Муж завел любовницу, а она исчезла: как жила и как прославилась королева детектива Агата Кристи

Книги и исчезновение

В 1926 году Кристи выпустила «Убийство Роджера Экройда», хит, который позже был отмечен как классика жанра и один из самых любимых произведений автора. Однако в том же году она столкнулась с проблемами, когда умерла ее мать и ее муж сообщил, что у него были отношения с другой женщиной. Травмированная этим открытием, Кристи исчезла только для того, чтобы быть обнаруженной властями несколько дней спустя в отеле «Харрогит», зарегистрированной под именем любовницы ее мужа.

Кристи поправилась, и они с Арчибальдом развелись в 1928 году. В 1930 году она вышла замуж за профессора археологии Макса Маллоуэна, с которым она участвовала в нескольких экспедициях, позже рассказав о своих поездках в мемуарах 1946 года «Приходи, расскажи мне, как ты живешь». В год ее нового бракосочетания также вышел роман «Убийство в доме викария», который стал еще одной классикой и познакомил читателей с мисс Джейн Марпл, любознательной деревенской леди.