Муза Юрия Шевчука: история жизни Эльмиры Бикбовой, которая запомнилась всем как актриса Весна

Детство и юность

30 мая 1967 года в Уфе родилась Эльмира Бикбова. Отец девушки Шамиль рано умер, мать Лилия воспитывала детей в одиночку. Девочка - татарка по национальности. Удивительно, что Эльмира была соседкой своего будущего избранника и училась с ним в одной школе.

В детстве девушка любила рисовать, читать и слушала «запрещенную» музыку. Особенно ей нравилась группа «ДДТ».

Характер Бикбовой был переменчив: она могла веселиться, а после неожиданно загрустить, а также обладала способностью подавить собеседника одним взглядом или словом.