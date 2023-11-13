Перспективная актриса и обаятельная женщина: как сложился жизненный путь Джессики Честейн

Кто такая Джессика Честейн?
Актерская карьера Джессики Честейн началась в 2011 году, когда она появилась в блокбастере «Прислуга», получив за эту роль премию «Оскар» за роль актрисы второго плана.
Затем Честейн выиграла «Золотой глобус» и получила еще одну номинацию на премию «Оскар» за фильм Кэтрин Бигелоу «Цель номер один», после чего снялась в таких фильмах, как «Интерстеллар», «Самый жестокий год», «Багровый пик» и «Игра Молли».
Аль Пачино и Джессика Честейн на красной дорожке 68-го Венецианского кинофестиваля, 4 сентября 2011 года. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Джессика Честейн, урожденная Джессика Ховард, родилась 24 марта 1977 года в Сакраменто, Калифорния, в раннем возрасте участвовала в постановках произведений Шекспира, таких как «Много шума из ничего» и «Ромео и Джульетта» в районе залива Сан-Франциско.
По настоянию другого актера «Ромео и Джульетты» Честейн подала заявление в Джульярдскую школу в Нью-Йорке и была принята благодаря стипендии, учрежденной джульярдским выпускником Робином Уильямсом. В конце концов она начала выступать под девичьей фамилией своей матери Честейн, чтобы избежать путаницы с другой рыжеволосой актрисой Брайс Даллас Ховард.
Джессика Честейн в детстве. Фото: соцсети
Карьера на ТВ
Во время последнего года учебы Честейн в Джульярде Джон Уэллс — продюсер «Западного крыла» и «Скорой помощи», а также многих других телешоу — посетил актерский показ, в котором она выступала. Ему понравилось то, что он увидел, и он подписал с ней 12-месячный контракт в надежде найти для нее место в его предстоящих шоу. В итоге она получила роли в сериалах «Скорая помощь» Уэллса, «Мрачные тени», «Закон и порядок: Суд присяжных» и множестве других сериалов.
Работая на телевидении, Честейн также активно выступала на сцене, сыграв роли в «Вишневом саду» (с Мишель Уильямс) и «Отелло» (с Филипом Сеймуром Хоффманом).
Фильмы
Начиная с 2008 года, Честейн начала сосредотачивать свои усилия на ролях на большом экране. За ролями в небольших фильмах, таких как «Джолин» (ее первая главная роль в кино) и «Мальчик в коробке», последовала роль второго плана в фильме «Расплата» (с Хелен Миррен и Томом Уилкинсоном) в 2010 году.
2011 год начался для актрисы удачно с культового хита «Укрытие», за который она получила множество похвал. Хотя этот фильм имел небольшой успех, Джессика Честейн недолго оставалась в тени, поскольку 2011 год оказался годом, когда она пробилась в мейнстрим.
Джессика Честейн в сериале «Скорая помощь». Фото: кадр из фильма
«Древо жизни», «Прислуга»
После того, как Честейн снялась с Аль Пачино в фильме «Саломея Уайльда», он порекомендовал ее режиссеру Терренсу Малику на роль в грядущем фильме «Древо жизни». Честейн получила роль, сыграв убитую горем жену героя Брэда Питта, и в том же году (2011) она появилась в популярном фильме «Прислуга», а также в «Кориолане» и «Полях».
Как свидетельство ее успеха, актриса получила номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за свою работу в фильме «Прислуга» в роли любящей южанки Селии Фут.
Джессика Честейн в роли миссис О'Брайен и Брэд Питт в роли мистера О'Брайена. Фото: кадр из фильма 2011 года «Древо жизни»
«Цель номер один»
В 2011 году Честейн снялась в нескольких новых фильмов, в том числе «Мадагаскар-3» (2012) и «Цель номер один» (2012) режиссера Кэтрин Бигелоу об охоте на Усаму бен Ладена. За роль реального оперативника ЦРУ в этой картине Честейн получила премию «Золотой глобус» 2013 года за лучшую женскую роль в кинодраме, а также номинацию на премию «Оскар».
