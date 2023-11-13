Загадочная личная жизнь балерины Анны Плисецкой: почему у звезды фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» нет детей

Балерина Анна Плисецкая уверена: нет такого мужчины, который смог бы заинтересовать ее в качестве мужа. Такие остались в далеком прошлом…
Племянница Майи Плисецкой
Анна Плисецкая с тетей, Майей Плисецкой. Фото: соцсети
Анна Плисецкая родилась 18 августа 1971 года в Москве, в семье балетных артистов. Ее тетей была звезда балета Майя Плисецкая, именно она, по семейной легенде, и придумала имя для девочки – в честь Анны Карениной, спектакль о которой она тогда репетировала. Мама Анны, Марианна Седова, тоже танцевала в Большом театре, а отец, Александр Михайлович, работал балетмейстером. Так что судьба Анны была предопределена с рождения – она не могла стать никем иным, только балериной.
Детство Анны прошло в Южной Америке, в столице Перу – городе Лиме. Туда увез семью отец – он стал основателем балета при местном университете.
Балет в жизни Анны Плисецкой
Анна Плисецкая в юности. Фото: соцсети
Когда Ане исполнилось 9 лет, семья вернулась в Россию. Теперь они жили в Ленинграде, Аня училась в хореографическом училище имени Вагановой, преподаватели высоко ценили ее талант. Однако строгости балетного образования практически лишили Аню детства: занятия продолжались целыми днями и заканчивались ближе к ночи, играть и развлекаться было некогда.
Результатом старательных занятий и врожденных способностей стал Мариинский театр – туда 18-летнюю Анну приняли после окончания балетного училища. Она исполняла сольные партии, а параллельно училась в консерватории – на кафедре режиссуры и сценарной драматургии.
В 90-х годах жизнь стала нелегкой: платили в театре мало, денег не хватало на жизнь. Но Плисецкая не захотела уезжать на Запад, как многие ее коллеги. Она твердо решила: останется на Родине. Чтобы прокормиться, пришлось заниматься организацией выступлений, - помимо основной работы. Тем не менее, спектакли с участием Анны были популярны, на ее выступления собирался полный зал. Она танцевала в таких балетах, как «Дон Кихот», «Жизель», «Сильфида», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Раймонда»… Реализовала себя балерина и в качестве режиссера – поставила спектакль «Город глазами джаза». Плисецкая получила еще одно образование – «менеджмент организации».
«Мэри Поппинс, до свидания!»
Анна Плисецкая, Федор Рукавишников и Наталья Андрейченко. Фото: кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания!"
Трехлетней девочкой Анна впервые появилась на экране – снялась в фильме «Анна Каренина», в маленьком эпизоде. А вот следующий фильм, в котором она приняла участие, сделал ее настоящей звездой. Речь идет о музыкальной картине «Мэри Поппинс, до свидания!», в которой Анне Плисецкой досталась очень заметная роль – она сыграла Джейн, воспитанницу сказочной няни.
Анна Плисецкая и Федор Рукавишников. Фото: кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания!"
Ее партнером стал Филипп Рукавишников – исполнитель роли брата Джейн, Майкла. А в главной роли снялась Наталья Андрейченко. Позднее Анна не раз вспоминала, что ей очень понравились и съемки, и то, как она выглядела на экране. Поскольку фильм был музыкальным, 12-летняя девочка даже танцевала в кадре – и делала это невероятно пластично.
Личная жизнь Анны Плисецкой
Анна Плисецкая. Фото: соцсети
Анна Плисецкая никогда не рассказывает ни о своей знаменитой тете – Майе Плисецкой, ни о собственной личной жизни, - потому что считает недопустимым делиться с посторонними людьми своими личными и семейными переживаниями. Она убеждена – сегодня уже нет таких глубоких, тонких и интересных людей, как прежде, а значит, ее в принципе никто не может заинтересовать в качестве кандидата в мужья. Балерина не замужем, детей у нее нет. По словам Анны – она «последняя Плисецкая», однако она не исключает того, что ситуация еще может измениться.
Таинственное молчание балерины
Анна Плисецкая. Фото: соцсети
В свои 52 года танцовщица сохраняет стройную подтянутую фигуру – при росте 169 см она едва ли весит больше 60 кг. И сегодня Анна Плисецкая не изменяет своим принципам – скрывать от посторонних подробности личной жизни.
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Анна Плисецкая. Фото: соцсети
Она по-прежнему занимается продюсированием танцевальных и музыкальных проектов, организацией концертов, постановкой спектаклей. Фотографиями, отражающими ее профессиональную жизнь, Плисецкая делится в своем аккаунте в соцсети. И продолжает хранить личные и семейные тайны от праздного любопытства.
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