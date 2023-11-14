«Актриса-то вы фиговая, в отличие от бати!»: скандал в соцсетях после отказа Марии Машковой от отца

Спустя годы его единственная дочь Мария перебралась в Америку. А теперь она публично отреклась от отца, отказавшись от отчества, о чем поспешила сообщить в своем аккаунте:

«Присоединилась к мужу и дочери – стала гражданином Америки. Теперь я могу голосовать и входить в состав присяжных. Сменила имя (раньше Мария Владимировна Машкова), теперь я новый человек: Маша Машкова».

Отношения между отцом и дочерью разладились уже довольно давно: у них разные взгляды, разные убеждения. Несколько лет назад в одном из интервью Маша призналась, что испытывала нехватку общения с отцом. Обидевшись на папу, она решила никогда первой ему не звонить.