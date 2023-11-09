Роман с партнером по льду, многочисленные награды и переезд в другую страну: что известно о фигуристке Евгении Тарасовой

Биография спортсменки

Среди российских пар в фигурном катании особо выделяются Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Молодые люди перспективны и амбициозны, а на их счету много серьезных наград и достижений. Из талант признают как в России, так и в других странах мира.

Детство будущей королевы льда

Евгения Тарасова родилась в Казани 17 декабря 1994 года. Она росла в неполной семье: родители девочки расстались вскоре после ее рождения. Мать и бабушка фигуристки воспитывали Евгению и ее сестру самостоятельно, без мужского участия. Сейчас женщины живут в небольшом поселке Дербышки в пригороде Казани. Бабушка спортсменки хотела, чтобы девочки занимались бальными танцами, но в городе не нашлось ни одной профессиональной школы.

Кроме средней общеобразовательной, девочка занималась в спортивной школе №1 города Казань, причем училась будущая чемпионка в классе спортивного профиля. В раннем детстве Евгения с сестрой катались на небольшом стадионе «Ракета» в поселке Дербышки, где ее заметил будущий тренер и указал матери на определенные способности дочери.