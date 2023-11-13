Глядя на нее, понимаешь, чем настоящий актер отличается от дешевки: звездный путь Клэр Дэйнс

Страсть к актерскому мастерству появилась у Клэр в возрасте шести лет, когда она начала изучать современные танцы и почувствовала вкус жизни на сцене. Поступив в школу исполнительских искусств, Дейнс посещал субботние утренние уроки актерского мастерства и вскоре наняла агента.

Ее карьера была далека от быстрого успеха. При поддержке родителей Дэйнс рано начала сниматься на телевидении. Она несколько раз появлялась в сериале NBC «Закон и порядок» и в конце концов получила роль в неудачном пилотном фильме с Дадли Муром в главной роли.

«Моя так называемая жизнь»

В 1992 году Дэйнс получила главную роль Анджелы Чейз, любопытного, сверхинтеллектуального подростка в сериале «Моя так называемая жизнь», который в конечном итоге дебютировал в конце лета 1994 года. В то время как рейтинги программы никогда не взлетали, «Моя так называемая жизнь» оказалась хитом у критиков, а датчанка даже получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. Однако терпение телеканала в отношении шоу лопнуло, и сериал был снят всего после 19 серий.