Дважды женился на одной и той же женщине: история пародиста Михаила Грушевского

Юный талант

Свой жизненный путь Михаил Грушевский начал 29 ноября 1964 года в Москве в обычной семье. Мать юмориста украинка развелась с отцом, когда сыну было всего 5 лет. Мишу воспитывал отчим, который был очень строг и даже позволял себе поднимать руку на ребенка.

С раннего детства Михаил обладал талантом пародиста, обладал отменным чувством юмора. В 5 лет, когда будущий артист проходил мимо памятника Грибоедову, то на ходу придумал с ним диалог, чем потом очень смешил окружающих.

Примером для юного артиста стал Геннадий Хазанов. Грушевскому очень понравилась его пародия на спортивного комментатора. Михаил повторил выступление на школьной сцене и дебют стал успешным. Позже в пионерском лагере мальчик неоднократно пародировал звезд.

Однажды юморист так талантливо изобразил школьного учителя, что проходящий мимо директор не сразу понял, что на сцене ученик, а не педагог. Миша стал душой компании, участвовал во всех мероприятиях, за что получил кучу грамот и школьных похвал.