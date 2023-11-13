«Благовещенский Высоцкий» и участник шоу «Голос»: чем известен бард Александр Шпагин

Биография знаменитости
Александра Шпагина называют двойником легендарного советского исполнителя Владимира Семеновича Высоцкого. Артист, музыкант и автор песен на протяжении десятков лет изучал творчество кумира, чтобы быть максимально на него похожим. Сейчас результатом кропотливой работы могут наслаждаться подписчики аккаунтов в Сети, а также поклонники телевизионных шоу из разных стран и городов.
Полюбил Высоцкого после просмотра легендарного фильма
Александр Шпагин появился на свет 1 сентября 1974 года в Благовещенске — граничащем с Китаем административном центре Амурской области. Мальчик воспитывался в образованной и интеллигентной советской семье. Благодаря матери-скрипачке будущий артист с раннего детства был погружен в творческую атмосферу. Повзрослев, он стал брать уроки игры на фортепиано, а также учился читать ноты и петь.
В пятилетнем возрасте Саша посмотрел киноленту «Место встречи изменить нельзя» и влюбился в образ главного героя — начальника оперативной бригады отдела по борьбе с бандитизмом Глеба Жеглова, талантливо сыгранного Высоцким. Члены семьи, заметившие неподдельный интерес к личности актера, помогли сделать первую пародию, подобрав ребенку одежду и изготовив нехитрый реквизит.
Александр Шпагин на репетиции. Фото: соцсети
В годы учебы в средней школе Шпагин стал знакомиться с подробностями биографии и творческого пути легендарного поэта и автора музыкальных композиций, а также осваивать гитару. Благодаря родителям в доме появилась коллекция пластинок с песнями из фильмов «Вертикаль» и «Я родом из детства». Тогда же Александр начал организовывать импровизированные концерты для близких и друзей.
Получив аттестат зрелости и свидетельство об окончании «музыкалки», молодой уроженец Благовещенска отправился в Москву и поступил во Всероссийский государственный институт кинематографии на актерский факультет.
Отучившись на курсе звезды советского театра и кино Алексея Баталова, Шпагин многому научился. В надежде добиться известности парень остался в столице. Он считал своим призванием радовать людей творчеством.
Переехал на Урал и начал заниматься творчеством
В начале профессиональной карьеры Шпагин попробовал попасть в костяк прославленных российских коллективов. Однако сотрудничество с театральными труппами Москвы удовлетворения не принесло, равно как и выступления в бардовском клубе «Гнездо глухаря» на Цветном бульваре.
На пороге зрелости Александр решил перебраться в глубинку, поскольку наличие семьи вынуждало его искать место, где можно было осесть. В итоге он приехал на Урал и осел неподалеку от Перми, в городе Чусовом.
Александр Шпагин на шоу «Голос». Фото: Первый канал
Детская и юношеская любовь к творчеству Владимира Высоцкого не прошла с годами. Выпускник ВГИКа, овладевший мастерством игры на гитаре, стал исполнять песни из репертуара звезды 1960–1980-х на вечеринках, проходивших в местном пабе «Соль». В этот период артист искал разные возможности для творческой самореализации, играл в ресторанах и даже в электричках, о чем говорит без стеснения.
Благодаря внешнему сходству с автором советских хитов, которое прослеживается на фото, дипломированный актер собирал немалую аудиторию. Со временем он совершил гастроли по России, а также стал лауреатом национального конкурса «Время петь».
В дальнейшем Шпагин занялся преподавательской деятельностью — в городской школе искусств учил детей игре на гитаре. Помимо этого, актер и певец сделал программу из авторских композиций вперемежку с песнями Высоцкого и представил пермской публике моноспектакли «Звездное танго», «КОМА» и «Черный человек». А вместе с супругой исполнитель подготовил постановку по книге «Прерванный полет» Марины Влади.
Участие в шоу «Голос» и любовь зрителей
В 2021 году Шпагин вновь появился в столице России, чтобы участвовать в 10-м сезоне вокального шоу «Голос». Зрители Первого канала, следившие за стадией «слепых прослушиваний», сумели насладиться песней «Я не люблю», написанной в конце 1960-х Владимиром Высоцким, в исполнении конкурсанта из города Чусового.
Александр Шпагин с гитарой. Фото: соцсети
Талант и мастерство перевоплощения произвели впечатление на членов жюри. Перейти в следующую стадию музыкального состязания Александру помогла Пелагея. Он оказался в ее команде, в составе которой продолжил путь.
Дойти до финала исполнителю не удалось. Во время этапа поединков, где он спел композицию «Кукла с человеческим лицом» группы «Пикник» в дуэте с Алием Тлюняевым, участник выбыл. После этого он заявил, что больше участвовать в телевизионных конкурсах не намерен, поскольку считает это больше уделом молодых, а сам хочет развиваться профессионально.
Жизнь после проекта
После появления на центральном канале российского телевидения Александр получил массу возможностей для дальнейшего развития творческой карьеры. За его успехами на музыкальном поприще продолжили следить как поклонники творчества Высоцкого, как и те, кто видит в Шпагине самостоятельного артиста.
Алий Тлюняев и Александр Шпагин. Фото: Первый канал
В 2022 году певец радовал аудиторию не только каверами, но и авторскими музыкальными произведениями. В марте вышла песня «Электричка», получившая теплый прием. А в сентябре Александр выступил на радио «Ретро FM».
Личная жизнь музыканта
В молодости Шпагин сочетался браком с девушкой, ставшей его единомышленницей. Елена, нашедшая себя как режиссер, автор песен и бард, оказалась идеальной женой.
После свадьбы, состоявшейся в Москве, в семье преданного поклонника творчества Владимира Высоцкого появились дети — Даниил и Ксюша. Для того чтобы сделать личную жизнь близких комфортной, Александр на время отложил мечту о всероссийской славе и переехал из столицы в Чусовой.
Сын исполнителя не пошел по его стопам, нашел призвание в другой сфере. А дочь с ранних лет занималась музыкой и поделилась с родителями планами поступать во ВГИК.
Музыкант во время очередного выступления. Фото: соцсети
Шпагин сейчас
Сейчас артист старается регулярно давать концерты. В январе 2023 года в честь 85-летия Владимира Высоцкого он выступил на «Квартирнике у Маргулиса», где исполнил любимые слушателями композиции барда. Запись программы была показана на канале НТВ.
Летом стало известно о съемках мелодрамы «Володя» о Высоцком, которого сыграет Шпагин. А вот лицо полностью воссоздаст искусственный интеллект.
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