Джессика Честейн в роли Майи в фильме «Цель номер один» 2012 года. Фото: Global Look Press
«Самый жестокий год», «Марсианин»
В 2014 году Честейн снялась в драме об отношениях «Исчезновение Элеонор Ригби: Он» с Джеймсом Макэвоем и сыграла ученого в научно-фантастическом фильме Кристофера Нолана «Интерстеллар».
Среди других кинопроектов этого года были «Фрекен Юлия» и «Самый жестокий год», за которые Честейн получила еще одну номинацию на «Золотой глобус». Затем Честейн была замечена в 2015 году в роли командира астронавтов напротив Мэтта Деймона в фильме «Марсианин», а также снялась в одной из главных ролей в захватывающем фильме ужасов «Багровый пик».
Джессика Честейн в фильме «Марсианин». Фото: кадр из фильма 2015 года
«Опасная игра Слоун»
В 2016 году Честейн появилась в фантастическом приключенческом фильме «Белоснежка и охотник 2», продолжении «Белоснежки и охотника» (2012), в главных ролях с Крисом Хемсвортом и Шарлиз Терон.
Она также снялась в политическом триллере 2016 года «Опасная игра Слоун», изображая консервативного лоббиста, который борется с оружейным лобби в Вашингтоне. Честейн получила номинацию на «Золотой глобус» за исполнение главной роли.
Джессика Честейн в фильме «Опасная игра Слоун». Фото: кадр из фильма 2016 года
«Жена смотрителя зоопарка», «Большая игра»
В 2017 году Честейн сыграла Антонину Забинскини в фильме «Жена смотрителя зоопарка», основанном на реальной истории команды мужа и жены, которые приютили 300 евреев в Варшавском зоопарке во время Холокоста.
В том же году актриса получила номинацию на «Золотой глобус» за роль в другой необычной реальной истории «Большая игра» — об элитной лыжнице, которая начала вести самую эксклюзивную в мире игру в покер с высокими ставками.
Джессика Честейн в фильме «Жена смотрителя зоопарка». Фото: Global Look Press
«Женщина, идущая впереди», «Оно-2»
В 2018 году Честейн снялась в биографической драме «Женщина, идущая впереди», сыграв художницу-портретистку Кэролайн Уэлдон, которая стремится встретиться и нарисовать героя племени лакота «Сидящий бык».
В следующем году она воссоединилась с Макэвоем для полнометражного фильма «Люди Икс: Темный Феникс» и второй главы фильма ужасов «Оно».
Джессика Честейн и София Лиллис в фильме «Оно-2». Фото: кадр из фильма 2019 года
Адвокатура и личная жизнь
В 2003 году 24-летняя сестра Честейн — Джульетта — покончила с собой, личная трагедия, которая вдохновила актрису посвятить себя распространению информации о депрессии и психическом здоровье. Она поддерживает различные благотворительные акции, включая To Write Love on Her Arms — некоммерческую организацию, занимающуюся оказанием помощи людям, которые борются с депрессией, зависимостью, членовредительством и самоубийствами.
Джессика Честейн. Фото: Global Look Press
Честейн, которая запустила фильмы о «веснушках» с участием женщин в 2016 году, является одной из самых ярых сторонниц равных прав в Голливуде. Когда появились новости о том, что Мишель Уильямс выплатила часть зарплаты коллеге по фильму Марку Уолбергу за пересъемку «Всех денег в мире» (2017), Честейн помогла привлечь внимание к неравенству (позже Уолберг пожертвовал свою зарплату в фонд правовой защиты Time's Up).
Позже ее бывшая коллега по фильму «Прислуга» Октавия Спенсер рассказала, что Честейн настаивала на том, чтобы они получали равную оплату при совместном продвижении проекта, в результате чего Спенсер получала в пять раз больше своей обычной зарплаты.
В 2021 году Честейн изобразила евангелистку Тэмми Фэй Месснер в «Глазах Тэмми Фэй», за что получила премию «Оскар».
Джессика Честейн в фильме «Глаза Тэмми Фэй». Фото: кадр из фильма 2021 года
Муж и дочь
Честейн вышла замуж за итальянского модельера Джана Луку Пасси де Препосуло в июне 2017 года. В следующем году у них родилась дочь Джульетта с помощью суррогатной матери. Двумя годами позже у супругов родился сын, мальчика назвали Август. Семья живет в Нью-Йорке.
Джессика Честейн с мужем. Фото: соцсети