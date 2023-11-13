Встала на колени и благодарила: трогательная история любви певца SHAMAN и Елены Мартыновой

Певец Ярослав Дронов, известный миллионам россиян как SHAMAN, не любит афишировать свою личную жизнь, хотя его поклонники проявляют к ней пристальное внимание.

С 2017 года он женат на Елене Мартыновой, топ-менеджере одной из компаний мобильной связи. Вторая супруга старше певца на 14 лет. Ярославу сейчас 31 год, а его супруге 45 лет. Для него и для нее это уже второй брак. До союза с Мартыновой певец жил с преподавательницей народного танца и эстрадного вокала Мариной Рощупкиной, которая родила ему дочь Варвару. Мартынова состояла в браке с писателем Александром Цыпкиным.

Знакомство и свадьба

Будущие супруги встретились на одном из мероприятий. После этого Елена позвонила Ярославу и, как вспоминал он, предложила обсудить дату какого-то концерта, но певец передал трубку своему директору. «Через какое-то время увидел ее письмо, в котором она сообщала, что ей надо было прямо сказать, что очень хотелось познакомиться. Мы встретились. Понравились друг другу. Ну и все. Пошло, поехало», — поделился Дронов. Довольно быстро молодые люди поняли, что не могут друг без друга, и решили пожениться.

В минувшие выходные, 11 ноября, Ярослав и Елена отпраздновали шестую годовщину свадьбы, устроив фотосессию. Фотографии с артистом выложила в своих соцсетях его супруга. На снимке SHAMAN нежно обнимает жену, которая буквально светится от любви.

Стоит отметить, что Елена Мартынова выглядит очень молодо, очаровательной брюнетке не дашь больше 30 лет с «хвостиком». На совместных фото с супругом они выглядят примерно на одни годы. Разница в возрасте не мешает паре жить душа в душу и быть счастливыми в личной жизни.

Как признавался исполнитель хита «Я русский», у него нет проблем в общении с Еленой, больше того, она понимает его буквально с полуслова. Также артист заявлял, что внутренне ощущает себя человеком более старшего возраста.