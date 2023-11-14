Бывший муж Уитни Хьюстон, актер, танцор и автор песен: кто такой Бобби Браун

Ранняя жизнь

Бобби Браун мечтал стать певцом с тех пор, как увидел выступление Джеймса Брауна, когда ему было 3 года. Он начал петь в церковном хоре, где отличился своим красивым и страстным голосом.

В возрасте 12 лет Браун вместе со своими друзьями Рики Беллом, Майклом Бивинсом, Ральфом Тресвантом и Ронни Дево создал группу под названием New Edition. Они репетировали с сосредоточенностью и дисциплиной, очень редкими для группы мальчиков предподросткового возраста.

После победы в нескольких шоу талантов New Edition его заметил продюсер Морис Старр, который заключил с ними контракт на запись с небольшим лейблом Streetwise в 1983 году. В том же году они выпустили свой дебютный альбом Candy Girl, приторно-сладкий сборник песен, который в одночасье сделал группу сенсацией. Заглавный трек, Candy Girl, очень напоминал песню Jackson 5 ABC.