Жена известного бизнесмена, звезда российской и белорусской эстрады и поклонница бодифлекса: чем знаменита певица Инна Афанасьева

Биография звезды
Инна Афанасьева — белорусская певица, исполнительница многих популярных хитов. Артистку любят за душевность и искренность, оптимизм и безграничный талант. Множество наград и званий не повлияли на характер исполнительницы, она так и не стала жертвой звездной болезни.
Пела песни Пугачевой и мечтала о сцене
Эстрадная артистка родилась в Могилеве 28 октября 1968 года в простой рабочей семье. Папа Владимир Михайлович работал сварщиком, а мама Нина Петровна — поваром. Кроме Инны, в семье рос младший брат Олег. Одно из ярких воспоминаний детства Инны Владимировны — каникулы в деревне бабушки: бегала босоногой малышкой по лугам, по вечерам распевала песни Аллы Пугачевой и грезила о сцене.
Мечты стали очень скоро сбываться, ведь природа наградила девочку звонким голосом. Ее дар заметила школьная учительница и привела Инну во Дворец пионеров. Здесь как раз зарождался ансамбль «Радуга». Руководитель начинающего музыкального коллектива Нелли Бордунова оценила и с радостью приняла юную певицу, поручив ей роль солистки. Для Инны Афанасьевой распахнулись двери в удивительный мир музыки.
Инна Афанасьева в детстве. Фото: соцсети
Инна попала, как говорится, с корабля на бал. Ансамбль быстро набирал популярность, без него не проходил ни один концерт правительственного уровня, «Радугу» радушно принимали на радио и телевидении, к тому же тянулась череда нескончаемых гастролей. В восьмом классе одаренная девочка впервые познала и личный успех: оставила позади соперников в конкурсе «Красные гвоздики», который проводило телевидение.
В составе «Радуги» Инна выступала до конца школы. Получив свидетельство о среднем образовании, захотела продолжить обучение музыке и отправилась поступать в «Гнесинку», однако не прошла по конкурсу. Год девушка готовилась к поступлению в педагогический вуз, но реализовать задумку не удалось: дорога Афанасьевой пересеклась с будущим супругом Валерием Стрельцовым. Молодой человек работал в ансамбле «Спектр» и уговорил девушку влиться в его ряды.
Участие в престижных конкурсах
В первый год сотрудничества с группой Инну ждал успех. Молодая певица стала лауреатом первой премии республиканского конкурса поп-музыки. А в 1988 году, уже выйдя из состава «Спектра», она заняла третья место на Всесоюзном фестивале польской песни.
С этого момента началось грандиозное восхождение на музыкальный олимп. Молодая исполнительница приняла предложение солировать в Национальном оркестре, которым руководил Михаил Финберг, и перебралась в столицу Беларуси.
Будущая звезда эстрады в молодости. Фото: соцсети
Дружба с главными звездами эстрады России и Беларуси
Творческая биография артистки наполнена знакомствами и сотрудничеством со множеством известных музыкантов и певцов. Инна Владимировна выходила на сцену с Александром Серовым, создавала песни в дуэте с Игорем Крутым, колесила с концертами по просторам Союза в составе Театра песни Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской.
Пик популярности пришелся на середину 90-х. В каждом доме звучали шлягеры «Гитара и роза», «Горыч ягада», «Мама», «Варажба» и другие композиции. С артисткой были рады сотрудничать лучшие авторы постсоветского пространства, Афанасьеву ждали с концертами в различных уголках СНГ.
С 1995 года Инна Афанасьева стала сниматься в клипах. Зрителям запомнился яркий видеоролик на песню «Сбудется — не сбудется», это был первый самый дорогой клип, созданный в Беларуси. Работу оценили даже в Европе. В этом же году Инна презентовала поклонникам дебютный альбом «Сбудется — не сбудется».
В начале нулевых популярность артистки не угасла, народ распевал новые песни «Жемчуга» и «Звезда», занимающие первые строчки хит-парадов радиостанций. Инна Владимировна сменила имидж, начала устраивать грандиозные концерты и активно записывать альбомы. Певица также попробовала силы в качестве телеведущей: на белорусском канале СТВ проходила программа «Завтрак с Инной Афанасьевой».
Инна Афанасьева на сцене. Фото: соцсети
2007 год для певицы ознаменовался важным событием: она получила почетный титул заслуженной артистка Республики Беларусь. А спустя год праздновала 20-летие творческого пути, причем с размахом. Женщина создала аромат духов под названием AfIna, пополнила дискографию альбомом «Буду с тобой», снялась в бенефисе на канале ОНТ, а затем отправилась с красочной программой «Неосторожная игра» по родной стране, заглянула в Украину и Россию.
В 2012 году артистка устроила театрализованное шоу «История моей любви». Зрители наслаждались неожиданными аранжировками, миксом эстрадных и театральных жанров в исполнении известных певцов и музыкантов. Инне Владимировне хотелось удивить публику, и у нее это получилось. В последующие годы Афанасьева не переставала радовать поклонников концертами и новыми дисками.
После перерыва в карьере из-за перемен в личной жизни, весной 2017 года, Инна Афанасьева выступила с сольным концертом в Минске, исполнив свои лучшие песни. 1 декабря она подарила фанатам новый сингл под названием «Зимняя сказка».
Личная жизнь певицы
Впервые Инна вышла замуж в 1989 году. В браке с Валерием Стрельцовым родился сын Иван. На вопрос журналистов о главном в жизни женщина отвечает, что роль мамы — самое важное ее достижение. Иван Стрельцов стал драматическим актером, живет с семьей в Минске и играет в Русском театре.
Инна Афанасьева. Фото: соцсети
В 2015 году Инна Владимировна примерила образ бабушки: сын и невестка Юлия Верховская (модель и актриса) подарили внучку Варвару. Певица утверждает, что девочка музыкальна с пеленок.
Брак с Валерием оказался довольно прочным, пара была вместе 14 лет, но в итоге решила расстаться. В 2015 году Инна пропала со сцены, поклонники недоумевали, пытаясь найти ответ. В это время Афанасьева тайно вышла замуж за петербургского бизнесмена Александра Котова, с которым познакомилась на его юбилее. Муж хоть и ведет дела в Санкт-Петербурге, но родился в Беларуси. Сейчас Инна Владимировна с избранником живет на 2 города и, получается, на 2 страны.
Инна Афанасьева и сегодня радует поклонников идеальными параметрами фигуры: при росте 164 см ее вес не превышает 55 кг. По признанию исполнительницы, она легко как теряет, так и набирает лишние килограммы. Чтобы оставаться в форме, певица начала заниматься бодифлексом.
Инна Афанасьева с мужем Александром Котовым и внучкой. Фото: соцсети
Инна Афанасьева сейчас
В 2019 году артистка воплотила свою давнюю мечту, выпустив сольную виниловую пластинку Inna Afanasieva With Love... Годовой тур по городам Беларуси Афанасьева завершила очередным грандиозным концертом в столице. Фото афиши выступления было размещено на персональном аккаунте исполнительницы в соцсетях.
По признанию Инны Владимировны, шоу «Новое и лучшее» — это ее последнее большое сольное выступление. Но звезда не прощается с поклонниками, она продолжит выпускать новые треки и периодически появляться в сборных концертах.
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