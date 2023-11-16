Стас Костюшкин: «Да я просто дитя хейта!»

Певец Стас Костюшкин признается, что уже потихоньку готовится к новогодним праздникам. Так, артист приобрел путевки на отдых для всей семьи. Об этом он рассказал журналистам в ходе фестиваля МУЗON FEST.

Также корреспонденты узнали о хобби артиста, самочувствии старшего сына Мартина и «преемнике» Оксимирона на нашей эстраде.

«Я уже знаю, что буду дарить семье»

- Стас, чем вы любите заниматься в свободное время?

- Я пересматриваю старые фильмы. Построил дома кинотеатр и смотрю «Крестного отца», какие-то ромкомы, но мне это нравится.

- Недавно Клава Кока похвасталась новой квартирой. А какие крупные покупки в последнее время совершали вы?

- Я купил хороший мотоцикл в конце августа. Сезон быстро закончился, но я успел покататься.