«Крепкий орешек» и не только: путь к успеху Брюса Уиллиса

Кто такой Брюс Уиллис?
Актерская карьера Брюса Уиллиса началась, когда он сыграл детектива Дэвида Эддисона в телевизионном хите 1980-х «Детективное агентство «Лунный свет». В 1988 году он стал настоящей кинозвездой благодаря успеху остросюжетного блокбастера «Крепкий орешек».
Появление в последующих хитах, таких как «Криминальное чтиво» и «Шестое чувство», а также его 13-летний брак с актрисой Деми Мур обеспечили Уиллису звание одного из самых известных актеров своего поколения. Среди его последних фильмов - «Неудержимые», «РЭД» и «Королевство полной луны». В марте 2022 года Уиллис ушел с актерской работы из-за диагноза афазии, которая с тех пор прогрессировала до лобно-височной деменции.
«Гудзонский ястреб» с Брюсом Уиллисом в главной роли снят по сценарию Брюса Уиллиса . 1991 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Уолтер Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в Идар-Оберштайне, Западная Германия, где его отец в то время служил в вооруженных силах США. Уиллис - старший из четырех детей Дэвида и Марлен Уиллис, у него есть два брата и сестра. В 1957 году, после увольнения своего отца из армии, Уиллис переехал со своей семьей в Карниз-Пойнт, штат Нью-Джерси.
Там были посеяны семена жесткого стиля «синих воротничков», который стал определяющим во многих ролях Уиллиса, когда он наблюдал, как его отец кормит семью, работая сварщиком, а затем заводским служащим.
По общему мнению, Уиллис, которого друзья прозвали «Бруно», был популярным парнем с хорошим чувством юмора, которого в старших классах школы избрали президентом студенческого совета. Он любил розыгрыши и не был застрахован от случайных неприятностей.
Однако в сочетании с этим у него была немного более мягкая сторона, которая основывалась на его интересе к театру и сцене. Это родилось, как ни странно, из осознания того, что заикание, которое мешало его речи в детстве, сразу же прошло, как только он начал выступать перед большими группами.
Ранняя карьера
После окончания средней школы Уиллис пошел по стопам отца и нашел работу своими руками, сначала на химической фабрике, затем охранником, прежде чем вернуться к учебе в качестве студента драматического факультета Государственного университета Монклер в Нью-Джерси. Интерес Уиллиса к актерскому мастерству не угас, но, стремясь пробиться самостоятельно, он бросил обучение после второго курса и переехал в Нью-Йорк, чтобы попытаться пробиться в качестве работающего актера.
Для Уиллиса, среди действующих героев Роберт Де Ниро, Гэри Купер, Стив Маккуин и Джон Уэйн, работа давалась нелегко. Он обслуживал столики, обслуживал бар и, когда у него была возможность, пробовался на роли. Его первый настоящий прорыв произошел в 1977 году, когда он дебютировал во внебродвейской пьесе «Небо и земля».
Последовали новые сценические работы, но в 1980 году Уиллис переключился на кино, когда получил небольшую роль в фильме Фрэнка Синатры «Первый смертный грех». Два года спустя он получил еще одну второстепенную роль в фильме «Вердикт» с Полом Ньюманом в главной роли. Некоторое время он также появлялся на телеэкране, время от времени появляясь в эпизодах сериалов «Харт Харту» и «Полиция Майами».
Фильмы и телешоу
В 1984 году, заменив Эда Харриса в бродвейском хите «Дурак ради любви», Уиллис отправился на запад, в Голливуд, на прослушивание в «Автомобиль Мадонны, отчаянно ищущей Сьюзан». Уиллис не получил роль, но в решении, которое оказалось невероятно умным, он задержался на дополнительный день, чтобы пройти прослушивание для новой романтической телевизионной комедии под названием «Лунный свет», дебют которой намечен на март следующего года.
«Детективное агентство «Лунный свет»
По ходу сюжета Уиллис облачился в военную форму и, сделав прическу в стиле панк, прочил роль остроумного частного детектива Дэвида Эддисона. Он поразил телевизионных руководителей своей общительностью и очаровательным отношением, превзойдя около 3000 других актеров.
