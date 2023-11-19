Какие алименты платят артисты своим детям после расставания с их мамами

Его можно будет посмотреть на сайте ФСИН. Будут там мелькать и имена артистов. Рассказываем об известных россиянах, которые сталкивались с проблемой своевременной выплаты алиментов.
Супердолг: 3,7 млн руб.
Игорь в старших сыновьях души не чает. А вот с их мамой понимания нет. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Чтобы 46-летний актер Игорь Петренко ускорил процесс выплаты задолженности по алиментам, судебные приставы этой осенью обратились в суд. Ему могут ограничить выезд за пределы страны. Год назад на сайте Федеральной службы судебных приставов был зафиксирован долг актера по алиментам в размере... 6 242 442 руб. Он гасил его неполными платежами. По данным на 9 ноября 2023-го, долг «уполовинился» и теперь составляет 3 652 753 руб.
Откуда такая большая сумма? Дело в том, что актер Петренко платит фиксированные суммы на двоих сыновей от актрисы Екатерины Климовой по нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов от 2015 года. Если бы не было этого соглашения, алименты на двоих детей по закону составили бы лишь 1/3 от доходов родителя.
У Петренко в новом браке родилось трое детей, был перерыв в работе, с деньгами стало туговато… Но Климова на пересмотр соглашения не пошла. Тогда Петренко попытался снизить размер алиментов через суд, но заявление вернули «в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора».
Младшему сыну от первого брака Корнею 15 лет. Старшему Матвею на днях исполнится 17, он первокурсник Театральной школы Олега Табакова. Алименты платят до достижения детьми 18 лет - возможно, Игорь Петренко смирился со своей участью и решил дотерпеть.
Типичная выплата: 100 тыс. руб. в месяц
Агата уверена: Павел должен перечислять на Тимофея и Мию гораздо больше. Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
Агата Муцениеце подала судебный иск к бывшему мужу Павлу Прилучному. Актриса просит увеличить сумму алиментов на общих детей. Прилучный платит на содержание 10-летнего Тимофея и 7-летней Мии фиксированные 100 тыс. руб. Деньги для актера уровня Прилучного смехотворные. Агата, осведомленная о тарифной ставке бывшего (около 400 - 500 тыс. руб. за съемочный день), хотела бы получать на детей гораздо больше.
Кстати, по свидетельствам адвокатов, 100 тыс. руб. - чаще всего встречающийся размер фиксированных алиментов у звезд. Правда, на одного ребенка. В суде Агате нужно будет доказать, что тратить на детей ей приходится гораздо больше - серьезные траты, например, на оплату частной школы.
«Хорошо, что сыну не пришлось менять школу, потому что его мама смогла заплатить за нее сама», - написала актриса в соцсети. Обучение Тимофея и Мии стоит 1,6 млн руб. за учебный год.
Она дала наставление разведенным отцам: «Дорогие мужчины! Е если вы развелись и у вас остались детки, знайте: когда вы платите за школу и за кружки, когда вы платите алименты в полном размере - а не 100 тыс. руб. в месяц, например, - то вы платите за своего ребенка. А когда вы отказываетесь это делать, то делаете плохо не матери, а своему ребенку».
Павел Прилучный после развода проводит много времени с детьми от Агаты - берет Тимофея и Мию с собой, когда едет на курорты с новой женой Зепюр и их сыном. Старшие дети часто бывают в гостях у отца и получают подарки.
Некоторое время назад Муцениеце через суд выписала бывшего супруга из столичной квартиры, которая ей и их детям досталась после развода. Недавно Агата завершила благоустройство загородного дома, который приобрела после развода на собственные деньги. Она тоже неплохо зарабатывает: гонорар за съемочный день может достигать 250 тыс. руб.
А КАК У НИХ?
Холли Берри платит бывшему мужу
Фото: Global Look Press
У 83-летнего американского актера Аль Пачино трое взрослых детей. Пять месяцев назад 29-летняя подруга актера Нур Альфалле родила от него сына Романа. Парочка рассталась после рождения малыша - Нур вернулась к прежнему ухажеру.
Бывшие возлюбленные с помощью юристов пришли к соглашению об опеке - мальчик будет жить с матерью, отец планирует его навещать. Аль Пачино обязуется ежемесячно выплачивать алименты в размере $30 тыс. (2,7 млн руб.) Кроме того, отец должен ежегодно вносить $15 тысяч (1,3 млн руб.) в образовательный фонд сына - так в США копят деньги на оплату обучения.
57-летняя американская актриса Холли Берри только закончила суд с 57-летним коллегой Оливье Мартинесом. Они прожили вместе два года, а тяжба длилась 8 лет! Судились об опеке над сыном и алиментах.
Причем выплачивать алименты суд обязал Холли Берри: актер доказал, что зарабатывает значительно меньше бывшей, поэтому нуждается в финансовой поддержке. Так, «девушка Бонда» должна каждый месяц переводить Оливье Мартинесу $8 тыс. (737 тыс. руб.). Опеку над сыном распределили так: с понедельника по среду мальчик будет находиться у матери, а со среды по пятницу - у отца. Чередуют звездные родители и выходные дни.
В ЗАКОНЕ
В России размер алиментов на одного ребенка составляет 1/4 от всех доходов одного из родителей. На двух детей - 1/3, а на трех и более детей - 1/2.