. Фото: соцсети
Ситуация осложнялась тем, что денег не было, и ради заветного действа парень шел на рискованные и часто незаконные шаги, вплоть до подделки билетов. Позже Иннокентий устроился на подработку в театр статистом, а потом поступил в школу киномехаников, и казалось, что жизнь налаживается, пока не произошла очередная беда.
Участие в Великой Отечественной войне
Началась Великая Отечественная война, отца забрали на фронт. Юноша остался единственным кормильцем в семье, в которой подрастали четверо детей. После окончания фельдшерско-акушерского училища он работал в госпитале при воинской части.
В конце 1942 года пришло известие, что Михаил Смоктунович пропал без вести (позже выяснилось, что погиб), а в начале 1943-го и самого Иннокентия забрали воевать. После пехотного училища новобранец отправился на фронт рядовым в 75-ю гвардейскую стрелковую дивизию.
О том периоде жизни великий актер позже рассказывал в интервью и биографии. Став связным штаба, фронтовик был награжден медалью «За отвагу», позже попал в плен, из которого бежал. Иннокентий пережил голод, который едва не свел его в могилу, и спасся только потому, что семья крестьян приютила его, откармливала и ухаживала, рискуя при этом всем.
Иннокентий Смоктуновский. Фото: соцсети
Вернувшись в строй уже в рядах партизан, Смоктуновский сражался до конца войны, участвовал во взятии Берлина и был удостоен еще одной медали «За отвагу». Через всю жизнь Смоктуновский пронес чувство глубокой благодарности и после войны не терял связь со своими благодетелями.
Жизнь после войны: театр и кино
По окончании войны Иннокентий вернулся к семье. Перепробовав несколько направлений деятельности, молодой человек снова устроился в студию при Красноярском театре. Статистов иногда приглашали играть в постановках, так что достаточно скоро Смоктуновский получил возможность выйти на сцену.
Однако сказалось отсутствие специальной подготовки: в молодости каждый раз во время спектакля Смоктуновский зажимался, его речь становилась тихой и невнятной. Режиссер высказывал претензии неудачливому актеру, тот же отвечал резко и нервно. Из-за постоянных конфликтов меньше чем через год Иннокентия Михайловича выгнали из театра.
Иннокентий Смоктуновский в фильме «Как он лгал ее мужу». Фото: кадр из фильма 1956 года
Из-за пребывания в плену Смоктуновский не мог появляться в самых крупных городах СССР, а потому в поисках актерского опыта он отправился в Норильск, где ему посчастливилось устроиться в 2-й Заполярный театр драмы.
В Норильске благодаря поддержке коллег Смоктуновский прошел актерскую школу, избавился от зажатости и наконец-то смог раскрыться как потрясающий артист. Иннокентий Михайлович начал получать ведущие роли в спектаклях.
Постепенно климат севера начал подтачивать здоровье актера, в 1951-м Смоктуновский заболел цингой и был вынужден променять Норильск на Грозный, а затем на Махачкалу. Когда в 1953-м жене Иннокентия Михайловича Римме Быковой, с которой он вместе работал в Дагестанском русском драматическом театре имени Максима Горького, предложили работу в Сталинградском драмтеатре, супруги вместе отправились в Сталинград (современный Волгоград). В то время город восстанавливали всей страной, уделялось внимание и культурной жизни.
Сыграв в спектакле «Укрощение строптивой» в эпизоде, Иннокентий Михайлович смог добиться внимания прессы и зарекомендовал себя как актер, который может вытянуть и сделать яркой даже крошечную роль. Смоктуновский начал воплощать более значительные образы и вскоре стал звездой театра.
Иннокентий Смоктуновский на сцене с Олегом Ефремовым. Фото: соцсети
Но постепенно нарастал конфликт между артистом и главным режиссером Краевого драматического театра имени Максима Горького. Позже Иннокентий Михайлович разругался с женой, работавшей в том же театре, и это стало последней каплей. В январе 1955 года артист уволился и уехал в Москву.
Смоктуновскому не удалось сразу закрепиться ни в одном из крупных столичных театров. Несколько месяцев актер распродавал личные вещи, периодически ночевал и обедал у близких друзей Риммы и Леонида Марковых, потом в Театре имени Ленинского комсомола подрабатывал за мизерные деньги.
Его спасло знакомство с Суламифью Кушнир, будущей женой. Проникшись сочувствием к молодому мужчине, девушка, в то время работавшая художником-гримером, познакомила его с Иваном Пырьевым, который устроил исполнителя в Театр-студию киноактера.
В 1957 году Смоктуновский получил роль князя Мышкина в постановке «Идиот» в Большом драматическом театре — режиссер Георгий Товстоногов оценил игру артиста в картине «Шторм». Благодаря этому спектаклю к актеру пришла слава, и не только в Москве, но и по всему Советскому Союзу.
Фотосессия Смоктуновского. Фото: соцсети
Однажды случилось так, что из-за съемок Смоктуновский опоздал на начало сезона в родном театре. Вспыльчивый режиссер уволил актера. Это случилось в 1960 году.
