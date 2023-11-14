Воплощение русской матери: Валентина Телегина не играла больших ролей в кино, но ее помнят как яркую актрису

Детство и юность
Валентина Петровна появилось на свет морозной зимой в Новочеркасске. Точный год ее рождения неизвестен, 1913-й или 1915-й.
Женщина гордилась своей родиной - Донской столицей. Славная история края отразилась на характере Валентины, сделав его сильным и горячим, как кровь донских казаков.
С детства девочка увлекалась художественной самодеятельностью. Педагог театрального мастерства ценила талант творческого ребенка и советовала не останавливаться, а получить настоящее актерское образование.
Телегина решила поступать в Ленинградский институт сценических искусств. Ее зачислили сразу на второй курс института, потому что приемная комиссия осталась в восторге от одаренной молодой актрисы. Девушка попала в творческую мастерскую Леонида Вивьена.
Новая жизнь, знакомства и любимое дело поглотили Валентину без остатка. После института она торопилась на занятия молодого режиссера Сергея Герасимова, который организовал собственную актерскую мастерскую.
В 1934 году, еще будучи студенткой, Телегина появилась в эпизоде фильма Герасимова «Люблю ли тебя?». Перед получением диплома сыграла в спектакле по Максиму Горькому «Последние» и в постановке по пьесе Александра Афиногенова «Далекое».
Валентина Телегина в фильме «Учитель». Фото: социальные сети
Карьера в театре и кино
В 1937 году Валентина получила высшее образование и стала работать в Ленинградском театре-студии. Здесь она трудилась на протяжении трех лет, после чего ушла в Театр Балтфлота. До последних дней актриса вспоминала руководителя Александра Пергамента, как очень чуткого учителя и отзывалась о талантливом режиссере с большим уважением.
Фильмография артистки пополнялась, но преимущественно эпизодическими ролями.
Валентина Телегина в фильме «Дом, в котором я живу». Фото: социальные сети
Но когда Герасимов пригласил Телегину на роль Моти в свой фильм «Комсомольск», она в полной мере смогла раскрыть свой талант. В этой ранней работе стало ясно, что актрисе очень подходят роли матерей. В оптимистической драме о строительстве нового города ее героиня пользуется авторитетом у своих сверстниц, выделяется своей зрелостью и проявляет по отношению к подругам материнскую заботу.
Затем Герасимов доверил Валентине роль Степаниды в фильме «Учитель». Хоть это и не была главная роль, зрители сразу же полюбили образ, созданный Телегиной.
Помимо Герасимова, актриса работала с Яном Фридом в «Хирургии» и Александром Зархи и Иосифом Хейфицем в «Члене правительства».
Когда началась война, Телегина бросила карьеру и ринулась на фронт, чтобы поддерживать боевой дух солдат.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Актриса Валентина Телегина в картине «Баллада о солдате». Фото: социальные сети
Годы войны
Находясь в отпуске, Валентина услышала , что началась война. Она сразу же выехала в Таллин, где ее ждали коллеги по театру. Вместе с ними Телегина перебралась на остров Эзель, там в то время воевали советские солдаты. Артисты Балтфлота находились в тылу врага, между выступлениями работали санитарами, готовили еду.
Через некоторое время актеров эвакуировали с острова, но Телегина решила остаться, отправив вместо себя раненого офицера. Валентина Петровна до последнего поддерживала дух бойцов и уехала только, когда все военные были вывезены.
С трудом добралась до Тихвина, откуда смогла доехать родного театра в блокадном Ленинграде. Она согласилась покинуть Северную столицу только, когда всех ее коллег отправили в Алма-Ату.
Во время эвакуации актриса успела сняться в небольших ролях в двух фильмах: «Непобедимые» и «Секретарь райкома». Но душа актрисы рвалась на фронт, и она снова попросилась в состав актерской бригады.
