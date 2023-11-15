Почему женщины в Советском Союзе быстро старели: 5 главных причин

Сегодня 30-летняя барышня выглядит как девчонка-старшеклассница – ей могут не продать спиртное в магазине. А в 50 лет дамы выглядят настолько роскошно, что к ним нередко обращаются «девушка». В Советском Союзе их ровесницы почти всегда смотрелись уже «бабушками» - носили платки, показывали в улыбке металлические зубы, сутулились.

При этом мы даже не говорим о 20-30-х годах, не говорим и о послевоенных годах, когда жизнь в стране была по-настоящему тяжелой, и приходилось быть не красивыми и ухоженными – а, в первую очередь, сильными и выносливыми. Так стоял вопрос выживания. Но почему и в 70-х, и в 80-х, когда жить стало легче, наши мамы и бабушки выглядели на 15-20 лет старше своего возраста?

Тяжелые условия работы

