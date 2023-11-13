Единственная жена и муза Янковского, оставившая свою карьеру ради знаменитого избранника: как живет Людмила Зорина

Биография звезды
Людмила Зорина — советская и российская актриса, заслуженная артистка России. Сегодня Людмила Зорина известна, прежде всего, как жена звезды советского и российского кинематографа Олега Янковского. Но были времена, когда все было с точностью до наоборот. За 10 лет работы на сцене Саратовского драматического театра актриса сыграла 50 центральных ролей в спектаклях театра, затем продолжила творческую биографию в театре Ленкома. Также Людмила Зорина появилась и в кино, но кинокарьера актрисы началась и надолго прервалась в 80-е, снова на экраны артистка вернулась только после 2000 года.
Детские годы Зориной
Людмила Александровна Зорина родилась 1 мая 1941 года в Саратове. Детство трудно назвать счастливым, потому что эти годы выпали на годы войны. Актерский талант Людмилы развивался и становился более заметным в послевоенные школьные годы.
Окончив школу, Людмила Зорина сразу же поступила в местное театральное училище. В 1964 году, получив диплом, молодая актриса была приглашена на службу в Саратовский драматический театр.
Людмила Зорина в молодости. Фото: соцсети
Аншлаги, удачные выступления и гастроли
Творческая биография Людмилы Зориной, как и карьера, началась на этой сцене. Вскоре рыжеволосая артистка превратилась в ведущую актрису театра. Если Людмила Зорина участвовала в спектакле, то постановку непременно ждал аншлаг. Саратовские театралы запомнили Зорину в популярных спектаклях «104 страницы про любовь», «Таланты и поклонники», «Маскарад» и других, в которых актриса играла главных героинь.
На фоне блестящих успехов Людмилы Зориной муж актрисы Олег Янковский выглядел довольно скромно. Об артисте говорили не иначе, как о «муже Зориной».
В 1968 году, когда саратовский драмтеатр гастролировал во Львове, в гостиничном ресторане Олега Янковского увидел Владимир Басов. Режиссер как раз присматривал актеров для новой картины «Щит и меч». Внешность неизвестного саратовского артиста показалась Басову «арийской». Так Янковский получил приглашение на роль Шварцкопфа.
После удачной кинороли Олег Янковский решил попытать счастье в столице. За ним поехала преданная и верная жена Людмила Зорина. Актриса пожертвовала собственной карьерой, ни на минуту не усомнившись в правильности решения.
Людмила Зорина и Олег Янковский. Фото: кадр из фильма «Полеты во сне и наяву» (1983)
В 1973 году Зорина и Янковский были зачислены в труппу Ленкома. Людмила Александровна и тут нашла собственную нишу. Талант актрисы оказался замеченным искушенными столичными театралами в постановках Марка Захарова «Революционный этюд», поставленный по пьесе Михаила Шатрова и также известный под названием «Синие кони на красной траве», «Автоград XXI» по пьесе Юрия Визбора и самого Захарова, «Тиль» по пьесе Григория Горина по мотивам романа Шарля де Костера и «Парень из нашего города» Константина Симонова. Но наибольшей радостью для Зориной оказались успехи мужа, чья карьера стремительно пошла вверх.
В «Ленкоме» Людмила Зорина служила с 1974 по 1998 годы. «Ромул Великий» Петра Штейна, «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина по мотивам романа Шолома-Алейхема «Тевье-молочник», сценической версии комедии «Месяц в деревне» под названием «Две женщины»: в этих спектаклях саратовская актриса сумела раскрыться сполна и завоевать тысячи поклонников.
Кинокарьера Зориной
Кинематографическая биография Людмилы Зориной значительно скромнее театральной. Артистка появилась только в нескольких фильмах, но эти картины сделали Людмилу Зорину знаменитой.
В 1978 году Людмила Александровна дебютировала в роли Женьки в картине «Парень из нашего города». Этот фильм был телеспектаклем, куда актриса перенесла свою роль с театральной сцены.
Людмила Зорина на экране. Фото: кадр из фильма «Парень из нашего города» (1978)
В 1983 году актриса появилась в эпизоде замечательной картины «Полеты во сне и наяву», в которой главную роль исполнил ее муж. В этом фильме Зорина сыграла обманутую супругу бунтаря Макарова. В конце 1980-ых зрители увидели артистку в эпизодах драмы «Крейцерова соната».
В 1999 году Людмила Александровна Зорина получила звание Заслуженной артистки России. После смерти мужа артистка больше не играет в театре. Изредка актриса появляется в кино и сериалах.
В 2003 году актриса сыграла в эпизоде телеспектакля «Амапола». Через год Людмила Зорина исполнила роль Анны Семеновны Ислаевой в фильме-спектакле «Две женщины». В театре в этой постановке актриса начала играть еще в 1998 году. В 2005 году Людмила Зорина появилась еще в одном телеспектакле. В картине «Варвар и еретик» Зориной досталась довольно заметная и сложная роль Марии Филипповны.
Людмила Зорина и Олег Янковский. Фото: соцсети
Личная жизнь актрисы
С будущим мужем Олегом Янковским рыжеволосая красавица познакомилась на третьем курсе Саратовского училища. Пара сблизилась в Москве. Туристической поездкой в столицу руководство училища наградило лучших студентов, в первых рядах которых оказалась Людмила Зорина. Прошло совсем немного времени, и студенты сыграли веселую свадьбу, на которой гулял весь курс. Больше артисты никогда не расставались. Жизнь актеров не омрачалась даже профессиональной ревностью к успехам собственной половинки.
Личная жизнь Людмилы Зориной была связана с Олегом Янковским до самой трагической смерти артиста. Людмила Александровна на протяжении сорока лет делала все от нее зависящее, чтобы супруг чувствовал себя счастливым и защищенным. Тёплый домашний очаг и надежный тыл – вот чем стала жена для знаменитого артиста. Брак артистов с каждым годом становился только крепче, хотя и эту звездную семью не обошли стороной слухи и сплетни.
Звездная пара на светском мероприятии. Фото: соцсети
Сын пары Филипп Янковский пошел стопами родителей и стал знаменитым актером. Вместе с супругой, актрисой Оксаной Фандерой, Филипп подарил родителям двух внуков. Супруги поженились в 1990 году, и уже в конце этого же года родился сын Иван, а через пять лет у мальчика появилась сестра Елизавета. Иван также продолжил семейную традицию и стал актером. Елизавета же только готовится к актерской карьере и учится в Школе-студии МХАТ.
После кончины мужа в 2009 году Людмила Александровна Зорина продолжает беречь память знаменитого артиста, не позволяя бросать тень на репутацию супруга. Благодаря Зориной с эфира одного из телеканалов была снята передача, в которой, как теперь модно, собирались вытянуть на свет старые слухи и сплетни о Янковском.
Олег Янковский, Людмила Зорина и их сын Филипп. Фото: соцсети
Актриса сегодня
Сегодня актриса периодически появляется на культурных и светских мероприятиях. Например, в июле 2017 года Людмила Зорина посетила московскую премьеру балета «Русский Гамлет» Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана в рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес», которая состоялась на исторической сцене Большого театра.
Людмила Зорина, Филипп Янковский и Оксана Фандера. Фото: соцсети
Премьера приурочена также к 40-летию коллектива театра Бориса Эйфмана в Москве. Также в этом году пройдут спектакли «Евгений Онегин», «Роден», «По ту сторону греха», Up & Down, «Анна Каренина».
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