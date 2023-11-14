Бывший муж Уитни Хьюстон, актер, танцор и автор песен: кто такой Бобби Браун

Кто такой Бобби Браун?
Певец Бобби Браун прославился в 1980-х и начале 1990-х годов благодаря таким хитам, как Don't Be Cruel и Humpin'Around. Однако его музыкальная слава была омрачена в конце 1990-х его непростым браком с поп-звездой Уитни Хьюстон, с которой он в конце концов развелся в 2007 году.
Бобби Браун для реалити-шоу «Быть Бобби Брауном» (2004), в 10-ти сериях которого рассказывается о жизни Бобби Брауна и его браке с поп-суперзвездой Уитни Хьюстон.
Ранняя жизнь
Бобби Браун мечтал стать певцом с тех пор, как увидел выступление Джеймса Брауна, когда ему было 3 года. Он начал петь в церковном хоре, где отличился своим красивым и страстным голосом.
В возрасте 12 лет Браун вместе со своими друзьями Рики Беллом, Майклом Бивинсом, Ральфом Тресвантом и Ронни Дево создал группу под названием New Edition. Они репетировали с сосредоточенностью и дисциплиной, очень редкими для группы мальчиков предподросткового возраста.
После победы в нескольких шоу талантов New Edition его заметил продюсер Морис Старр, который заключил с ними контракт на запись с небольшим лейблом Streetwise в 1983 году. В том же году они выпустили свой дебютный альбом Candy Girl, приторно-сладкий сборник песен, который в одночасье сделал группу сенсацией. Заглавный трек, Candy Girl, очень напоминал песню Jackson 5 ABC.
Бобби Браун покидает New Edition
В 1984 году New Edition перешли на лейбл MCA Records и выпустили одноименный последующий альбом, который затмил успех таких хитов, как Cool It Now и Mr. Telephone Man. Однако, несмотря на огромный успех их музыки, участники New Edition по-прежнему получали лишь небольшую зарплату, оговоренную в их контракте с MCA.
«Самое большее, что я увидел за все туры и все проданные нами пластинки, - это 500 долларов и видеомагнитофон», - сказал Браун.
Полагая, что с ними обращаются «как с маленькими рабами люди, которых интересуют только деньги и власть, а не благополучие New Edition», Браун покинул группу в 1986 году, чтобы продолжить сольную карьеру.
Сольная карьера
В декабре 1986 года Браун выпустил свой первый сольный альбом King of Stage. Несмотря на то, что альбом продавался скромно и стал одним крупным хитом с балладой Girlfriend, ему не удалось вызвать того ажиотажа и признания, на которые надеялся Браун. Стремясь заново открыть себя как взрослого исполнителя, Браун провел следующие два года, тесно сотрудничая с известными авторами песен в стиле R & B и продюсерами Тедди Райли, Л.А. Рейдом и Babyface.
Результатом их сотрудничества, выпущенным летом 1988 года, стал радикально новый R & B альбом под названием Don't Be Cruel, который взял музыкальный мир штурмом, разойдясь тиражом в семь миллионов копий и став самым продаваемым альбомом года.
Мощная, сексуально заряженная музыка и живые выступления Брауна заслужили сравнения его с кумиром детства Майклом Джексоном. В 1990 году Браун записал песню On Our Own, ставшую хитом для фильма «Охотники за привидениями II», а в 1992 году он выпустил свой третий альбом Bobby, включающий синглы Humpin' Around и Good Enough.
Певец и автор песен Бобби Браун выступает в Хаммонде, Индиана, 28 марта 2014 г. – Фото: Global Look Press
Бобби встречает Уитни
Как только Браун достиг вершины своей популярности в конце 1980-х и начале 1990-х, его личная жизнь начала выходить из-под контроля. Таблоиды навязчиво сообщали о бурном тусовочном образе жизни Брауна.
Летом 1992 года Браун женился на поп-звезде Уитни Хьюстон на одной из самых разрекламированных свадеб знаменитостей в истории. Однако их отношения с самого начала были бурными. На протяжении 1990-х Брауна несколько раз арестовывали за употребление запрещенных веществ и вождение в нетрезвом виде, а слухи о супружеской неверности и домашнем насилии стали повсеместными в таблоидах на долгие годы.
За 15 лет брака с Хьюстон Браун выпустил только один альбом 1997 года Forever, который оказался коммерческим провалом.
Бобби Браун и Уитни Хьюстон, 1 января 1999 года. Фото: Global Look Press
Новые отношения
Вскоре после развода с Хьюстон, Браун начал встречаться с женщиной по имени Алисия Этеридж. Они были помолвлены в 2010 году, и у них трое общих детей: сын по имени Кассиус, дочь Бодхи и еще одна дочь Хендрикс. Пара поженилась в июне 2012 года.
Пара стала соучредителем Brown Ribbon Entertainment, которая выпускает музыку перспективных исполнителей, а также живые театральные представления и телевидение в прайм-тайм.
Бобби Браун и Алисия Этеридж, 6 мая 2022 года, Луисвилл, Кентукки, США. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Браун выпустил сингл Get Out the Way в начале 2011 года.
«У меня все замечательно», - сказал тогда Браун. «Я просто двигаюсь вперед в своей жизни и стараюсь всегда оставаться позитивным».
Тем летом Браун воссоединился с другими участниками New Edition, чтобы выступить на музыкальном фестивале Essence. Он также выступил сольно на музыкальном фестивале Gathering of Juggalos, организованном группой Insane Clown Posse. В 2022 году новоиспеченный RBRM (Ронни, Бобби, Рикки и Майк) объявил, что отправится в мировое турне.
В декабре 2011 года отец Брауна скончался после борьбы с раком. Сообщается также, что Браун был глубоко расстроен смертью своей бывшей жены Уитни Хьюстон в феврале 2012 года.
День New Edition в Филадельфии. Рикки Белл, Ральф Тресуант, Бобби Браун, Майкл Бивенс, Ронни Дево и Джонни Гилл из группы NEW EDITION с Колоколом Свободы, 28 июня 2014 г. – Филадельфия, Пенсильвания, США – Фото: Global Look Press
Смерть дочери Бобби Кристины
Трагедия повторилась в июле 2015 года, когда его единственная дочь от Хьюстон, Бобби Кристина, умерла в возрасте 22 лет, пробыв шесть месяцев в медикаментозной коме. Браун открыл некоммерческий приют в Атланте, названный в честь Бобби Кристины в 2015 году. Цель приюта - обеспечить круглосуточное кризисное вмешательство, экстренное временное убежище и доступ к ресурсам и справочным службам для пострадавших в результате домашнего насилия.
Браун снова стал отцом незадолго до смерти Бобби Кристины, когда его жена Алисия Этеридж родила их второго ребенка, Бодхи Джеймсона Рейна.
В 2020 году сын Бобби Брауна от его отношений с Ким Уорд, Бобби Браун-младший, умер в своем доме в Лос-Анджелесе.
Бобби Кристина Браун,16 августа 2012 г. – Лос-Анджелес, Калифорния, США – Фото: Global Look Press