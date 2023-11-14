«Умная и мудрая не по годам»: биография афроамериканской актрисы Октавии Спенсер

Кто такая Октавия Спенсер?
Родившаяся и выросшая в Алабаме, Октавия Спенсер получила свою первую актерскую карьеру, работая за кулисами фильма 1996 года «Время убивать». После небольших ролей в таких фильмах и телесериалах, как «Город ангелов» и «Хроника», ее карьера достигла новых высот в 2011 году с хитовой драмой «Прислуга», которая принесла ей премию «Оскар».
Позже Спенсер получила номинации на «Золотой глобус» и «Оскар» за роль математика из НАСА Дороти Вон в биографическом фильме 2016 года «Скрытые фигуры» и за роль второго плана в научно-фантастической драме 2017 года «Форма воды».
Октавия Спенсер — лучшая актриса второго плана на 69-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус», 15 января 2012 года, Беверли-Хиллз, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Будучи шестой из семи детей, Спенсер не думала, что станет актрисой. Несмотря на то что Спенсер интересовалась актерским мастерством, мать посоветовала ей заняться чем-то более практичным. В Обернском университете Спенсер изучала английский язык и театральное искусство. Она окончила университет в 1994 году и вскоре начала работать за камерой, помогая в кастинге фильмов, снятых в ее родной Алабаме.
Октавия Спенсер в молодости. Фото: соцсети
«Время убивать»
В 1995 году Спенсер получила свою первую роль на экране в фильме «Время убивать», экранизации популярного романа Джона Гришэма. Она подписала контракт, чтобы помочь с кастингом фильма, но режиссер Джоэл Шумахер попросил ее пройти прослушивание. В следующем году вышел фильм «Время убивать» с Сандрой Буллок, Мэттью Макконахи и Сэмюэлем Л. Джексоном в главных ролях.
Спенсер произвела большое впечатление на Баллок, которая позже пригласила ее для работы в ее короткометражном фильме 1998 года «Приготовление сэндвичей».
Октавия Спенсер. Фото: соцсети
«Шестой игрок»
Во время съемок «Время убить» Спенсер также познакомилась с Тейтом Тейлором, который работал в съемочной группе фильма. Они стали хорошими друзьями. Примерно в это же время Спенсер решила переехать в Лос-Анджелес, чтобы продолжить актерскую карьеру.
Она получила роль в комедии 1997 года «Шестой игрок», но была разочарована, когда большая часть ее игры в финальный монтаж не попала. Ничуть не смутившись, Спенсер записалась на курсы актерского мастерства, чтобы самосовершенствоваться. Ее тяжелая работа окупилась небольшими ролями в кино и приглашенными ролями на телевидении в таких шоу, как «Скорая помощь» и «Секретные материалы».
«Городские ангелы», «Хроника»
В 2000 году Спенсер появилась в своем первом телесериале «Городские ангелы» с Блэр Андервуд, Вивикой А. Фокс и Виолой Дэвис. Медицинская драма длилась всего сезон. Затем Спенсер попробовала научную фантастику в другом недолговечном сериале «Хроника».
«Испытания и невзгоды», «Плохой Санта»
В 2003 году Спенсер появилась в получившем широкую известность короткометражном комедийном фильме Тейлора «Цыплячья вечеринка» с Эллисон Дженни и Мелиссой Маккарти. Она также заслужила восторги за свой сценический дебют в лос-анджелесской постановке «Испытаний и невзгод домохозяйки-мусорщицы» Дэла Шора в том же году.
Последовали другие роли на небольших экранах, включая ее незабываемую роль в фильме «Плохой Санта» с Билли Бобом Торнтоном. Спенсер дала еще одно сценарное представление в комедийном сериале «Гадкая Бетти», сыграв агента INS.
Октавия Спенсер в фильме «Плохой Санта – 2». Фото: кадр из фильма 2016 года
Спенсер стала известна как сильная актриса второго плана, искусная как в драме, так и в комедии. В 2009 году Entertainment Weekly назвал ее одной из 25 самых смешных актрис Голливуда, назвав ее «нахальной, умной и мудрой не по годам». Но потребовались личные связи, чтобы вывести ее карьеру на новый уровень.
Оскар за фильм «Прислуга»
Через свою подругу Тейт Тейлор Спенсер познакомилась с писательницей Кэтрин Стокетт. Стокетт и Тейлор дружили с детства, и он купил права на экранизацию ее романа «Прислуга» еще до того, как книга была опубликована. Повествование исследует жизнь двух совершенно разных групп женщин в южном городке 1960х годов — белых домохозяек и их афроамериканских горничных.