Сюжет «Детективного агентства «Лунный свет» с Сибилл Шепард в главной роли вращался вокруг подвигов Мэдди Хейз (Шепард) и Эддисона из детективного агентства «Лунный свет» по раскрытию преступлений. Шоу, которое транслировалось до мая 1989 года, стало огромным хитом для ABC и еще большей отправной точкой для Уиллиса.
«Женщины находят его привлекательным, а у парней есть фантазия, что они могли бы быть похожими на него», - сказал журналу People вице-президент ABC talent Гэри Падни. «Вот почему он так быстро стал для нас таким ценным товаром».
Сибилл Шепард и Брюс Уиллис в сериале «Детективное агентство «Лунный свет»» (1985-1989). Фото: Global Look Press
«Свидание вслепую»
В 1987 году Уиллис вернулся в кино, когда ему предложили роль с Ким Бейсингер в комедии «Свидание вслепую».
В том же году Уиллис женился на коллеге-актрисе Деми Мур. Страстный поклонник блюза и игрок на губной гармошке, Уиллис также перешел в музыкальную студию Motown Records, чтобы записать Return to Bruno, сборник блюзовых соул-песен, которые принесли скромную прибыль от продаж.
Брюс Уиллис и Ким Бейсингер. Фото: кадр из к/ф «Свидание вслепую» (1987)
«Крепкий орешек»
Летом 1988 года вышел «Крепкий орешек», остросюжетный фильм, в котором Уиллис сыграл накачивающего мускулы героя Джона Макклейна, на киноэкраны по всей стране. Еще до своего выхода фильм сумел привлечь некоторое внимание, отчасти потому, что и Сильвестр Сталлоне, и Арнольд Шварценеггер отказались от роли Макклейна.
Когда руководители фильма остановили свой выбор на Уиллисе, отчасти потому, что он привнес в персонажа теплоту и юмор, они согласились заплатить ему 5 миллионов долларов - огромную сумму для актера, которого многие все еще считают относительным новичком Голливуда.
Зрительской публике было все равно. С Уиллисом, исполняющим свои собственные трюки и создающим запоминающиеся остросюжетные эпизоды, «Крепкий орешек» собрал впечатляющий 81 миллион долларов в отечественном прокате, а позже породил четыре продолжения. Это было только начало для Уиллиса, который в последующие десятилетия снимался в фильмах, выручка от продажи билетов на которые превысила 3 миллиарда долларов.
Через год после «Крепкого орешка» Уиллис был за рулем еще одного хита и вернулся в полноценной комедийной роли голоса Майки, вечно наблюдательного малыша, в фильме «Уж кто бы говорил». Его роль журналиста английского таблоида в фильме «Костер тщеславий» (1990) вызвала неоднозначные отзывы, а в 1991 году боевик «Гудзонский ястреб», своего рода проект тщеславия, сценарий которого Уиллис написал и в котором сыграл главную роль, оказался кассовым провалом. Вскоре последовали другие, менее запоминающиеся проекты.
Брюс Уиллис в фильме «Крепкий орешек 3: Возмездие» (1995). Фото: Global Look Press
«Криминальное чтиво», «Армагеддон» и «Шестое чувство»
В 1994 году Уиллис пережил своего рода возвращение, когда он взял на себя роль видавшего виды боксера Бутча Кулиджа в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Возможно, почувствовав, что фильм будет иметь успех, Уиллис согласился получать скромную зарплату (1685 долларов в неделю) в обмен на долю от прибыли. «Криминальное чтиво» собрало в прокате более 100 миллионов долларов.
С этого момента последовала постоянная череда просмотров, начиная с третьей части сериала «Крепкий орешек 3: Возмездие» в 1995 году и заканчивая научно-фантастическим боевиком «Армагеддон» 1998 года. В 1999 году Уиллис сыграл одну из своих самых запоминающихся ролей детского психолога доктора Малкольма Кроу в фильме М. Найта Шьямалана «Шестое чувство», а в следующем году он вновь объединился с Шьямаланом для супергеройского фильма «Неуязвимый». Он также снялся в комедии 2000 года «Девять ярдов» и появлялся на телевидении в сериале «Друзья».
