Что произошло после скандального интервью Моргенштерна*: почему на самом деле кумир молодежи покинул Родину

Моргенштерн* на интервью у Ксении Собчак. Фото: кадр из интервью на YouTube-канале 

Как изменилась жизнь рэпера и кумира молодежи Моргенштерна* после интервью с Ксенией Собчак узнала Teleprogramma.pro.

Два года назад Моргенштерн* был одним из главных кумиров молодежи, летал на частных самолетах и публично сорил деньгами. Его треки звучали из уст каждого подростка, ему подражали и многие мечтали быть похожими на отвязного парня.

Но после резонансного интервью, которое эпатажный рэпер согласился дать Ксении Собчак, его жизнь изменилась в одночасье.

Настоящий Моргенштерн*

Команда Алишера* долго уговаривала исполнителя отказаться от интервью с акулой пера, убеждая, что ничего хорошего это не принесет. Но рэпер верил в себя и осмелился поделиться самым сокровенным. Таким образом он хотел показать настоящего Моргенштерна*, открыться для людей с новой стороны.

Интервью стало одним из самых продолжительных на канале Собчак - почти 3 часа, где шоумен привычно сквернословил, хвалился своим успехом, шутил, рассказывал о личном.

Но минута из этой беседы стала фатальной для карьеры певца в России. Оскорбительное высказывание Алишера* о государственном празднике - Дне Победы - вызвало волну возмущение в обществе. Слова артиста не понравились не только коллегам старшего поколения, но и многим общественным деятелям.

Моргенштерн* стал получать массу негатива со всех сторон, а через некоторое время его обвинили в пропаганде запрещенных веществ в социальных сетях.

Позже он пытался извиниться, оправдываясь перед публикой, считая, что фразу вырвали из контекста, а на самом деле он просто желает родине новых побед и достижений. Сама Собчак тоже заступилась за парня, утверждая, что он в силу своего возраста просто не понимает значимость праздника, но сказанного назад не вернуть.

Интервью Моргенштерна* с Ксенией Собчак. Фото: кадр из кадр из интервью на YouTube-канале 

Бегство Алишера*

Моргенштерн* испугался уголовного преследования и вынужден был уехать из России. Испугавшись широкого осуждения, он переехал сначала в США, а затем - в Дубай. Позже исполнитель еще несколько раз пытался извиниться. В своем бегстве Алишер* обвинил Ксению Собчак. По его мнению, она достаточно опытный журналист и знала, к чему может привести такое интервью.

Рэп-исполнитель осудил ведущую, за то, что она с помощью психологов воздействует на интервьюируемого, задает провокационные вопросы и поворачивает ход разговора в нужное ей русло.

Исполнитель, музыкант, шоумен Моргенштерн*. Фото: Global Look Press

Последствия интервью

После интервью нападки общественности были настолько сильны, что морально задавили молодого певца. Он впал в депрессию, много пил. Большинство комментаторов в социальных сетях только рады, что страна избавилась от такого персонажа.

Реакция на Моргенштерна* в Сети практически однозначна.

@user-fw3hj6ol9i: «Постоянно переобувается и ни одной умной мысли я не услышала, мат после каждого слова. А Ксюша как всегда мега крутая».

ФФ: «Он здесь кому то очень нужен?…. От этого дегенерата какая то польза стране?!».

По мнению большинства публики, Моргенштерн* губительно влиял на подрастающее поколение, а Ксения Собчак, благодаря своему профессионализму, вывела рэпера на чистую воду.

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Телеведущая Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Новое интервью

Осенью 2023 года сбежавший рэпер неожиданно предложил Собчак на новое интервью, но уже на его условиях. Ведущая согласилась и пообещала прилететь в Дубай.

В этой беседе артист признался, что очень хочет вернуться в Россию, скучает по родине, но боится. Рассказал, что от него многие отвернулись, не предали лишь близкие.

Однако, судя по комментариям в социальных сетях, никто возвращения Моргенштерна* не ждет, а большинство лишь советует оставаться подальше от границ родной страны.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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