Муж Монеточки* Виктор Исаев: как музыкант начал свой творческий путь и написал аранжировку Децлу и Noize MC*

Детство и юность
Витя появился на свет 30 ноября 1987 года в Ульяновске. Здесь же прошло детство и юношество Исаева. С 4 лет мальчик начал заниматься музыкой. Сначала освоил фортепиано, а позже увлекся ударными.
Окончив школу, Виктор решил получать образование в этом направлении.
Еще в начальных классах мальчик начал писать музыку и аранжировки. Его кумиром стал Виктор Цой, а также Элвис Пресли и группа Queen.
В промышленном Ульяновске кроме автомобильного завода некуда было податься, а Виктору требовалось развитие. Парень решил уехать в столицу, где уже освоился в творческих кругах. К тому времени у него умерли родители и больше ничего его не задерживало в родном городе.
Виктор Исаев в детстве. Фото: социальные сети
Музыка
Сначала Витя писал песни для себя и своей мамы, чтобы вызвать ее гордость. Исаев всегда сочинял то, что хотел сам, ни с кем не советовался.
Музыкант воплощал в своем творчестве что-то среднее между андеграундом и поп-культурой, то есть переходный жанр. Тут сохранялся первичный запал, но уверенности в успехе еще нет.
Свои музыкальные верши Виктор творил под псевдонимом БЦХ, что расшифровывается как «Боже, царя храни». В 2014 году свет увидел его первый мини-альбом «Миньон», который представили как новое R&B на стихи русских классиков. Здесь Исаев создавал музыку на поэзию Сергея Есенина, Владимира Маяковского и Григория Иванова.
Помимо музыкальной карьеры Исаев был занят в театре у Олега Меньшикова.
Продюсер и музыкант Виктор Исаев с мамой. Фото: социальные сети
Следом вышел альбом БЦХ «Станция Звездная», где Витя продолжил творческие эксперименты. Свое время музыкант отразил в мини-альбоме «Эллинский секрет», состоящий из пяти композиций, в том числе «Гольфстрим» и «Тайна». Презентация альбома состоялась в московском культурном центре ЗИЛ.
Вместе с этим Витя писал биты, был участником одной из столичных групп, где играл на ударных, создавал аранжировки для других музыкантов, в числе которых оказались Децл, Noize MC* и другие.
Таким образом Исаев пришел к карьере продюсера. Он признавался в интервью, что из-за негласного соперничества ему сложно находить общий язык с мужчинами, а вот с певицей Монеточкой* сотрудничество оказалось легким. Их совместный первый сингл «Последняя дискотека» стал одним из лучших в The Flow 2017 года.
В тандеме музыканты выпустили альбом «Раскраски для взрослых». Витя написал музыку, аранжировки и выступил саунд-продюсером. Диск назвали музыкальным открытием 2018 года, и это сделало Монеточку* звездой.
Летом 2020 года у Исаева вышел альбом «Привет! Как дела?». Он стал первым, который музыкант выпустил от своего имени, а не под псевдонимом.
Виктор Исаев на шоу «Вечерний Ургант». Фото: социальные сети
Музыкант работал над альбомом целых три года. Параллельно Исаев занимался продюсированием и только иногда - собственным проектом. В итоге получилась смесь психоделического фанка, старого соула и советской эстрады.
Витя позже признался, что создавал альбом без всякой глубокой мысли, не стремился давать повод для размышлений.
С одним из треков «Розовые очки» исполнитель выступил в июне 2020 года на шоу «Вечерний Ургант». Главным героем программы оказался Гарик Сукачев, а Исаев закрывал эфир.
Через три месяца Виктор снова появился в программе с Монеточкой*, где музыкант дал развернутое интервью о своих взглядах на мир шоу-бизнеса.
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Виктор Исаев с женой Лизой Монеточкой*. Фото: социальные сети
Личная жизнь
Виктор какое-то время скрывал свою личную жизнь от общественности, но в программе «Вечерний Ургант», Монеточка* подтвердила, что Витя стал главным мужчиной ее жизни.
В 2020 году пара официально зарегистрировала свои отношения. А спустя месяц состоялась их свадьба.
Монеточка* младше мужа на 10 лет, но у них редко возникают разногласия. В августе 2022 года в семье случилось пополнение, у них родилась дочь. Незадолго до этого музыканты переехали в Прибалтику.
Виктор Исаев с женой и дочерью. Фото: социальные сети
Витя Исаев в настоящее время
В 2022 году музыкант продолжает заниматься творческой деятельностью. Вместе с женой и Noize MC* он проводил несколько благотворительных концертов. Исаев продолжает делиться с публикой своими новыми синглами и альбомами.
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