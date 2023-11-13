Не очень знаменитый, но один из лучших актеров современности: тернистый путь к признанию Боба Оденкирка

Кто такой Боб Оденкирк?

Боб Оденкирк — давний комик и актер, который говорит, что у него были периоды, когда он с трудом находил работу. Когда режиссер Винс Гиллиган предложил ему роль неряшливого адвоката Сола Гудмана во втором сезоне «Во все тяжкие», он принял ее, хотя не смотрел ни одной серии и даже не слышал о сериале. Причина проста - ему нужны были деньги. К концу шести сезонов приквела он пять раз номинировался на премию «Эмми» за главную мужскую роль.

Ранние годы

Роберт Джон Оденкирк родился в Бервине, штат Иллинойс, 22 октября 1962 года в семье Барбары (Байер) и Уолтера Оденкирк и вырос в Нейпервилле, недалеко от Чикаго. Когда ему было всего девять лет, его отец ушел из семьи, в которой было семеро детей. Оденкирк описал своего отца как «пустого человека» и рассказал об использовании боли от того, что его бросили в детстве, для подпитки его актерской игры. В художественном плане британское телешоу «Монти Пайтон» повлияло на взросление Оденкирка в 70-е годы.