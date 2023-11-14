Муж Монеточки* Виктор Исаев: как музыкант начал свой творческий путь и написал аранжировку Децлу и Noize MC*

Детство и юность

Витя появился на свет 30 ноября 1987 года в Ульяновске. Здесь же прошло детство и юношество Исаева. С 4 лет мальчик начал заниматься музыкой. Сначала освоил фортепиано, а позже увлекся ударными.

Окончив школу, Виктор решил получать образование в этом направлении.

Еще в начальных классах мальчик начал писать музыку и аранжировки. Его кумиром стал Виктор Цой, а также Элвис Пресли и группа Queen.

В промышленном Ульяновске кроме автомобильного завода некуда было податься, а Виктору требовалось развитие. Парень решил уехать в столицу, где уже освоился в творческих кругах. К тому времени у него умерли родители и больше ничего его не задерживало в родном городе.