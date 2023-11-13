Секреты Кейт Миддлтон: как ходить весь день на каблуках и не уставать

Жизнь принцессы – не всегда сплошные радости и удовольствия. Жена принца Уильяма постоянно находится на виду. А значит – должна выглядеть безукоризненно. И улыбаться, даже если не хочется. Кейт Миддлтон всегда элегантно одета, и туфли на высоких каблуках – неизменная обувь принцессы. Ей не мешают ни погода, ни усталость, ни даже беременность.
Как же принцессе удается легко и грациозно порхать на «шпильках» целыми днями? Ей помогают проверенные лайфхаки, которые можете применить и вы.
Хитрость с размером
Покупая новую обувь, герцогиня берет сразу две пары – одну точно по ноге, а вторую на размер больше. Какую из них надевать – Кейт решает, исходя из собственного самочувствия и ощущений. Бывает, что отлично «заходят» туфли по ноге, но иногда, чтобы избежать отеков и боли в ногах, она выбирает обувь на размер больше. Например, именно так она поступает летом с босоножками на ремешках – в жару ноги нередко отекают, особенно, если ходить целый день, и такой прием спасает Кейт, позволяя выглядеть на каблуках великолепно.
Кстати, к такой хитрости часто прибегают и голливудские звезды, готовясь к выходу на красную дорожку. Они знают, что им предстоит провести на ногах много часов, и надевают туфли чуть больше своего обычного размера. В результате – никаких мозолей, обувь не натирает и не заставляет страдать, весь вечер можно с улыбкой позировать фотографам и общаться с другими гостями.
Особенные стельки
Незаменимая деталь, позволяющая принцессе передвигаться на высоких каблуках с легкостью и комфортом, - кожаные стельки, которыми снабжены все ее туфли. Они нужны для того, чтобы обеспечивать амортизацию стопы. Благодаря таким стелькам нагрузка на ноги заметно уменьшается, и можно спокойно ходить в туфлях даже на самых высоких каблуках несколько часов, не испытывая дискомфорта.
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«Королевские» колготки
Есть еще одна хитрость – дамы британской королевской семьи даже летом носят тонкие колготки, на подошву которых нанесены гелевые полоски. Благодаря этому колготки имеют превосходное сцепление со стельками, ноги в туфлях не скользят, а значит, не появляется ощущение мучительной усталости. Такие колготки – одно из обязательных правил королевского протокола.
Все эти приемы дают возможность Кейт Миддлтон выглядеть превосходно в любой момент своей жизни – каблуки делают ее образ еще более элегантным и безупречным.