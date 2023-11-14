Из моделей — в певицы: как Мария Мельникова снималась в глянце, стала женой рэпера Мота и теперь строит музыкальную карьеру

В 2017 году Мария начала работать с всемирно известным брендом платьев House of CB и поучаствовала в модном показе коллекции одежды Igor Chapurin, сотрудничала с Dior, Armani, Guerlain, Calzedonia, Erborian.

Снимки Марии украсили обложку журнала Cosmopolitan весной 2020 года. Поклонники модели смогли узнать секреты красоты и лайфхаки, как выглядеть каждый день роскошно без лишних затрат.

Личная жизнь

В соцсетях Мария познакомилась с рэпером Матвеем Мельниковым, он первый проявил инициативу и написал ей в 2014 году. Пара стала общаться сначала онлайн, затем он позвал ее на свидание. Девушка решила подстраховаться и взяла с собой подругу.

Личное знакомство прошло успешно, и уже на следующее свидание к Матвею Мария пришла одна. С 2016 года они стали жить вместе, и на отдыхе в Таиланде рэпер сделал предложение избраннице.