Непризнанная дочь Владимира Высоцкого Анастасия Иваненко: почему она так и не поговорила со своим отцом

Детство и юность

Мама Анастасии Иваненко Татьяна жила в гражданском браке с Владимиров Высоцким. Но после появления в жизни барда Марины Влади их отношения дали трещину.

Друзья Высоцкого вспоминают, что Владимир не мог выбрать одну из двух женщин и постоянно метался. Но когда Татьяна объявила о своей беременности и о желании сохранить ребенка, кумир миллионов поставил точку в их любовной истории.

Девочка появилась на свет 26 сентября 1972 года. В свидетельстве о рождении у нее стоит фамилия Иваненко, а отчество - Владимировна.

Своего отца Настя никогда не видела, хотя он помогал бывшей возлюбленной материально. Перед самой смертью Высоцкий приезжал и хотел увидеть свою дочь, но мама Иваненко не впустила его в дом.