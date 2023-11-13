Перспективная актриса и обаятельная женщина: как сложился жизненный путь Джессики Честейн

Карьера на ТВ

Во время последнего года учебы Честейн в Джульярде Джон Уэллс — продюсер «Западного крыла» и «Скорой помощи», а также многих других телешоу — посетил актерский показ, в котором она выступала. Ему понравилось то, что он увидел, и он подписал с ней 12-месячный контракт в надежде найти для нее место в его предстоящих шоу. В итоге она получила роли в сериалах «Скорая помощь» Уэллса, «Мрачные тени», «Закон и порядок: Суд присяжных» и множестве других сериалов.

Работая на телевидении, Честейн также активно выступала на сцене, сыграв роли в «Вишневом саду» (с Мишель Уильямс) и «Отелло» (с Филипом Сеймуром Хоффманом).

Фильмы

Начиная с 2008 года, Честейн начала сосредотачивать свои усилия на ролях на большом экране. За ролями в небольших фильмах, таких как «Джолин» (ее первая главная роль в кино) и «Мальчик в коробке», последовала роль второго плана в фильме «Расплата» (с Хелен Миррен и Томом Уилкинсоном) в 2010 году.

2011 год начался для актрисы удачно с культового хита «Укрытие», за который она получила множество похвал. Хотя этот фильм имел небольшой успех, Джессика Честейн недолго оставалась в тени, поскольку 2011 год оказался годом, когда она пробилась в мейнстрим.