Непризнанная дочь Владимира Высоцкого Анастасия Иваненко: почему она так и не поговорила со своим отцом

Детство и юность
Мама Анастасии Иваненко Татьяна жила в гражданском браке с Владимиров Высоцким. Но после появления в жизни барда Марины Влади их отношения дали трещину.
Друзья Высоцкого вспоминают, что Владимир не мог выбрать одну из двух женщин и постоянно метался. Но когда Татьяна объявила о своей беременности и о желании сохранить ребенка, кумир миллионов поставил точку в их любовной истории.
Девочка появилась на свет 26 сентября 1972 года. В свидетельстве о рождении у нее стоит фамилия Иваненко, а отчество - Владимировна.
Своего отца Настя никогда не видела, хотя он помогал бывшей возлюбленной материально. Перед самой смертью Высоцкий приезжал и хотел увидеть свою дочь, но мама Иваненко не впустила его в дом.
Анастасия Иваненко в детстве. Фото: социальные сети
Карьера
Единственная дочь Владимира Высоцкого с раннего детства занималась творчеством, училась игре на фортепиано.
Но не пошла по стопам отца и не стала актрисой, как мама, а решила стать журналистом. Она окончила школу с углубленным изучением французского языка, а после поступила в Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова.
Получив диплом, Анастасия стала работать на телеканале «Культура», а позже в ведомственной газете. В 2015 году бабушка журналистки сообщила в интервью, что внучка работает менеджером по продажам.
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Родители Анастасии - Владимир Высоцкий и Татьяна Иваненко. Фото: социальные сети
Личная жизнь
В 1997 году журналистка познакомилась с будущим мужем. Настя простудилась и попала в больницу с отитом, там же лечился молодой человек, оказавшийся моложе девушки на пять лет. Роман влюбленных развивался бурно, и несмотря на неодобрение мамы жениха, пара вскоре поженилась.
18 февраля 1999 года в новоиспеченной семье родилась дочь Арина, которую назвали в честь няни Александра Пушкина. Через девять лет родители малышки развелись. Сначала Анастасия была против общения дочери с отцом. Но позже сменила гнев на милость.
Татьяна Иваненко в молодости. Фото: социальные сети
Бывший муж Иваненко рассказывал, что только недавно начал общаться с дочерью. Когда у него родился сын, Арина не выразила особой радости от рождения брата.
В том же году Наталья Крачковская, которая живет с дочерью Владимира Высоцкого в одном доме, рассказывала, что Анастасия вступила в новые отношения.
Анастасия Иваненко в настоящее время
Подробности жизни внебрачной дочери Высоцкого сейчас неизвестны. Недавно она отметила свое 50-летие.
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Внучка Владимира Высоцкого Арина. Фото: социальные сети
В 2013 году мама Анастасии Татьяна Иваненко сообщила, что ее дочь теперь живет за границей и на родину возвращаться не планирует. Хотя позже в Сети появилась информация, что женщина живет с семьей в Москве, в квартире на Ленинградском проспекте.