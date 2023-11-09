Роман с партнером по льду, многочисленные награды и переезд в другую страну: что известно о фигуристке Евгении Тарасовой

Биография спортсменки
Среди российских пар в фигурном катании особо выделяются Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Молодые люди перспективны и амбициозны, а на их счету много серьезных наград и достижений. Из талант признают как в России, так и в других странах мира.
Детство будущей королевы льда
Евгения Тарасова родилась в Казани 17 декабря 1994 года. Она росла в неполной семье: родители девочки расстались вскоре после ее рождения. Мать и бабушка фигуристки воспитывали Евгению и ее сестру самостоятельно, без мужского участия. Сейчас женщины живут в небольшом поселке Дербышки в пригороде Казани. Бабушка спортсменки хотела, чтобы девочки занимались бальными танцами, но в городе не нашлось ни одной профессиональной школы.
Кроме средней общеобразовательной, девочка занималась в спортивной школе №1 города Казань, причем училась будущая чемпионка в классе спортивного профиля. В раннем детстве Евгения с сестрой катались на небольшом стадионе «Ракета» в поселке Дербышки, где ее заметил будущий тренер и указал матери на определенные способности дочери.
Жена Тарасова в детстве и сейчас. Фото: соцсети
Так у четырехлетки начались тренировки в спортивной школе. Учитывая, что мать Тарасовой одна воспитывала двух дочерей, ей приходилось много времени уделять работе, а Евгения часто долго ждала мать в школьном коридоре после окончания занятий. Однажды девочку, сидящую в коридоре после занятий, заметил заслуженный тренер по фигурному катанию Геннадий Тарасов (однофамилец спортсменки, но не родственник).
К тому времени Геннадий Сергеевич, уже воспитавший одного чемпиона мира среди молодежи Александра Фадеева, опытным глазом узнавал перспективных детей. Поэтому, когда в поле зрения тренера попала хрупкая Евгения, он, не колеблясь, взял ее в свою группу, хотя там и занимались дети старшего возраста. Так у юной спортсменки сложился напряженный график: с утра занятия в школе, затем по две тренировки в день.
Девочке было всего 11 лет, когда первый тренер Геннадий Сергеевич Тарасов умер. Евгения стала тренироваться под руководством Вячеслава Дмитриевича Головлева.
Евгения Тарасова с мамой. Фото: соцсети
Первые спортивные достижения и переезд в Москву
Еще в юношестве Евгения Тарасова уверенно вошла в число самых знаменитых фигуристов в республике Татарстан, а вскоре стала членом молодежной сборной команды России. В 14 лет девушка уже могла похвастаться занятым четвертым местом в молодежном турнире Гран-при по одиночному фигурному катанию, проходившему в Беларуси.
Год спустя Евгения заняла 12 место на первенстве Российской Федерации. В 2010 году Тарасова приняла решение оставить одиночное катание и стала работать в паре с Егором Чудиным. По этой же причине спортсменка переехала в Москву.
В то время Егор как раз искал себе партнершу, молодому человеку понравилась перспективная Евгения, и он позвал девушку в Москву, где ребят тренировала Нина Мозер. Учитывая юный возраст девушки, жила она в училище олимпийского резерва и даже на расстоянии находилась под пристальным контролем матери и бабушки.
Всего через год молодая пара фигуристов уже вошла в состав сборной команды России. Но уже к концу 2011 года пути Евгении и Егора разошлись. Чудин сосредоточился на коммерческих ледовых шоу, а Евгения мечтала о достижениях в большом спорте. Поэтому уже в 2012 году Евгения сменила и партнера, и тренера. Вместе с Владимиром Морозовым Евгении предстояло пройти долгий и непростой путь к успеху.
Женя Тарасова со своим питомцем. Фото: соцсети
Уже в ближайшем зимнем сезоне 2012-2013 года российские фигуристы взяли Кубок Варшавы и заработали серебро на чемпионате России среди юниоров. Первое для пары участие в чемпионате России среди взрослых принесло ребятам пятое место.
В 2013 году испытавший себя на российских соревнованиях дуэт отправился на чемпионат мира, где уверенно занял пятое место, зато на международных спортивных соревнованиях среди студентов, проходивших в Италии, Евгения и Владимир завоевали свои первые серебряные медали.
Чемпионат России, последовавший за Универсиадой, стал для подающей надежды пары практически провалом. Владимир и Евгения устали от изнуряющих тренировок и были не готовы к серьезным соревнованиям. По итогам короткой программы пара уверенно шла третьей, но подготовка к произвольной программе оказалась недостаточной: Морозов дважды падал сам, а в конце и вовсе уронил Евгению. Ребята оказались последними в рейтинге.
Зато через месяц пара завоевала золото на молодежном чемпионате России, а затем серебро на юношеском чемпионате Мира. Окончив сезон, Евгения и Владимир сменили тренерский состав, вернувшись к Александру Хекало, с которым работали раньше, и начав работать с Робином Шолковы из Германии.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото: соцсети
Первыми соревнованиями под руководством нового тренерского состава стал Турнир Nebelhorn Trophy 2014, где пара показала лучшие результаты по сравнению с прошлым сезоном, а уже в октябре-ноябре 2014 года ребята заработали серебряные медали на Гран-при, проходившем в Канаде.
Высокие результаты на российском Гран-при, несмотря на ряд допущенных ошибок, позволили Тарасовой и Морозову войти в состав российской сборной команды по фигурному катанию. На чемпионате Европы, проходившем в Стокгольме, ребята завоевали третье место, а на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил в Китае, оказались только на шестом.
