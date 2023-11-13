«Благовещенский Высоцкий» и участник шоу «Голос»: чем известен бард Александр Шпагин

Биография знаменитости

Александра Шпагина называют двойником легендарного советского исполнителя Владимира Семеновича Высоцкого. Артист, музыкант и автор песен на протяжении десятков лет изучал творчество кумира, чтобы быть максимально на него похожим. Сейчас результатом кропотливой работы могут наслаждаться подписчики аккаунтов в Сети, а также поклонники телевизионных шоу из разных стран и городов.

Полюбил Высоцкого после просмотра легендарного фильма

Александр Шпагин появился на свет 1 сентября 1974 года в Благовещенске — граничащем с Китаем административном центре Амурской области. Мальчик воспитывался в образованной и интеллигентной советской семье. Благодаря матери-скрипачке будущий артист с раннего детства был погружен в творческую атмосферу. Повзрослев, он стал брать уроки игры на фортепиано, а также учился читать ноты и петь.

В пятилетнем возрасте Саша посмотрел киноленту «Место встречи изменить нельзя» и влюбился в образ главного героя — начальника оперативной бригады отдела по борьбе с бандитизмом Глеба Жеглова, талантливо сыгранного Высоцким. Члены семьи, заметившие неподдельный интерес к личности актера, помогли сделать первую пародию, подобрав ребенку одежду и изготовив нехитрый реквизит.