Однако когда пришло время подбирать актеров для фильма, Спенсер пришлось пройти прослушивание на эту роль. Роман стал бестселлером, и было оказано некоторое давление, чтобы выбрать известную актрису на роль Минни. Но Спенсер вскоре убедила всех сомневающихся в том, что она подходит на эту роль. В фильме Эмма Стоун играет молодую белую женщину, которая пишет противоречивую книгу, основанную на интервью с «прислугой». Спенсер играет Минни, которая работает на городскую социальную парию (Джессику Честейн) после того, как ее уволил предыдущий работодатель.
Выпущенная летом 2011 года, «Прислуга» оказалась коммерческим хитом и попала к критикам. Сама Спенсер получила в основном теплые отзывы и получила несколько наград, включая премию «Золотой глобус» в 2012 году. В своей благодарственной речи Спенсер процитировала покойного Мартина Лютера Кинга – младшего:«Любой труд, который возвышает человечество, обладает достоинством и важностью».
В феврале того же года она также получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за свою работу в фильме «Прислуга». Почти переполненная эмоциями, Спенсер поблагодарила «мою семью в Алабаме. Мою семью из Лос-Анджелеса. Мою семью помощи» в своей благодарственной речи. Позже она сказала, что «может быть своего рода маяком надежды, особенно потому, что я не типичная голливудская красавица».
Октавия Спенсер — обладательница премии «Лучшая актриса второго плана» за фильм «Прислуга», 26 февраля 2012 г., Голливуд, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Спенсер надеялась, что ее новообретенная слава приведет к расширению возможностей перед камерой и за ней.
«Я хочу делать больше ансамблевых фильмов, как сейчас. Я хочу работать с лучшими из лучших, — сказала Спенсер за кулисами. — Я пытаюсь писать сейчас и получать то, что хочу спродюсировать, теперь, когда я встречаюсь со всеми этими великими продюсерами и людьми с большими карманами».
«Станция «Фрутвейл», «Вперед», «Повстанец»
После получения «Оскара» Спенсер получила заметную роль в 2013 году в «Станции «Фрутвейл» с Майклом Б. Джорданом.
Октавия Спенсер в фильме «Станция Фрутвейл». Фото: кадр из фильма
В следующем году она появилась в биографическом фильме «Джеймс Браун: Путь наверх» и снялась вместе с Кевином Костнером в фильме «Черное или белое». Затем Спенсер присоединилась к Шейлин Вудли в сериале «Дивергент», сыграв персонаж Джоанны Рейес в фильмах «Повстанец» (2015) и «Верный» (2016).
«Зверополис», «Скрытые фигуры»
2016 год принес еще больший успех Спенсер, которая озвучила миссис Оттертон в анимационном хите Disney «Зверополис». Она также получила номинации на «Золотой глобус» и «Оскар» за роль в биографическом фильме «Скрытые фигуры».
Октавия Спенсер в фильме 2016 года «Скрытые фигуры». Фото: кадр из фильма
В нем она играет Дороти Вон, афроамериканскую математичку, которая вместе с другими афроамериканками, работающими в НАСА, помогала запускать американских астронавтов в космос. Среди ее коллег по фильму были Тараджи П. Хенсон в роли Кэтрин Джонсон и Джанель Моне в роли Мэри Джексон.
«Форма воды»
Салли Хокинс в роли Элизы, Октавия Спенсер в роли Зельды в фильме «Форма воды». Фото: Global Look Press
Спенсер закрепила свой статус одного из главных талантов Голливуда своей ролью в фэнтезийной драме «Форма воды» 2017 года, снова получив номинации на «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. В 2018 году она получила роли в фильмах «Парень как Джейк» и «Семья по-быстрому», а также была исполнительным продюсером оскароносного фильма «Зеленая книга».
«По правде говоря», «Мадам Си Джей Уокер»
Октавия Спенсер в сериале «Мадам Си Джей Уокер». Фото: кадр из фильма
В январе 2018 года было объявлено, что Спенсер возглавит адаптацию сериала «Ты спишь» для предстоящего потокового сервиса Apple TV+, который дебютировал под названием «По правде говоря» в декабре 2019 года.
Мелисса Маккарти в роли Лидии Берман и Октавия Спенсер в роли Эмили Стэнтон в фильме 2021 года «Сила грома». Фото: Global Look Press