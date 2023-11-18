Взрослые дети звезд, о которых мы почти ничего не слышали

Впрочем, некоторые знаменитости и сейчас предпочитают дать отпрыскам возможность вести непубличную жизнь. «Телепрограмма» приводит несколько примеров того, как звездные дети выросли совсем взрослыми, а мы и не заметили.

Жан Кудрявцев, 33

Несколько лет назад телеведущая Лера Кудрявцева ошарашила общественность, выложив фото в соцсетях с лысеющим мужчиной с бородой. Оказалось, это не новый избранник, а «секрет на миллион» - сын Жан. Звезда долгое время нигде о нем не говорила.

Сын родился в 1990 году, когда Лере было 19, от барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка, а получил имя, как выяснилось позже, в честь Жан-Клода Ван Дамма - звезды боевиков 90-х, которым восхищалась певица. Парень получил хорошее образование: окончил Российский экономический университет им. Плеханова. Однако работать тоже пошел на телевидение (продюсером и конкретно на НТВ, где работает Кудрявцева). В 2018 году Жан сделал маму бабушкой, подарив внука Льва. Телеведущая долгое время это отрицала, но потом отпираться стало бессмысленно - сын сам опубликовал фото с ребенком. Лев - ровесник Маши, младшей дочери Кудрявцевой от хоккеиста Игоря Макарова.

Ангелина Долина, 40