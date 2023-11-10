Отец 27 детей, который дважды сидел в тюрьме: скандальная жизнь Романа Захарова

Детство и учеба

Роман Захаров родился в 1979 году в Ухте. Он — сын избранника Маши Распутиной от первого брака.

Роман получил два высших образования в зарубежных вузах по специальности «финансовый менеджмент» и «международный маркетинг» и один диплом получил в России.

Жизнь сына Виктора Захарова была полна взлетов и падений. В молодости юноша профессионально занимался спортом. До 21 года жил в США и Канаде, где работал фото- и фитнес-моделью. В «Прямом эфире» в октябре 2021 года были продемонстрированы снимки Романа, которые вызвали восторг публики.

В гостях у Андрея Малахова на «России-1» 42-летний Захаров обмолвился, что одна из глав его биографии посвящена медицине.