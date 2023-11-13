Встала на колени и благодарила: трогательная история любви певца SHAMAN и Елены Мартыновой

Певец Ярослав Дронов, известный миллионам россиян как SHAMAN, не любит афишировать свою личную жизнь, хотя его поклонники проявляют к ней пристальное внимание.
С 2017 года он женат на Елене Мартыновой, топ-менеджере одной из компаний мобильной связи. Вторая супруга старше певца на 14 лет. Ярославу сейчас 31 год, а его супруге 45 лет. Для него и для нее это уже второй брак. До союза с Мартыновой певец жил с преподавательницей народного танца и эстрадного вокала Мариной Рощупкиной, которая родила ему дочь Варвару. Мартынова состояла в браке с писателем Александром Цыпкиным.
Знакомство и свадьба
Будущие супруги встретились на одном из мероприятий. После этого Елена позвонила Ярославу и, как вспоминал он, предложила обсудить дату какого-то концерта, но певец передал трубку своему директору. «Через какое-то время увидел ее письмо, в котором она сообщала, что ей надо было прямо сказать, что очень хотелось познакомиться. Мы встретились. Понравились друг другу. Ну и все. Пошло, поехало», — поделился Дронов. Довольно быстро молодые люди поняли, что не могут друг без друга, и решили пожениться.
В минувшие выходные, 11 ноября, Ярослав и Елена отпраздновали шестую годовщину свадьбы, устроив фотосессию. Фотографии с артистом выложила в своих соцсетях его супруга. На снимке SHAMAN нежно обнимает жену, которая буквально светится от любви.
Стоит отметить, что Елена Мартынова выглядит очень молодо, очаровательной брюнетке не дашь больше 30 лет с «хвостиком». На совместных фото с супругом они выглядят примерно на одни годы. Разница в возрасте не мешает паре жить душа в душу и быть счастливыми в личной жизни.
Как признавался исполнитель хита «Я русский», у него нет проблем в общении с Еленой, больше того, она понимает его буквально с полуслова. Также артист заявлял, что внутренне ощущает себя человеком более старшего возраста.
«Я себя не ощущаю на 31. Мне комфортно находить общий язык с людьми, которым за 50, а лучше даже за 60», — отмечал он.
Ярослав Дронов и Елена Мартынова. Фото: соцсети
Все тайное становится явным
О том, что SHAMAN женат уже несколько лет, его фанаты узнали год назад. Жена певца в пятую годовщину свадьбы рассекретила подробности их личной жизни, показала совместные фотографии и публично призналась Ярославу Дронову в любви в личном блоге в соцсети.
Елена Мартынова не поскупилась на эмоции в адрес мужа, признавшись, что встреча с ним ее потрясла.
«Знакомство с Ярославом перевернуло мою жизнь и мое сознание. С первых минут он поразил меня своим внутренним светом, бескомпромиссной искренностью, глубиной и масштабом личности, а также безошибочным умением отделять зерна от плевел. Я впервые встретила человека, у которого был настолько исключительный Божий дар и настолько тяжелый путь и который нес свой крест с таким достоинством и несгибаемой волей. Я сразу поняла, что должна быть рядом, разделить его судьбу», — заявила она.
Супруга певца отметила, что за время брака были моменты отчаяния, потому что перед Дроновым, несмотря на его талант, закрывались все двери.
Певец SHAMAN во время выступления. Фото: Global Look Press
«Воротилы шоу-бизнеса давали ему «добрые» советы сменить профессию или найти инвестора, а чаще просто проходили мимо. Спасибо им за это — Ярослав закалился, стал еще сильнее и в результате всего добился сам. Пять лет назад я вышла замуж за великого человека, большого артиста и гениального музыканта. С тех пор ничего не изменилось», — подчеркивала Елена.
Настоящий ангел
Бабушка артиста Галина Рябых вспоминала, что Мартынова во время первой встречи с семьей Ярослава Дронова упала на колени и благодарила за воспитание такого сына и внука.
«Она прямо встала бедненькая на колени и говорит: «Я вас благодарю за воспитание такого внука!» Мы ей: «Лена, встань, встань с колен». А она: «Таких людей никогда по жизни не встречала. Благодарю вас за такой подарок, за такого внука и сына», — рассказала Рябых. Она назвала жену внука настоящим ангелом и выразила уверенность, что женщина всем сердцем любит Ярослава.
Певец SHAMAN. Фото: Global Look Press
О том, что Елена — его судьба, SHAMAN понял сразу и уже на втором свидании молодые люди приняли решение зарегистрировать брак. «Я всегда привык слушать сердце, оно не врет. И в тот момент я понял, что мы должны быть вместе. Вот мы вместе и до сих пор», — заявлял певец.