Жена известного бизнесмена, звезда российской и белорусской эстрады и поклонница бодифлекса: чем знаменита певица Инна Афанасьева

Биография звезды

Инна Афанасьева — белорусская певица, исполнительница многих популярных хитов. Артистку любят за душевность и искренность, оптимизм и безграничный талант. Множество наград и званий не повлияли на характер исполнительницы, она так и не стала жертвой звездной болезни.

Пела песни Пугачевой и мечтала о сцене

Эстрадная артистка родилась в Могилеве 28 октября 1968 года в простой рабочей семье. Папа Владимир Михайлович работал сварщиком, а мама Нина Петровна — поваром. Кроме Инны, в семье рос младший брат Олег. Одно из ярких воспоминаний детства Инны Владимировны — каникулы в деревне бабушки: бегала босоногой малышкой по лугам, по вечерам распевала песни Аллы Пугачевой и грезила о сцене.

Мечты стали очень скоро сбываться, ведь природа наградила девочку звонким голосом. Ее дар заметила школьная учительница и привела Инну во Дворец пионеров. Здесь как раз зарождался ансамбль «Радуга». Руководитель начинающего музыкального коллектива Нелли Бордунова оценила и с радостью приняла юную певицу, поручив ей роль солистки. Для Инны Афанасьевой распахнулись двери в удивительный мир музыки.