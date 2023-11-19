Какие алименты платят артисты своим детям после расставания с их мамами

Чтобы 46-летний актер Игорь Петренко ускорил процесс выплаты задолженности по алиментам, судебные приставы этой осенью обратились в суд. Ему могут ограничить выезд за пределы страны. Год назад на сайте Федеральной службы судебных приставов был зафиксирован долг актера по алиментам в размере... 6 242 442 руб. Он гасил его неполными платежами. По данным на 9 ноября 2023-го, долг «уполовинился» и теперь составляет 3 652 753 руб.

Откуда такая большая сумма? Дело в том, что актер Петренко платит фиксированные суммы на двоих сыновей от актрисы Екатерины Климовой по нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов от 2015 года. Если бы не было этого соглашения, алименты на двоих детей по закону составили бы лишь 1/3 от доходов родителя.

У Петренко в новом браке родилось трое детей, был перерыв в работе, с деньгами стало туговато… Но Климова на пересмотр соглашения не пошла. Тогда Петренко попытался снизить размер алиментов через суд, но заявление вернули «в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора».

Младшему сыну от первого брака Корнею 15 лет. Старшему Матвею на днях исполнится 17, он первокурсник Театральной школы Олега Табакова. Алименты платят до достижения детьми 18 лет - возможно, Игорь Петренко смирился со своей участью и решил дотерпеть.

Типичная выплата: 100 тыс. руб. в месяц