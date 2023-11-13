Загадочная личная жизнь балерины Анны Плисецкой: почему у звезды фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» нет детей

Когда Ане исполнилось 9 лет, семья вернулась в Россию. Теперь они жили в Ленинграде, Аня училась в хореографическом училище имени Вагановой, преподаватели высоко ценили ее талант. Однако строгости балетного образования практически лишили Аню детства: занятия продолжались целыми днями и заканчивались ближе к ночи, играть и развлекаться было некогда.

Результатом старательных занятий и врожденных способностей стал Мариинский театр – туда 18-летнюю Анну приняли после окончания балетного училища. Она исполняла сольные партии, а параллельно училась в консерватории – на кафедре режиссуры и сценарной драматургии.

В 90-х годах жизнь стала нелегкой: платили в театре мало, денег не хватало на жизнь. Но Плисецкая не захотела уезжать на Запад, как многие ее коллеги. Она твердо решила: останется на Родине. Чтобы прокормиться, пришлось заниматься организацией выступлений, - помимо основной работы. Тем не менее, спектакли с участием Анны были популярны, на ее выступления собирался полный зал. Она танцевала в таких балетах, как «Дон Кихот», «Жизель», «Сильфида», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Раймонда»… Реализовала себя балерина и в качестве режиссера – поставила спектакль «Город глазами джаза». Плисецкая получила еще одно образование – «менеджмент организации».

«Мэри Поппинс, до свидания!»