Стив Бушеми, Уилл Пэттон, Брюс Уиллис, Бен Аффлек, Майкл Кларк Дункан и Оуэн Уилсон. Фото: кадр из к/ф «Армагеддон» (1998)
«Город грехов», «Королевство полной луны» и «Неудержимые»
Уиллис не собирался останавливаться, демонстрируя диапазон, в котором сочетались мужественное запугивание («Город грехов» и «РЭД»), острые комедийные моменты («Девять ярдов 2»), и более мягкий подход («Королевство полной луны»), чем могут похвастаться немногие актёры.
В 2010 году Уиллис снялся вместе со Сталлоне, Шварценеггером и другими героями боевиков в фильме «Неудержимые». В 2012 году он воссоединился с актерским составом фильма, чтобы сняться в продолжении. Всего за одну неделю фильм поднялся на первое место в прокате, собрав почти 28,6 миллиона долларов. Также в том же году он появился в научно-фантастическом фильме «Петля времени» как более старая версия персонажа Джозефа Гордона-Левитта.
Затем Уиллис повторил некоторые из своих ранних ролей в фильмах «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (2013), «РЭД 2» (2013) и «Город грехов: Женщина, ради которой стоит убивать» (2014). Наряду с полным списком экранных работ, актер-ветеран дебютировал на Бродвее в 2015 году в сценической адаптации «Страданий» Стивена Кинга.
В последующих фильмах Уиллис вернулся в образе крутого парня, среди них «Его собачье дело» (2017), «Акт мести» (2018), ремейк «Жажда смерти» (2018) и «Расправа» (2018). В том году он также стал объектом репортажа Comedy Central, в котором бывшая жена Мур была среди талантов, собравшихся, чтобы пошутить на его счет.
Актер-ветеран оставался занят в течение следующих нескольких лет, снявшись более чем в 30 фильмах и телепередачах, включая озвучивание в «ЛЕГО Фильм 2» (2019) и трилогии «Детектив Найт», в которой он сыграл главную роль. Его последний фильм «Убийца» вышел в прокат в марте 2023 года.
Брюс Уиллис и Кэтрин Зета-Джонс. Фото: кадр из к/ф «РЭД 2» (2013)
Выход на пенсию и заболевание
В марте 2022 года Уиллис объявил о своем уходе с актерской работы через заявление семьи в социальное сети после того, как ему поставили диагноз афазия. Неврологическое заболевание влияет на способность к общению, включая речь и понимание. В феврале 2023 года Уиллис и его семья объявили, что его состояние прогрессирует до лобно-височной деменции. По словам его семьи, болезнь повлияла на его когнитивные способности. Симптомы могут включать резкие изменения личности, эмоционально отстраненное поведение и потерю способности правильно использовать речь.
Жена Уиллиса, Эмма Хеминг Уиллис, сказала, что «трудно понять», знает ли он о своей собственной болезни, в интервью в сентябре 2023 года, чтобы повысить осведомленность о редкой форме деменции. Она также описала болезнь одновременно как благословение и проклятие:
«Честно говоря, он - это свет, который продолжает сиять. Любовь. Терпение. Стойкость... Всему этому он учит меня и всю нашу семью. Быть здесь и заниматься этим выходит за рамки моей зоны комфорта. Это все сила Брюса».
Жена и дочери
В 1987 году Уиллис женился на актрисе Деми Мур. У пары, которая развелась в 2000 году, трое общих детей: Румер, 1988 года рождения; Скаут, 1991 года рождения; и Таллула, 1994 года рождения. Бывшие супруги разделили опеку над своими тремя детьми и оставались близки. Уиллис даже присутствовал на свадьбе Мур с Эштоном Катчером в 2005 году.
Брюс Уиллис, Румер Уиллис и Деми Мур в Нью-Йорке, 24 марта 2011 г. Фото: Global Look Press
21 марта 2009 года Уиллис отказался от своего обещания никогда больше не жениться, когда связал себя узами брака с моделью-актрисой Эммой Хеминг на островах Теркс и Кайкос. Затем, несколько дней спустя, они снова поженились на гражданской церемонии в калифорнийском доме Уиллиса. У Уиллиса и Хеминг есть две дочери: Мейбл, 2012 года рождения, и Эвелин, 2014 года рождения.
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг Уиллис на 57-м Нью-Йоркском кинофестивале, 11 октября 2019 г. - Нью-Йорк. Фото: Global Look Press