Боксер, актер и не только: путь к успеху Мэнни Пакьяо

Кто такой Мэнни Пакьяо?
Филиппинский чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо начал профессионально заниматься боксом в возрасте 16 лет. Победив таиландца Чатчая Сасакула и завоевав титул чемпиона WBC в наилегчайшем весе в 1998 году, он продолжал побеждать лучших конкурентов своей эпохи на пути к титулам в восьми отдельных весовых категориях. Параллельно со своей боксерской карьерой Пакьяо дважды избирался в Палату представителей своей страны и получил место в Сенате в 2016 году.
Мэнни Пакьяо победил непобедимого Кита Турмана на турнире MGM Grand завоевав титул чемпиона WBA в полусреднем весе. 20 июля 2019 г. – Лас-Вегас, Невада, США – Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Эммануэль Дапидран Пакьяо родился 17 декабря 1978 года в семье Дионезии Дапидран-Пакьяо и Розалио Пакьяо. Он вырос в Кибаве, который расположен в провинции Букиднон на Минданао, Филиппины.
Когда Пакьяо был подростком, он оставил свою семью и сел на корабль, плывущий в Манилу, Филиппины, в надежде стать боксером и начать спортивную карьеру. Вскоре после этого, в январе 1995 года, его цели несколько возросли; в возрасте 16 лет он вышел на ринг в своем первом профессиональном поединке против Эдмунда Игнасио.
Пакьяо выиграл бой в четырех раундах единогласным решением судей. Эта победа подтолкнула его к успешной боксерской карьере, которая продлится большую часть двух десятилетий.
Мэнни Пакьяо победил Рики Хэттона в бою за титул в Лас-Вегасе, 3 мая 2009 года. Фото: Global Look Press
Боксерская карьера
В декабре 1998 года Пакьяо выиграл бой у Чатчая Сасакула из Таиланда, завоевав титул чемпиона Всемирного боксерского совета в наилегчайшем весе — свой первый крупный чемпионский титул. Перейдя в более высокую весовую категорию, он победил техническим нокаутом в шестом раунде Лехло Ледвабу в 2001 году и завоевал титул чемпиона Международной боксерской федерации в полулегком весе среди юниоров. В последующие годы он выиграл несколько громких поединков, завоевав титулы чемпиона мира в общей сложности в восьми различных весовых категориях.
Через десять лет после победы над Сасакулом, в декабре 2008 года, Пакьяо был признан победителем восьмираундового нетитульного поединка в полусреднем весе против знаменитого американского боксера Оскара Де Ла Хойи. Бой собрал почти 70 миллионов долларов от зрителей с оплатой за просмотр — формата трансляции большинства боев Пакьяо с начала 2000-х годов.
Пакьяо продолжил бой со звездой британского бокса Рики Хаттоном в мае 2009 года в полусреднем весе в Лас-Вегасе. Пакьяо выиграл бой нокаутом во втором раунде, завоевав титул чемпиона Ринга среди юниоров в полусреднем весе. Позже в том же году, в ноябре, он победил пуэрториканца Мигеля Котто в 12-раундовом поединке за титул чемпиона Всемирной боксерской организации в полусреднем весе — честь, которую он защитил в 2010 году, когда в 12-раундовом бою победил ганского боксера Джошуа Клотти.
9 июня 2012 года Пакьяо проиграл 12-раундовый бой американскому боксеру Тимоти Брэдли решением трех судей со счетом 115-113. Бой стал невероятным разочарованием для поклонников бокса, поскольку Пакьяо выиграл семь раундов у Брэдли в пяти. Бой, транслировавшийся с оплатой за просмотр, посмотрели тысячи фанатов по всему миру. Решение судей вызвало широкий резонанс, поскольку и критики, и фанаты утверждали, что победителем должен был быть назван Пакьяо.
В декабре того же года Пакьяо потерпел еще одно тяжелое поражение. Он был нокаутирован Хуаном Мануэлем Маркесом в шестом раунде их поединка в полусреднем весе в Лас-Вегасе. Пакьяо объяснил свое поражение, сказав: «Я только что получил удар, которого я не видел», сообщает New York Daily News.
Безупречная работа ног Пакьяо, его скорость и быстрые удары держат поклонников бокса на ногах. А его располагающая улыбка, обаяние и точеное телосложение только помогли повысить его популярность в обществе. В 2003 году он был признан человеком года на Филиппинах, обойдя президента Глорию Макапагал Арройо. Он также был назван «Бойцом десятилетия» 2000-х годов Американской ассоциацией писателей о боксе, среди множества других наград.
После победы над Брэндоном Риосом в ноябре 2013 года Пакьяо вышел победителем в апреле 2014 года в матче-реванше с Брэдли и вернул себе титул чемпиона по версии WBO в полусреднем весе. Затем он одержал свою третью победу подряд, обыграв Криса Алджиери в ноябре.
В феврале 2015 года было объявлено, что Пакьяо проведет бой с непобежденным американцем Флойдом Мейвезером на арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе 2 мая 2015 года. Объявленный «Боем века», долгожданный поединок между двумя легендарными боксерами эпохи принес рекордный доход благодаря квитанциям gate и покупкам с оплатой за просмотр. Несмотря на бой с поврежденным правым плечом, Пакьяо отважно атаковал Мейвезера, но не смог нанести много эффективных ударов. Он проиграл единогласным решением судей, снизив свой рекорд до 57-6-2.
После очередного поражения от австралийца Джеффа Хорна в июле 2017 года казалось, что бывший чемпион приближается к концу своей боксерской карьеры. Однако после годичного перерыва Пакьяо нокаутировал в седьмом раунде аргентинца Лукаса Матиссе, показав, что он по-прежнему внушителен на ринге.
Флойд Мэйвезер-младший и Мэнни Пакьяо на заключительной пресс-конференции перед боем, который пройдет 2 мая в гранд-отеле MGM в Лас-Вегасе. 29 апреля 2015 г. Лас-Вегас, штат Невада. Фото: Global Look Press
Политика и развлечения
В 2007 году Пакьяо предпринял свою первую попытку заняться политикой, баллотируясь в Палату представителей Филиппин. Он потерпел поражение от действующего члена палаты представителей Дарлин Антонино-Кустодио и вернулся к жизни как штатный боксёр. Однако в 2009 году Пакьяо сформировал новую филиппинскую политическую партию «Движение народных чемпионов» и снова баллотировался на место в законодательном органе. Он одержал уверенную победу, победив соперника Роя Чионгбиана и стал представителем провинции Сарангани в мае 2010 года.
Три года спустя Пакьяо получил второй срок после того, как не встретил сопротивления на переизбрании, а в 2016 году великий боксер снова использовал свою популярность, чтобы получить место сенатора Филиппин.
Наряду со своей спортивной и политической карьерой Пакьяо продемонстрировал свои вокальные способности, выпустив два альбома и приняв участие в записи других треков. Он снялся в нескольких фильмах и снялся в филиппинском ситкоме «Покажи мне, да Мэнни» в 2009–2011 годах. Документальный фильм о его жизни «Мэнни» вышел в США в начале 2015 года.
Жена Пакьяо, Джинки, была избрана вице-губернатором Сарангани в 2013 году. У них пятеро детей.
Мэнни Пакьяо c женой и детьми. Фото: Global Look Press