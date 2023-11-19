Рано потерял отца, хотел уйти в армию и попал в Голливуд: история жизни Романа Васильева – того самого красавчика из сериалов

Роман Васильев считается одним из самых перспективных молодых актеров России. За пару лет своей карьеры он успел покорить зрителей своей харизмой, а также запомниться необычной внешностью. Широкую известность ему принесла роль в сериалах «Идентификация» и «Жить жизнь».
Тяжелое детство
Роман Васильев появился на свет 9 сентября 1994 года в Бельцах – одном из городов на севере Молдавии. На своей малой родине будущий актер прожил совсем недолго. В возрасте шести лет он вместе с семьей перебрался в Москву, где пошел в первый класс.
Детство артиста выдалось непростым. Вскоре после переезда в Москву погиб глава семейства. Утрата сильно сказалась на характере мальчика. Он стал замкнутым и крайне застенчивым. Мать артиста даже водила его на кружки риторики и техники речи. Женщина предполагала, что это поможет сыну справиться со своими проблемами.
В московской школе Васильев проучился девять лет. Похвастаться хорошими оценками юноша не мог. Школьный аттестат будущей звезды насчитывал семь троек.
Почти ушел в армию
Сразу после окончания девятого класса Васильев вместе с матерью отправился в Калининград. В новом для себя месте юноша поступил в театральный класс лицея №49 и театральную студию «СТОП». Последняя славилась своими выпускниками. Среди них были Артем Ткаченко, Игорь Гудеев и Татьяна Арнтгольц.
Роман Васильев в юности (слева). Фото: соцсети Романа Васильева
Учеба в театральной студии запомнилась Васильеву трепетным подходом со стороны преподавателей. Как признавался актер в одном из интервью, его любимым педагогом была Ирина Пономарева. Она прилагала все усилия для того, чтобы юные артисты умели справляться со звездной болезнью.
После окончания учебы Васильев намеревался пойти в армию. Юноше нравилось готовить, поэтому он задумывался стать коком на флоте.
В тот же момент в жизни Романа произошел переломный момент. Он оказался в Москве и решил подать документы в Школу-студию МХАТ. Юноша не возлагал огромных надежд, но вскоре сумел стать студентом театрального вуза.
Наставником Васильева стал знаменитый режиссер Виктор Рыжаков. Под его руководством Роман сыграл в нескольких спектаклях. Юноша блистал на сцене в рамках картин «Пять рассказов о любви», «Платонов. FROH», «Фолкнер. Тишина», а также «Розенкранц и Гильденстерн».
Роман Васильев во время экзамена в вузе. Фото: соцсети Романа Васильева
Первые роли
Свой творческий путь Роман Васильев начал в 2016 году, после получения диплома о высшем образовании. В тот момент актер стал солистом театр-студии «Июльансамбль», организованной его наставником Виктором Рыжаковым.
Как признавался сам Васильев, проект стал для него настоящим трамплином. В рамках «Июльансамбля» актер неоднократно перевоплощался в персонажей разного плана. Он научился справляться с главными ролями.
Роман Васильев во время одного из спектаклей. Фото: соцсети Романа Васильева
Параллельно с игрой в театре Васильев начал развивать свою карьеру в кино. У него появился агент, который регулярно подбирал ему роли в небольших сериалах.
Карьеру в кино начал с Голливуда
Дебют Романа Васильева в кино состоялся в 2018 году. Актер получил роль дворецкого-робота в фантастическом сериале «Лучше, чем люди». Первые большие съемки прошли легко. Как признавался артист, он был абсолютно спокоен и легко адаптировался к происходящему.
В тот же период Васильев получил еще одну роль. Он сыграл одного из персонажей в американском детективе «Алиенист». Пройти кастинг юноше удалось благодаря своей внешности. Режиссеры подыскивали смуглого парня, которому предстояло перевоплотиться в индейца-пастыря.
Роман Васильев во время съемок картины «Лучше, чем люди». Фото: соцсети Романа Васильева
Помимо внешних данных, ключевое значение имело знакомство Романа с девушкой по имени Джордан. Она была дочерью американского сценариста Макса Фрая и училась на одном курсе с Васильевым. Именно она помогла актеру попасть на кастинг.
В 2019 году фильмография Романа пополнилась ролью в короткометражном драмеди «Жизнь в искусстве». Режиссером ленты выступил Степан Азарян. Картина получила широкую известность и была отмечена на ряде кинофестивалей. В их числе «Амурская осень», «Зеленое яблоко», а также Sose International Film Festival.
