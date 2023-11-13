Показал ханжество и лицемерие американской демократии: непростая судьба Эдварда Сноудена

Кто такой Эдвард Сноуден?
Эдвард Сноуден — программист, работавший субподрядчиком в Агентстве национальной безопасности (АНБ). Сноуден собрал сверхсекретные документы, касающиеся методов внутреннего наблюдения АНБ, которые он счел тревожащими, и обнародовал их. После того, как он бежал в Гонконг, он встретился с журналистами The Guardian и режиссером Лаурой Пойтрас. Газеты начали печатать документы, которые он обнародовал, многие из них подробно описывают наблюдение за американскими гражданами.
США обвинили Сноудена в нарушении Закона о шпионаже, в то время как многие группировки называют его героем. Сноуден нашел убежище в России и продолжает рассказывать о своей работе. Документальный фильм Лауры Пойтрас «Гражданин четыре» о его истории получил премию «Оскар» в 2015 году. Он также является героем биографического фильма 2016 года «Сноуден» режиссера Оливера Стоуна с Джозефом Гордоном-Левиттом в главной роли, опубликовавшего мемуары «Постоянная запись».
Семья и ранняя жизнь
Сноуден родился в Элизабет-Сити, Северная Каролина, 21 июня 1983 года. Его мать работает в федеральном суде в Балтиморе (семья переехала в Мэриленд во время юности Сноудена) в качестве заместителя секретаря по административным вопросам и информационным технологиям. Отец Сноудена, бывший офицер береговой охраны, позже переехал в Пенсильванию и вторично женился.
Образование Эдварда Сноудена
Эдвард Сноуден бросил среднюю школу и изучал компьютеры в общественном колледже Энн Арундел в Арнольде, штат Мэриленд (с 1999 по 2001 год и снова с 2004 по 2005 год).
Эдвард Сноуден в молодости. Фото: соцсети
В промежутке между учебой в общественном колледже Сноуден провел четыре месяца, с мая по сентябрь 2004 года, на тренировках сил специального назначения в армейском резерве, но не завершил свое обучение. Сноуден рассказал The Guardian, что его уволили из армии после того, как он «сломал обе ноги в результате несчастного случая на тренировке».
Однако несекретный отчет, опубликованный 15 сентября 2016 года Комитетом Палаты представителей по разведке, опроверг его заявление, заявив:«Он утверждал, что оставил базовую подготовку в армии из-за сломанных ног, когда на самом деле он выбыл из строя из-за шин на голени».
Субподрядчик АНБ
В конце концов Сноуден устроился охранником в Центр углубленного изучения языка университета Мэриленда. Учреждение имело связи с Агентством национальной безопасности, и к 2006 году Сноуден получил работу в области информационных технологий в Центральном разведывательном управлении.
Эдвард Сноуден во времена работы в ЦРУ. Фото: соцсети
В 2009 году, после того как его заподозрили в попытке взлома секретных файлов, он ушел работать на частных подрядчиков, среди которых были Dell и Booz Allen Hamilton, техническая консалтинговая фирма. Работая в Dell, он работал субподрядчиком в офисе АНБ в Японии, прежде чем его перевели в офис на Гавайях. Через короткое время он перешел из Dell к Booz Allen, другому субподрядчику АНБ, и оставался в компании всего три месяца.
Утечки информации Сноудена
За годы своей работы в сфере информационных технологий Сноуден заметил, насколько далеко простирается повседневная слежка АНБ. Работая на Booz Allen, Сноуден начал копировать сверхсекретные документы АНБ, составляя досье о методах, которые он находил агрессивными и вызывающими беспокойство. Документы содержали обширную информацию о внутренней практике слежки АНБ.
После того, как он собрал большой пакет документов, Сноуден сказал своему руководителю из АНБ, что ему нужен отпуск по медицинским показаниям, заявив, что у него диагностирована эпилепсия. 20 мая 2013 года Сноуден вылетел в Гонконг, где он оставался, поскольку организовал тайную встречу с журналистами британского издания The Guardian, а также режиссером Лаурой Пойтрас.
5 июня The Guardian обнародовала секретные документы, полученные от Сноудена. В этих документах Суд по надзору за внешней разведкой ввел в действие приказ, который требовал от Verizon «на постоянной, ежедневной основе» предоставлять АНБ информацию, полученную из телефонных разговоров ее американских клиентов.
