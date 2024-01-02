Пьяная Волочкова, арест Блиновской, ссора Галич и Чеботиной, «Голая вечеринка» Насти Ивлеевой: самые громкие скандалы 2023 года

Ни один уходящий год не обходится без скандалов в шоу-бизнесе. И этот год черного кролика также не стал исключением. Давайте вспомним самые яркие инциденты с участием отечественных селебристис.
Конфликт пластического хирурга Тимура Хайдарова со Славой и Любовью Успенской
Самый громкий летний скандал связан с именем звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. А начался он с признаний певицы Славы, которая рассказала, что в клинике Хайдарова делала пластические операции на спине, руках и ногах, «обновила» подбородок и увеличила грудь.
По словам артистки, в целом у нее только жалобы на «некачественную грудь». Как пояснила певица, после сделанной операции эта часть тела стала несимметричной, не обошлось и без рубцов.
В интервью Gazeta.ru сам Тимур отметил, что в свою очередь выполнил свою работу быстро, четко и профессионально.
«Тут получается, абсурд: попой довольна, животом довольна, руками довольна, а грудью недовольна. Очень абсурдно», - отмечал пластический хирург.ут,
Кроме того, Хайдаров пояснил, что всегда консультирует своих клиентов, объясняет им, что восстановление зависит от состояния здоровья клиента, его возраста, образа жизни, сексуальных ограничений.
Тимур Хайдаров. Фото: соцсети
«Как доктор я могу сказать: мы со своей стороны от нее никогда не отказывались, всячески пытались содействовать в плане косметологических процедур, кремов, той же хирургической коррекции. Но человек принял вот такое решение», - отметил Тимур Хайдаров, говоря о Славе.
Вскоре на пластического хирурга набросилась и Любовь Успенская, заявившая, что два года назад Хайдаров подкорректировал ей ягодицы за два миллиона рублей. Правда, певица осталась не довольна итоговым результатом.
Как оказалось, артистку задело и то, что в одном из интервью на канале НТВ Хайдаров не только упомянул о пластике Успенской, но и рассказал, сколько Любовь Залмановне лет. Хотя от Википедии ничего не утаишь…
На защиту Хайдарова грудью встали Яна Рудковская и Филипп Киркоров, отметившие, что Славе самой стоило соблюдать все рекомендации врача.
«Дорогая Слава, зачем бурлить воду там, где не права? Славу на этом не сделать, а вот сесть в лужу легко... Я, конечно, не врач, не специалист, но могу сказать тебе: прежде чем грешить на других, последи за своим поведением», - отметил Филипп Киркоров в своем Телеграм-канале «Примадонн».
Слава. Фото: Михаил Фролов/ КП
Также Рудковская похвасталась, что делала у Хайдарова грудь, после чего многие ее знакомые женщины начали восхищаться конечным результатом: «Хочу грудь, как у Яны».
В итоге Слава и Любовь Успенская подали на известного пластического хирурга в суд за клевету, а также за раскрытие врачебной тайны. Кроме того, адвокат Славы заявил, что Тимур Хайдаров официально не числится ни в одной из клиник, а оплату за свои услуги берет только наличными.
Видимо, пытаясь абстрагироваться от этого скандала, Тимур Хайдаров в начале августа уехал в отпуск. Потом вернулся, и проблемы снова его настигли!
По информации Телеграм-канала «Звездач» после звездного скандала Хайдаров потерпел убытки на шесть миллионов рублей. И, по всей вероятности, это не предел.
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Как поссорились Ида Галич и Люся Чеботина
В мае разгорелся скандал между двумя, теперь уже бывшими подругами, певицей Люсей Чеботиной и блогером и ведущей Идой Галич. Ида обвинила Люсю в срыве съемок ее авторского телепроекта.
По словам Галич, артистка просто не пришла на запись передачи «1-11», в результате чего подвела всю команду.
«За всю историю нашей программы я никогда не сталкивалась с подобным свинством. Я сегодня навсегда прощаюсь с этим человеком, с ее командой и с ее свинским отношением. Моя команда из 30 человек, мои дети, которые ждали звезду, мои репутационные риски перед ВК, мои финансовые потери — это все на совести одного человека», — написала Ида Галич в своем Телеграм-канале.
Ида Галич. Фото: Global Look Press
Пиарщики Люси в свою очередь не остались в стороне. В команде Чеботиной заявили, что никакой договоренности о съемках на самом деле не было. По словам пиарщиков артистки, Ида попросила Люсю приехать на съемки и выручить ее.
А певица же в свою очередь порекомендовала связаться с ее менеджерами, чтобы уточнить рабочий график.
«Но Ида почему-то решила, что все разрулит. Если бы договоренности велись бы на серьезном уровне, то такой ситуации не было бы», - отметили в команде артистки.
Люся Чеботина. Фото: Global Look Press
После такого ответа от представителей Люси Чеботиной Ида выразила недоумение, что перед ней не извинились. И что она суперпрофессионал, который со всеми договаривается, а все, что пишут в СМИ, - обыкновенное вранье.
