Неудачная «пластика», роман со Зверевым и карьера певицы: биография исполнительницы Саша Project

Биография знаменитости

На долю популярной в начале нулевых певицы Саши Project выпало немало испытаний. В 2009-м девушка легла под нож пластического хирурга, желая улучшить внешность, но результат оказался кардинально противоположным. Спустя почти десятилетие Александра попала в автомобильную аварию, и ее успели вытащить из уже горящего средства передвижения. Несмотря на все испытания, девушка нашла в себе силы дальше продолжать выступать и радовать публику.

Школу окончила экстерном, была увлечена музыкой

Оксана Кабунина родилась в Пензе 26 апреля 1986 года. Она росла активной и живой, интересовалась всем и вся, хорошо училась, радуя педагогов отличными оценками, и буквально не вылезала из всевозможных секций.

Главной страстью, конечно, являлась музыка. Девочка демонстрировала певческие способности еще в детском саду, на них обратили внимание воспитатели и посоветовали родителям не зарывать талант в землю. Взрослые совету вняли и отвели дочь, мечтавшую стать известной артисткой, помимо общеобразовательной школы (позже оконченную экстерном), еще и в музыкальную. Здесь она узнала тайны игры на фортепиано и солировала в хоре.