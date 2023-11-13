Как Кристина Кучеренко познакомилась с Михаилом Боярским, стала «некрасивой» ради роли и обрела личное счастье

Несмотря на 25-летний возраст, на счету Кристины Кучеренко уже более 50 работ в кино. На вопрос, везение ли это или в большей степени трудоголизм, артистка ответила, что сначала все-таки все зависит от удачи. Однако без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
«Поначалу, по большей части, наверное, было везение. После поступления во ВГИК решила более серьезно отнестись к своей будущей профессии, - пояснила Кристина в интервью изданию Vokrug. TV. - Действительно много работала над собой. Но было и везение, несомненно. Актерская профессия сильно зависит от удачи».
Детство. Роль в фильме «Возвращение мушкетеров»
Кристина Кучеренко родилась 18 февраля 1998 года в Москве. По словам артистки, в детстве она не планировала связывать свою жизнь с кинематографом, а увлекалась танцами, посещала подготовительное отделение Московской хореографической академии. Именно там ее и заметил знаменитый режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич и пригласил на роль Жаклин – дочери Д Артаньяна в фильм «Возвращение мушкетеров».
Как рассказывала артистка, на съемках картины все, включая экранного отца Михаила Боярского, относились к ней по-доброму, старались помочь. А на съемочной площадке, по мнению тогда юной артистки, царила домашняя атмосфера.
«Но я ведь была маленькая, поэтому все равно сильно волновалась перед каждым дублем. Все было там непонятно — делать что-то на камеру, «играть» и при этом еще и говорить(смеется), - рассказывала артистка в интервью изданию Vokrug. TV. - Даже иногда было немного страшно».
Кристина Кучеренко и Михаил Боярский в сериале «Возвращение мушкетеров»
После съемок Кристина снова вернулась к хореографии. Она училась в школе Лавровского при Московском государственном хореографическом училище, носящем его имя. Но на втором курсе Кристина неожиданно сломала ногу, взяла больничный, а потом о профессиональном балете пришлось забыть.
И она вспомнила времена, когда попала на съемочную площадку фильма «Возвращение мушкетеров» и знакомилась там с интересными людьми. По словам девушки, ее выбор стать актрисой поддержала мама, хотя родители часто, наоборот, желают видеть детей в «земных профессиях».
После школы Кристина Кучеренко поступила во ВГИК, на курс режиссера Владимира Грамматикова.
Роли в кино
Кристина снималась во многих знаковых российских фильмах. Например, в сериале «Великая», вышедшем на экраны в 2015 году, она сыграла Екатерина вторую в юном возрасте.
Затем последовали роли в фильмах и сериалах «Склифосовский», «Дневник доктора Зайцевой».
В фильме «Кухня-2. Война за отель» Кристина сыграла повара Ксюшу. Однако позже в интервью рассказала, что не особо любит готовить. И если раньше была сладкоежкой, то теперь отказалась от сладкого.
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Кристина Кучеренко в роли молодой Екатерины второй. Фото: кадр из сериала «Великая»
В 2022 году Кристина была задействована в двух интересных проектах – сериале «ИП Пирогова», кстати, тоже на кулинарную тему, где она сыграла добрую и скромную девушку Женю, помогающую бездомным животным, и сериале «Смычок». В последнем у Кучеренко буквально роль на сопротивление. Она исполнила роль беспринципной девушки Леры, которая подводит главного героя «под монастырь». Однако, несмотря на это, Кристина Кучеренко выступает адвокатом своей героини.
Сериал «Смычок» рассказывает историю скрипача, переехавшего из Пятигорска в Санкт-Петербург. По сюжету Лера, которая встречается на пути этого добряка, просит его надежно спрятать наркотики. И этот поступок, конечно, вылезает ему боком.
Однако, по словам Кристины, Лера стала такой беспринципной по воле обстоятельств. И вся ее жизнь – это бесконечная борьба за выживание.
Кристина Кучеренко в сериале «Смычок»
«Мы с режиссером проекта придумали для себя легенду, что она сбежавший из детского дома ребенок, который впоследствии попадает под влияние неправильных людей. Эта девушка без какого-либо адреса и имени. В силу обстоятельств с раннего детства для нее главное — выживание», - рассказала Кристина в интервью Газета. Ru.
Иногда ради роли Кристине приходилось идти и на эксперименты со внешностью. Например, ей пришлось коротко подстричься ради съемок в сериале «Фитнес». Как признается девушка, поначалу она горько плакала, но потом свыклась с мыслью, что искусство требует жертв. И ей даже стало интересно проходить разные трансформации. А уже в следующем сезоне этого проекта она появилась с розовыми прядями.
В сериале «Фитнес» Кристина Кучеренко появляется и с розовыми прядями. Фото: кадр из сериала
Однако из-за той самой короткой стрижки артистка столкнулась с хейтом. Подписчики писали, что она была красивая с длинными волосами, а обрезав их, стала некрасивой. По словам артистки, некоторые не стеснялись в выражениях.
Сама же Кристина Кучеренко относится к хейту философски. По ее словам, ничего в ее внешности не изменилось: лицо и тело остались прежним, поменялась только длина волос. Но вскоре все привыкли и к этим преобразованиям. Человек вообще ко всему привыкает…
Личная жизнь
Одно время Кристина встречалась с актером и продюсером Арсением Лейном. Арсений окончил музыкальную школу, цирковую студию и ВГИК.
Влюбленные публиковали совместные снимки, ходили слухи, что они поженились. Но судьба распорядилась по-другому.
Кристина Кучеренко и Арсений Лейн. Фото: соцсети
В 2022 году стало известно о романе Кристины Кучеренко с режиссером, актером, продюсером и сценаристом Семеном Литовчиным. Актриса участвовала в совместных фотосессиях с ним, путешествовала и выкладывала совместные фото в соцсети.
А в марте 2023 года она опубликовала фото в свадебном платье с надписью: «Только любовь спасет мир». И судя по недавнему фото Кристины в соцсетях с надписью «Так видит муж», сомневаться в ее устроенной личной жизни больше не приходится.
Семен Литовчин. Фото: kinoteatr.ru
Рост и вес
Рост Кристины - 164 сантиметра, вес - 43 килограмма.
Кристина Кучеренко сейчас
2023 год ознаменовался для Кристины двумя яркими работами в кино – в сериале «АльфаРомео» и «Чистые руки». Первый рассказывает о феминистке Даше, которая создает в своем родном провинциальном городе центр помощи девушкам, пострадавшим от насилия.
Действие сериала «Чистые руки» происходит в 1980 году, во время подготовки к проведению Олимпиады. Герои ленты – люди с разными взглядами на жизнь и политическими убеждениями.
Кристина Кучеренко. Фото: соцсети
В одном из интервью Кристина призналась, что несмотря на обилие работ, ее не узнают на улицах. Однако актриса из-за этого не расстраивается. Она просто с любовью делает свое дело. И несомненно, что знаковая роль, которая принесет узнаваемость, у Кристины Кучеренко еще впереди.