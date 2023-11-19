Рано потерял отца, хотел уйти в армию и попал в Голливуд: история жизни Романа Васильева – того самого красавчика из сериалов

Роман Васильев считается одним из самых перспективных молодых актеров России. За пару лет своей карьеры он успел покорить зрителей своей харизмой, а также запомниться необычной внешностью. Широкую известность ему принесла роль в сериалах «Идентификация» и «Жить жизнь».

Тяжелое детство

Роман Васильев появился на свет 9 сентября 1994 года в Бельцах – одном из городов на севере Молдавии. На своей малой родине будущий актер прожил совсем недолго. В возрасте шести лет он вместе с семьей перебрался в Москву, где пошел в первый класс.

Детство артиста выдалось непростым. Вскоре после переезда в Москву погиб глава семейства. Утрата сильно сказалась на характере мальчика. Он стал замкнутым и крайне застенчивым. Мать артиста даже водила его на кружки риторики и техники речи. Женщина предполагала, что это поможет сыну справиться со своими проблемами.

В московской школе Васильев проучился девять лет. Похвастаться хорошими оценками юноша не мог. Школьный аттестат будущей звезды насчитывал семь троек.

Почти ушел в армию

Сразу после окончания девятого класса Васильев вместе с матерью отправился в Калининград. В новом для себя месте юноша поступил в театральный класс лицея №49 и театральную студию «СТОП». Последняя славилась своими выпускниками. Среди них были Артем Ткаченко, Игорь Гудеев и Татьяна Арнтгольц.