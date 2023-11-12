Чуть не стала инвалидом, пережила десятилетие забвения и смерть любимого внука: феноменальной Людмиле Гурченко могло бы исполниться 88

Народной артистке СССР Людмиле Гурченко 12 ноября 2023 года могло бы исполниться 88 лет. Она по праву считается одной и самых ярких и талантливых советских артисток. Гурченко — уникальный феномен в искусстве, она не только известна как актриса, но также проявила себя в качестве режиссера, певицы, композитора и писателя. Причем с годами ее талант не блекнул, а получал новые, неожиданные грани.

Путь Гурченко к славе нельзя назвать легким. Будущая актриса родилась в Харькове, ее детские годы пришлись на период Великой Отечественной войны. Людмила отличалась артистизмом, и родители отдали ее в музыкальную школу. После ее окончания Людмила Гурченко поступила во ВГИК. Во время обучения там она получила первые театральные роли. Дебют в кино состоялся в 1956 году в ленте «Дорога правды».

Вскоре девушка получила вторую роль: Леночки Крыловой в комедийной музыкальной картине «Карнавальная ночь», которая сделала ее знаменитой. Еще одним громким проектом Гурченко стал фильм «Девушка с гитарой», хотя он не смог повторить успех ленты Эльдара Рязанова.

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