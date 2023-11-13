Единственная жена и муза Янковского, оставившая свою карьеру ради знаменитого избранника: как живет Людмила Зорина

Биография звезды

Людмила Зорина — советская и российская актриса, заслуженная артистка России. Сегодня Людмила Зорина известна, прежде всего, как жена звезды советского и российского кинематографа Олега Янковского. Но были времена, когда все было с точностью до наоборот. За 10 лет работы на сцене Саратовского драматического театра актриса сыграла 50 центральных ролей в спектаклях театра, затем продолжила творческую биографию в театре Ленкома. Также Людмила Зорина появилась и в кино, но кинокарьера актрисы началась и надолго прервалась в 80-е, снова на экраны артистка вернулась только после 2000 года.

Детские годы Зориной

Людмила Александровна Зорина родилась 1 мая 1941 года в Саратове. Детство трудно назвать счастливым, потому что эти годы выпали на годы войны. Актерский талант Людмилы развивался и становился более заметным в послевоенные школьные годы.

Окончив школу, Людмила Зорина сразу же поступила в местное театральное училище. В 1964 году, получив диплом, молодая актриса была приглашена на службу в Саратовский драматический театр.