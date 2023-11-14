«Актриса-то вы фиговая, в отличие от бати!»: скандал в соцсетях после отказа Марии Машковой от отца

Иногда роли в фильмах оказываются пророческими. Так случилось с Владимиром Машковым. Когда-то популярный российский актер исполнил главную роль в драме «Американская дочь».
Владимир Машков. Фото: кадр из фильма "Американская дочь"
Спустя годы его единственная дочь Мария перебралась в Америку. А теперь она публично отреклась от отца, отказавшись от отчества, о чем поспешила сообщить в своем аккаунте:
«Присоединилась к мужу и дочери – стала гражданином Америки. Теперь я могу голосовать и входить в состав присяжных. Сменила имя (раньше Мария Владимировна Машкова), теперь я новый человек: Маша Машкова».
Отношения между отцом и дочерью разладились уже довольно давно: у них разные взгляды, разные убеждения. Несколько лет назад в одном из интервью Маша призналась, что испытывала нехватку общения с отцом. Обидевшись на папу, она решила никогда первой ему не звонить.
«Все заполняет ненависть, отчаяние и безысходность. Полагаю, ему тоже сложно читать и смотреть сейчас на меня. Даже если он это не делает специально, добрые люди всегда пришлют-покажут», - делилась Мария.
Мария Машкова. Фото: кадр из сериала "Бедная Liz"
Тогда же она призналась, что нет никакой надежды на восстановление связи между отцом и дочерью:
«Надежды нет. Больно. Жалко. Особенно всех... Мы друг друга не слышим. Не понимаем».
В свое время Мария Машкова развелась с первым мужем, потом вышла замуж за музыканта и бизнесмена Александра Слободяника, у них родились две дочери – Стефания и Александра.
Мария Машкова с мужем Александром Слободяником. Фото: соцсети
Реакция пользователей Сети на новость об отказе Марии от отчества последовала незамедлительно. Многие возмущаются этим поступком, подчеркивая, что, теряя свои корни, свою историю, актриса отказывается от собственной личности.
datrieff5588: «А че на папиной фамилии осталась-то? Взяла бы мужа, или мамину? Для целевой аудитории гораздо приятнее было бы) но - нет!»,
monechka17077: «Так вот вы и перестали быть собой. Осталась Манька на лавке»,
kuchitti_m: «Без отчества, Отечества, отца…»,
v___daria: «Предавать так по-крупному?! Зачем мелочиться. Фамилия народного артиста вам явно не к лицу, Мария».
Стоит отметить, что сообщение о получении нового гражданства Мария опубликовала на английском языке. Это стало отдельным поводом для критики пользователей.
eserg3007: «А что, по-русски уже разучилась писать? Чудеса!»
Мария Машкова. Фото: кадр из сериала "Горячие новости"
Некоторые комментаторы напомнили строчки поэта Владимира Маяковского, которые, как оказалось, идеально подходят к нынешней ситуации:
ossik2023: «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза! А это что? Глазами доброго дядю выев, не переставая кланяться, берут, как будто берут чаевые, паспорт американца! (В. Маяковский, «Стихи о советском паспорте» - прим. ред.) Так это вы из-за чаевых? Как грустно!»
Другие заметили, что по части актерского таланта Марии далеко до отца, и отметили, что фамилию знаменитого папы Маша все-таки решила оставить:
tanuwa181: «Актриса-то вы фиговая, в отличие от бати»,
natalie_mow77: «Прежде всего надо было поменять фамилию, чтобы перестать ее позорить»,
annakozhem: «У меня один вопрос - а фамилию-то чего тогда не поменяли, раз от отчества отказались?! Значит, на отцовской славе «кататься» можно и не зазорно?! Сама себя лишила отца - не от большого ума! Подумайте о детях - ведь им рассчитываться за ваши ошибки».
Мария Машкова в сериале "Окаянные дни". Фото: кадр из сериала
Напомним, Мария Машкова довольно много снималась в российских фильмах и сериалах. Однако нельзя сказать, что ее имя входит в «обойму» самых известных актеров. Среди ее киноработ – роли в проектах «Закрытые пространства», «Идеальный враг», «Света с того света», «Соленая карамель», «Котейка». При этом ряд критиков указывал на то, что определенной известности Маше удалось достичь только благодаря отцовской фамилии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Видимо, драма семьи Машковых только разворачивается. Как поведет себя «просто Мария»? Будет ли она отвечать на жесткие комментарии? Как сложится ее дальнейшая жизнь и карьера в другой стране? Нам остается лишь следить за развитием событий.