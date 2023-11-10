Отец 27 детей, который дважды сидел в тюрьме: скандальная жизнь Романа Захарова

Детство и учеба
Роман Захаров родился в 1979 году в Ухте. Он — сын избранника Маши Распутиной от первого брака.
Роман получил два высших образования в зарубежных вузах по специальности «финансовый менеджмент» и «международный маркетинг» и один диплом получил в России.
Жизнь сына Виктора Захарова была полна взлетов и падений. В молодости юноша профессионально занимался спортом. До 21 года жил в США и Канаде, где работал фото- и фитнес-моделью. В «Прямом эфире» в октябре 2021 года были продемонстрированы снимки Романа, которые вызвали восторг публики.
В гостях у Андрея Малахова на «России-1» 42-летний Захаров обмолвился, что одна из глав его биографии посвящена медицине.
Роман Захаров на телешоу. Фото: кадр из программы «Прямой эфир»
Тюремное заключение
В конце 90-х годов, во время всеобщего разгула преступности, колючая решетка на 4 месяца заковала приемного сына маши Распутиной. Это произошло из-за истории в ночном клубе. Парень вступился за девушек, к которым приставали хулиганы, и переусердствовал в драке. Благодаря отцу, вскоре Романа освободили, но урок он из этого не вынес.
Некоторое время спустя произошла аналогичная ситуация, имевшая более серьезные последствия. В драке парня проткнули ножом, а он дал отпор с помощью холодного оружия и в состоянии аффекта нанес несколько ударов обидчику, который все же остался живым. Роман получил наказание в виде 4-х лет лишения свободы.
После освобождения отец Захарова доверил ему часть бизнеса и назначил директором завода по производству спиртовой продукции.
Роман Захаров с дочерью. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»
Личная жизнь
18 октября 2020 года в одной из телепрограмм Роман во всеуслышание заявил, что является отцом 27 детей, из которых на него записаны только один сын и четыре дочери, как результат его длительных отношений с женщинами.
Многодетный отец подчеркнул, что его несдержанное поведение не одобряет отец и не принимает Маша Распутина, считая это отклонением.
Роман рассказал, что мать его первого сына занялась эскортом, а Олеся Пеунова, с которой у мужчины общая дочь Эмилия простила ему невыплату алиментов.
Через год в «Прямом эфире» Андрея Малахова Захаров рассказал о Екатерине, которая приходилась ему невестой, но до свадьбы дело так и не дошло.
Роман Захаров и Маша Распутина. Фото: кадр из программы «Секрет на миллион»
Скандалы
Осенью 2021 года целый цикл передач программы «Прямой эфир» был посвящен скандалам младшей дочери и пасынка Маши Распутиной.
Мария Захарова рассказала на шоу, что Роман угрожает ей и шлет письма, написанные кровью. Также девушка поделилась, что сын ее отчима приставал к ней и ее подругам.
Роман не промолчал и не только рассекретил семейные тайны, но и выставил саму Машу Захарову в неприглядном свете.
По словам мужчины, Маша Распутина не расписана с его отцом из-за того, что на первую жену оформлено много активов, а также квартира на Рублевке, в которой они живут. Сын Виктора Захарова считает, что сестра может быть рождена вовсе не от его отца
В финале программы выступила эксперт ДНК-лаборатории Снежана Королева, которая подтвердила родство Марии и Романа, но не уточнила в какой степени.
Верификатор Денис Давыдов заявил на этом же эфире, что Роман Захаров говорит правду, а его сестра лжет.
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Роман Захаров и его сестра Мария на телешоу. Фото: кадр из программы «Прямой эфир»
В ноябре 2021 года в «Прямом эфире» снова появились скандальные брат с сестрой. Они написали сообщение Ксении Собчак, в котором от имени начальника Романа сделали непристойное предложение ведущей.
Впрочем, Собчак восприняла все с юмором и прокомментировала случившееся в своем телеграм-канале, заявив, что не обиделась.
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