Ветеран войны во Вьетнаме и мастер политического детектива: биография Оливера Стоуна

Уильям Оливер Стоун родился в Нью-Йорке 15 сентября 1946 года. Его отец Луис Стоун был успешным биржевым маклером с Уолл-стрит. Его мать Жаклин Годде, французская студентка, познакомилась с Луи и вышла за него замуж, когда он служил в армии во время Второй мировой войны. Юный Оливер рано проявил творческую жилку, сочиняя пьесы для своей семьи, и он часто навещал своих бабушку и дедушку по материнской линии во Франции. Он посещал школу Trinity School на Манхэттене и The Hill — школу-интернат в Пенсильвании.

В 1964 году Стоун ненадолго поступил в Йельский университет, но бросил учебу через год. В 1965 году он отправился во Вьетнам преподавать английский язык в Свободном Тихоокеанском институте, католической средней школе в Сайгоне. Год спустя он поступил на службу в торговый флот США и отправился в Орегон, а затем в Мексику, где начал писать свой первый роман «Детский ночной сон» (который должен был быть опубликован в 1997 году).

Стоун поступил на службу в армию Соединенных Штатов в 1967 году и служил в 25-й пехотной дивизии, а затем в 1-й дивизии «Голгофа» во время войны во Вьетнаме. Он был дважды ранен и был награжден Бронзовой звездой за храбрость и «Пурпурным сердцем».