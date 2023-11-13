Стал «золотым голосом» КВН, а теперь покоряет эстраду: как Вячеслав Макаров прославился на телевидении, оказался ведущим «Маски» и скрывался в костюме Пугала

Вячеслав Николаевич Макаров родился в Астрахани 9 февраля 1989 года. Он стал вторым ребенком в семье инженера и домохозяйки, первой стала дочка. С детства Слава обожал петь, и под влиянием дедушки был отправлен в музыкальную школу, которую окончил с отличием.
Вячеслав Макаров в детстве. Фото: соцсети
Также мальчик занимался бальными танцами и много выступал на городских мероприятиях. Так что сцена стала для него привычным делом.
Вячеслав Макаров с детства на сцене. Фото: соцсети
Поступать Макаров решил в Астраханский технический университет в 2007 году. И здесь реализовал по максимуму свой вокальный потенциал. Он много выступал в вокальных конкурсах, проявил себя на таких фестивалях, как «Дельфийские игры» и «Студенческая весна».
Вячеслав Макаров выступает на мероприятии. Фото: соцсети
На одном из выступлений талантливого и статного Макарова ростом 189 см и весом 78 кг заметил директор сборной КВН Камызяка Ирины Илюхиной, это был первый курс, но студент отказался от предложения пополнить ряды участников. Но все-таки оказался среди кавээнщиков, когда окончил вуз.
КВН
В команду «Сборная Камызякского края» Вячеслав Макаров пришел в 2012 году. И сразу включился в работу – писал сценарии, активно выступал с вокальными номерами, и в том же году сборная смогла вырваться в Высшую лигу, заняв третье место в полуфинале.
Вячеслав Макаров в команде КВН "Сборная Камызякского края". Фото: соцсети
А в следующем году «камызяки» поделили второе место с коллективом «Днепр» в финале Высшей лиги КВН. Вячеслав Макаров по итогам интернет-голосования стал обладателем почетного титула «Золотой голос КВН». Еще два года – и вот уже «Сборная Камызякского края» стала чемпионом Высшей лиги, а Макаров вновь взял «золото» как исполнитель. И стал получать выгодные предложения по работе как настоящая звезда сцены.
Вячеслав Макаров в команде КВН "Сборная Камызякского края". Фото: соцсети
В 2019 году «камызяки» снова объединились ради участия в КВН. Это была встреча выпускников, и на сцене сразились «Уральские пельмени» и «Город Пятигорск». Команда Макарова смогла завоевать главный приз.
Музыка
Музыкой Макаров не прекращал заниматься на протяжении всей карьеры. Еще во времена КВН он вместе с коллегами по сборной сколотил группу «Камызякские псы», которая позже переименовалась в «Камызяки BAND». Артисты записали саундтрек к сериалу «Корни» на СТС.
Вячеслав Макаров в шоу "Ну-ка, все вместе!". Кадр из шоу
В 2019 году Макаров стал участником музыкального телевизионного конкурса «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1». И даже дошел до финала, но уступил победу Андрею Лисовскому. В том же году астраханец основал кавер-проект Makarov band, а на малой родине ему даже доверили исполнять гимн города.
Вячеслав Макаров и Карина Кокс на шоу "Дуэты". Фото: соцсети
Вскоре артист занялся вокальной карьерой всерьез. На смену каверам пришли авторские композиции «Планеты» (2019), «Прости» (2020), «Зеркала» (2021), «Твоя история» (2022), «Разбуди меня» (2023) и другие. Также он записал несколько дуэтов – с Анной Плетневой и Кариной Кокс, и выступил с ними на шоу «Дуэты» в эфире «России 1».
Телевидение
В 2016 году Макаров стал участником нового юмористического шоу на ТНТ «Однажды в России» вместе с другими звездами команды «Сборная Камызякского края». Здесь артист отвечал за юмор в вокальных номерах. Но через два года покинул проект, поскольку перерос формат юмористических и сатирических песен.
«Все ушло в жанр пародии, стеба на современную музыку, на современную попсу. А я себя не особо видел в жанре пародии. Да, мне это было когда-то интересно, если я могу сделать это один-два раза. Но я понимал, что это ждет меня на протяжении четырех съемочных пулов», - объяснил причину ухода из шоу Макаров сайту Телепрограмма.про.
После участия в «Ну-ка, все вместе!» Макарова пригласили на роль ведущего в новый интересный проект на НТВ «Маска». Премьера первого сезона состоялась на телеканале в 2020 году и сразу же завоевала любовь телезрителей. А Вячеслав приобрел еще большую известность и стал бессменным лицом проекта, который уже готовится к четвертому сезону.
Вячеслав Макаров в шоу "Маска". Кадр из шоу
В сентябре 2021 года на НТВ по мотивам «Маски» вышла новая программа «Шоумаскгоон», где Макаров уже стал участником. В том же году он был приглашен в шоу «Суперлига» на СТС в качестве ведущего.
Вячеслав Макаров в "Шоумаскгоон". Кадр из шоу
Доверили вести Макарову еще один проект НТВ – шоу «Аватар» в 2022 году. В нем участники так же замаскированы, но уже при помощи виртуальной реальности. В конце года на экраны вышел еще один проект с участием Макарова - «Маска. Танцы» на СТС, в которой артист выступал в костюме Пугала.
Вячеслав Макаров в костюме "Пугала" на шоу "Маска. Танцы". Фото: соцсети
Личная жизнь
Свою личную жизнь Вячеслав Макаров никак не афиширует. Артиста подозревали в романе с Анной Плетневой, участвовавшей в первом сезоне «Маски», особенно после их сотрудничества – они записали песню «Королева мейнстрима».
Вячеслав Макаров и Анна Плетнева. Фото: соцсети
Но шоумен на слухи никак не реагирует и подчеркивает, что давно доя себя решил, что лично в поле публичного он выносить не будет.
Карьера сегодня
В 2023 году Макаров продолжил вести шоу «Маска» и «Аватар» на НТВ. Артист регулярно освещает новости со съемок у себя в микроблогах, там же анонсирует свои песни и выступления.
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