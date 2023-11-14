«Умная и мудрая не по годам»: биография афроамериканской актрисы Октавии Спенсер

Спенсер стала известна как сильная актриса второго плана, искусная как в драме, так и в комедии. В 2009 году Entertainment Weekly назвал ее одной из 25 самых смешных актрис Голливуда, назвав ее «нахальной, умной и мудрой не по годам». Но потребовались личные связи, чтобы вывести ее карьеру на новый уровень.

Оскар за фильм «Прислуга»

Через свою подругу Тейт Тейлор Спенсер познакомилась с писательницей Кэтрин Стокетт. Стокетт и Тейлор дружили с детства, и он купил права на экранизацию ее романа «Прислуга» еще до того, как книга была опубликована. Повествование исследует жизнь двух совершенно разных групп женщин в южном городке 1960х годов — белых домохозяек и их афроамериканских горничных.

Однако когда пришло время подбирать актеров для фильма, Спенсер пришлось пройти прослушивание на эту роль. Роман стал бестселлером, и было оказано некоторое давление, чтобы выбрать известную актрису на роль Минни. Но Спенсер вскоре убедила всех сомневающихся в том, что она подходит на эту роль. В фильме Эмма Стоун играет молодую белую женщину, которая пишет противоречивую книгу, основанную на интервью с «прислугой». Спенсер играет Минни, которая работает на городскую социальную парию (Джессику Честейн) после того, как ее уволил предыдущий работодатель.

Выпущенная летом 2011 года, «Прислуга» оказалась коммерческим хитом и попала к критикам. Сама Спенсер получила в основном теплые отзывы и получила несколько наград, включая премию «Золотой глобус» в 2012 году. В своей благодарственной речи Спенсер процитировала покойного Мартина Лютера Кинга – младшего:«Любой труд, который возвышает человечество, обладает достоинством и важностью».

В феврале того же года она также получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за свою работу в фильме «Прислуга». Почти переполненная эмоциями, Спенсер поблагодарила «мою семью в Алабаме. Мою семью из Лос-Анджелеса. Мою семью помощи» в своей благодарственной речи. Позже она сказала, что «может быть своего рода маяком надежды, особенно потому, что я не типичная голливудская красавица».