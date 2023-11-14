Воплощение русской матери: Валентина Телегина не играла больших ролей в кино, но ее помнят как яркую актрису

Детство и юность

Валентина Петровна появилось на свет морозной зимой в Новочеркасске. Точный год ее рождения неизвестен, 1913-й или 1915-й.

Женщина гордилась своей родиной - Донской столицей. Славная история края отразилась на характере Валентины, сделав его сильным и горячим, как кровь донских казаков.

С детства девочка увлекалась художественной самодеятельностью. Педагог театрального мастерства ценила талант творческого ребенка и советовала не останавливаться, а получить настоящее актерское образование.

Телегина решила поступать в Ленинградский институт сценических искусств. Ее зачислили сразу на второй курс института, потому что приемная комиссия осталась в восторге от одаренной молодой актрисы. Девушка попала в творческую мастерскую Леонида Вивьена.

Новая жизнь, знакомства и любимое дело поглотили Валентину без остатка. После института она торопилась на занятия молодого режиссера Сергея Герасимова, который организовал собственную актерскую мастерскую.

В 1934 году, еще будучи студенткой, Телегина появилась в эпизоде фильма Герасимова «Люблю ли тебя?». Перед получением диплома сыграла в спектакле по Максиму Горькому «Последние» и в постановке по пьесе Александра Афиногенова «Далекое».