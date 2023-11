Перспективная актриса и обаятельная женщина: как сложился жизненный путь Джессики Честейн

Адвокатура и личная жизнь

В 2003 году 24-летняя сестра Честейн — Джульетта — покончила с собой, личная трагедия, которая вдохновила актрису посвятить себя распространению информации о депрессии и психическом здоровье. Она поддерживает различные благотворительные акции, включая To Write Love on Her Arms — некоммерческую организацию, занимающуюся оказанием помощи людям, которые борются с депрессией, зависимостью, членовредительством и самоубийствами.