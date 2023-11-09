Дважды женился на одной и той же женщине: история пародиста Михаила Грушевского

Юный талант
Свой жизненный путь Михаил Грушевский начал 29 ноября 1964 года в Москве в обычной семье. Мать юмориста украинка развелась с отцом, когда сыну было всего 5 лет. Мишу воспитывал отчим, который был очень строг и даже позволял себе поднимать руку на ребенка.
С раннего детства Михаил обладал талантом пародиста, обладал отменным чувством юмора. В 5 лет, когда будущий артист проходил мимо памятника Грибоедову, то на ходу придумал с ним диалог, чем потом очень смешил окружающих.
Примером для юного артиста стал Геннадий Хазанов. Грушевскому очень понравилась его пародия на спортивного комментатора. Михаил повторил выступление на школьной сцене и дебют стал успешным. Позже в пионерском лагере мальчик неоднократно пародировал звезд.
Однажды юморист так талантливо изобразил школьного учителя, что проходящий мимо директор не сразу понял, что на сцене ученик, а не педагог. Миша стал душой компании, участвовал во всех мероприятиях, за что получил кучу грамот и школьных похвал.
Пародист Михаил Грушевский. Фото: Global Look Press
Юмор и пародии
После школы Михаил решил получить серьезное образование и поступил в Московский институт стали и сплавов. Это не стало препятствием его творческой деятельности. В то же время артист познакомился с Владимиров Винокуром, который позже стал для артиста главным наставником на пути художественной самодеятельности.
Когда началась перестройка в СССР Миша получил возможность стать артистом, но сначала требовалось отслужить в армии. Поэтому он решил окончить МИСиС и устроился на работу в НИИ. В 1988 году Грушевский все-таки перевелся в театральную студию «Гротеск».
Почти сразу Михаила позвали в юмористическую группу Винокура. Здесь не требовался диплом, и Грушевский без сомнений согласился. Артист тогда впервые заработал на своем любимом занятии деньги. Тут же и начался его профессиональный творческий путь.
Дебют на телеэкранах у Миши случился в 1989 году на передаче «Взгляд», где он показал пародию на Михаила Горбачева. Зал хохотал, хотя Грушевский рисковал своей едва начавшейся карьерой.
С 1994 по 1995 год юморист озвучивал политических кукол в одноименной программе. Через год его заметила ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая, которая пригласила талантливого пародиста сотрудничать. Грушевский выступал в «Аншлаге» до 2004 года.
Кроме политических деятелей Ельцина и Брежнева в репертуаре артиста были пародии на Льва Лещенко, ведущего Николая Дроздова и других знаменитостей.
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Михаил Яковлевич Грушевский. Фото: Global Look Press
В 2007 году Грушевский стал вести ток-шоу «Бабий бунт» на «РЕН ТВ». Михаил даже в роли ведущего серьезной социальной программы мог рассмешить зрителей и разрядить обстановку.
Пародист участвовал не только в юмористических, но и в других проектах. В 2008 году стал одним из островитян в «Последнем герое» на Первом канале, а с 2013 года стал выступать в шоу «Повтори!».
Не обошел своей деятельность Михаил и кино. В 2005 году в сериале «Звезда эпохи» Грушевский сыграл роль композитора Никиты Богословского.
В сентябре 2015 года юморист вместе с женой Евгенией появился в программе «Когда все дома». Артист поделился со зрителями и Тимуром Кизяковым воспоминаниями, в том числе рассказал о том, как незнакомец принял его за Аркадия Райкина, об изучении украинского языка, о своей семье.
В сериале «Гражданский брак», который вышел на экраны в 2017 году талантливо исполнил эпизодическую роль. 8 апреля 2017 года в телешоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой на канале НТВ Михаилом поделился главными секретами супружеских взаимоотношений. В 2019 году Грушевский с моделью Викторией Лопыревой выиграл 1, 5 млн рублей в шоу «Кто хочет стать миллионером?».
В марте 2020 года Михаилу исполнилось 55 лет. В честь этого события артист организовал юбилейный концерт, который показали позже на канале НТВ. Именинника пришли поздравить Лев Лещенко, Дмитрий Дибров, Михаил Шуфутинский и звезды шоу-бизнеса. На сцене для зрителей были исполнены любимые хиты, сценки и смешные импровизации.
В сентябре 2021 года Грушевский стал участником онлайн-трансляции «Технология успеха». Эта программа состоит из серии встреч со знаменитыми и успешными людьми. Шоумен выступил перед студентами с мастер-классом «Харизматичный оратор: сила публичных выступлений».
Юморист и пародист Михаил Грушевский. Фото: Global Look Press
Увлечения
Михаил Грушевский любит футбол и болеет за клуб ЦСКА. В своих социальных сетях шоумен выкладывает фото своих увлечений.
Что касается личной жизни, то свои серьезные отношения юморист начал только после 30 лет. До этого он часто влюблялся, но все было мимолетно.
Первый брак
В 2001 году артист в первый раз вступил в официальный брак. Его женой стала специалист по съемке клипов Ирина Миронова. Развод, который случился в 2012 году был скандальным. В какой-то момент отношений Грушевский понял, что чувства остыли, и их с супругой связывает только дочь Дарья. Жена не хотела разводится, и поэтому их семейный разлад стал достоянием общественности.
Михаил Грушевский с бывшей женой Ириной Мироновой. Фото: Global Look Press
Брак с Евгенией Гусляровой
В 2014 году начали появляться слухи о новых отношениях Михаила Грушевского с Евгенией Гусляровой, которая моложе артиста на 15 лет. В 2015 году пара поженилась. А в мае у них родился сын Миша, названный в честь отца.
В 2018 году пародист и его жена сыграли ее одну свадьбу на Фестивале Индонезии, который проводился на Красной Пресне. Супруги поженились по законам острова Бали и получили сертификат о подлинности обряда.
Семейной паре понравилось такое действо, и они решили проводить такие обряды регулярно по разным национальным обычаям.
Михаил Грушевский с женой Евгенией Гусляровой. Фото: Global Look Press
Михаил Грушевский в настоящее время
В 2023 году Грушевский стал ведущим на юбилейном вечере у Владимира Винокура. Артист продолжает выступать и смешить зрителей на телевидении и в личном блоге.
Осенью 2023 года Михаил появился в программе Татьяны Устиновой «Мой герой», где рассказал о своем творчестве и начале карьеры.
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Михаил Грушевский с женой и сыном в детском парке. Фото: Global Look Press