Их любили миллионы, им доверяли и отдавали свои деньги, а теперь обвиняют в обмане: что происходит с Лерчек, Еленой Блиновской и Аязом Шабутдиновым сейчас

Лерчек и ее семейный блог
В блоге знаменитой уроженки Тольятти Лерчек тишина, а под последним прощальным постом девушки 14,5 тысяч комментариев.
Nataliakerova5: «...А эта Лерчек тупо наживалась на тех людях, которые верили, что могут похудеть. Шиковали, а подписчики с открытым ртом, как на богиню...».
Alisa_po88: «Самое удивительное видеть комментарии поддержки...Они за ваши бабки поют и гуляют, а вы все верите в эту псевдоискренность и тащите им свои денежки».
История падения матери семейства Чекалиных началось 7 марта 2023 года, когда Лере было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 миллионов рублей. Ее супруг Артем фигурировал в качестве пособника.
Как считают следователи, Лерчек, как индивидуальный предприниматель, использовала упрощенную систему налогообложения, которую можно применять только при доходе до 150 млн рублей в год. Однако сумма, которую она заработала в реальности, оказалась существенно больше. Блогер скрывала свои доходы при помощи мужа, родных и друзей.
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Валерия Чекалина с семьей. Фото: социальные сети
В доме Чекалиных произвели обыски. 16 марта паре было предъявлено обвинение в отмывании 130 миллионов рублей. По версии следствия, в апреле 2021 года супруги приобрели доллары на 130 миллионов рублей, чтобы скрыть источник доходов. Впрочем, несмотря на то, что блогеры вину не признали, Савеловский суд Москвы запретил им пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом.
Напомним, Валерия Чекалина начала вести блог в социальных сетях еще в 2018 году. С помощью него Лерчик продвигала свои курсы по похудению, продавала косметику, а позже еще нижнее белье и пижамы. Совместно с мужем они вели тренинги, на которых якобы учили зарабатывать, постоянно проводили розыгрыши, призами в которых выступали ценные вещи: машины, квартиры и дорогая техника.
За последние годы состояние Лерчек и ее мужа Артема Чекалина выросло до нескольких миллиардов рублей. Полтора миллиарда вложены в два шикарных особняка в престижных районах Подмосковья.
В семейном гараже целый автопарк: Rolls-Royce, Lamborghini, Mercedes-Benz АMG G63, еще один мерседес, который Артем купил для своего отца.
У супругов еще три квартиры в Москве: две на северо-востоке столицы на улице Декабристов — 83 квадрата, стоимостью около 20 млн рублей, другая поменьше - 38 квадратов. Еще одна в центре на Серпуховском Валу площадью 150 квадратов. В Сети есть информация, что она досталась Чекалиным за 57 млн рублей, а ремонт в ней обошелся в 21 млн.
Две квартиры в Тольятти, площадью 200 квадратов и стоимостью около 7 млн рублей и 94,4 квадрата - примерно 3,5 млн рублей, а также восемь килограммовых слитков золота стоимостью 37 млн рублей.
Осенью в медиапространстве прошел слух, что блогеры получили новые иски от партнеров, в том числе по косметическому бизнесу и табачной продукции для кальяна. Теперь поговаривают, что на Артема могут завести уголовное дело о мошенничестве.
Однако блогеры не расстраиваются, а продолжают жить обычной жизнью, ни в чем себе не отказывая. Только теперь они это делают не напоказ.
Елена Блиновская, автор курса «Марафон желаний». Фото: социальные сети
Елена Блиновская и ее «Марафон желаний»
Другая волшебница социальных сетей, исполняющая желания, Елена Блиновская тоже попала в водоворот судебных заседаний. С апреля 2023 года марафонщица, которая называет себя феей, не выходит на связь - суд поместил ее под домашний арест и запретил пользоваться Интернетом.
Блиновская не может выходить за территорию своего дома в элитном подмосковном коттеджном поселке «Миллениум парк». Ей разрешено контактировать только с определенным количеством людей.
Блогер и создательница «Марафона желаний» тоже была задержана по подозрению в неуплате налогов. Следствие считает, что в 2019-2021 году Блиновская уклонилась от уплаты свыше 918 миллионов рублей, а также течение двух лет подавала в налоговую службу декларации с ложными сведениями.
Недавно блогершу подозревали в нарушении домашнего ареста. Однако, когда правоохранители приехали к Елене домой, женщина оказалась не месте.
К слову, коллеги Блиновской считают, что вскоре она наладит свое материальное положение. В Сети уверены, что наставница, когда завершится скандальная история, только еще больше заработает на всем этом и даже шутят, что Елена создаст новый марафон о том, как выйти из тюрьмы за 2 недели.
Коуч Елена Блиновская с семьей. Фото: социальные сети
Бизнес-коуч Аяз Шабутдинов
Недавно еще один блогер-коуч попал под следствие. За решеткой оказался Аяз Шабутдинов, который учил на своих курсах зарабатывать миллионы. Но, видимо, не всем это удалось, и на бизнесмена было написано заявление. Аяза подозревают в мошенничестве при продаже тренингов.
Для парня была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его оставили в СИЗО до 16 декабря. Блогеру грозит до 10 лет лишения свободы за 8 эпизодов мошенничества в особо крупном размере.
Бизнес-блогер Аяз Шабутдинов в частном самолете. Фото: социальные сети
Так, Шабутдинов стал четвертым российским блогером, попавшим под следствие за последний год. До него, кроме Лерчек и Блиновской, правоохранители обратили внимание на инфлюэнсера Александру Митрошину, автора популярного курса «Инсталогия», которая задолжала 120 миллионов рублей. Блогерша уехала из России в начале 2022 года.