На турнире по фигурному катанию в Канаде в сезоне 2015–2016 российские фигуристы получили серебряные медали, но из-за поражения в чемпионате России по фигурному катанию на коньках в 2016 году пара не прошла в этом сезоне на европейский турнир, проходивший в Словакии, зато в ЧМ заняли пятое место.
В сезон 2016–2017 Евгения Тарасова вошла в прекрасной физической форме, настроенная на победы. Надежды фигуристки оправдались уже осенью 2016 года, когда ребята заняли первое место на международных соревнованиях Мемориал Ондрея Непелы.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов во время награждения. Фото: соцсети
Травма, операция и возвращение на лед
В 2017 году результаты Тарасовой и Морозова также не переставали радовать поклонников. Весной ребята получили третье место на ЧМ, проходившем в Финляндии. Но год омрачился травмой ноги Евгении, которую девушка получила на тренировке. Не прошло еще и месяца после операции на ноге, как Тарасова и Морозов выиграли серебро на командном чемпионате мира.
Международные соревнования Nebelhorn Trophy сезона 2017–2018 принесли Евгении и Владимиру очередные золотые медали.
Олимпиада-2018 в Корее сложилась удачно для пары в командном соревновании — фигуристы завоевали серебро. Уже 14 февраля в рамках личного первенства после проката короткой программы российская пара стала второй, но все решилось 15 февраля 2018 года после произвольной программы.
К сожалению, прокат Морозова и Тарасовой прошел не так гладко, пара допустила несколько помарок и ошибок, что позволило им занять только 4 место.
Фигуристы на льду. Фото: соцсети
Переезд в США и полоса неудач
В 2019 году пара переехали в США, где начала тренироваться под руководством Марины Зуевой. Впервые за четыре года в спортивной карьере Тарасовой и Морозова произошел сбой: пара не смогла набрать достаточного количества очков, чтобы попасть в финал Гран-при — 2019. И это несмотря на то, что в Канаде в рамках второго этапа они сумели блестяще выступить с показательным номером и стать обладателями бронзы. На заключительном этапе в Японии фигуристы не сумели пробиться на призовое место, уступив конкурентам из Китая, Канады и России.
Несмотря на неудачу, начало сезона 2019/2020 запомнилось их болельщикам яркой короткой программой на музыку Мориса Равеля «Болеро» и произвольной программой на композицию Te Amo Умберто Тоцци.
В 2020 году, в марте, Тарасова и Морозов должны были представить Россию на чемпионате мира по фигурному катанию в Монреале. Их основными соперниками называли китайскую пару Суй Вэньцзин — Хань Цун, дважды подряд становившуюся чемпионами мира. В российскую сборную также вошли Алена Косторная, Анна Щербакова, Дмитрий Алиев и другие.
Спортсмены откатали яркую программу на Кубке Первого канала, который прошел в начале февраля 2021-го. В марте фигуристы отправились на чемпионат мира, проходящий в Стокгольме, где заняли четвертое место. Спустя месяц в СМИ появилась новость, что Морозов и Тарасова будут готовиться к новому сезону с Этери Тутберидзе. Серьезным достижением пары стала победа на турнире Cranberry Cup, прошедшем в Бостоне.
Тарасова и Морозов фотографируются после выступления. Фото: соцсети
В Гран-при сезона 2021/2022 паре предстояло поучаствовать в первом и четвертом этапах в Лос-Анджелесе, где спортсмены одержали убедительную победу, и Токио, где они завоевали серебро. В конце ноября фигуристы первенствовали на челленджере Warsaw Cup, на чемпионате России — 2022 пара завоевала бронзовую награду, а на чемпионате Европы в январе 2022 года сенсационно стала обладателем серебра.
В феврале 2022-го пара удостоилась возможности представлять свою страну на Олимпиаде в Пекине. Для командных соревнований тренеры предпочли дуэт Анастасия Мишина — Александр Галлямов, но на турнире пар Евгения и Владимир получили шанс заявить о своем превосходстве.
Роман с Морозовым и свадьба с Климовым
Вопросы журналистов о личной жизни Евгения аккуратно обходила во всех интервью. Учитывая, что большую часть времени девушка проводила на льду в обществе партнера по фигурному катанию Владимира Морозова, часто пару подозревали в романтических отношениях.
Они не опровергали эти слухи, а после участия в Олимпийских играх 2018 года Евгения сделала заявление, что рассталась с Владимиром. С этого момента фигуристов связывали только профессиональные обязательства.
Свадьба Евгении Тарасовой и Федора Климова. Фото: соцсети
Большой неожиданностью стала информация о браке Тарасовой и фигуриста Федора Климова, хотя слухи об их романе возникали и ранее. Но по традиции обладательница серебряной олимпийской медали Олимпийских игр никаких комментариев по этому поводу не давала.
В июне 2022 года спортсменка выставила фото со свадебного торжества.
Сейчас супруги проводят вместе не так много времени, как хотелось бы, потому что Евгения занята подготовкой к турнирам и выступлениям, а Федор посвящает много сил тренерской деятельности.
Тарасова сейчас
2023 год фигуристка и ее напарник начали с бронзовой медали. На соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при России Тарасова и Морозов не смогли избежать ошибок: в их произвольной программе не удались параллельные прыжки и не получился один из выбросов. В результате серебряные призеры Олимпиады-2022 стали лишь третьими.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro.