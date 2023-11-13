Ветеран войны во Вьетнаме и мастер политического детектива: биография Оливера Стоуна

Кто такой Оливер Стоун?
После службы во время войны во Вьетнаме Оливер Стоун поступил в Нью-Йоркский университет изучать кинематограф под руководством Мартина Скорсезе. В 1974 году Стоун снял свой первый полнометражный фильм «Захват».
Его фильм 1978 года «Полуночный экспресс» принес ему премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. За свою продолжающуюся карьеру Стоун был режиссером и сценаристом множества отмеченных наградами фильмов, включая «Взвод», «Рожденный четвертого июля» и «Прирожденные убийцы».
Ранняя жизнь
Оливер Стоун с родителями. Фото: соцсети
Уильям Оливер Стоун родился в Нью-Йорке 15 сентября 1946 года. Его отец Луис Стоун был успешным биржевым маклером с Уолл-стрит. Его мать Жаклин Годде, французская студентка, познакомилась с Луи и вышла за него замуж, когда он служил в армии во время Второй мировой войны. Юный Оливер рано проявил творческую жилку, сочиняя пьесы для своей семьи, и он часто навещал своих бабушку и дедушку по материнской линии во Франции. Он посещал школу Trinity School на Манхэттене и The Hill — школу-интернат в Пенсильвании.
В 1964 году Стоун ненадолго поступил в Йельский университет, но бросил учебу через год. В 1965 году он отправился во Вьетнам преподавать английский язык в Свободном Тихоокеанском институте, католической средней школе в Сайгоне. Год спустя он поступил на службу в торговый флот США и отправился в Орегон, а затем в Мексику, где начал писать свой первый роман «Детский ночной сон» (который должен был быть опубликован в 1997 году).
Стоун поступил на службу в армию Соединенных Штатов в 1967 году и служил в 25-й пехотной дивизии, а затем в 1-й дивизии «Голгофа» во время войны во Вьетнаме. Он был дважды ранен и был награжден Бронзовой звездой за храбрость и «Пурпурным сердцем».
Оливер Стоун во Вьетнаме. Фото: соцсети
После войны Стоун тяготел к кинопроизводству и написанию сценариев. Он поступил в Нью-Йоркский университет, где учился у режиссера Скорсезе. Его первый проект, короткометражный студенческий фильм, назывался «Последний год во Вьетнаме» (1971).
После окончания университета в 1971 году он устраивался на различные работы, чтобы прокормить себя во время написания книги, в том числе работал таксистом, посыльным, торговым представителем и ассистентом продюсера.
Его следующим кинопроектом стал малобюджетный фильм ужасов «Захват заложников» (1974), для которого он также написал сценарий.
Знаменитый кинорежиссер
Постер фильма «Полуночный экспресс» (1978)
Стоун прославился в киноиндустрии, когда написал сценарий к фильму «Полуночный экспресс» (1978) режиссера Алана Паркера. Фильм стал хитом и принес Стоуну его первую премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, а также возможность стать режиссером крупного студийного фильма «Рука» (1981). Режиссерский дебют Стоуна не увенчался успехом, но он продолжил писать сценарии к популярным фильмам «Конан-варвар» (1982) и «Лицо со шрамом» (1983).
1986 год у Стоуна был чрезвычайно успешным: он снял политическую драму «Сальвадор» с Джеймсом Вудсом в главных ролях (за которую Вудс и Стоун были номинированы на «Оскар») и драму о войне во Вьетнаме «Взвод» с Чарли Шином, Томом Беренджером и Уиллемом Дефо в главных ролях. «Взвод» стал хитом, получившим признание критиков: Беренджер и Дефо были номинированы на «Оскар», а Стоун получил свой первый «Оскар» за режиссуру, а фильм — за лучшую картину.
Постер фильма «Взвод» 1986 года
После «Взвода» настала череда в основном успешных, часто противоречивых фильмов: «Уолл-стрит» (1987) с Чарли Шином и Майклом Дугласом в главных ролях (в оскароносном исполнении); «Радиоболтовня» (1988), основанный на пьесе с Эриком Богосяном в главной роли; и «Рожденный четвертого июля» (1989), в котором Том Круз сыграл ветерана войны, получившего вызов, и принес Стоуну второй «Оскар» за режиссуру.
