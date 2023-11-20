«Крепкий орешек» и не только: путь к успеху Брюса Уиллиса

Ранняя жизнь

Уолтер Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в Идар-Оберштайне, Западная Германия, где его отец в то время служил в вооруженных силах США. Уиллис - старший из четырех детей Дэвида и Марлен Уиллис, у него есть два брата и сестра. В 1957 году, после увольнения своего отца из армии, Уиллис переехал со своей семьей в Карниз-Пойнт, штат Нью-Джерси.

Там были посеяны семена жесткого стиля «синих воротничков», который стал определяющим во многих ролях Уиллиса, когда он наблюдал, как его отец кормит семью, работая сварщиком, а затем заводским служащим.

По общему мнению, Уиллис, которого друзья прозвали «Бруно», был популярным парнем с хорошим чувством юмора, которого в старших классах школы избрали президентом студенческого совета. Он любил розыгрыши и не был застрахован от случайных неприятностей.

Однако в сочетании с этим у него была немного более мягкая сторона, которая основывалась на его интересе к театру и сцене. Это родилось, как ни странно, из осознания того, что заикание, которое мешало его речи в детстве, сразу же прошло, как только он начал выступать перед большими группами.