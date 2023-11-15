Почему женщины в Советском Союзе быстро старели: 5 главных причин

Сегодня 30-летняя барышня выглядит как девчонка-старшеклассница – ей могут не продать спиртное в магазине. А в 50 лет дамы выглядят настолько роскошно, что к ним нередко обращаются «девушка». В Советском Союзе их ровесницы почти всегда смотрелись уже «бабушками» - носили платки, показывали в улыбке металлические зубы, сутулились.
При этом мы даже не говорим о 20-30-х годах, не говорим и о послевоенных годах, когда жизнь в стране была по-настоящему тяжелой, и приходилось быть не красивыми и ухоженными – а, в первую очередь, сильными и выносливыми. Так стоял вопрос выживания. Но почему и в 70-х, и в 80-х, когда жить стало легче, наши мамы и бабушки выглядели на 15-20 лет старше своего возраста?
Тяжелые условия работы
Фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"
Особенно не повезло тем, кто жил в селе. Колхозные будни предполагали тяжелый труд как для мужчин, так и для женщин. У доярок, птичниц и прочих работниц сельского хозяйства всегда были натруженные потрескавшиеся руки, распухшие ноги с ревматизмом и варикозом, а лица отличались «дубовой» кожей и нездоровым кирпичным загаром.
Домашний труд
Фото: кадр из фильма "Осенний марафон"
Городским жительницам повезло больше. Они могли работать не только на производстве – а на заводах и фабриках труд был не легче, чем в колхозе, - но и в чистенькой конторе или магазине. Например, бухгалтером, кассиром, делопроизводителем, секретаршей. Или машинисткой, как героиня Марины Нееловой в фильме «Осенний марафон».
Но и это не спасало от раннего старения. Ведь на женщине лежала вся домашняя работа. Веник (позднее – тяжелый пылесос), мокрая тряпка, тяжелые кастрюли… Стиральные машины-автоматы появились позднее – как и посудомойки, роботы-пылесосы, мультиварки и прочая бытовая техника.
Фото: кадр из фильма "Родня"
Вот и приходилось мамам и бабушкам все вечера и выходные проводить за бытовыми хлопотами: с раннего утра затевалась стирка, белье замачивали с вечера, потом стирали, кипятили, утюжили… Из магазина и с рынка тащили пудовые авоськи с самыми дешевыми и питательными продуктами – картошкой, капустой, макаронами, консервами и тем мясом, которое удавалось достать: чаще всего это были «синие птицы» - жутковатого вида тощие куры, или «мослы» - устрашающие громадные говяжьи кости с тонким слоем мякоти.
Плохое питание
Фото: кадр из фильма "Маленькая Вера"
Сегодня каждый знает: человек – это то, что он ест. И выглядим мы именно так, как относимся к своему питанию. Мы можем выбирать – питаться правильно и уделять своему здоровью большое внимание, или позволять себе жирное, сладкое, жареное и копченое, перекусывать на ходу фаст-фудом – и платить за это плохой кожей и волосами, лишним весом и другими проблемами. У женщин в СССР такого выбора не было. Они питались тем, что могли раздобыть в магазине.
Фото: кадр из фильма "Вокзал для двоих"
На завтрак – в лучшем случае, бутерброды с вареной колбасой, яичница, плавленый сырок. На обед – суп или борщ. На ужин – как повезет: либо котлеты, в которых иногда хлеба было больше, чем мяса, либо покупные пельмени (домашние тоже лепили, но на это нужно было время, поэтому большинство ели их по праздникам), либо дешевые сосиски с картошкой или макаронами. Недостаток витаминов и полезных веществ приводил к тому, что вскоре у женщин появлялся лишний вес, под глазами образовывались мешки, кожа становилась бледной и рыхлой.
Менталитет
Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
«Правильной» советской женщине не полагалось думать о собственной красоте. На первом месте для нее должны были стоять идеалы коммунизма и светлого будущего. Обратите внимания – если в советском фильме появлялась по-настоящему красивая и ухоженная, хорошо одетая женщина, она была отрицательным персонажем: либо коварной соблазнительницей, либо и вовсе девушкой легкого поведения. В крайнем случае, такие женщины, желающие следить за собой и хорошо выглядеть, высмеивались – им противопоставлялись честные труженицы, которым «не до глупостей».
Индустрия красоты
Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Фильмы полностью отражали реальную ситуацию – простым советским девушкам просто негде было брать качественные средства для ухода за кожей, волосами, ногтями. В магазинах продавались самые простые и дешевые шампуни, лаки, помады. В парикмахерских делали кошмарные стрижки и «шестимесячную» химическую завивку, безжалостно сжигая волосы.
Даже зубы чуть ли не до конца 80-х многие чистили не пастой, а зубным порошком – это абразивное средство быстро уничтожало зубную эмаль, и уже к 35 годам приходилось вставлять искусственные зубы – не белоснежные, как сегодня, а жутковатого вида металлические, в лучшем случае – золотые (если на это были средства).
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Фото: кадр из фильма "Родня"
Никто не спорит – в Советском Союзе было много хорошего. Но и отрицать плохое – неправильно: его тоже было немало. И уж вряд ли кто-то из современных девушек захочет вернуться в то время, когда невозможно было купить нормальные прокладки, мало кто знал о существовании кондиционеров для волос, а в тушь приходилось плевать, чтобы накрасить ресницы.