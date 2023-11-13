Главный волшебник СССР с загадочной фамилией, покоривший сердце жены Леонида Брежнева: что известно о фокуснике Игоре Кио

Биография звезды
Народный артист России, советский и российский иллюзионист Игорь Кио продолжил династию, основателем которой стал его отец. По словам фокусника, он «начал работать Кио задолго до того момента, как осознал это». Главный волшебник СССР, собиравший на протяжении десятилетий полные залы, по своему признанию, не реализовал и половины того, что задумывал. Тем не менее в памяти публики он остался тем человеком, которому было подвластно любое чудо не только на сцене, но и в жизни.
Вырос в семье, которая принадлежала к актерской богеме
Игорь Кио — коренной москвич. Родился будущий фокусник в марте 1944 года в семье, принадлежавшей к актерской богеме. Мама, Евгения Смирнова, — артистка циркового балета, отец, Эмиль Кио, в чьих жилах текла еврейско-немецкая кровь, — основатель цирковой династии. На момент рождения Игоря у супругов подрастал шестилетний сын Эмиль Кио: первенца назвали в честь отца.
Происхождение сценической фамилии прославленных артистов трактуют по-разному. По одной версии, это акроним от «колдун из Осетии», по второй — «культура и отдых». Юрий Никулин поделился еще одним предположением. По его словам, творческий псевдоним Кио-старшему в молодости подсказал случай: компания проходила возле кинотеатра, на котором в слове «кино» выпала предпоследняя буква.
Игорь Кио в молодости. Фото: соцсети
На арену цирка Игорь Кио вышел еще в детстве: отец разглядел в пятилетнем мальчике огромный потенциал. Примечательно, что в первенце Эмиле глава семейства поначалу не увидел продолжателя и даже посоветовал ему выучиться гражданской профессии. Игорь, выросший за кулисами, не тушевался на сцене: раскованный мальчик ассистировал отцу и радовал родителей, увидевших в нем преемника.
Но когда младший сын подрос, он не на шутку увлекся футболом. На него обратил внимание начинающий футбольный тренер Константин Бесков. Он заметил удивительную способность нападающего: парень интуитивно оказывался в том месте, куда через доли секунды прилетал пас.
Когда Игорь из-за нехватки времени начал пропускать тренировки (отец все чаще задействовал его в цирке), Бесков отправился к Кио-старшему. Но тот проявил твердость, заявив, что сын станет иллюзионистом.
Внезапный дебют на арене цирка
Самостоятельный дебют начинающего иллюзиониста произошел в 1959 году: 15-летний Игорь в срочном порядке заменил на арене заболевшего родителя. Так началась его звездная биография на арене столичного цирка. В качестве ассистента Игорь Эмильевич выходил с Кио-старшим до самой кончины последнего. После смерти главы циркового семейства 21-летний артист взял отцовские номера в свой репертуар.
Игорь Кио с братом Эмилем. Фото: соцсети
Тандем с Никулиным, авторская программа и номер с «сожжением» Пугачевой
В середине 1960-х иллюзионист поехал на гастроли в Китай, а в конце 1960-х удивлял фантастическими номерами зрителей Америки, Бельгии, Франции и Германии. Два года он выступал в тандеме с Юрием Никулиным. При Игоре Эмильевиче в цирке впервые появился профессиональный балет. Танцевальная труппа состояла из 18 участников.
В 1977 году в Ленинграде Кио-младший представил авторскую программу, составленную из номеров старого репертуара, которые перемежались новыми. Концерт московского фокусника получил название «Избранное-77». Популярность Кио достигла пика в 1970–1980-х: он давал 600 концертов ежегодно.
Спустя несколько лет артист расширил репертуар, подарив поклонникам своего таланта шоу «Раз-два-три», созданное в дуэте с Олегом Левицким. В первой половине 1980-х иллюзионист порадовал любителей фокусов эстрадными аттракционами в тандеме с Аллой Пугачевой: поклонники и сегодня помнят номер с «сожжением» Примадонны.
Игорь Кио и Алла Пугачева. Фото: соцсети
Помимо номеров отца, таких как «Сжигание женщины», маг сам разработал уникальные трюки. Ими стали парение роля в воздухе, превращение ассистентки во льва, номер с аквариумом. Несмотря на мировое признание, Кио называл себя «артистом, способным сыграть волшебника по системе Константина Станиславского».