На следующий день The Guardian и Washington Post опубликовали утечку информации Сноудена о PRISM — программе АНБ, которая позволяет собирать информацию в электронном виде в режиме реального времени. Последовал поток информации, и последовали как внутренние, так и международные дебаты.
Акция в поддержку Эдварда Сноудена в Берлине 19 июня 2013 года. Фото: Global Look Press
«Я готов пожертвовать [своей прежней жизнью], потому что я не могу с чистой совестью позволить правительству США уничтожить частную жизнь, свободу Интернета и основные свободы людей по всему миру с помощью этой мощной машины слежки, которую они тайно создают», — сказал Сноуден в интервью, данном из своего гостиничного номера в Гонконге.
Последствия его разоблачений продолжали проявляться в течение следующих месяцев, включая судебную тяжбу по поводу сбора телефонных данных АНБ. Президент Обама попытался успокоить опасения по поводу правительственного шпионажа в январе 2014 года, приказав генеральному прокурору США Эрику Холдеру пересмотреть программы слежки в стране.
Американские протестующие требуют провести расследование в отношении АНБ. 4 июля 2013 года, Портленд, Орегон, США. Фото: Global Look Press
Обвинения против Эдварда Сноудена
Правительство США вскоре отреагировало на разоблачения Сноудена на законных основаниях. 14 июня 2013 года федеральная прокуратура предъявила Сноудену обвинения в «краже государственной собственности», «несанкционированной передаче информации о национальной обороне» и «умышленной передаче секретной разведывательной информации постороннему лицу».
Последние два обвинения подпадают под Закон о шпионаже. До вступления в должность президента Барака Обамы этот закон использовался в прокурорских целях всего три раза с 1917 года. С тех пор как президент Обама вступил в должность, по состоянию на июнь 2013 года этот закон применялся семь раз.
В то время как некоторые осуждали Сноудена как предателя, другие поддерживали его дело. Более 100 000 человек подписали онлайн-петицию с просьбой к президенту Обаме помиловать Сноудена к концу июня 2013 года.
Барак Обама объявляет о планах реформировать некоторые программы слежки Агентства национальной безопасности через два месяца после того, как Эдвард Сноуден вызвал публичные дебаты о правительственной слежке. 9 августа 2013 г., Вашингтон. Фото: Global Look Press
Пребывание в России
Сноуден скрывался чуть больше месяца. Первоначально он планировал переехать в Эквадор в поисках убежища, но, сделав промежуточную остановку, застрял в российском аэропорту на месяц, когда американское правительство аннулировало его паспорт. Российское правительство отклонило запросы США об экстрадиции Сноудена.
В июле 2013 года Сноуден снова попал в заголовки газет, когда было объявлено, что ему предложили убежище в Венесуэле, Никарагуа и Боливии. Сноуден вскоре принял решение, выразив заинтересованность остаться в России. Один из его адвокатов, Анатолий Кучерена, заявил, что Сноуден попросит временного убежища в России и, возможно, позже подаст заявление на получение гражданства. Сноуден поблагодарил Россию за предоставление ему убежища и сказал, что «в конце концов закон побеждает».
Адвокат Анатолий Кучерена выступает перед СМИ после встречи с Эдвардом Сноуденом в аэропорту Шереметьево в Москве, Россия, 24 июля 2013 г. Фото: Global Look Press
В октябре того же года Сноуден заявил, что у него больше нет ни одного файла АНБ, который он передал прессе. Он передал материалы журналистам, с которыми встречался в Гонконге, но не оставил копии для себя. Сноуден объяснил, что «это не послужило бы общественным интересам», если бы он привез файлы в Россию, сообщает New York Times. Примерно в это же время отец Сноудена, Лон, навестил своего сына в Москве и продолжил публично выражать поддержку.
В ноябре 2013 года просьба Сноудена к правительству США о помиловании была отклонена.
Критик правительственного надзора
В изгнании Сноуден оставался поляризующей фигурой и критиком правительственной слежки. Он выступил на популярном фестивале South by Southwest посредством телеконференции в марте 2014 года. Примерно в это же время американские военные сообщили, что утечка информации, которую слил Сноуден, возможно, нанесла ущерб на миллиарды долларов его структурам безопасности.
В мае 2014 года Сноуден дал разоблачительное интервью NBC News. Он сказал Брайану Уильямсу, что был обученным шпионом, работавшим под прикрытием в качестве оперативника ЦРУ и АНБ — утверждение, опровергнутое советником по национальной безопасности Сьюзан Райс в интервью CNN. Сноуден объяснил, что считает себя патриотом, полагая, что его действия привели к благотворным результатам. Он заявил, что утечка информации из-за него привела к «активным общественным дебатам» и «новым мерам защиты наших прав в Соединенных Штатах и за рубежом, чтобы убедиться, что они больше не нарушаются». Он также выразил заинтересованность в возвращении домой в Америку.