Взлет карьеры
После успеха картины «Жизнь в искусстве» Васильевым заинтересовались многие режиссеры. Вскоре талантливый актер получил роли в сериалах «Московский роман» и «Ошибки молодости». В тот же период он появился в ленте «Ищейка». Ему досталась эпизодическая роль.
В 2021 году Васильев попробовал себя в историческом кино. Он сыграл герцога Голштинского в сериале «Елизавета». В том же году артист получил одну из ролей в трагикомедии «Лебединое озеро». Позднее его фильмография пополнилась мелодрамой «С небес на землю».
Особенно продуктивным для Васильева получился 2022 год. В этот период актер получил одну из главных ролей в сериале «Идентификация». Ему довелось сыграть Даниила Крамера – адвоката с легкой формой ДЦП. Работа возымела огромный успех, а Роман привлек внимание огромной армии фанатов.
Роман Васильев в фильме «Идентификация». Фото: кадр из фильма
В тот же период Васильев снялся во втором сезоне сериала «Контейнер». Картина была посвящена теме суррогатного материнства. Роман получил роль Роберта – нового знакомого дочери главной героини. Персонажу актера была отведена одна из главных сюжетных линий картины.
Одной из последних работ Васильева в 2022 году стала роль в комедийном сериале «Бедный олигарх». В рамках проекта Роман разделил съемочную площадку с множеством опытных и популярных актеров. В их числе были Владимир Сычев, Максим Лагашкин и Эвелина Бледанс.
Роман Васильев в картине «Бедный олигарх». Фото: кадр из сериала
В 2023 году Васильев получил главную роль в психологическом триллере «Жить жизнь». Работа была посвящена теме абьюза. Роман перевоплотился в харизматичного хирурга Матвея, ловко манипулирующего влюбленной в него девушкой. Партнершей Васильева на съемочной площадке стала Любовь Аксенова.
Роман Васильев в сериале «Жить жизнь». Фото: кадр из сериала.
Красавчик из рекламы
Деятельность Романа Васильева не ограничивалась съемками в кино. В начале своей карьеры, еще до широкой известности, артист регулярно снимался в рекламе. Высокий и стройный брюнет со смуглой кожей пользовался огромной популярностью среди агентств. Особенно часто актер появлялся в рекламе верхней одежды.
Как признавался Васильев, эти подработки нельзя было назвать простыми. По его словам, во время съемок рекламы взаимодействовать с камерой было даже сложнее, чем в рамках работы над кинопроектом.
Личная жизнь
Роман Васильев предпочитает не делиться с публикой подробностями своей личной жизни. Он считает, что зрителей должно интересовать исключительно творчество артиста, а не его возлюбленные. Тем не менее, некоторые детали романов актера все-таки просачивались в СМИ.
В 2015 появились слухи, что Васильев состоит в романтических отношениях с актрисой Варварой Шмыковой. Пара регулярно выкладывала совместные работы, что вызвала огромное количество подозрений со стороны фанатов. Многие заявляли об их тайном романе. Сами Васильев и Шмыкова никак не комментировали подобные заявления. Вскоре пути артистов и вовсе разошлись.
Роман Васильев и Варвара Шмыкова. Фото: страница Романа Васильева во «Вконтакте»
В 2018 году Роман начал встречаться с выпускницей ГИТИСа Верой Колесниковой. Они познакомились в театре Виктора Рыжакова и быстро нашли общий язык. На протяжении двух лет пара не афишировала свои в отношения, пока в 2020 году Васильев не опубликовал совместное фото. В тот же момент актер признался, что испытывает серьезные чувства и по-настоящему влюблен в Колесникову.
Роман Васильев и Вера Колесникова. Фото: страница Романа Васильева во «Вконтакте»
Внешняя идиллия продолжалась недолго. Вскоре влюбленные удалили друг друга из списка друзей во всех соцсетях, а также избавились от совместных фотографий. После этого отношения официально закончились.
Роман Васильев сейчас
На данный момент Роман Васильев продолжает радовать своих фанатов новыми ролями. В конце 2023 года он снялся в картине «Императрицы», где сыграл днепропетровского графа Алексея Разумовского. Актер также появился в третьем сезоне сериала «Контейнер». В рамках ленты он вернулся к роли Роберта.
Роман Васильев сейчас. Фото: соцсети Романа Васильева
Будущее талантливого актера выглядит безоблачным. На 2024 год запланировано сразу несколько проектов с его участием. Самым масштабным из них считается «Анна К» - очередная экранизация произведения Льва Толстого. В ней Васильев исполнит роль Вронского.
Роман также вернется к образу молодого хирурга в рамках картины «Жить жизнь». В 2024 году планируется выход второго сезона сериала. В 2025-м фильмография актера может пополниться ролью Константина Данзаса в картине «Пророк. История Александра Пушкина».
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