Секреты Кейт Миддлтон: как ходить весь день на каблуках и не уставать

Покупая новую обувь, герцогиня берет сразу две пары – одну точно по ноге, а вторую на размер больше. Какую из них надевать – Кейт решает, исходя из собственного самочувствия и ощущений. Бывает, что отлично «заходят» туфли по ноге, но иногда, чтобы избежать отеков и боли в ногах, она выбирает обувь на размер больше. Например, именно так она поступает летом с босоножками на ремешках – в жару ноги нередко отекают, особенно, если ходить целый день, и такой прием спасает Кейт, позволяя выглядеть на каблуках великолепно.

Кстати, к такой хитрости часто прибегают и голливудские звезды, готовясь к выходу на красную дорожку. Они знают, что им предстоит провести на ногах много часов, и надевают туфли чуть больше своего обычного размера. В результате – никаких мозолей, обувь не натирает и не заставляет страдать, весь вечер можно с улыбкой позировать фотографам и общаться с другими гостями.

Особенные стельки

