Глядя на нее, понимаешь, чем настоящий актер отличается от дешевки: звездный путь Клэр Дэйнс

Кто такая Клэр Дэйнс?
После успешной роли 15-летней Клэр Дэйнс в высоко оцененном критиками сериале ABC «Моя так называемая жизнь», Дэйнс выбрала роли, которые позволили ей сниматься как в небольших художественных фильмах, так и в больших, более дорогих блокбастерах. Ее имя значится в титрах картин «Терминатор-3», «Часы» и «Создатель дождя». Начиная с 2011 года, она играла на телевидении роль агента ЦРУ Кэрри Мэтисон в сериале «Родина», получив премии «Эмми» в 2012 и 2013 годах.
Клэр Дэйнс в фильме «Терминатор-3». Фото: Global Look Press
Ранние годы и карьера
Клэр Кэтрин Дэйнс родилась 12 апреля 1979 года в Нью-Йорке. Хотя ни один из родителей Дэйнс не был связан с шоу-бизнесом — ее отец, Крис, был фотографом и компьютерным консультантом, а мать, Карла, дизайнером текстиля, — Дэйнс рано проявила интерес к сцене.
«Я была очень увлечена актерской деятельностью с самого раннего возраста, и мои родители не только терпимо относились к этому побуждению, но и поощряли», — сказала она The Guardian в 2005 году.
Клэр Дэйнс в юности. Фото: соцсети
Страсть к актерскому мастерству появилась у Клэр в возрасте шести лет, когда она начала изучать современные танцы и почувствовала вкус жизни на сцене. Поступив в школу исполнительских искусств, Дейнс посещал субботние утренние уроки актерского мастерства и вскоре наняла агента.
Ее карьера была далека от быстрого успеха. При поддержке родителей Дэйнс рано начала сниматься на телевидении. Она несколько раз появлялась в сериале NBC «Закон и порядок» и в конце концов получила роль в неудачном пилотном фильме с Дадли Муром в главной роли.
«Моя так называемая жизнь»
В 1992 году Дэйнс получила главную роль Анджелы Чейз, любопытного, сверхинтеллектуального подростка в сериале «Моя так называемая жизнь», который в конечном итоге дебютировал в конце лета 1994 года. В то время как рейтинги программы никогда не взлетали, «Моя так называемая жизнь» оказалась хитом у критиков, а датчанка даже получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. Однако терпение телеканала в отношении шоу лопнуло, и сериал был снят всего после 19 серий.
Клэр Дэйнс и Джаред Лето в сериале «Моя так называемая жизнь». Фото: кадр из фильма
«Маленькие женщины», «Лоскутное одеяло»
Еще до окончания своего телевизионного шоу Дэйнс начала пробиваться на большой экран. Она дебютировала в полнометражном кино в 1994 году в фильме «Маленькие женщины» с Кирстен Данст, Кристианом Бейлом и Вайноной Райдер, а год спустя она появилась в фильме «Лоскутное одеяло».
Клэр Дэйнс в фильме «Маленькие женщины» 1994 года. Фото: Global Look Press
«Ромео + Джульетта», «Благодетель», «Отверженные»
К концу 1990-х годов казалось, что кинокарьера Дэйнса движется только вверх. Она снялась вместе с Леонардо Ди Каприо в фильме База Лурмана «Ромео + Джульетта» (1996), сыграла главную роль в фильме «Благодетель» (1997) и получила роль Козетты в обновленной версии классической повести Виктора Гюго «Отверженные» (1998).
Клэр Дэйнс и Леонардо Ди Каприо в фильме «Ромео + Джульетта» 1996 года. Фото: Global Look Press
«Часы», «Терминатор-3»
В 1998 году Дейнс приостановила свою карьеру в кино, чтобы получить степень бакалавра в Йельском университете.
«Мне нужно было найти себя, — объяснила она. — Я сыграла так много ролей, но на самом деле не знала, кто я такая».
После двух лет учебы в Йельском университете она постепенно вернулась к своей актерской карьере. Сначала были небольшие роли, такие как «Часы» (2002), прежде чем Дэйнс вернулась к работе на полную ставку. В 2003 году она снялась в фильме «Терминатор-3: Восстание машин».
«Продавщица», «Храмовый грандин»
Дэйнс продолжала браться за роли в таких интересных фильмах, как «Продавщица» (2005), «Вечер» (2007) и «Звездная пыль» (2007), среди других проектов. Рискнув вернуться на ТВ, она сыграла роль женщины-аутиста в фильме «Тэмпл Грандин» 2009 года, который принес талантливой актрисе ее первую премию «Эмми».
Клэр Дэйнс (справа) в фильме «Продавщица». Фото: кадр из фильма 2005 года
«Родина»
Клэр Дэйнс добилась очередного телевизионного триумфа с сериалом «Родина». Дебютировавший в 2011 году сериал показал Дэйнс в роли агента ЦРУ Кэрри Мэтисон, которая подозревает сержанта морской пехоты (Дэмиан Льюис) в причастности к возможному террористическому заговору.
Роль принесла Дэйнс положительные отзывы и многочисленные награды, включая премии «Эмми» в 2012 и 2013 годах за лучшую женскую роль в драматическом сериале. Победы сериала — «Эмми» и «Золотой глобус» — подчеркнули его статус одной из ведущих телевизионных программ. После восьми сезонов «Родина» завершилась в апреле 2020 года.
Дэмиан Льюис и Клэр Дэйнс в сериале «Родина». Фото: кадр из фильма 2011 года
Ее проекты на большом экране в значительной степени отошли на второй план во время длительного показа «Родины», Дэйнс в конце концов появилась в комедии 2017 года «Медвежонок Бригсби» и драме 2018 года «Парень как Джейк».
Муж и дети
В сентябре 2009 года Клэр Дэйнс вышла замуж за британского актера Хью Дэнси на небольшой церемонии во Франции. Пара познакомилась на съемках фильма «Вечер» 2007 года. В декабре 2012 года у них родился первый ребенок, сын по имени Сайрус, а в августе 2018 года родился второй сын, Роуэн.
Клэр Дэйнс и Хью Дэнси с ребенком на прогулке. Фото: соцсети