Драка с блогершей, скандал с наследством знаменитой родственницы и затворничество: как живет единственная внучка Людмилы Гурченко

Биография знаменитости

Елена Королева принадлежит к числу людей, приобретших популярность за счет выдающихся родственников. Она является родной внучкой Людмилы Гурченко — звезды советской эстрады и кино. Сейчас наследница солидного состояния предстает перед публикой в образе светской дамы: ходит на рейтинговые ток-шоу и участвует в презентациях проектов российских и иностранных режиссеров.

Росла в известной творческой семье

Елена Королева родилась 17 ноября 1983 года в семье с богатыми творческими традициями. Предки девочки были советская актриса Людмила Марковна Гурченко и ее второй муж — историк, сценарист и писатель Борис Борисович Андроникашвили.

Родители Александр и Мария Королевы к моменту появления на свет дочери уже воспитывали мальчика Марка. Брат Лены в юношеском возрасте попал в плохую компанию. Девочке было 15 лет, когда парень умер, не дождавшись приезда врачей.