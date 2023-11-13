Актриса со взрывным темпераментом, которая легко экспериментирует с собственной внешностью: карьера и личная жизнь Елизаветы Майской

Детство и юность
4 мая 1985 года Киев пополнился еще одной жительницей, родилась Елизавета Майская, настоящая фамилия которой Курбанмагомедова. Папа актрисы имел 3 высших образования, мама закончила только средне-специальное, но всюду трудилась на высших должностях. Родители Майской работали в сфере продаж.
Мама воспитывала дочь строго, но управлять девочкой, обладающей взрывным темпераментом, который она унаследовала от предков-горцев из Западной Украины и Дагестана, было нелегко.
Бабушка Лизы - Анастасия Филипповна являлась педагогом. Она никогда не повышала голос, но при этом внучка ее слушалась. Старшая родственница учила девочку шить на машинке, и даже разрешала ставить двойки в тетрадках учеников. Другая бабушка Кристина Ивановна воспитала пятерых детей. Она поила внучку самым вкусным парным молоком и часто брала девочку отдыхать в санаторий.
В детстве актриса уделяла многое времени творческому развитию. Она обучалась игре на фортепиано, оперному вокалу и рисованию. Кроме этого, дополнительно занималась английским языком. Когда Елизавета училась в старших классах, то была ведущей школьных мероприятий, выступала как солистка в различных конкурса, участвовала в КВН.
Несмотря на свои творческие успехи, Майская всегда хотела стать юристом, и даже получила 2- е место, защитив научно-исследовательский проект по правоведению на Всеукраинском конкурсе молодых членов Малой академии наук Украины.
Телеведущая и актриса Елизавета Майская. Фото: социальные сети
Но родные настояли, чтобы девушка стала студенткой КНУКиИ.
Получая высшее образование, Лиза подружилась с самой Фаиной Раневской, несколько раз появлялась на телешоу «Наша песня», стала второй вице-мисс на «Мисс университет КНУКиИ» и вышла в финал «Мисс Music» на канале М1.
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Елизавета Майская на отдыхе. Фото: социальные сети
Карьера
Еще на первом курсе Елизавета стала вести программу «Погода» на национальном телевидении. В 2005 году мама заставила ее отправить анкету на телепроект «Звездой сериала буду я», где девушка победила и попала в сериал «Волчица».
Получив высшее образование, Майская уехала в Будапешт, где работала и училась оперному пению, а также проходила практику на Центральном венгерском телевидении. Елизавета несколько лет трудилась на радио, а также вела новости в утреннем шоу на канале «Сити», «Кинофана» и «Утреннего espresso» на Tonis, «Говорит Украина» на «Украине».
В 2014 году Майская принимала участие в проекте «Кориолан» в NOVA OPERA Влада Троицкого, через год выступила автором адаптации «Книги Иова» для оперы «Иов», став Голосом.
Актриса Елизавета Майская перед съемками. Фото: социальные сети
Кроме всего прочего Елизавета снималась и в кино. Дебютные роли получила в 4-м и 5-м сезонах «Возвращения Мухтара», а в 8-й части играла уже главную роль. Также выступила в основных ролях в «Криминологе», «Двигателе внутреннего сгорания», «Не хочу тебя терять».
У Майской есть интересная традиция: когда она заканчивает работу в очередном проекте, то печет торт и угощает всю съемочную группу.
В картине «Привет, папа!» Елизавета появилась на экране с Прохором Дубравиным. Актриса назвала этот сериал оказался не просто мелодрамой, а настоящей драмой.
Елизавета Майская в роли мамы Павла. Фото: кадр из фильма «Привет, папа!»
Елизавета снималась еще в ряде ярких проектов: «Кровь ангела», «Я тебя найду», «По законам военного времени – 2», «Беглянке-2», «Здравствуй, мама!» с Анной Кузиной и других.
В 2021 году она вместе с Артемом Карасевым появилась в захватывающем детективе «Мертвые лилии».
Елизавета Майская в роли Сони. Фото: кадр из фильма «Не хочу тебя терять»
Личная жизнь
Впервые влюбилась Елизавета Майская в 16 лет. Парень, похожий на Джонни Деппа, был очень галантным и умным, но к тому времени как раз окончил вуз. Именно разница в возрасте стала помехой их отношениям.
Со временем актриса встретила мужчину, от которого родила единственного сына. Их совместные отношения напоминали качели - влюбленные то расходились, то сходились. В результате этого приняли решение жить отдельно друг от друга. Когда Елизавета поняла, что беременна, то сообщила отцу будущего ребенка. Она никогда не препятствовала общению отца и наследника, когда сын родился.
Елизавета Майская в кино. Фото: кадр из фильма «Привет, папа!»
Осенью 2020 года в интервью Майская призналась, что готова к новому роману и созданию крепкой семьи.
Сына Елизавета воспитывает по методике Монтессори, с ранних лет приучает к самостоятельности. Мальчик с детства помогает маме по дому, и уже сейчас готовит еду сам.
Майская легко экспериментирует со своей внешностью. Она может коротко постричься или покрасить волосы в любой цвет.
Актриса Елизавета Майская в путешествии. Фото: социальные сети
Елизавета Майская в настоящее время
Весной 2022 года актриса переехала в Будапешт, а в 2023 году стала жить в Париже. Майская поступила в местный университет на режиссерский факультет. В июне вышла на экраны ее первая работа - фильм под названием «Пузырь».
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