Сноуден появился вместе с Пойтрасом и Гринвальдом посредством видеоконференции в феврале 2015 года. Ранее в том же месяце Сноуден пообщался со студентами колледжа Верхней Канады посредством видеоконференции. Он сказал им, что «проблема с массовой слежкой заключается в том, что когда вы собираете все, вы ничего не понимаете». Он также заявил, что правительственный шпионаж «коренным образом меняет баланс сил между гражданином и государством».
29 сентября 2015 года Сноуден присоединился к социальной сети Twitter, написав: «Ты меня сейчас слышишь?» Чуть более чем за 24 часа у него набралось почти два миллиона подписчиков.
Эдвард Сноуден в «Твиттере». Фото: соцсети
Всего несколько дней спустя Сноуден выступил по скайпу на Нью-Гэмпширском форуме свободы и заявил, что был бы готов вернуться в США, если правительство сможет гарантировать справедливое судебное разбирательство.
Кампания по помилованию Эдварда Сноудена
13 сентября 2016 года Сноуден заявил в интервью The Guardian, что будет ходатайствовать о помиловании у президента Обамы.
«Да, в книгах есть законы, которые говорят одно, но, возможно, именно поэтому существует право на помилование — для исключений, для вещей, которые могут показаться незаконными в письмах на странице, но когда мы смотрим на них морально, когда мы смотрим на них с этической точки зрения, когда мы смотрим на результаты, кажется, что это были необходимые вещи, это были жизненно важные вещи», — сказал он в интервью.
На следующий день различные правозащитные группы, включая Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), Human Rights Watch и Amnesty International, начали кампанию с требованием к Обаме помиловать Сноудена.
Выступая с помощью робота телеприсутствия, Сноуден выразил благодарность за поддержку.
«Я люблю свою страну. Я люблю свою семью, — сказал он. — Я не знаю, куда мы идем дальше. Я не знаю, каким будет завтрашний день. Но я рад принятым решениям. Три года назад я даже в самых смелых мечтах не мог бы представить себе такого проявления солидарности».
Он также подчеркнул, что его дело находит отклик не только у него.
«Это действительно не обо мне, — сказал он. — Это о нас. Речь идет о нашем праве на инакомыслие. Речь идет о том, какой мы хотим видеть страну».
Эдвард Сноуден. Фото: Global Look Press
15 сентября Комитет Палаты представителей по разведке опубликовал трехстраничное несекретное резюме отчета о своем двухлетнем расследовании дела Сноудена. В резюме Сноуден был охарактеризован как «недовольный сотрудник, у которого были частые конфликты со своими менеджерами», «серийный преувеличитель и фабрикант» и «не разоблачитель».
«Сноуден нанес огромный ущерб национальной безопасности, и подавляющее большинство похищенных им документов не имеют никакого отношения к программам, затрагивающим интересы частной жизни отдельных лиц — вместо этого они относятся к военным, оборонным и разведывательным программам, представляющим большой интерес для противников Америки», — говорится в кратком изложении доклада.
Члены комитета также единогласно подписали письмо президенту Обаме с просьбой не помиловать Сноудена.
«Мы настоятельно призываем вас не помиловать Эдварда Сноудена, который совершил крупнейшее и наиболее разрушительное публичное раскрытие секретной информации в истории нашей страны, — говорится в письме. — Если мистер Сноуден вернется из России, куда он бежал в 2013 году, правительство США должно привлечь его к ответственности за его действия».
Сноуден ответил в Twitter, сказав: «Их отчет настолько бесхитростно искажен, что это было бы забавно, если бы это не было таким серьезным актом недобросовестности». Он последовал за серией твитов, опровергающих утверждения комитета, и сказал: «Я мог бы продолжать. Итог: после «двух лет расследования» американский народ заслуживает лучшего. Этот отчет подрывает авторитет комитета».
Сноуден также написал в «Твиттере», что публикация резюме комитета была попыткой отговорить людей от просмотра биографического фильма «Сноуден», который вышел в США 16 сентября 2016 года.
