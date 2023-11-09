Муза Юрия Шевчука: история жизни Эльмиры Бикбовой, которая запомнилась всем как актриса Весна

Детство и юность
30 мая 1967 года в Уфе родилась Эльмира Бикбова. Отец девушки Шамиль рано умер, мать Лилия воспитывала детей в одиночку. Девочка - татарка по национальности. Удивительно, что Эльмира была соседкой своего будущего избранника и училась с ним в одной школе.
В детстве девушка любила рисовать, читать и слушала «запрещенную» музыку. Особенно ей нравилась группа «ДДТ».
Характер Бикбовой был переменчив: она могла веселиться, а после неожиданно загрустить, а также обладала способностью подавить собеседника одним взглядом или словом.
Актриса Эльмира Бикбова. Фото: кадр из документального фильма «Актриса Весна»
Когда Эльмира шла по улице, ей вслед оборачивались мужчины. Она еще в юности обладала красотой, которая вкупе в с высоким ростом и стройностью никого не оставляла равнодушным.
От природы пластичная девушка занялась танцами, которые стали для нее чем-то большим, чем простые движения - Эльмира вкладывала в них свою душу.
Бикбова посещала танцевальную студию в доме культуры «Авангард» (по другим данным «Синтезспирт»), где также репетировал коллектив группы «ДДТ», о котором знали лишь в узких кругах.
В 1980-х годах в Советском Союзе таких, как Юрий Шевчук - правдолюбов и неформалов не любили, поэтому «ДДТ» начала подвергаться преследованиям. Тогда Эльмира со своими друзьями написали письмо, чтобы защитить музыканта.
Как рассказала одноклассница Бикбовой, такой поступок им обошелся дорого. В КГБ посчитали, что дети не сами писали это письмо. Из авиационного института, где ребята собирали подписи, были исключены несколько студентов. Дома у мамы одной из девочек, которая трудилась журналисткой, устроили большие разборки.
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Эльмира Бикбова и Юрий Шевчук. Фото: кадр из документального фильма «Актриса Весна»
Учеба, работа и творчество
После школы Эльмира решила стать актрисой и поехала с подругами в Москву пробовать поступать в ГИТИС и ВГИК.
Шевчук тогда тоже решил идти на режиссерский. Юрий приглянулся приемной комиссии, но педагог не верил, что рок-певец когда-то бросит писать музыку. Поэтому в театральный вуз артист не поступил.
Бикбова, как и ее подруги, провалила конкурс и вернулась в Уфу. Эльмира стала работать художественным руководителем детского танцевального кружка. Позже поступила в институт искусств на курс артистов кукольного театра. Некоторое время девушка работала в театре кукол, в котором ее преподаватель Павел Романович Мельниченко служил главным режиссером.
Шевчук тогда как раз переехал в Ленинград, и Эльмира постоянно ездила к нему в гости. Она бросила вуз и некоторое время училась в институте театра, музыки и кинематографии у Льва Додина.
Эльмира Бикбова с подругами. Фото: кадр из документального фильма «Актриса Весна»
В 1988 году Бикбова участвовала в съемках документального фильма «Рок». Алексей Учитель стал режиссером драмы, в которой снимались культовые музыканты того времени Юрий Шевчук, Виктор Цой, Борис Гребенщиков и другие.
Супруг Эльмиры немного позже разместил архивные фото и видео в других документальных картинах. В 2002 году на экраны вышел фильм «Время ДДТ, а спустя 11 лет - «Актриса Весна».
Личная жизнь
Юрий Шевчук был намного старше своей возлюбленной. На момент знакомства с Эльмирой ему было 27 лет, а девушка только заканчивала школу.
По рассказам близкой подруги Бикбовой, музыкант обратил внимание на участницу коллектива «Дизайн-шоу» во время выступления в шахматном клубе при нефтяном институте. Музыкант стал общаться с подружками, читал им стихи, рассказывал об афганской войне.
Мама Эльмиры знала о том, что Юра взялся опекать девушек и была не против этого. Но соседи недоумевали, что такая красивая девушка нашла в бородатом очкарике, который постоянно носит растянутый свитер.
Актриса Эльмира Бикбова с мужем-музыкантом Юрием Шевчуком. Фото: кадр из документального фильма «Актриса Весна»
Эльмира не была приспособлена для домашнего хозяйства, о чем сразу сообщила ее мама, когда пара решила создать семью. Но певца это не остановило. Чтобы будущая теща не беспокоилась о судьбе дочери, Юрий пообещал отправить Эльмиру учиться.
Позже из-за преследований со стороны КГБ Шевчуку приходилось менять города. В 1985 году он окончательно переехал в Ленинград. До этого влюбленные могли общаться только по переписке и в сентябре 1986 года поженились, а через год появился на свет сын Петя.
Мальчик с самого рождения был вылитый отец, к тому же обладал чрезмерной активностью и очень голосистостью. Даже, будучи в роддоме, он своими маленькими ручками смог сорвать с лица медсестры медицинскую маску.
Когда Эльмира умерла, ребенка помогали воспитывать обе бабушки. Петр окончил Кронштадтский морской кадетский корпус, затем некоторое время служил на Балтике. Но офицером быть не захотел, выбрал компьютерные технологии, а также организовал промогруппу Trium Techno Night, исполняет музыку в стиле техно под именем DJ Pete.
Муза Юрия Шевчука Эльмира Бикбова с сыном Петром. Фото: кадр из документального фильма «Актриса Весна»
Конец жизненного пути
В марте 1992 года Эльмира ушла из жизни из-за рака головного мозга. Ей не было и 25 лет.
Бикбова заметила странности в состоянии здоровья во время работы в театре кукол. Когда ставили спектакль «Журавли», где девушка исполняла главную роль ее мучали сильные головные боли и онемение рук. Ее поместили в клинику на обследование в отделение неврологии. Но мать актрисы Лилия Федоровна решила, что также нужно сделать обследование головы.
В Институте мозга обнаружили опухоль размером со спичечный коробок, и через несколько месяцев девушка Весна угасла.
Эльмира Бикбова с мужем и ребенком на прогулке. Фото: кадр из документального фильма «Актриса Весна»
Эльмире могла бы помочь операция за рубежом, но диагноз поставили слишком поздно. Да и в финансовом плане было сложно - операция стоила $ 20 тысяч. Группа «ДДТ» до этого вложила все средства в запись альбома «Пластун». Операция, сделанная в ленинградской больнице и химиотерапия девушку не спасли.
Поддержать друга на похороны Бикбовой пришел Вячеслав Бутусов, который по его воспоминаниям, присутствовал на похоронах единственный раз.
Жену Юрия Шевчука похоронили на Волковском кладбище, вблизи могилы питерской рок-звезды 80-х Майка Науменко. Могильную плиту украсило изображение женщины, которое нарисовала сама Эльмира. Также ее рисунок был взят в качестве обложки альбома группы «ДДТ», посвященного памяти девушки.
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Семья Эльмиры Бикбовой и Юрия Шевчука. Фото: кадр из документального фильма «Актриса Весна»