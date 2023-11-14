Боксер, актер и не только: путь к успеху Мэнни Пакьяо

Боксерская карьера

В декабре 1998 года Пакьяо выиграл бой у Чатчая Сасакула из Таиланда, завоевав титул чемпиона Всемирного боксерского совета в наилегчайшем весе — свой первый крупный чемпионский титул. Перейдя в более высокую весовую категорию, он победил техническим нокаутом в шестом раунде Лехло Ледвабу в 2001 году и завоевал титул чемпиона Международной боксерской федерации в полулегком весе среди юниоров. В последующие годы он выиграл несколько громких поединков, завоевав титулы чемпиона мира в общей сложности в восьми различных весовых категориях.

Через десять лет после победы над Сасакулом, в декабре 2008 года, Пакьяо был признан победителем восьмираундового нетитульного поединка в полусреднем весе против знаменитого американского боксера Оскара Де Ла Хойи. Бой собрал почти 70 миллионов долларов от зрителей с оплатой за просмотр — формата трансляции большинства боев Пакьяо с начала 2000-х годов.

Пакьяо продолжил бой со звездой британского бокса Рики Хаттоном в мае 2009 года в полусреднем весе в Лас-Вегасе. Пакьяо выиграл бой нокаутом во втором раунде, завоевав титул чемпиона Ринга среди юниоров в полусреднем весе. Позже в том же году, в ноябре, он победил пуэрториканца Мигеля Котто в 12-раундовом поединке за титул чемпиона Всемирной боксерской организации в полусреднем весе — честь, которую он защитил в 2010 году, когда в 12-раундовом бою победил ганского боксера Джошуа Клотти.

9 июня 2012 года Пакьяо проиграл 12-раундовый бой американскому боксеру Тимоти Брэдли решением трех судей со счетом 115-113. Бой стал невероятным разочарованием для поклонников бокса, поскольку Пакьяо выиграл семь раундов у Брэдли в пяти. Бой, транслировавшийся с оплатой за просмотр, посмотрели тысячи фанатов по всему миру. Решение судей вызвало широкий резонанс, поскольку и критики, и фанаты утверждали, что победителем должен был быть назван Пакьяо.

В декабре того же года Пакьяо потерпел еще одно тяжелое поражение. Он был нокаутирован Хуаном Мануэлем Маркесом в шестом раунде их поединка в полусреднем весе в Лас-Вегасе. Пакьяо объяснил свое поражение, сказав: «Я только что получил удар, которого я не видел», сообщает New York Daily News.

Безупречная работа ног Пакьяо, его скорость и быстрые удары держат поклонников бокса на ногах. А его располагающая улыбка, обаяние и точеное телосложение только помогли повысить его популярность в обществе. В 2003 году он был признан человеком года на Филиппинах, обойдя президента Глорию Макапагал Арройо. Он также был назван «Бойцом десятилетия» 2000-х годов Американской ассоциацией писателей о боксе, среди множества других наград.

После победы над Брэндоном Риосом в ноябре 2013 года Пакьяо вышел победителем в апреле 2014 года в матче-реванше с Брэдли и вернул себе титул чемпиона по версии WBO в полусреднем весе. Затем он одержал свою третью победу подряд, обыграв Криса Алджиери в ноябре.

В феврале 2015 года было объявлено, что Пакьяо проведет бой с непобежденным американцем Флойдом Мейвезером на арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе 2 мая 2015 года. Объявленный «Боем века», долгожданный поединок между двумя легендарными боксерами эпохи принес рекордный доход благодаря квитанциям gate и покупкам с оплатой за просмотр. Несмотря на бой с поврежденным правым плечом, Пакьяо отважно атаковал Мейвезера, но не смог нанести много эффективных ударов. Он проиграл единогласным решением судей, снизив свой рекорд до 57-6-2.

После очередного поражения от австралийца Джеффа Хорна в июле 2017 года казалось, что бывший чемпион приближается к концу своей боксерской карьеры. Однако после годичного перерыва Пакьяо нокаутировал в седьмом раунде аргентинца Лукаса Матиссе, показав, что он по-прежнему внушителен на ринге.