Том Круз в фильме «Рожденный четвертого июля». Фото: кадр из фильма 1989 года
Укрепив свой ставший легендарным статус в Голливуде, Стоун снял несколько популярных фильмов. В том числе The Doors (1991), рассказывающий историю легендарной рок-группы 60-х с Вэлом Килмером в роли Джима Моррисона. «Аэропорт имени Джона Кеннеди» (1991) — инсценировка попыток Джима Гаррисона (его сыграл Кевин Костнер) раскрыть заговор, стоящий за убийством президента Джона Ф. Кеннеди, который принес Стоуну номинации на «Оскар» за лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий;
«Прирожденные убийцы» (1994) с Вуди Харрельсоном и Джульетт Льюис в главных ролях серийных убийц и «Никсон» (1995) — противоречивое исследование о президенте США Ричарде Никсоне с Энтони Хопкинсом в главной роли.
Энтони Хопкинс в фильме «Никсон» 1995 года. Фото: кадр из фильма
В 1999 году Стоун снял, спродюсировал и написал сценарий драмы на футбольную тематику — «Каждое воскресенье» с участием актерского ансамбля: Аль Пачино, Денниса Куэйда, Кэмерон Диаз, Джейми Фокса и LL Cool J.
Режиссер вернулся к политической тематике в своем первом документальном фильме «Команданте» (2003), в котором были представлены интервью с кубинским лидером Фиделем Кастро, за которым последовал фильм «Персона нон грата» (2003) о палестинском конфликте. Он продолжал снимать документальные фильмы, включая «В поисках Фиделя» (2004) и «Кастро зимой» (2012).
Вернувшись к высокобюджетной форме, Стоун в 2004 году стал режиссером эпопеи «Александр», исследующей жизнь короля Александра Македонского (Колин Фаррелл); в фильме также приняли участие Анджелина Джоли, Вэл Килмер, Розарио Доусон, Энтони Хопкинс и Кристофер Пламмер.
Оливер Стоун с оператором Родриго Прието на съемочной площадке фильма «Александр» в Марокко. Фото: Global Look Press
Два года спустя Стоун работал над драмой-катастрофой «Башни-близнецы» (2006) о террористических актах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
В 2008 году Стоун вновь вернулся к политическому жанру с фильмом «Буш» — биографическим фильмом о президенте США Джордже Буше (Джош Бролин). В следующем году вышел документальный фильм «К югу от границы» о президенте Венесуэлы Уго Чавесе и проблемах, затрагивающих Латинскую Америку.
В 2010 году Стоун воссоединился с Майклом Дугласом и Чарли Шином для фильма «Уолл-стрит: Деньги не спят», продолжения его более раннего хита. Стоун выступил режиссером и соавтором сценария к фильму, который принес ему номинацию на «Золотой глобус».
Постер фильма «Уолл-стрит: Деньги никогда не спят» (2010)
Стоун снял еще один скандальный биографический фильм «Сноуден» (2016) об истории Эдварда Сноудена, бывшего субподрядчика Агентства национальной безопасности, который раскрыл миру деятельность правительства по слежке, сделав его героем для одних и предателем для других. В фильме Сноудена сыграл Джозеф Гордон-Левитт.
Личная жизнь
Стоун был женат трижды. Он женился на Наджве Саркис 22 мая 1971 года; пара развелась шесть лет спустя, в 1977 году. 6 июня 1981 года он женился на второй жене, Элизабет Беркит Кокс, от которой у него двое сыновей, Шон и Майкл; их пути разошлись в 1993 году. 16 января 1996 года Стоун женился на своей третьей жене, Сун Чжон Юнг, от которой у него есть дочь Тара.
Оливер Стоун и Сун Чжон Чжун на 79-м Венецианском международном кинофестивале, 9 сентября 2022 года, Венеции, Италия. Фото: Global Look Press