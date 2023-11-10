Копия Анджелины Джоли, мама двух дочерей и популярный блогер: путь Ассоль Васильевой к счастью и успеху

Блогер Ассоль Васильева. Фото: социальные сети

Ассоль всегда верила в волшебство и благодаря этому стала счастливой мамой и женой, за жизнью которой следят многочисленные подписчики и СМИ. Модель потеряла первого ребенка, но смогла пережить трагедию и помогла другим женщинам поверить в себя.

Свой жизненный путь Ассоль начала 13 августа 1986 года в Твери. В семье Васильевых она стала первой из трех дочерей. После нее родилась Алиса, а спустя 18 лет — Амалия.

Отец девушки Владимир является художником по профессии и призванию. В социальных сетях для его работ даже создан специальный аккаунт. Мама работает в сфере туризма, модно одевается и отлично выглядит.

Ассоль с самого детства была приучена к труду. Высшее образование девушка получила на географическом факультете Тверского государственного университета, хотя в детстве мечтала стать балериной или хозяйкой салона красоты.

Модель Ассоль Васильева в детстве с сестрой. Фото: социальные сети

На своей странице в социальной сети девушка постоянно демонстрирует свою любовь к семье, поздравляет родных с праздниками, выставляет старые фото.

14 февраля 2020 года она посвятила пост своей младшей сестре, сообщив, что с рождением девочки у нее проснулись материнские чувства и она полностью растворилась в малышке.

Ассоль Васильева с младшей сестрой. Фото: социальные сети

Карьера

Обладая красивой внешностью и стройной фигурой (при росте 166 см вес модели составляет всего 44 кг), Ассоль с 15 лет начала участвовать в профессиональных съемках. Однажды на съемках для школьного альбома она подружилась с фотографом Александром, который потом пригласил ее сняться в рекламе свадебных платьев. Так девушка начала работать моделью.

Блогер Ассоль Васильева. Фото: социальные сети

В 17 лет Ассоль решила попробовать себя в реалити-шоу «Ты суперведущий!» канала СТС. Поборов свой страх, она пришла на кастинг. В итоге ее взяли, но победить девушке не посчастливилось.

Немного позже модель работала на канале ТВЦ в программе о моде и сотрудничала с интернет-порталом Geometria.ru, где размещала свои репортажи о ночной жизни Твери.

Васильева начала вести свой блог, когда переехала в Москву. В своих постах и видео она делится советами по уходу за собой, рекомендует косметику.

Некоторые подписчики подозревают, что Ассоль сделала себе пластическую операцию, чтобы быть похожей на Анджелину Джоли.

Ассоль Васильева с мамой. Фото: социальные сети

Личная жизнь

В 2014 году Ассоль познакомилась с музыкантом Александром Степановым, который известен под псевдонимом ST.

Ассоль Васильева с Александром Степановым. Фото: Global Look Press

Хип-хопер встретил красавицу-брюнетку в календаре, где она наряду с Дарьей Малыгиной, Айзой Анохиной и Дианой Мелисон рекламировала известный бренд одежды и влюбился с первого взгляда.

Васильева некоторое время не подпускала молодого человека к себе, не давала свой номер телефона. Но парень не сдавался и заявил, что Ассоль станет его женой.

Его усилия оказались не напрасны, девушка приняла Александра сначала в качестве друга. Спустя какое-то время отношения вышли на романтический уровень, и музыкант предложил Ассоль пожениться.

Свадьбу сыграли в сентябре 2015 года. Жених и невеста нарядились в традиционные свадебные наряды.

Ассоль Васильева с мужем. Фото: социальные сети

Через 5 лет Ассоль и Александр стали родителями, на свет появилась их маленькая дочь Эстель. Так назвать девочку предложил близкий друг музыканта, солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков. Молодым понравилось имя, и они согласились.

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Ассоль Васильева с дочерью. Фото: социальные сети

Немного позже модель призналась, что это была ее вторая беременность. Первая случилась немного раньше и закончилась плачевно. Когда Ассоль узнала, что беременна, то отправилась на УЗИ, где выяснилось, что сердце ребенка не бьется. Девушка тяжело переживала из-за потери малыша, и после этого перенесла 2 операции.

Модель боялась, что не сможет иметь детей. Но, к счастью, судьба оказалась благосклонна к влюбленным.

В сентябре 2021 года, отдыхая в Грузии, супруги приняли спонтанное решение обвенчаться. Они связали себя церковными узами в местной церкви в городе Джавари.

В августе 2023 года Ассоль и Александр сообщили, что ожидают второго ребенка. ﻿На гендер-пати выяснилось, что это будет девочка.

Ассоль Васильева с семьей. Фото: социальные сети

Ассоль Васильева в настоящее время

Ассоль продолжает вести свой блог. В середине марта 2023 года на ее канале в YouTube вышел первый выпуск проекта «О чем (не) говорят женщины», в котором девушка обсуждает с гостями отношения с противоположным полом.

В середине апреля 2023 года муж блогерши присоединился к команде островитян в шоу «Новые звезды в Африке». Мария Погребняк, подруга ведущей проекта Ольги Бузовой, для которой Александр Степанов написал хит «Мало половин» была особенно рада его приходу.

Венчание Ассоль Васильевой и Александра Степанова. Фото: социальные сети

Александр Степанов стал победителем проекта и получил в награду 5 млн рублей.

В апреле на экраны вышла премьера нового «Фактора страха» на СТС, где Ассоль приняла участие вместе со своим мужем. ﻿Начали снимать программу на Алтае еще осенью 2022 года.

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Модель и блогер Ассоль Васильева с музыкантом ST. Фото: Global Look Press

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