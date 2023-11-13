Неудачная «пластика», роман со Зверевым и карьера певицы: биография исполнительницы Саша Project

Биография знаменитости
На долю популярной в начале нулевых певицы Саши Project выпало немало испытаний. В 2009-м девушка легла под нож пластического хирурга, желая улучшить внешность, но результат оказался кардинально противоположным. Спустя почти десятилетие Александра попала в автомобильную аварию, и ее успели вытащить из уже горящего средства передвижения. Несмотря на все испытания, девушка нашла в себе силы дальше продолжать выступать и радовать публику.
Школу окончила экстерном, была увлечена музыкой
Оксана Кабунина родилась в Пензе 26 апреля 1986 года. Она росла активной и живой, интересовалась всем и вся, хорошо училась, радуя педагогов отличными оценками, и буквально не вылезала из всевозможных секций.
Главной страстью, конечно, являлась музыка. Девочка демонстрировала певческие способности еще в детском саду, на них обратили внимание воспитатели и посоветовали родителям не зарывать талант в землю. Взрослые совету вняли и отвели дочь, мечтавшую стать известной артисткой, помимо общеобразовательной школы (позже оконченную экстерном), еще и в музыкальную. Здесь она узнала тайны игры на фортепиано и солировала в хоре.
Оксана Кабунина в молодости. Фото: соцсети
Параллельно с этим Оксана занималась в театральном и хореографическом кружках, без нее не обходилось ни одно внеклассное мероприятие. Когда пришла пора определяться с дальнейшим образованием, девушка решила стать слушательницей курсов в колледже, готовившем будущих актеров театра и кино. Поговаривали, что ее приглашала к себе студия Олега Табакова.
Начало музыкальной карьеры
Возможность зажечь свою звезду на российском музыкальном небосклоне у Оксаны появилась в начале нулевых, когда она подготовила виртуозный номер на вокальном конкурсе. Ее не сразу, но заметил концертный директор Андрей Кузнецов и пригласил к сотрудничеству.
Так в биографии Кабуниной появился новый раздел — шоу-бизнес. Занятия с профессионалами, тренировка голоса, танцы и фитнес — все это параллельно с учебой. Несмотря на плотный график, девушка выкладывалась по максимуму и успевала везде.
Результат не заставил себя ждать — одна за другой появились на свет две дебютные пластинки под авторством Саши Project. Это альбом «Очень нужен ты», содержащий три варианта заглавного хита, и «Говорила мама», наполненный песнями на истинно девчачьи темы («Белое платье», «Помада», «Колыбельная»). После выхода видеоклипов исполнительницу, чьи хиты назойливо заседали в голове, публика единодушно окрестила русской Бритни Спирс.
Певица во время фотосессии. Фото: соцсети
Роман со Зверевым и рождение ребенка
Миловидная блондинка с пышными формами не страдала от недостатка мужского внимания. И ей удалось покорить сердце самого короля гламура и эпатажа Сергея Зверева. В течение года (с 2004-го по 2005-й) пара жила в гражданском браке. Несмотря на то, что в тот момент Саша едва достигла совершеннолетия, она быстро нашла общий язык с родными звездного стилиста.
А поклонники не переставали следить за личной жизнью пары, изучая их совместные откровенные фотосессии. Дело до официального оформления отношений так и не дошло. Как писали СМИ, влюбленные расстались на фоне творческих разногласий. Мужчине очень нравилась песня своей пассии «Небеса», и, несмотря на запрет, он все же решил ее присвоить себе.
Впрочем, долго горевать пензенская красавица не стала. Уже в 2006-м приняла предложение руки и сердца от Алексея Гинзбурга и в августе того же года родила дочь Милену. 21 августа 2014-го на свет появился сын Лева. Но, увы, семейная идиллия у Александры Гинзбург не вышла.
Саша Project и Сергей Зверев. Фото: соцсети
Скандал с пластическими операциями
Ухудшение здоровья появилось у девушки из-за череды неудачной пластики, начавшейся в 2009-м. Она обратилась в медицинскую клинику, решившись исправить форму подбородка, носа, а затем и груди. В результате хирургических вмешательств у пациентки пропадали память, зрение, слух и речь, а внешность до и после операций отличалась кардинально.
В итоге ей предстояли годы реабилитации, работа с психологами и косметологами. Как говорила знаменитость позднее, помогло пережить случившееся и обращение к религии. Исполнительница убеждена, что хорошие люди одни не остаются, поэтому вскоре судьба подарила женщине еще один шанс обрести любовь — в 2017-м Саша вышла замуж во второй раз. Избранником оказался бизнесмен по имени Сергей.
Свадьбу закатили шикарную, потратив на организацию десятки миллионов рублей. Кружевное платье с открытой спиной, украшенное стразами Swarovski, для невесты создала дизайнер Анна Морес.
Певица после пластических операций. Фото: соцсети
Певица сейчас
После повторяющихся неудач наступило долгожданное облегчение, и певица решила вернуться к делу всей жизни. В 2018-м Саша порадовала поклонников синглом «Запретов нет», выпустив годом ранее «Солнце» и «Я теперь твоя». В 2019-м вышел хит Block. В планах на будущее — пополнение дискографии, расширение собственного event-агентства, открытие языковой школы и кафе.
На личной странице в соцсетях женщина выкладывает фотографии со светских раутов, музыкальных выступлений, телепередач, а также делится актуальными новостями. Например, анонсирует предстоящие концерты или рекламирует открытие собственного шоурума. Саша не стесняется демонстрировать и свою шикарную фигуру (рост 158 см при весе 55 кг) в купальнике.
Певица в начале нулевых и на пике карьеры. Фото: соцсети
Что касается печального итога пластических операций, то и здесь справедливость восторжествовала. Спустя долгие четыре года разбирательств Мосгорсуд вынес приговор в пользу пациентки клиники и постановил выплатить ей в качестве моральной компенсации больше 2 млн руб.
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