В театр артист вернулся только в 70-х и за 20 последующих лет сыграл во множестве спектаклей, укрепивших и приумноживших его славу. Особенно выделялся сценический дуэт Смоктуновского и Олега Ефремова. До последних лет жизни Иннокентия Михайловича двое друзей часто играли вместе.
Кинокарьера молодого артиста
Кинокарьера Смоктуновского началась с массовок на «Мосфильме», малоизвестный актер хорошо зарекомендовал себя и на «Ленфильме», а после успеха «Идиота» в БДТ, а на спектакль приезжали из всех уголков СССР, артиста начали приглашать на главные роли.
В 1962-м вышел фильм Михаила Ромма «Девять дней одного года», ставший лучшей лентой года по версии «Советского экрана». В главный актерский состав помимо Смоктуновского вошли Алексей Баталов, признанный лучшим актером года, и Татьяна Лаврова. Иннокентий Михайлович попал в каст в последний момент.
В ленте «Берегись автомобиля» (1966) Смоктуновский сыграл одного из самых популярных персонажей советского кинематографа — советскому Робин Гуду Юрию Деточкину в 2012-м даже поставили памятник в Самаре.
Иннокентий Смоктуновский и Алексей Баталов. Фото: кадр из фильма «Девять дней одного года» (1962)
Примечательно, что от роли в «Берегись автомобиля» Иннокентий Михайлович первоначально отказался, поскольку был занят в экранизации трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет» в переводе Бориса Пастернака.
После выхода «Гамлета» среди советских зрителей распространился слух о том, что Смоктуновский так глубоко вжился в роль шекспировского принца, что действительно болен шизофренией.
Роль Порфирия Петровича в исполнении Смоктуновского в «Преступлении и наказании» (1969) по сюжету одноименного романа Федора Достоевского отмечена Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых.
Слова «малоизвестного артиста» из мелодрамы «Москва слезам не верит» (1979) превратились в одну из самых часто упоминаемых цитат из оскароносной ленты.
Смоктуновский в фильме «Берегись автомобиля». Фото: кадр из фильма «Берегись автомобиля» (1966)
Еще одна полюбившаяся зрителям картина с участием Смоктуновского — приключенческая лента «Гардемарины, вперед!» (1988) Светланы Дружининой. Успех мини-сериала обусловил выход многочисленных сиквелов, но Иннокентий Михайлович в них уже не снимался.
Последние проекты продолжали выходить уже после смерти Иннокентия Михайловича. Например, «Вино из одуванчиков», где роль Смоктуновского пришлось озвучивать Сергею Безрукову, так как звуковую дорожку записать не успели.
Личная жизнь артиста
Деталями личной жизни народный артист Советского Союза свободно делился в интервью. Первый брак Иннокентия с коллегой по сцене Риммой Быковой продлился всего 2 года. Постепенно красавица охладела к супругу и увлеклась молодым коллегой. Выяснение отношений между мужчинами закончилось дракой.
Смоктуновский не стерпел такого поворота событий, развелся с женой и уехал в Москву, где встретил Суламифь Кушнир, ставшую его спутницей на всю жизнь.
Суламифь Кушнир и Иннокентий Смоктуновский. Фото: соцсети
В этом браке родились трое детей. Старшая Надя умерла через 6 месяцев после рождения. Вторым ребенком в 1957-м стал сын Филипп. Дочь Мария появилась у супругов в 1965 году. Иннокентий Михайлович хотел, чтобы дети продолжили династию, однако младшие Смоктуновские не полюбили театр так, как отец.
Правда, Мария, танцевавшая в Большом театре, а потом заведовавшая музеем МХАТа, успела засветиться в эпизодах картин «Дело Сухово-Кобылина», «Зависть богов», «Дамский портной». Филипп стал переводчиком. По стопам деда пошла внучка Анастасия, родившаяся в семье Филиппа и балерины Ольги Буцкевич. Актриса играет в московском театре Et Cetera.
Смоктуновский и его первая жена Римма Быкова. Фото: соцсети
Смерть артиста
Причиной смерти Смоктуновского в августе 1994 года стал инфаркт. Предыдущий, по рассказам близких, актер перенес еще в марте. Не долечился, продолжил съемки в картинах «Белый праздник» и «Притяжение солнца». Причем в обеих Иннокентий Михайлович играл стариков, чья жизнь близится к концу. По завершении работы уехал в санаторий, а через пару дней захотел вернуться домой. Родственники приехали забирать уже тело — четвертый инфаркт он не пережил.
Прощание со знаменитым актером прошло в МХТ имени Антона Чехова. Присутствовавшие потом вспоминали фото, выставленное на сцене: «Проницательный взгляд князя Мышкина». Могила Иннокентия Смоктуновского находится на Новодевичьем кладбище, в одном ряду с Олегом Борисовым и Иваном Козловским.
Иннокентий Смоктуновский с медалями и орденами. Фото: соцсети
Прощание со знаменитым актером прошло в МХТ имени Антона Чехова. Присутствовавшие потом вспоминали фото, выставленное на сцене: «Проницательный взгляд князя Мышкина». Могила Иннокентия Смоктуновского находится на Новодевичьем кладбище, в одном ряду с Олегом Борисовым и Иваном Козловским.
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