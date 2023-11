Бывший муж Уитни Хьюстон, актер, танцор и автор песен: кто такой Бобби Браун

Сольная карьера

В декабре 1986 года Браун выпустил свой первый сольный альбом King of Stage. Несмотря на то, что альбом продавался скромно и стал одним крупным хитом с балладой Girlfriend, ему не удалось вызвать того ажиотажа и признания, на которые надеялся Браун. Стремясь заново открыть себя как взрослого исполнителя, Браун провел следующие два года, тесно сотрудничая с известными авторами песен в стиле R & B и продюсерами Тедди Райли, Л.А. Рейдом и Babyface.

Результатом их сотрудничества, выпущенным летом 1988 года, стал радикально новый R & B альбом под названием Don't Be Cruel, который взял музыкальный мир штурмом, разойдясь тиражом в семь миллионов копий и став самым продаваемым альбомом года.

Мощная, сексуально заряженная музыка и живые выступления Брауна заслужили сравнения его с кумиром детства Майклом Джексоном. В 1990 году Браун записал песню On Our Own, ставшую хитом для фильма «Охотники за привидениями II», а в 1992 году он выпустил свой третий альбом Bobby, включающий синглы Humpin' Around и Good Enough.