Эдвард Сноуден и Дональд Трамп
В апреле 2014 года, задолго до того, как стать президентом, Дональд Трамп написал в «Твиттере», что Эдвард Сноуден должен быть казнен за ущерб, который его утечки нанесли США
После избрания президента Трампа в ноябре 2016 года Сноуден сказал зрителям телеконференции в Швеции, что его не беспокоит активизация усилий правительства по его аресту.
Эдвард Сноуден и Дональд Трамп. Фото: соцсети
«Мне все равно. Реальность здесь такова, что да, Дональд Трамп назначил нового директора Центрального разведывательного управления, который использует меня в качестве конкретного примера, чтобы сказать, что диссидентов следует предавать смерти. Но если завтра меня собьет автобус, или беспилотник, или я упаду с самолета, знаешь что? На самом деле это не так уж важно для меня, потому что я верю в решения, которые я уже принял», — сказал Сноуден.
В открытом письме от мая 2017 года Сноуден присоединился к 600 активистам, призывающим президента Трампа прекратить расследование и любые потенциальные обвинения против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа за его роль в утечках секретной информации.
Где сейчас Эдвард Сноуден?
По состоянию на 2019 год Эдвард Сноуден все еще жил в Москве, Россия. Однако в феврале 2016 года он заявил, что вернется в США в обмен на справедливое судебное разбирательство. В феврале 2017 года NBC News сообщила, что российское правительство рассматривает возможность передачи его США, чтобы выслужиться перед президентом Дональдом Трампом, хотя Сноуден остается в России.
Фильмы об Эдварде Сноудене
Эдвард Сноуден в документальном фильме Citizenfour. Фото: кадр из фильма 2014 года
В 2014 году Сноуден был показан в нашумевшем документальном фильме Лауры Пойтрас Citizenfour. Режиссер записал ее встречи со Сноуденом и журналистом Guardian Гленном Гринвальдом. Фильм получил премию «Оскар» в 2015 году
«Когда решения, которые управляют нами, принимаются тайно, мы теряем способность контролировать самих себя», — сказала Пойтрас во время своей приветственной речи.
В сентябре 2016 года режиссер Оливер Стоун выпустил биографический фильм «Сноуден» при содействии Эдварда Сноудена. В фильме снимались Джозеф Гордон-Левитт в главной роли и Шейлин Вудли, играющая подругу Линдси Миллс.
Оливер Стоун принимает участие в пресс-конференции, посвященной фильму «Сноуден», 18 января 2017 года в Токио, Япония. Фото: Global Look Press
Мемуары
Сноуден вернулся в заголовки газет в сентябре 2019 года с публикацией своих мемуаров «Постоянная запись». На ее страницах он описывает свое разочарование усилиями президента Обамы по развитию широкомасштабных программ слежки, введенных в действие его предшественником Джорджем У. Буша и представляет свой отчет о событиях, приведших к судьбоносному дню в июне 2013 года, когда он обнародовал секретные документы, которые потрясли разведывательное сообщество и навсегда изменили его жизнь.
В тот же день, когда были опубликованы его мемуары, Министерство юстиции подало гражданский иск, утверждая, что Сноуден нарушил соглашения о неразглашении, которые он подписал с федеральным правительством, дающие Министерству юстиции право на всю прибыль от продажи книг. Кроме того, в иске назван издатель Macmillan и содержится просьба к суду заморозить активы компании, связанные с книгой, чтобы «гарантировать, что никакие средства не будут переведены Сноудену или по его указанию, пока суд разрешает претензии Соединенных Штатов».
Девушка Эдварда Сноудена
Одним из людей, которых Сноуден оставил, когда он переехал в Гонконг, чтобы раскрыть секретные файлы АНБ, была его девушка Линдси Миллс. Пара жила вместе на Гавайях, и, как сообщается, она понятия не имела, что он собирался раскрыть секретную информацию публике.
Миллс окончила среднюю школу Лорел в Мэриленде в 2003 году и Колледж искусств мэрилендского института в 2007 году. Она начала свою карьеру в качестве артистки танцев на шесте, когда жила на Гавайях со Сноуденом.
Лидси Миллс — девушка Эдварда Сноудена. Фото: соцсети
В январе 2015 года Миллс присоединилась к команде документального фильма Citizenfour на сцене для их благодарственной речи на церемонии вручения премии «Оскар».
В сентябре 2019 года сообщалось, что Сноуден и Миллс поженились. В конце 2022 года бывший спецагент США получил российское гражданство. Теперь, как гражданин РФ, Эдвард не может быть выдан по запросу другого государства.
Эдвард Сноуден и Линдси Миллс в России. Фото: соцсети