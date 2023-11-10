Копия Анджелины Джоли, мама двух дочерей и популярный блогер: путь Ассоль Васильевой к счастью и успеху

Свой жизненный путь Ассоль начала 13 августа 1986 года в Твери. В семье Васильевых она стала первой из трех дочерей. После нее родилась Алиса, а спустя 18 лет — Амалия.

Отец девушки Владимир является художником по профессии и призванию. В социальных сетях для его работ даже создан специальный аккаунт. Мама работает в сфере туризма, модно одевается и отлично выглядит.

Ассоль с самого детства была приучена к труду. Высшее образование девушка получила на географическом факультете Тверского государственного университета, хотя в детстве мечтала стать балериной или хозяйкой салона красоты.