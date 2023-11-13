Актриса со взрывным темпераментом, которая легко экспериментирует с собственной внешностью: карьера и личная жизнь Елизаветы Майской

Детство и юность

4 мая 1985 года Киев пополнился еще одной жительницей, родилась Елизавета Майская, настоящая фамилия которой Курбанмагомедова. Папа актрисы имел 3 высших образования, мама закончила только средне-специальное, но всюду трудилась на высших должностях. Родители Майской работали в сфере продаж.

Мама воспитывала дочь строго, но управлять девочкой, обладающей взрывным темпераментом, который она унаследовала от предков-горцев из Западной Украины и Дагестана, было нелегко.

Бабушка Лизы - Анастасия Филипповна являлась педагогом. Она никогда не повышала голос, но при этом внучка ее слушалась. Старшая родственница учила девочку шить на машинке, и даже разрешала ставить двойки в тетрадках учеников. Другая бабушка Кристина Ивановна воспитала пятерых детей. Она поила внучку самым вкусным парным молоком и часто брала девочку отдыхать в санаторий.

В детстве актриса уделяла многое времени творческому развитию. Она обучалась игре на фортепиано, оперному вокалу и рисованию. Кроме этого, дополнительно занималась английским языком. Когда Елизавета училась в старших классах, то была ведущей школьных мероприятий, выступала как солистка в различных конкурса, участвовала в КВН.

Несмотря на свои творческие успехи, Майская всегда хотела стать юристом, и даже получила 2- е место, защитив научно-исследовательский проект по правоведению на Всеукраинском конкурсе молодых членов Малой академии наук Украины.