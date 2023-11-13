Главный волшебник СССР с загадочной фамилией, покоривший сердце жены Леонида Брежнева: что известно о фокуснике Игоре Кио

Биография звезды

Народный артист России, советский и российский иллюзионист Игорь Кио продолжил династию, основателем которой стал его отец. По словам фокусника, он «начал работать Кио задолго до того момента, как осознал это». Главный волшебник СССР, собиравший на протяжении десятилетий полные залы, по своему признанию, не реализовал и половины того, что задумывал. Тем не менее в памяти публики он остался тем человеком, которому было подвластно любое чудо не только на сцене, но и в жизни.

Вырос в семье, которая принадлежала к актерской богеме

Игорь Кио — коренной москвич. Родился будущий фокусник в марте 1944 года в семье, принадлежавшей к актерской богеме. Мама, Евгения Смирнова, — артистка циркового балета, отец, Эмиль Кио, в чьих жилах текла еврейско-немецкая кровь, — основатель цирковой династии. На момент рождения Игоря у супругов подрастал шестилетний сын Эмиль Кио: первенца назвали в честь отца.

Происхождение сценической фамилии прославленных артистов трактуют по-разному. По одной версии, это акроним от «колдун из Осетии», по второй — «культура и отдых». Юрий Никулин поделился еще одним предположением. По его словам, творческий псевдоним Кио-старшему в молодости подсказал случай: компания проходила возле кинотеатра, на котором в слове «кино» выпала предпоследняя буква.