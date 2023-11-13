Не очень знаменитый, но один из лучших актеров современности: тернистый путь к признанию Боба Оденкирка

Кто такой Боб Оденкирк?
Боб Оденкирк — давний комик и актер, который говорит, что у него были периоды, когда он с трудом находил работу. Когда режиссер Винс Гиллиган предложил ему роль неряшливого адвоката Сола Гудмана во втором сезоне «Во все тяжкие», он принял ее, хотя не смотрел ни одной серии и даже не слышал о сериале. Причина проста - ему нужны были деньги. К концу шести сезонов приквела он пять раз номинировался на премию «Эмми» за главную мужскую роль.
Ранние годы
Роберт Джон Оденкирк родился в Бервине, штат Иллинойс, 22 октября 1962 года в семье Барбары (Байер) и Уолтера Оденкирк и вырос в Нейпервилле, недалеко от Чикаго. Когда ему было всего девять лет, его отец ушел из семьи, в которой было семеро детей. Оденкирк описал своего отца как «пустого человека» и рассказал об использовании боли от того, что его бросили в детстве, для подпитки его актерской игры. В художественном плане британское телешоу «Монти Пайтон» повлияло на взросление Оденкирка в 70-е годы.
Боб Оденкирк в юности. Фото: соцсети
Оденкирк учился в университете Южного Иллинойса в Карбондейле, где работал ди-джеем на студенческой радиостанции WIDB, но за три зачета до окончания учебы переехал в Чикаго, чтобы работать на местных мастер-классах импровизации и выступать в стендап-комедии с открытым микрофоном.
Saturday Night Live, «Получи жизнь», «Шоу Бена Стиллера»
Оденкирк познакомился с комиком Робертом Смигелем в Чикаго, который помог ему получить работу сценариста для Saturday Night Live в 1987 году. Оденкирк, проработавший в шоу до 1995 года, в 1989 году получил премию «Эмми» за «выдающийся сценарий в эстрадной или музыкальной программе». Среди его творений был мотивационный оратор Мэтт Фоули, которого сыграл Крис Фарли, который, как известно, живет «в фургоне у реки». Он также стал соавтором скетча The Superfans о чикагских спортивных фанатах, которые страстно болеют за Da Bears.
Боб Оденкирк в шоу «Субботний вечер в прямом эфире» (Saturday Night Live). Фото: кадр из шоу
Но в целом Оденкирку было нелегко воплотить свои идеи в шоу. В своих мемуарах «Комедийная драма 2022 года» Оденкирк сказал о своем времени в SNL:
«К сожалению, как писатель, я зря тратил бублики! Я слишком старался, но чем больше я терпел неудачу, тем больше старался. Это болезненный цикл, от которого страдают многие новички. Иногда я возвращался домой до начала реального концерта и смотрел его из своей квартиры, усмехаясь сквозь слезы».
В 1990-х годах он появился на «Шоу Ларри Сандерса» и работал сценаристом для шоу Криса Эллиотта «Получи жизнь» и «Поздней ночью с Конаном О'Брайеном». Он также написал сценарий и выступил актером в «Шоу Денниса Миллера», в главной роли бывшего ведущего SNL Weekend Update. Это привело к выступлению сценариста и актера в «Шоу Бена Стиллера», где Оденкирк получил вторую премию «Эмми» в 1993 году.
Боб Оденкирк в «Шоу Ларри Сандерса». Фото: соцсети
«Мистер Шоу»
В 1995 году Оденкирк и его друг Дэвид Кросс, с которым он познакомился на «Шоу Бена Стиллера», создали комедию HBO «Мистер Шоу», в которой два комика фигурировали в забавных скетчах. Они начинались перед живой аудиторией и, как описывал это The New Yorker, «представляли какой-нибудь сценарий, например, погоню на поп-мобиле в стиле O.J., или эпизод с bloopers, или саентологическую инициацию. И шоу развивалось в серии сцен, связанных друг с другом, как игра в изысканный труп». Шоу просуществовало четыре сезона, но с тех пор стало культовым хитом.
Боб Оденкирк и Дэвид Кросс в «Мистер Шоу». Фото: кадр из сериала
«Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу», «Никто»
Прошло 11 лет с момента окончания «Мистер Шоу», пока Оденкирк не получил роль Сола Гудмана в 2009 году. Это было сложное время для Оденкирка, которое включало прослушивание на роль Майкла Скотта в сериале «Офис» (в итоге досталась Стиву Кареллу) и создание пилотов для телевидения, которые не были приняты.
За это время он снялся в стендап-комедии и появился в качестве гостя в телешоу, включая «Просто пристрели меня», «Третий камень от солнца», «Обуздай свой энтузиазм», «Все любят Рэймонда» и «Задержка в развитии».
Его карьера пошла в гору, когда он получил роль Сола Гудмана в сериале «Во все тяжкие» об учителе, ставшем вором в законе, которого сыграл Брайан Крэнстон.
Боб Оденкирк в сериале «Во все тяжкие». Фото: кадр из сериала
Получивший признание критиков сериал продемонстрировал талант Оденкирка в изображении жуликоватого адвоката Сола Гудмана, который умело добивается своего. Его игра была настолько убедительной, что создатели Винс Гиллиган и Питер Гулд совместно работали над спин-оффом «Лучше звоните Солу», в котором Оденкирк сыграл главную роль. NPR сказал, что шоу «может стать лучшим драматическим телесериалом, когда-либо созданным».
Боб Оденкирк и Рэй Сихорн в телесериале «Лучше звоните Солу» (3 сезон), 2017. Фото: Global Look Press
В 2021 году у актера случился почти сердечный приступ во время съемок эпизода финального сезона шоу, во время которого его сердце перестало биться на 18 минут.
В том же году Оденкирк снялся в сериале «Никто», который показал другую сторону актера. Артист сыграл мстительного героя боевика, который преуспевает в рукопашном бою и владеет ножом в драке.
Постер фильма «Никто» 2021 года
Фильм, который New York Times назвала «скользким, как пролитая кровь, и целеустремленным, как мясорубка», собрал в тот год 55 миллионов долларов, продемонстрировав звездную силу Оденкирка.
Жена и дети
Оденкирк женат на продюсере Наоми Оденкирк. У них двое детей.
Боб Оденкирк и Наоми Оденкирк. Фото: Global Look Press