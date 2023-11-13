Показал ханжество и лицемерие американской демократии: непростая судьба Эдварда Сноудена

Кто такой Эдвард Сноуден?

Эдвард Сноуден — программист, работавший субподрядчиком в Агентстве национальной безопасности (АНБ). Сноуден собрал сверхсекретные документы, касающиеся методов внутреннего наблюдения АНБ, которые он счел тревожащими, и обнародовал их. После того, как он бежал в Гонконг, он встретился с журналистами The Guardian и режиссером Лаурой Пойтрас. Газеты начали печатать документы, которые он обнародовал, многие из них подробно описывают наблюдение за американскими гражданами.

США обвинили Сноудена в нарушении Закона о шпионаже, в то время как многие группировки называют его героем. Сноуден нашел убежище в России и продолжает рассказывать о своей работе. Документальный фильм Лауры Пойтрас «Гражданин четыре» о его истории получил премию «Оскар» в 2015 году. Он также является героем биографического фильма 2016 года «Сноуден» режиссера Оливера Стоуна с Джозефом Гордоном-Левиттом в главной роли, опубликовавшего мемуары «Постоянная запись».

Семья и ранняя жизнь

Сноуден родился в Элизабет-Сити, Северная Каролина, 21 июня 1983 года. Его мать работает в федеральном суде в Балтиморе (семья переехала в Мэриленд во время юности Сноудена) в качестве заместителя секретаря по административным вопросам и информационным технологиям. Отец Сноудена, бывший офицер береговой охраны, позже переехал в Пенсильванию и вторично женился.

Образование Эдварда Сноудена

Эдвард Сноуден бросил среднюю школу и изучал компьютеры в общественном колледже Энн Арундел в Арнольде, штат Мэриленд (с 1999 по 2001 год и снова с 2004 по 2005 год).