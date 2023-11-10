Копия Анджелины Джоли, мама двух дочерей и популярный блогер: путь Ассоль Васильевой к счастью и успеху

Свой жизненный путь Ассоль начала 13 августа 1986 года в Твери. В семье Васильевых она стала первой из трех дочерей. После нее родилась Алиса, а спустя 18 лет — Амалия.
Отец девушки Владимир является художником по профессии и призванию. В социальных сетях для его работ даже создан специальный аккаунт. Мама работает в сфере туризма, модно одевается и отлично выглядит.
Ассоль с самого детства была приучена к труду. Высшее образование девушка получила на географическом факультете Тверского государственного университета, хотя в детстве мечтала стать балериной или хозяйкой салона красоты.
Модель Ассоль Васильева в детстве с сестрой. Фото: социальные сети
На своей странице в социальной сети девушка постоянно демонстрирует свою любовь к семье, поздравляет родных с праздниками, выставляет старые фото.
14 февраля 2020 года она посвятила пост своей младшей сестре, сообщив, что с рождением девочки у нее проснулись материнские чувства и она полностью растворилась в малышке.
Ассоль Васильева с младшей сестрой. Фото: социальные сети
Карьера
Обладая красивой внешностью и стройной фигурой (при росте 166 см вес модели составляет всего 44 кг), Ассоль с 15 лет начала участвовать в профессиональных съемках. Однажды на съемках для школьного альбома она подружилась с фотографом Александром, который потом пригласил ее сняться в рекламе свадебных платьев. Так девушка начала работать моделью.
Блогер Ассоль Васильева. Фото: социальные сети
В 17 лет Ассоль решила попробовать себя в реалити-шоу «Ты суперведущий!» канала СТС. Поборов свой страх, она пришла на кастинг. В итоге ее взяли, но победить девушке не посчастливилось.
Немного позже модель работала на канале ТВЦ в программе о моде и сотрудничала с интернет-порталом Geometria.ru, где размещала свои репортажи о ночной жизни Твери.
Васильева начала вести свой блог, когда переехала в Москву. В своих постах и видео она делится советами по уходу за собой, рекомендует косметику.
Некоторые подписчики подозревают, что Ассоль сделала себе пластическую операцию, чтобы быть похожей на Анджелину Джоли.
Ассоль Васильева с мамой. Фото: социальные сети
Личная жизнь
В 2014 году Ассоль познакомилась с музыкантом Александром Степановым, который известен под псевдонимом ST.
Ассоль Васильева с Александром Степановым. Фото: Global Look Press
Хип-хопер встретил красавицу-брюнетку в календаре, где она наряду с Дарьей Малыгиной, Айзой Анохиной и Дианой Мелисон рекламировала известный бренд одежды и влюбился с первого взгляда.
Васильева некоторое время не подпускала молодого человека к себе, не давала свой номер телефона. Но парень не сдавался и заявил, что Ассоль станет его женой.
Его усилия оказались не напрасны, девушка приняла Александра сначала в качестве друга. Спустя какое-то время отношения вышли на романтический уровень, и музыкант предложил Ассоль пожениться.
Свадьбу сыграли в сентябре 2015 года. Жених и невеста нарядились в традиционные свадебные наряды.
Ассоль Васильева с мужем. Фото: социальные сети
Через 5 лет Ассоль и Александр стали родителями, на свет появилась их маленькая дочь Эстель. Так назвать девочку предложил близкий друг музыканта, солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков. Молодым понравилось имя, и они согласились.
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Ассоль Васильева с дочерью. Фото: социальные сети
Немного позже модель призналась, что это была ее вторая беременность. Первая случилась немного раньше и закончилась плачевно. Когда Ассоль узнала, что беременна, то отправилась на УЗИ, где выяснилось, что сердце ребенка не бьется. Девушка тяжело переживала из-за потери малыша, и после этого перенесла 2 операции.
Модель боялась, что не сможет иметь детей. Но, к счастью, судьба оказалась благосклонна к влюбленным.
В сентябре 2021 года, отдыхая в Грузии, супруги приняли спонтанное решение обвенчаться. Они связали себя церковными узами в местной церкви в городе Джавари.
В августе 2023 года Ассоль и Александр сообщили, что ожидают второго ребенка. На гендер-пати выяснилось, что это будет девочка.
Ассоль Васильева с семьей. Фото: социальные сети
Ассоль Васильева в настоящее время
Ассоль продолжает вести свой блог. В середине марта 2023 года на ее канале в YouTube вышел первый выпуск проекта «О чем (не) говорят женщины», в котором девушка обсуждает с гостями отношения с противоположным полом.
В середине апреля 2023 года муж блогерши присоединился к команде островитян в шоу «Новые звезды в Африке». Мария Погребняк, подруга ведущей проекта Ольги Бузовой, для которой Александр Степанов написал хит «Мало половин» была особенно рада его приходу.
Венчание Ассоль Васильевой и Александра Степанова. Фото: социальные сети
Александр Степанов стал победителем проекта и получил в награду 5 млн рублей.
В апреле на экраны вышла премьера нового «Фактора страха» на СТС, где Ассоль приняла участие вместе со своим мужем. Начали снимать программу на Алтае еще осенью 2022 года.
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Модель и блогер Ассоль Васильева с музыкантом ST. Фото: Global Look Press