В 1985-м зрители впервые увидели программу «Без иллюзий», где главная роль отводилась номерам Кио, а в промежутках выступали звезды советской эстрады. 1990-е не стали для артиста лихими: он покинул Союзгосцирк и основал фирму, которой дал свое имя. Фирма организовывала гастроли артиста-основателя и занималась продвижением коллективов СНГ.
В 1990-х годах зрители увидели грандиозное шоу в Кремле, названное «В шесть часов вечера после зимы», где появились звезды эстрады. Через пять лет Игорь Эмильевич в тандеме с Аркадием Аркановым подготовил и представил шоу «Волшебник XX века».
Кио был известен и телезрителям. В качестве телеведущего он появлялся в «Утренней почте», в программе «Рандеву на Цветном бульваре». Игорь Эмильевич вел цикл «Все клоуны», в котором знакомил зрителей с творчеством великих комиков.
Под занавес 1990-х иллюзионист вошел в число почетных академиков Российской академии циркового искусства, а в 2003 году стал народным артистом РФ. В его копилке оказался «Оскар» от Брюссельского королевского цирка, о премии российскому фокуснику похлопотало общество журналистов и критиков Бельгии.
Игорь Кио с Валерием Леонтьевым. Фото: соцсети
Скандальный роман с женой Брежнева и любовь к потомственной артистке цирка
Звездному фокуснику приписывают романы с женщинами, чьи имена знала вся страна, но официальных браков у Кио было три.
Личная жизнь Игоря Эмильевича началась с неожиданного выбора. Его первой женой стала Галина Брежнева. О скандальном мезальянсе 18-летнего артиста и 32-летней дочери будущего генерального секретаря перешептывалась элита страны. Поначалу пара не афишировала отношения, делать это было несложно. Первый супруг Брежневой работал в цирке, и Галина вместе с труппой выезжала на гастроли. Но влюбленные перестали скрываться во время поездки в Японию. Их совместные фото, сделанные советскими спецслужбами, и легли на стол Леонида Брежнева, который тут же принял меры.
В законном союзе молодой иллюзионист и Галина, оставившая мужа — эквилибриста Евгения Милаева, — пробыли девять дней. Сотрудники спецслужб отобрали паспорт у юного Игоря Кио и вернули с чистой страницей, без печати о браке. Влюбленные встречались втайне от Леонида Ильича четыре года, но слишком сильными оказались обстоятельства, препятствовавшие союзу.
Вскоре отец фокусника намеренно ввел в номер потомственную артистку цирка Иоланту Ольховикову, девушка выступала с попугаями. Молодой человек увлекся юной красавицей и женился. Брак длился 11 лет, и в нем появилась дочь Виктория. Она обучилась азам дрессировки, но затем сменила род деятельности на хореографию.
Вторая жена Игоря Кио, Иоланта Ольховикова. Фото: соцсети
С третьей супругой иллюзионист познакомился в 1971-м, когда был женат на Ольховиковой. Юная Виктория стала ассистенткой фокусника: гибкую красавицу Игорь Эмильевич искусно «распиливал» или «сжигал» на сцене.
Служебный роман артистов длился до 1976 года, пока любовники не попали в автомобильную аварию и тайна стала достоянием общественности. Игорь и Виктория оставили семьи и поженились. Они создали крепкий союз, прожив вместе 30 лет. Общих детей у супругов не было.
После расставания с Кио Ольховикова вышла замуж за артиста балета, затем стала второй половинкой старшего брата Игоря — Эмиля.
Фокусник и его третья жена Виктория. Фото: соцсети
Смерть знаменитости
С конца 1990-х артист болел: ему диагностировали сахарный диабет. Сердце Игоря Кио перестало биться в конце лета 2006 года, причиной смерти стала пневмония и обострившийся диабет. Могила главного волшебника страны расположена на Новодевичьем кладбище столицы рядом с захоронением его отца.
Игорь Кио. Фото: соцсети
Интересные факты
1. На церемонии бракосочетания Кио и Брежневой сотрудница загса по недоразумению включила песню Людмилы Зыкиной «В жизни раз бывает 18 лет…», тогда как невесте на тот момент было уже 32 года.
2. Супругу Иоланту иллюзионист называл дома Елкой.
3. Игорь Эмильевич стал автором книги «Иллюзии без иллюзий».
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