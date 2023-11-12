Чуть не стала инвалидом, пережила десятилетие забвения и смерть любимого внука: феноменальной Людмиле Гурченко могло бы исполниться 88

Народной артистке СССР Людмиле Гурченко 12 ноября 2023 года могло бы исполниться 88 лет. Она по праву считается одной и самых ярких и талантливых советских артисток. Гурченко — уникальный феномен в искусстве, она не только известна как актриса, но также проявила себя в качестве режиссера, певицы, композитора и писателя. Причем с годами ее талант не блекнул, а получал новые, неожиданные грани.
Путь Гурченко к славе нельзя назвать легким. Будущая актриса родилась в Харькове, ее детские годы пришлись на период Великой Отечественной войны. Людмила отличалась артистизмом, и родители отдали ее в музыкальную школу. После ее окончания Людмила Гурченко поступила во ВГИК. Во время обучения там она получила первые театральные роли. Дебют в кино состоялся в 1956 году в ленте «Дорога правды».
Вскоре девушка получила вторую роль: Леночки Крыловой в комедийной музыкальной картине «Карнавальная ночь», которая сделала ее знаменитой. Еще одним громким проектом Гурченко стал фильм «Девушка с гитарой», хотя он не смог повторить успех ленты Эльдара Рязанова.
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Кадр из фильма «Карнавальная ночь». Фото: Global Look Press
Шестидесятые годы прошлого века — наиболее мрачный период в биографии артистки, ее перестали звать в крупные проекты. По одной из неофициальных версий, она превратилась в персону нон грата из-за эстрадных выступлений и отказа сотрудничать со спецслужбами.
В семидесятых Людмилу Гурченко постепенно стали приглашать на заметные роли. Актриса снялась в таких кинолентах, как «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Мама», «Сибириада», «Двадцать дней без войны».
Ради искусства Гурченко была готова превозмогать боль. Во время съемок «Мамы» она сильно повредила ногу, кость была раздроблена на десятки кусочков. Актриса полтора года провела на больничной койке, врачи опасались, что она не сможет больше ходить. Но артистка, благодаря своему сильному характеру, смогла встать на ноги, вернулась к съемкам и даже танцам.
В восьмидесятые годы Гурченко исполнила лучшие роли в своей фильмографии: Маргариты в мелодраме «Любимая женщина механика Гаврилова», Веры в «Вокзале для двоих» (принесла ей звание Народной артистки СССР) и Раисы в комедии «Любовь и голуби», реплики из которой стали афоризмами.
Кадр из фильма «Вокзал для двоих». Фото: Global Look Press
В 2009 году Гурченко выступила на режиссерском поприще, вместе с Дмитрием Коробкиным сняла фильм «Пестрые сумерки», исполнив также одну из главных ролей.
Она записала около 20 альбомов. В ее музыкальной карьере есть дуэты с именитыми эстрадными исполнителями, в том числе Аллой Пугачевой. Кроме того, Гурченко выпустила три автобиографические книги.
За 75 лет актриса пять раз побывала замужем. В 18 лет пошла под венец с режиссером Василием Ордынским, брак продлился два года. Потом последовали непродолжительные отношения со сценаристом Борисом Андроникашвили и актером Александром Фадеевым.
В 1967 году Людмила Гурченко стала женой Иосифа Кобзона. Через три года артисты развелись. Новым избранником стал пианист Константин Купервейс. Они не регистрировали отношения, но прожили вместе 18 лет. В 1993 году Людмила Марковна обручилась с продюсером Сергеем Сениным. Супруги не расставались вплоть до смерти народной артистки.
Людмила Гурченко и Сергей Сенин. Фото: Global Look Press
Дочь Маша от второго брака подарила ей внука и внучку. Мальчика назвали Марком, а в 16 лет он умер. Это стало для Людмилы Гурченко страшным ударом. Однако она пережила трагедию, оставшись верной себе, искусству кино и музыке.
Гурченко умерла 30 марта 2011 года. За месяц до этого она поскользнулась и сломала шейку бедра. Дома, незадолго до смерти, успела дошить платье. В этом, расшитом бисером и стразами наряде, артистку проводили в последний путь.