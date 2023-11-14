Его герои максимально полярны и в равной степени убедительны: история жизни Филипа Сеймура Хоффмана

Краткий обзор
Родившийся в 1967 году в Рочестере, штат Нью-Йорк, актер и режиссер Филип Сеймур Хоффман был известен по таким фильмам, как «Запах женщины», «Ночи в стиле буги», «Большой Лебовски» и «Капоте», за которые он получил премию «Оскар». Он также добился успеха в театре, выиграв три номинации на премию «Тони» за фильмы «Настоящий Запад», «Путешествие долгого дня в ночь» и «Смерть коммивояжера». Хоффман умер от острой смешанной наркотической интоксикации в Нью-Йорке 2 февраля 2014 года в возрасте 46 лет.
Филип Сеймур Хоффман. Фото: соцсети
Ранняя жизнь
Филип Сеймур Хоффман родился 23 июля 1967 года в Рочестере, штат Нью-Йорк, вторым из четырех детей. Его отец работал в компании Xerox, а мать была адвокатом. Мать любила водить его на местные театральные постановки. Хоффмана особенно тронула пьеса «Все мои сыновья», которую он посмотрел, когда ему было 12.
«Когда я увидел «Всех моих сыновей», этот опыт изменил меня, навсегда изменил. Для меня это было похоже на чудо», — позже сказал он газете «Нью-Йорк таймс».
Филип Сеймур Хоффман в молодости. Фото: соцсети
Сначала Хоффмана больше интересовала легкая атлетика, чем актерское мастерство. Он обратился к театру после того, как в подростковом возрасте получил травму в борьбе. В возрасте 17 лет Хоффман был принят в Летнюю школу искусств штата Нью-Йорк. Затем он продолжил изучать актерское мастерство в Нью-Йоркском университете.
Актерская карьера
В 1992 году Хоффман получил одну из своих первых главных ролей в кино в фильме «Запах женщины» с Аль Пачино и Крисом О'Доннеллом в главных ролях.
Филип Сеймур Хоффман и Бакстер Харрис в фильме «Запах женщины». Фото: кадр из фильма 1992 года
Его карьера начала набирать обороты, и он получил ряд ролей второго плана и характерных ролей в таких фильмах, как «Дураков нет» (1994) с Полом Ньюманом, «Смерч» (1996) с Биллом Пакстоном и «Ночи в стиле буги» (1997) с Джулианной Мур.
Хоффман работал с разными режиссерами — от Итана и Джоэла Коэнов в фильме «Большой Лебовски» (1998) до Тодда Солондза в фильме «Счастье» (1998).
Филип Сеймур Хоффман в фильме 1998 года «Счастье». Фото: кадр из фильма
Обладая способностью быть убедительным практически в любой роли, Хоффман сыграл ехидного хулигана из высшего общества в «Талантливом мистере Рипли» (1999), в главных ролях Джуд Лоу и Мэтт Дэймон, и мужчину-сиделку при больном пожилом мужчине (Джейсон Робардс) в «Магнолии» (1999).
В следующем году он продемонстрировал свою разносторонность как исполнитель на бродвейской сцене, появившись в возрождении «Настоящего Запада» Сэма Шепарда с Джоном К. Рейли. Два актера менялись ролями через вечер, и оба получили номинацию на премию «Тони» за свою работу.
В 2005 году Хоффман добился успеха, снявшись в фильме «Капоте», в котором он сыграл знаменитого писателя Трумэна Капоте.
Филип Сеймур Хоффман и Брюс Гринвуд в фильме 2005 года «Капоте». Фото: Global Look Press
Действие фильма происходит в начале 1960-х, когда Капоте работал над своим научно-фантастическим бестселлером «Хладнокровно» об убийстве семьи из Канзаса в 1959 году. Хоффман с головой окунулся в эту роль, но только после некоторого первоначального трепета.
«Я знал, что это будет здорово, но я все равно взялся за роль, брыкаясь и крича, — сказал Хоффман в интервью New York Times. — Роль Капоте потребовала большой концентрации. Я готовился четыре с половиной месяца. Я читал, слушал его голос и смотрел его видео».
Вся его тяжелая работа окупилась. Хоффман заслужил всеобщую похвалу за свою игру в фильме и получил желанную премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Вслед за Капоте Хоффман получил номинации на премию «Оскар» за роли второго плана в фильмах «Война Чарли Уилсона» (2007) и «Сомнение» (2008). В последнем он снялся вместе с Мэрил Стрип в роли священника.
Мерил Стрип и Филип Сеймур Хоффман в фильме «Сомнение». Фото: кадр из фильма 2008 года
В 2012 году Хоффман вновь проявил себя в качестве исполнителя главной роли. Он снялся в возрождении «Смерти коммивояжера» в роли Вилли Ломана — отца семейства в неблагополучной семейной драме. Хоффман заслужил восторги за свою работу, включая номинацию на премию «Тони». В том же году он снялся в фильме «Мастер», сыграв лидера квазирелигиозной организации.
Филип Сеймур Хоффман в фильме «Мастер» 2012 года. Фото: Global Look Press
Позже Хоффман получил роль во второй части трилогии «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (2013), в роли дизайнера игр Плутарха Хевенсби, в главных ролях с Дженнифер Лоуренс, Джошем Хатчерсоном и Лиамом Хемсвортом.
Филип Сеймур Хоффман в фильме 2013 года «Голодные игры: И вспыхнет пламя». Фото: кадр из фильма
Смерть
46-летний Хоффман был найден мертвым 2 февраля 2014 года в квартире, которую он снимал под офис в Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке.
Филип Сеймур Хоффман на 69-й Венецианском кинофестивале 2012 года. Фото: Global Look
Судебно-медицинская экспертиза Нью-Йорка расценила смерть артиста как несчастный случай. У него осталась давняя партнерша, художник по костюмам Мими О'Доннелл, от которой у него было трое детей — сын Купер и дочери Таллула и Уилла.
Филип Сеймур Хоффман с сыном. Фото: соцсети