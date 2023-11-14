Их любили миллионы, им доверяли и отдавали свои деньги, а теперь обвиняют в обмане: что происходит с Лерчек, Еленой Блиновской и Аязом Шабутдиновым сейчас

В доме Чекалиных произвели обыски. 16 марта паре было предъявлено обвинение в отмывании 130 миллионов рублей. По версии следствия, в апреле 2021 года супруги приобрели доллары на 130 миллионов рублей, чтобы скрыть источник доходов. Впрочем, несмотря на то, что блогеры вину не признали, Савеловский суд Москвы запретил им пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом.

Напомним, Валерия Чекалина начала вести блог в социальных сетях еще в 2018 году. С помощью него Лерчик продвигала свои курсы по похудению, продавала косметику, а позже еще нижнее белье и пижамы. Совместно с мужем они вели тренинги, на которых якобы учили зарабатывать, постоянно проводили розыгрыши, призами в которых выступали ценные вещи: машины, квартиры и дорогая техника.

За последние годы состояние Лерчек и ее мужа Артема Чекалина выросло до нескольких миллиардов рублей. Полтора миллиарда вложены в два шикарных особняка в престижных районах Подмосковья.

В семейном гараже целый автопарк: Rolls-Royce, Lamborghini, Mercedes-Benz АMG G63, еще один мерседес, который Артем купил для своего отца.

У супругов еще три квартиры в Москве: две на северо-востоке столицы на улице Декабристов — 83 квадрата, стоимостью около 20 млн рублей, другая поменьше - 38 квадратов. Еще одна в центре на Серпуховском Валу площадью 150 квадратов. В Сети есть информация, что она досталась Чекалиным за 57 млн рублей, а ремонт в ней обошелся в 21 млн.

Две квартиры в Тольятти, площадью 200 квадратов и стоимостью около 7 млн рублей и 94,4 квадрата - примерно 3,5 млн рублей, а также восемь килограммовых слитков золота стоимостью 37 млн рублей.

Осенью в медиапространстве прошел слух, что блогеры получили новые иски от партнеров, в том числе по косметическому бизнесу и табачной продукции для кальяна. Теперь поговаривают, что на Артема могут завести уголовное дело о мошенничестве.

Однако блогеры не расстраиваются, а продолжают жить обычной жизнью, ни в чем себе не отказывая. Только теперь они это делают не напоказ.