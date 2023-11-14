Муж завел любовницу, а она исчезла: как жила и как прославилась королева детектива Агата Кристи

Кем была Агата Кристи?
Автор бестселлеров Агата Кристи опубликовала свой первый роман «Таинственное дело в Стайлз» в 1920 году и впоследствии стала одной из самых известных писательниц в истории, написав такие детективы, как «Убийство в доме викария», «Соучастники преступления» и «Грустный кипарис». Она продала миллиарды копий своих произведений, а также была известным драматургом и автором романтических романов.
Английская писательница детективов Агата Кристи, 9 марта 1946 года. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Агата Кристи (настоящее имя Агата Мэри Кларисса Миллер) 15 сентября 1890 года в Торки, Девон, на юго-западе Англии. Младшая из трех братьев и сестер, она получила домашнее образование от матери, которая поощряла стремление дочери писать. В детстве Кристи любила фантазировать и создавать персонажей, а когда ей было 16, она на некоторое время переехала в Париж, чтобы изучать вокал и фортепиано.
В 1914 году она вышла замуж за полковника Арчибальда Кристи, пилота Королевского летного корпуса, и стала медсестрой во время Первой мировой войны. В 1920 году она опубликовала свою первую книгу «Таинственное дело в Стайлз»; история была посвящена убийству богатой наследницы и познакомила читателей с одним из самых известных персонажей Кристи — бельгийским детективом Эркюлем Пуаро.
Бельгийский детектив Эркюль Пуаро на обложке журнала, содержащего рассказ Кристи «Преступление в каюте 66», 1936 год. Фото: Global Look Press
Книги и исчезновение
В 1926 году Кристи выпустила «Убийство Роджера Экройда», хит, который позже был отмечен как классика жанра и один из самых любимых произведений автора. Однако в том же году она столкнулась с проблемами, когда умерла ее мать и ее муж сообщил, что у него были отношения с другой женщиной. Травмированная этим открытием, Кристи исчезла только для того, чтобы быть обнаруженной властями несколько дней спустя в отеле «Харрогит», зарегистрированной под именем любовницы ее мужа.
Кристи поправилась, и они с Арчибальдом развелись в 1928 году. В 1930 году она вышла замуж за профессора археологии Макса Маллоуэна, с которым она участвовала в нескольких экспедициях, позже рассказав о своих поездках в мемуарах 1946 года «Приходи, расскажи мне, как ты живешь». В год ее нового бракосочетания также вышел роман «Убийство в доме викария», который стал еще одной классикой и познакомил читателей с мисс Джейн Марпл, любознательной деревенской леди.
Агата Кристи со своим мужем-археологом Максом Маллоуэном на территории своего дома Greenway House в Девоншире, 26 марта 1946 года. Фото: Global Look Press
Актерский состав персонажей
Пуаро и Марпл - самые известные детективы Кристи, они фигурируют в десятках романов и рассказов. Пуаро появлялся в работах Кристи в таких книгах, как «Экройд», «Тайна голубого поезда» (1928) и «Смерть в облаках» (1935).
Мисс Марпл была показана в «Движущийся палец» (1942) и «Карман, полный ржи» (1953). На экране ее сыграли такие актрисы, как, Анджела Лэнсбери, Хелен Хейз и Джеральдин Макьюэн, а так же Джоан Хиксон. Агата Кристи, смотревшая в театре постановку собственной пьесы «Свидание со смертью», обратила внимание на Джоан Хиксон и написала актрисе записку: «Однажды Вы сыграете мисс Марпл».
Среди других известных персонажей Кристи - Таппенс и Томми Бересфорд, полковник Рейс, Паркер Пайн и Ариадна Оливер.
Джоан Хиксон. Фото: кадр из сериала «Мисс Марпл» (1984-1992)
Зрелые годы
На склоне лет Кристи написала более 70 детективных романов, а также короткометражную художественную литературу. Хотя она также написала любовные романы, такие как «Неоконченный портрет» (1934) и «Дочь дочери» (1952) под именем Мэри Уэстмакотт, успех Кристи как автора детективных историй принес ей такие титулы, как «Королева детектива» и «Королева тайны».
Кристи также можно считать королевой всех издательских жанров, поскольку она является одним из самых продаваемых авторов в истории, а ее совокупные произведения разошлись тиражом более 2 миллиардов экземпляров по всему миру.
Кристи также была известным драматургом, написав такие произведения, как «Лощина» (1951) и «Вердикт» (1958). Премьера ее пьесы «Мышеловка» состоялась в 1952 году в театре «Амбассадор», и за 21 год ее показали более 8800 раз. Она является рекордсменом по продолжительности непрерывного показа в лондонском театре. Кроме того, несколько работ Кристи стали популярными фильмами, включая «Убийство в Восточном экспрессе» (1974) и «Смерть на Ниле» (1978).
Кристи стала дамой в 1971 году. В 1974 году она в последний раз появилась на публике на премьере пьесы «Убийство в Восточном экспрессе». Кристи умерла 12 января 1976 года.
Памятник Агаты Кристи, открытый ее внуком Мэтью Причардом, в Уоллингфорде, Великобритания. 9 сентября 2023 года. Фото: Global Look Press