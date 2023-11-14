Его герои максимально полярны и в равной степени убедительны: история жизни Филипа Сеймура Хоффмана

Сначала Хоффмана больше интересовала легкая атлетика, чем актерское мастерство. Он обратился к театру после того, как в подростковом возрасте получил травму в борьбе. В возрасте 17 лет Хоффман был принят в Летнюю школу искусств штата Нью-Йорк. Затем он продолжил изучать актерское мастерство в Нью-Йоркском университете.

Актерская карьера

В 1992 году Хоффман получил одну из своих первых главных ролей в кино в фильме «Запах женщины» с Аль Пачино и Крисом О'Доннеллом в главных ролях.