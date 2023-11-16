Стас Костюшкин: «Да я просто дитя хейта!»

Певец Стас Костюшкин признается, что уже потихоньку готовится к новогодним праздникам. Так, артист приобрел путевки на отдых для всей семьи. Об этом он рассказал журналистам в ходе фестиваля МУЗON FEST.
Также корреспонденты узнали о хобби артиста, самочувствии старшего сына Мартина и «преемнике» Оксимирона на нашей эстраде.
«Я уже знаю, что буду дарить семье»
- Стас, чем вы любите заниматься в свободное время?
- Я пересматриваю старые фильмы. Построил дома кинотеатр и смотрю «Крестного отца», какие-то ромкомы, но мне это нравится.
- Недавно Клава Кока похвасталась новой квартирой. А какие крупные покупки в последнее время совершали вы?
- Я купил хороший мотоцикл в конце августа. Сезон быстро закончился, но я успел покататься.
Стас Костюшкин. Фото: Global Look Press
- Уже думали, что будете дарить семье на Новый год?
- Я впервые в жизни купил путевку всей семье. Я уже знаю, что буду дарить, потому что потом начнется череда праздников, и уже будет ни до чего.
- Вы выступаете на фестивале МУЗON FEST. А помните тот момент, когда почувствовали себя популярным?
- Мы тогда приехали в Казань, еще в составе дуэта «Чай вдвоем». Было море девчонок. Они орали. И мы с Дэном посмотрели на это все и сказали: «Это что мы, Beatles, получается?».
«Если есть Оксимирон*, то должен быть и Мирон»
- Недавно в СМИ писали, что ваш сын Мартин сломал ногу и попал в больницу. А как он сейчас себя чувствует?
- Заживает все, как на собаках – на этих детях. Уже ходит, бегает, играет в баскетбол.
Все было хорошо через две недели, это на нас, взрослых, заживает месяцами. Спасибо за вопрос!
- Вы недавно рассказывали, что ваш сын Мирон – единственный из сыновей, кто хочет пойти по вашим стопам. Хотели бы его продюсировать?
- Да. Тут нет варианта, что хотел или не хотел. «Батя, будешь?» Все!
Но если есть Оксимирон* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента), то и должен быть и Мирон. Все же довольно просто.
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Стас Костюшкин. Фото: Global Look Press
- Судя по вашим соцсетям, возникает ощущение, что у вас вообще нет хейтеров. В чем ваш секрет? У других недоброжелателей пруд пруди!
- Это неправда. Да я просто дитя хейта. Я живу им. Но чем больше цветок поливают, тем он лучше растет.