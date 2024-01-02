Пьяная Волочкова, арест Блиновской, ссора Галич и Чеботиной, «Голая вечеринка» Насти Ивлеевой: самые громкие скандалы 2023 года

Ни один уходящий год не обходится без скандалов в шоу-бизнесе. И этот год черного кролика также не стал исключением. Давайте вспомним самые яркие инциденты с участием отечественных селебристис.

Конфликт пластического хирурга Тимура Хайдарова со Славой и Любовью Успенской

Самый громкий летний скандал связан с именем звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. А начался он с признаний певицы Славы, которая рассказала, что в клинике Хайдарова делала пластические операции на спине, руках и ногах, «обновила» подбородок и увеличила грудь.

По словам артистки, в целом у нее только жалобы на «некачественную грудь». Как пояснила певица, после сделанной операции эта часть тела стала несимметричной, не обошлось и без рубцов.

В интервью Gazeta.ru сам Тимур отметил, что в свою очередь выполнил свою работу быстро, четко и профессионально.

«Тут получается, абсурд: попой довольна, животом довольна, руками довольна, а грудью недовольна. Очень абсурдно», - отмечал пластический хирург.ут,

Кроме того, Хайдаров пояснил, что всегда консультирует своих клиентов, объясняет им, что восстановление зависит от состояния здоровья клиента, его возраста, образа жизни, сексуальных ограничений.