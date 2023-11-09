Драка с блогершей, скандал с наследством знаменитой родственницы и затворничество: как живет единственная внучка Людмилы Гурченко

Биография знаменитости
Елена Королева принадлежит к числу людей, приобретших популярность за счет выдающихся родственников. Она является родной внучкой Людмилы Гурченко — звезды советской эстрады и кино. Сейчас наследница солидного состояния предстает перед публикой в образе светской дамы: ходит на рейтинговые ток-шоу и участвует в презентациях проектов российских и иностранных режиссеров.
Росла в известной творческой семье
Елена Королева родилась 17 ноября 1983 года в семье с богатыми творческими традициями. Предки девочки были советская актриса Людмила Марковна Гурченко и ее второй муж — историк, сценарист и писатель Борис Борисович Андроникашвили.
Родители Александр и Мария Королевы к моменту появления на свет дочери уже воспитывали мальчика Марка. Брат Лены в юношеском возрасте попал в плохую компанию. Девочке было 15 лет, когда парень умер, не дождавшись приезда врачей.
Внучка Гурченко в детстве. Фото: соцсети
До этого момента детство внучки звезды кинематографа можно было назвать безоблачным. Она училась в столичной школе и вызывала уважение друзей и педагогов, несмотря на то, что не афишировала принадлежность к знаменитой фамилии. После трагедии атмосфера в семье стала напряженной, и теплые дружественные отношения испортились.
До перехода в старшие классы Королева общалась с бабушкой. В интервью женщина говорила, что всегда будет помнить, как исполнительница роли Леночки Крыловой в комедии «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова подарила ей на день рожденья платье, норковую шубку и сапоги.
Немаловажную роль в судьбе Елены сыграла представительница старшего поколения, приходившаяся матерью Людмиле Гурченко. Тезка — Елена Александровна Симонова, воспитала внучку и правнучку и завещала им квартиру в Москве.
Последний раз девочка видела бабушку в начале 2000-х на съемках картины «Старые клячи». Зная, что разговор помешает творческому настрою пожилой, но все еще востребованной дивы, Лена, возвращавшаяся из учебного заведения, к знаменитой родственнице даже не подошла.
Людмила Гурченко со своей дочкой Марией. Фото: соцсети
Скандал с наследством Гурченко. Фото: соцсети
Елену вполне устраивал подобный поворот событий: в доме в поселке Новоглаголево она хотела организовать загородный клуб с экспозицией, посвященной кумиру миллионов людей. В экспонатах не было недостатка, потому что у внучки сохранились фотографии и наряды самой желанной женщины 50-х годов.
Планам не суждено было исполниться, потому что в 2017-м, после кончины матери, отец решил обобрать собственную дочь. Королева пыталась мирно урегулировать спор с предком, но все усилия были тщетны. Дело о наследстве Людмилы Гурченко дошло до слушаний в суде.
Чтобы привлечь на свою сторону общественность, Елена, долгое время нигде не работавшая, стала регулярной гостьей популярных российских ток-шоу. Роли истицы и эксперта на программах, выходящих в дневной и вечерний эфиры на центральных каналах, стали приносить стабильный доход.
В ноябре 2022 года СМИ написали, что Королева продает дом в Глаголево, доставшийся ей в наследство от Гурченко.
Елена Королева (слева) и Людмила Гурченко (справа) в молодости. Фото: соцсети
Личная жизнь внучки актрисы
Королева, оставаясь в тени знаменитых предков, с молодых лет пыталась сосредоточиться на личной жизни. Несмотря на рождение дочери Таисии, официальный брак счастья не принес. Вскоре после свадьбы женщина развелась с первым и, насколько известно, единственным мужем.
В дальнейшем внучка Гурченко вступала в отношения с мужчинами, но официальной информации о поклонниках не появлялось до тех пор, пока осенью 2020-го в одном из столичных клубов не произошла драка с участием Елены и звезды соцсетей Лары Фрост.
В программе «Ты не поверишь!» рассказали, что дамы не поделили мужчину — музыканта, выступающего на тусовках под именем Дон Греко. Дополнительной причиной конфликта, попавшего в массовые новостные хроники, по мнению журналистов, стали крепкие спиртные напитки, в изобилии продававшиеся на баре.
Елена с дочерью Таисией. Фото: соцсети
Последствия этой истории негативно сказались на ранее не запятнанной биографии Елены. Ей приписали зависимость от алкоголя, доставшуюся в наследство от членов семьи. Злые языки замолчали после того, как женщина появилась на официальном мероприятии в обществе Прохора Шаляпина. В коротком комментарии преобразившаяся и похорошевшая Королева сказала, что певец не больше чем друг.
В 2022 году наследница Гурченко рассказала о еще одной личной истории. Королева забеременела от старого знакомого — подполковника Александра, с которым некогда виделась в детском саду, куда ходила ее дочь. Несколько лет они вообще не пересекались, но случайная встреча повлекла за собой роман.
Эти отношения привели к беременности Елены. А незадачливый ухажер, увидев две полоски, поспешил исчезнуть из жизни Королевой. Эта ситуация настолько вызвала гнев у девушки, что она предала ее огласке.
В конце лета Шаляпин рассказал, что Елена точно не будет делать аборт, а он и его избранница Ольга Сан даже якобы будут крестными родителями ребенка. Однако, будучи на третьем месяце беременности, Королева потеряла ребенка. Она оступилась на даче и упала. Об этом в соцсетях рассказал Прохор, написав слова поддержки внучке Гурченко.
Прохор Шаляпин и Елена Королева. Фото: соцсети
Сейчас Елена занимается воспитанием Таисии, которая учится в школе и занимается конным спортом. Королева нередко дает интервью различным изданиям, рассказывая о доме-даче, где сохранился дух ее легендарной бабушки. Однако после потери ребенка она стала затворницей. По словам Шаляпина, видя, что внучка Гурченко в депрессии, он сам настоял, чтобы та сходила в салон красоты.
Елена Королева с матерью и дочерью Таисией. Фото: соцсети
Королева сейчас
По состоянию на 2023 год дом в Глаголево так и не был продан. Причиной, побудившей Королеву на этот шаг, со слов Шаляпина, стали финансовые проблемы. По мнению риелторов, отсутствие покупателей могло быть связано с завышенной ценой. Также специалист посчитал, что отличной идеей было бы сделать из дачи музей. Но сама Королева к этой мысли в последнее время не возвращалась.
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