Валентина Телегина в ленте «Море студеное». Фото: социальные сети
Фильмы
Когда была торжественно провозглашена Победа, Телегина переехала в Москву. Она стала участником труппы Театра-студии киноактера и была зачислена в штат киностудии имени Максима Горького.
Валентина продолжила играть роли простых русских женщин, у которых была сложная душа.
Ее героини - крестьянки, проводницы, санитарки, жительницы деревни были ей понятны и близки. Благодаря своему блестящему таланту сделать каждую из них целостной личностью, выделить суть, она прославилась настоящей «королевой эпизода».
Чем старше становилась Валентина, тем больше поступало предложений играть матерей.
Одной из самых значимых в карьере актрисы стала роль Клавдии Кондратьевны Давыдовой, матери троих детей в драме «Дом, в котором я живу». Фильм приобрел популярность не только СССР, но и за границей.
Шведский кинокритик Руне Муберг назвал Валентину Петровну лицом эпохи, лицом всех матерей войны.
Валентина Телегина в фильме «Дело было в Пенькове». Фото: социальные сети
В 1958 году фильмография актрисы пополнилась отрицательными персонажами: в картине «Олеко Дундич» она сыграла попадью, а в ленте «Ветер» - содержала публичный дом.
Эти роли были не по душе Валентине, но ее мастерство взяло верх - героини получились настолько яркими, что казалось будто актриса слилась с выдуманным образом воедино.
Через год Телегина исполнила эпизодическую роль в военной драме «Баллада о солдате», где воплотила образ женщины-шофера. Позже картина завоевала огромное количество премий, стала рекордсменом того времени.
В 1950-е годы на экраны вышли ленты «В нашем городе» и «Ссора в Лукашах». В 1960 году мелодрама «Прощайте, голуби» очень взбудоражила зрителей и критиков.
В это же время Телегина сыграла колоритную злую колдуньи Авдотью из «Сказки о потерянном времени». Эта роль вызвала новую волну ее популярности.
До последних лет своей жизни актриса снималась в кино. Позже она стала играть не матерей, а бабушек. Незадолго до смерти Валентины Петровны были показаны ленты «Голубка» и «Живите в радости», которые еще много раз пересматривали ее поклонники.
Помимо актерской деятельности Валентина Петровна успевала озвучивать персонажей советских мультфильмов. Ее голосом говорит «Серая шейка» и «Последняя невеста Змея Горыныча».
Валентина Телегина в картине «В степи». Фото: социальные сети
Личная жизнь
Личная жизнь актрисы не принесла ей много радости.
Младшего брата Валентины в годы войны отправили на работу в Германию, после чего перевели в немецкую разведшколу, затем он стал трудиться в ФРГ под чужой фамилией.
В 1957 году парень вернулся на родину, но так и не смог принять сложившийся порядок. Актриса любила свою страну, и постоянные споры с родственником приносили много боли.
Среди мужчин Валентина пользовалась успехом. Один из них стал отцом ее дочери Надежды, но официальным мужем не был.
Дочка Надя с детства была предоставлена сама себе, потому что мама постоянно работала. Их отношения были испорчены из-за алкоголя и образа жизни Надежды. Лишь перед смертью актриса помирилась с дочерью, которая до последних минут жизни была рядом.
Валентина Телегина в фильме «Поезд идет на восток». Фото: социальные сети
Смерть
Телегина всегда хотела играть до последнего вздоха. Так и случилось. В 1979 году вышел ее последний фильм «Завтрак на траве», через некоторое время актрисы не стало. Она ушла из жизни из-за астмы и диабета, было нездоровым сердце.
Валентину Петровну похоронили на Митинском кладбище в Москве. На могиле установлена гранитная плита без фото с надписью: «Народной артистке РСФСР от дочери».
О Валентине Телегиной выпущено несколько документальных фильмов, в том числе из цикла «Чтобы помнили».
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro
Актриса Валентина Телегина в фильме «Три тополя на Плющихе». Фото: социальные сети