Что произошло после скандального интервью Моргенштерна*: почему на самом деле кумир молодежи покинул Родину

Два года назад Моргенштерн* был одним из главных кумиров молодежи, летал на частных самолетах и публично сорил деньгами. Его треки звучали из уст каждого подростка, ему подражали и многие мечтали быть похожими на отвязного парня.

Но после резонансного интервью, которое эпатажный рэпер согласился дать Ксении Собчак, его жизнь изменилась в одночасье.

Настоящий Моргенштерн*

Команда Алишера* долго уговаривала исполнителя отказаться от интервью с акулой пера, убеждая, что ничего хорошего это не принесет. Но рэпер верил в себя и осмелился поделиться самым сокровенным. Таким образом он хотел показать настоящего Моргенштерна*, открыться для людей с новой стороны.

Интервью стало одним из самых продолжительных на канале Собчак - почти 3 часа, где шоумен привычно сквернословил, хвалился своим успехом, шутил, рассказывал о личном.

Но минута из этой беседы стала фатальной для карьеры певца в России. Оскорбительное высказывание Алишера* о государственном празднике - Дне Победы - вызвало волну возмущение в обществе. Слова артиста не понравились не только коллегам старшего поколения, но и многим общественным деятелям.

Моргенштерн* стал получать массу негатива со всех сторон, а через некоторое время его обвинили в пропаганде запрещенных веществ в социальных сетях.

Позже он пытался извиниться, оправдываясь перед публикой, считая, что фразу вырвали из контекста, а на самом деле он просто желает родине новых побед и достижений. Сама Собчак тоже заступилась за парня, утверждая, что он в силу своего возраста просто не понимает значимость праздника, но сказанного назад не вернуть.