Отъезд из России, обращение к целителям, отказ от алкоголя и зоопарк в доме: где и как сейчас живет Юрий Антонов

В последнее время о певце и композиторе Юрии Антонове почти ничего не слышно. Народный артист России почти не покидает свой загородный дом, поэтому пропал из поля зрения журналистов и поклонников. Что же происходит в жизни знаменитого музыканта на самом деле?

Отъезд из России и операция

После того как артист подвернул ногу три года назад, его мучили боли. В Австрии ему сделали операцию по замене сустава, она обошлась почти в пять миллионов рублей. Год назад Антонов снова надолго уехал за границу. Как оказалось, он опять отправился в Европу на лечение, поскольку российские врачи ему помочь не смогли. На этот раз обошлось без операции. Композитор прошел длительную реабилитацию. Через некоторое время он вернулся в Москву, но рассказывал, что победить сильные боли до конца не смог.