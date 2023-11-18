Взрослые дети звезд, о которых мы почти ничего не слышали

Впрочем, некоторые знаменитости и сейчас предпочитают дать отпрыскам возможность вести непубличную жизнь. «Телепрограмма» приводит несколько примеров того, как звездные дети выросли совсем взрослыми, а мы и не заметили.
Жан Кудрявцев, 33
Несколько лет назад телеведущая Лера Кудрявцева ошарашила общественность, выложив фото в соцсетях с лысеющим мужчиной с бородой. Оказалось, это не новый избранник, а «секрет на миллион» - сын Жан. Звезда долгое время нигде о нем не говорила.
Сын родился в 1990 году, когда Лере было 19, от барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка, а получил имя, как выяснилось позже, в честь Жан-Клода Ван Дамма - звезды боевиков 90-х, которым восхищалась певица. Парень получил хорошее образование: окончил Российский экономический университет им. Плеханова. Однако работать тоже пошел на телевидение (продюсером и конкретно на НТВ, где работает Кудрявцева). В 2018 году Жан сделал маму бабушкой, подарив внука Льва. Телеведущая долгое время это отрицала, но потом отпираться стало бессмысленно - сын сам опубликовал фото с ребенком. Лев - ровесник Маши, младшей дочери Кудрявцевой от хоккеиста Игоря Макарова.
Ангелина Долина, 40
Фото: личная страница Ларисы Долиной в социальной сети
Мало кто знает, но у народной артистки России Ларисы Долиной есть дочь, и ее звездная мама нигде не продвигает. Девочка родилась в 1983 году от музыканта Анатолия Миончинского, дирижера оркестра «Современник», с которым Долина снималась в знаменитой комедии «Мы из джаза». В 90-е Ангелина нередко появлялась рядом с мамой на мероприятиях, но затем от публичности отказалась. Долина отправила дочь учиться в Лондон,
но с этим не сложилось - девушка вернулась. Пробовала заниматься фото и дизайном, но в итоге по предложению мамы стала изучать право и окончила юридический факультет одного из московских вузов. И все же гены, видимо, взыграли - Ангелину снова потянула музыка.
- Кем я только не была, но больше всего мне понравилось работать за кулисами мюзикла, - признавалась Долина-младшая. - Это было лучшее применение моих возможностей. Мне комфортно рядом со сценой и за ней. Теперь я вижу себя только в качестве человека, соединяющего людей, помогающего артистам.
Ангелина помогает маме в качестве программного директора. Ее дочери Саше исполнилось 12.
Артем Орлов, 22
3. Фото: личная страница Ольги Орловой в социальной сети
Сын солистки «Блестящих» Артем появился на свет от брака с бизнесменом Александром Кармановым. Певица изредка публикует фото с ним.
- Это был очень волнительный и важный момент, Артем окончил бакалавриат МГИМО, - сообщила летом текущего года Орлова. - Программа-минимум выполнена. Дальше - в магистратуру.
Парень живет вместе с мамой и ее нынешним мужем - предпринимателем Валерием Масловым, который на 10 лет старше жены. Звезда не раз признавалась, что у нее хорошие отношения с сыном, и Артем часто нянчится с младшей сестрой Анной, родившейся в феврале этого года.
Викторина Петросян, 54
Фото: личная страница Виктории Петросян в социальной сети
Нет, это не название настольной игры. Так зовут родную дочь классика советского авангардного юмора Евгения Вагановича Петросяна (ради лучшего звучания он избавился от «ц» в конце фамилии).
Фото: личная страница Евгения Петросяна в социальной сети
Артист был женат пять раз. Дети у него родились в первом и последнем браке - с разницей почти в 52 года. В 2022 году бывшая помощница Татьяна Брухунова подарила Петросяну сына Вагана. А в 1968 году первая жена артиста, погибшая впоследствии в ДТП (дочь актера Владимира Кригера и сестра балетной танцовщицы Викторины Кригер), родила ему дочь Викторину.
- Папа говорил, что ничего не может быть хуже плохой актрисы, - вспоминала потом девушка. - Постоянно повторял, что мне нужно выбрать другую профессию.
И дочь прислушалась - поступила в МГУ и стала дипломированным искусствоведом. Организовывала художественные выставки, а затем вышла замуж и улетела в США. Вместе с семьей дочь народного артиста России живет в Нью-Йорке. В семье подрастают двое сыновей: Марк и Андреас. Викторина с мужем организовали фирму, которая производит эксклюзивные елочные игрушки. Этот бизнес приносит им хороший доход. Кроме того, Викторина Евгеньевна снимает документалки - ее компания Vi-Ko Production выпустила цикл неигровых фильмов «Бродвей. История в лицах и танцах». Внутри холдинга ВГТРК, где много лет работает папа, старшая дочь Петросяна выпускает серию интервью об искусстве под названием «Коллекция». С отцом в последние годы не общается.
Бетти-Антоника Понаровская, 44
Фото: Первый канал
Звезда советской сцены Ирина Понаровская нечасто балует аудиторию новостями. Что и говорить о ее приемной дочери Бетти-Антонике Понаровской, которая позже стала Анастасией Кормышевой. С 11 месяцев до 4 лет девочка жила в семье Ирины Понаровской и ее мужа Вейланда Родда, потому что звезда сама не могла забеременеть. После того как певица родила сына Энтони, девочку вернули в приют. А спустя годы, когда Насте было 16, ее снова позвали в семью.
Но совместная жизнь не задалась. Понаровская уверяла, что приютское воспитание испортило девочку: она воровала и вела себя девиантно. Сама Анастасия все до сих пор отрицает и говорит, что приемный отец избивал ее.
Кормышева зарабатывала стриптизом, пыталась найти и другую работу в Москве, но в итоге уехала в Челябинск, где работает аниматором. Воспитывает сына.