Стал «золотым голосом» КВН, а теперь покоряет эстраду: как Вячеслав Макаров прославился на телевидении, оказался ведущим «Маски» и скрывался в костюме Пугала

Вскоре артист занялся вокальной карьерой всерьез. На смену каверам пришли авторские композиции «Планеты» (2019), «Прости» (2020), «Зеркала» (2021), «Твоя история» (2022), «Разбуди меня» (2023) и другие. Также он записал несколько дуэтов – с Анной Плетневой и Кариной Кокс, и выступил с ними на шоу «Дуэты» в эфире «России 1».

Телевидение

В 2016 году Макаров стал участником нового юмористического шоу на ТНТ «Однажды в России» вместе с другими звездами команды «Сборная Камызякского края». Здесь артист отвечал за юмор в вокальных номерах. Но через два года покинул проект, поскольку перерос формат юмористических и сатирических песен.

«Все ушло в жанр пародии, стеба на современную музыку, на современную попсу. А я себя не особо видел в жанре пародии. Да, мне это было когда-то интересно, если я могу сделать это один-два раза. Но я понимал, что это ждет меня на протяжении четырех съемочных пулов», - объяснил причину ухода из шоу Макаров сайту Телепрограмма.про.

После участия в «Ну-ка, все вместе!» Макарова пригласили на роль ведущего в новый интересный проект на НТВ «Маска». Премьера первого сезона состоялась на телеканале в 2020 году и сразу же завоевала любовь телезрителей. А Вячеслав приобрел еще большую известность и стал бессменным лицом проекта, который уже готовится к четвертому сезону.