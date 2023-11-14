Отъезд из России, обращение к целителям, отказ от алкоголя и зоопарк в доме: где и как сейчас живет Юрий Антонов

В последнее время о певце и композиторе Юрии Антонове почти ничего не слышно. Народный артист России почти не покидает свой загородный дом, поэтому пропал из поля зрения журналистов и поклонников. Что же происходит в жизни знаменитого музыканта на самом деле?
Отъезд из России и операция
После того как артист подвернул ногу три года назад, его мучили боли. В Австрии ему сделали операцию по замене сустава, она обошлась почти в пять миллионов рублей. Год назад Антонов снова надолго уехал за границу. Как оказалось, он опять отправился в Европу на лечение, поскольку российские врачи ему помочь не смогли. На этот раз обошлось без операции. Композитор прошел длительную реабилитацию. Через некоторое время он вернулся в Москву, но рассказывал, что победить сильные боли до конца не смог.
Юрий Антонов. Фото: Global Look Press
Проблемы с сердцем
В середине мая нынешнего года Юрию Антонову пришлось вызывать скорую помощь. Он почувствовал себя очень плохо: кружилась голова, потемнело в глазах. Певец едва не упал в обморок. Врачи поставили ему диагноз «гипертензивная болезнь с поражением сердца» и госпитализировали. После того как состояние Антонова стабилизировалось, он покинул больницу, хотя медики настаивали на окончании курса лечения. 78-летний артист сообщил, что дома у него проходит ремонт, и ему необходимо контролировать рабочих, иначе они могут сделать что-то не так.
Летом он жаловался журналистам, что его до сих пор беспокоит боль в ноге. Юрий Михайлович рассказал, что даже обращался за помощью к китайскому целителю, который живет в Дубае.
«Встретился с ним, он понял причину боли. «Мне нужен порошок, а он в Китае находится», — сказал он. А в Россию этот целитель не приезжает и не приезжал никогда. Видимо, ему здесь неинтересно», — заявил композитор.
Юрий Антонов. Фото: Global Look Press
Чем сейчас занимается музыкант
В июле Юрий Антонов неожиданно для всех появился на фестивале «Славянский базар в Витебске». Артист согласился участвовать в программе буквально в последний момент, поэтому его выход на сцену, да еще и без трости, которой он пользуется в последние несколько лет, стал сюрпризом для зрителей.
Антонов живет в большом доме в пригороде Москвы в компании многочисленных животных: 40 кошек, 17 собак, 20 белок, а также уток, гусей, павлинов, фазанов, декоративных рыбок.
«Коты кушают лучше нас. В месяц, я думаю, тысяч 40–50, даже побольше. И это только корма. Я покупаю много пшеницы, кукурузу, у меня же там зоопарк целый!» — поделился певец.
Уже много лет он мечтает о настоящем олене, который жил бы на его участке. Однако пока не может осуществить это желание.
«Маленького купить очень тяжело: практически невозможно. У меня не получилось. Олененок должен быть совсем маленьким, чтобы фактически с первых дней приучался жить рядом с человеком. Иначе он просто не сможет адаптироваться», — пояснил Антонов.
В октябре он заявил, что практически отказался от алкоголя и позволяет его себе только в исключительных случаях. «Я даже уже забыл, когда пил алкоголь!» — рассказал Юрий Михайлович.
Юрий Антонов. Фото: Global Look Press
Творчество на века
Юрий Антонов оставил большой след в советской и российской культуре, его песни актуальны до сих пор, хотя он почти не выступает из-за проблем со здоровьем. Как отметил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев, народный артист написал столько хитов, что, слушая их, хочется жить. Песни Антонова позитивны и небанальны.
«Его песни слушаются, потому что когда-то это было сделано настолько хорошо. И сейчас это актуально, это не ширпотреб, его творчество не для заработка, оно сделано на века и качественно», — подчеркнул продюсер.
По материалам издания News.ru.