Как Кристина Кучеренко познакомилась с Михаилом Боярским, стала «некрасивой» ради роли и обрела личное счастье

Несмотря на 25-летний возраст, на счету Кристины Кучеренко уже более 50 работ в кино. На вопрос, везение ли это или в большей степени трудоголизм, артистка ответила, что сначала все-таки все зависит от удачи. Однако без труда не вытащишь и рыбку из пруда.

«Поначалу, по большей части, наверное, было везение. После поступления во ВГИК решила более серьезно отнестись к своей будущей профессии, - пояснила Кристина в интервью изданию Vokrug. TV. - Действительно много работала над собой. Но было и везение, несомненно. Актерская профессия сильно зависит от удачи».

Детство. Роль в фильме «Возвращение мушкетеров»

Кристина Кучеренко родилась 18 февраля 1998 года в Москве. По словам артистки, в детстве она не планировала связывать свою жизнь с кинематографом, а увлекалась танцами, посещала подготовительное отделение Московской хореографической академии. Именно там ее и заметил знаменитый режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич и пригласил на роль Жаклин – дочери Д Артаньяна в фильм «Возвращение мушкетеров».

Как рассказывала артистка, на съемках картины все, включая экранного отца Михаила Боярского, относились к ней по-доброму, старались помочь. А на съемочной площадке, по мнению тогда юной артистки, царила домашняя атмосфера.