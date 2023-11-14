Из моделей — в певицы: как Мария Мельникова снималась в глянце, стала женой рэпера Мота и теперь строит музыкальную карьеру

Мария Мельникова – жена известного российского рэпера Мота, или Матвея Мельникова. Девушка появилась на свет в еврейской семье 17 января 1991 года в Львове под фамилией Гураль. В детстве Маша занималась бальными танцами, секцию стала посещать с семи лет и даже участвовала в соревнованиях. Любимому делу она посвятила полтора десятилетия.
Мария Мельникова в детстве. Фото: соцсети
По окончании школы мнение по поводу дальнейшего обучения у родителей Марии разделились. Отец настаивал на том, чтобы дочь поехала за границу, за более качественным образованием, и указывал на Канаду. Мать не хотела так далеко отпускать дочь и уговорила поступать в киевский вуз.
Модельная карьера
Студенткой Мария начала делать первые шаги в модельном бизнесе. Он приняла участие в конкурсе «Мисс Львов» и заняла второе место. Успешный старт позволил ей заявить о себе и привлечь внимание рекламодателей, ее стали приглашать на фотосъемки, а работодатели по достоинству оценили красоту Марии и ее модельную фигуру – 55 кг при росте 198 см.
Мария Мельникова работала моделью. Фото: соцсети
В 2017 году Мария начала работать с всемирно известным брендом платьев House of CB и поучаствовала в модном показе коллекции одежды Igor Chapurin, сотрудничала с Dior, Armani, Guerlain, Calzedonia, Erborian.
Снимки Марии украсили обложку журнала Cosmopolitan весной 2020 года. Поклонники модели смогли узнать секреты красоты и лайфхаки, как выглядеть каждый день роскошно без лишних затрат.
Личная жизнь
В соцсетях Мария познакомилась с рэпером Матвеем Мельниковым, он первый проявил инициативу и написал ей в 2014 году. Пара стала общаться сначала онлайн, затем он позвал ее на свидание. Девушка решила подстраховаться и взяла с собой подругу.
Личное знакомство прошло успешно, и уже на следующее свидание к Матвею Мария пришла одна. С 2016 года они стали жить вместе, и на отдыхе в Таиланде рэпер сделал предложение избраннице.
Мария и Матвей Мельниковы. Фото: Global Look Press
Весной 2017 года пара сыграла свадьбу, артист в качестве подарка преподнес невесте песню «Свадебная». А через год, в январе 2018-го, Мария подарила сына артисту, первенца назвали Соломоном.
Мария Мельникова с сыном Соломоном. Фото: соцсети
Другие проекты
В 2019 году Мария завела на YouTube канал и начала рубрику «Маша спросит», в которую на интервью приглашала знаменитых людей. Она пообщалась с Екатериной Варнавой, Юлией Зиверт, Валерием Меладзе, Нюшей и многими другими артистами. Вышло два сезона проекта.
Мария Мельникова с певицей Нюшей на YouTube-шоу "Маша спросит". Кадр из шоу
После рождения ребенка Мария сосредоточилась на семье и модельную карьеру поставила на паузу. Зато нашла себя в другом: записала свою первую песню Mi Querido, которую посвятила любимому мужу. Вскоре последовала вторая композиция, уже дуэтом с Мотом - Hotel Rendezvous.
Мария Мельникова и Мот в клипе PASO. Кадр из клипа
Внешность
За своей внешностью Мария тщательно следит и уверяет, что к пластическим хирургам обращаться не планирует. Девушка регулярно посещает спортзал, а вот диетами не пользуется – может позволить себе и фастфуд, и сладости без ущерба для стройности.
Мария Мельникова часто делится секретами красоты. Фото: соцсети
Скандал
В 2018 году муж модели неудачно пошутил в адрес Ольги Бузовой ниже пояса. В ответ певица, которая дружила с семейством Мельниковых, уколола Мота и посоветовала следить за женой, намекнув на якобы темное прошлое Марии.
В конфликт вмешался экс-бойфренд модели Алан Камилов. И заявил, что Мария занималась эскортом, обманывая его, а потом и своего мужа.
Однако через некоторое время удалил свою запись и принес извинения семье Мота, а также заверил, что не хотел оскорблять его с женой. Поддержу Марии Мельниковой выразила телеведущая Ляйсан Утяшева.
Карьера сегодня
Мария Мельникова сегодня продолжает петь и в 2022 году презентовала композицию на испанском языке PASO под псевдонимом MeMaria. Она регулярно составляет компанию мужу на его концертах, выступая на мероприятиях.