Впоследствии звезды пересекались на разных мероприятиях, но так и не помирились.
Арест Блиновской и «Лерчеков»
В апреле уходящего года во всех СМИ появились новости о задержании Елены Блиновской. Известному блогеру, предпринимательнице, основательнице «Марафонов желаний» предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег. Как заявило тогда следствие, размер долга Елены составил 918 миллионов рублей.
Будто предчувствуя неладное, Елена попыталась уехать из страны через Беларусь, но была задержана стражами порядка. Впоследствии ее имущество, оцененное в 64 миллиарда рублей, было арестовано.
Сейчас Блиновская находится под домашним арестом в своем особняке на Истре. По последним данным, он продлится до 26 января.
Елена Блиновская. Фото: Global Look Press
Фигурантами уголовного дела об уклонении от оплаты налогов также стали Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, и ее муж Артем Чекалин. В момент задержания пары было известно, что «Лерчеки» не донесли в налоговую 311 миллионов рублей. В итоге был наложен арест на недвижимость блогеров и парк их автомобилей.
Но 22 мая адвокат Чекалиных сообщила, что они погасили всю задолженность перед государством и перечислили на счет налоговых органов более 311 миллионов рулей.
«Пьяное» интервью Анастасии Волочковой Алене Блин
Анастасия Волочкова никогда не дает журналистам повода скучать. Вот и во время интервью Алене Жигаловой (Алене Блин) балерина показала себя во всей красе: задирала ноги, садилась на шпагат чуть ли не на столе. Просто артистка находилась под воздействием алкоголя. И ей то и дело прямо в кадре подливали игристого вина. В соцсетях предполагали, что это было сделано специально.
И действительно, вина было столько, что балерина не сдерживала души прекрасные порывы. Но тем не менее беседа не останавливалась. Люди в соцсетях возмущались тому, что нужно не унижать оступившегося человека, а спасать его.
Впоследствии, говоря об этом интервью, Алена отмечала, что ее задача как журналиста не спасать, а помогать подсветить проблему, обратить на нее внимание.
«А для этого есть разные способы и не только серьезные форматы, но и вот такие – легкие, развлекательные. Иногда они гораздо действеннее», - сказала Алена Жигалова об этой встрече.
Анастасия Волочкова и Алена Жигалова. Фото: кадр из программы «Алена, блин»
Впрочем, Алена может оправдываться как угодно, но факт есть факт: она подставила балерину.
Впоследствии в комментариях Teleprogramma.pro Анастасия Волочкова отмечала, что время для записи интервью было выбрано крайне неудачно, она прилетела с Мальдивских островов и сразу направилась в Центр спортивной медицины, чтобы выяснить проблему с повреждением сустава от перезагрузок.
А уже на следующий день праздновала свой день рождения с большим количеством друзей и прессы. И каждому старалась уделить внимание. Вполне естественно, что балерина была не в форме. Кстати, на празднике присутствовала и сама Алена.
«Но я не хочу верить в то, что у Алены был злой умысел. Я думаю, что таким образом она хотела отметить мой день рождения в рамках программы. Так она мне сказала, - сказала Анастасия в беседе с Teleprogramma. pro.
Да, вопросы мне задавали не те, на которые мне хотелось бы отвечать. Не те, к каким я была готова…»
Анастасия Волочкова предположила, что, наверное, таковым был формат программы, но она отвечала на вопросы как могла – искренне и по-настоящему.
«Голая вечеринка» Насти Ивлеевой
И под занавес года в шоу-бизнесе разразился скандал, связанный с именем блогера Анастасии Ивлеевой. Она стала организатором вечеринки в клубе «Мутабор», где дресс-кодом были полуобнаженные наряды. На этом громком мероприятии также были замечены Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Ольга Орлова, Глюкоза, Алена Водонаева.
Возможно, «голое party» прошло бы незамеченным, если бы не появление на нем рэпера Vacio. Он переплюнул всех, явившись на вечер в одном носке, который был надет на причинное место. В итоге хулиган получил 15 суток ареста и штраф в размере 200 000 рублей.
Настя Ивлеева. Фото: Global Look Press
Прошедшая вечеринка вызвала гнев общественности. Мол, звезды бесятся с жиру, не думая о том, что кто-то погибает на передовой, кто-то ранен, кто-то нуждается в помощи. И организовывать такие мероприятия в столь тяжелое для страны время просто кощунственно.
Чуть позже Филипп Киркоров записал видео с извинением, заявив, что просто вошел не в ту дверь. А Родину он на самом деле любит, для нее и поет. Дима Билан в своем видеообращении отметил, что посещать мероприятия – это долг артиста. И соглашаясь на участие в такой вечеринке, он и предположить не мог, что там будет твориться на самом деле.
Сама Настя Ивлеева также записала аж целых два покаянных видео. На втором она чуть ли не переосмыслила свою жизнь, вспомнив события пяти лет своей громкой карьеры, и попросила дать ей шанс на исправление. Понять и простить?