Пугачева, Милохин и другие: о каких звездных мигрантах чаще всего говорили в 2023 году

В одном из своих интервью актер Сергей Никоненко отметил, что самое лучшее, что могут сделать зрители, – это забыть о звездных мигрантах. Поскольку для творческого человека нет ничего хуже, чем забвение.
Однако артисты, уехавшие за бугор, постоянно напоминают о себе. Teleprogramma.pro рассказывает о мигрантах, о которых мы чаще всего говорили в уходящем году.
Алла Пугачева и Максим Галкин*
Больше всего информационных поводов по традиции давали Алла Пугачева и Максим Галкин* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента), которые весной прошлого года обосновались в Израиле.
Еще в апреле 2023 года в СМИ появилась новость, что звездная чета продала свой замок в деревне Грязь. Якобы новым владельцем роскошного особняка стал таинственный богач, который приобрел его за миллиард рублей. Об этом еще рассказывал продюсер Сергей Дворцов в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.
По его словам, сначала замок хотел купить известный бизнесмен за 700 миллионов рублей. Но Алла Борисовна, планировавшая продать свою недвижимость за миллиард, не согласилась на такое предложение. Но потом все же нашла миллиардера, готового стать хозяином замка.
Правда, пока общественность гадала, кто же это может быть, скандальный шоумен Стас Барецкий заявил, что это именно он купил особняк за 450 миллионов рублей и собирается возвести на его территории крематорий.
Корреспондент Teleprogramma.pro даже посещала деревню Грязь, чтобы убедиться в реальности появляющихся слухов или же опровергнуть их, а заодно говорила с местными жителями.
Надо сказать, что среди домов простых граждан величественный замок в викторианском стиле, украшенный горгульями, выглядел как чужеродный элемент. И может, отчасти именно разнообразие такого соседства и привлекало к нему внимание.
По всему периметру замок обнесен забором, везде установлены видеокамеры. С некоторых ракурсов, он, скрытый за деревьями, почти не виден, а с других, наоборот, предстает во всем своем великолепии.
Соседи Аллы Борисовны и Максима Галкина* рассказывали Teleprogramma.pro, что супруги хорошо к ним относились, а на Новый год Лиза и Гарри приносили соседским детям гостинцы. Правда, никто из опрошенных так и не сумел ответить на вопрос, кто же купил замок на самом деле.
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети
Оно и не мудрено, новости о таинственном покупателе оказались обыкновенным фейком. В мае Алла Пугачева вернулась в Россию, правда, по печальному поводу – проститься со своим другом, знаменитым модельером Валентином Юдашкином.
На церемонии прощания все внимание журналистов и других гостей было обращено к Примадонне, скрывавшей лицо под шляпой с широкими полями. Казалось, что все напрочь забыли о самом Юдашкине… А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков даже поцеловал артистке руку.
Алла Пугачева покинула церемонию прощания под руку с дизайнером Игорем Гуляевым, сев в свой роскошный автомобиль под щелканье фотоаппаратов и просьбы поклонников сфотографироваться.
Потом певица улетела обратно в Израиль и спокойно бы жила там, если бы не конфликт, случившийся 7 октября. На Земле обетованной стало неспокойно и чета Пугачева – Галкин* занялась поисками нового места жительства.
В октябре СМИ сообщили, что Примадонна вместе с детьми Лизой и Гарри уехала на Кипр, и ближайший год все семейство проведет там.
Выбор места жительства объясняется довольно легко. В 2017 году певица купила на Кипре виллу на берегу моря примерно за два миллиона долларов и автоматически получила гражданство страны. Резидентами Кипра также стали дети звездных супругов.
В ноябре СМИ вновь запестрели заголовками, что Алла Пугачева вернулась в Россию. Некоторые астрологи высказывали версию, что в семье Аллы Борисовны и Максима Галкина* возник раскол, и они чуть ли не близки к разводу. Именно поэтому певица и прилетела на Родину. Но все оказалось гораздо прозаичнее: артистка пробыла в России пару дней, за время которых успела доделать некоторые дела.
Даня Милохин
В апреле 2023 года Даня Милохин дал интервью блогеру Эльдару Джарахову, в котором признался, что очень жалеет о разрыве связи с Россией. Одно время Даня жил в Дубае – в большой квартире Моргенштерна* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента), где специально для него выделили комнату. В основном зарабатывал частными заказами, которые стали появляться все реже и реже.
Также, чтобы отложить денег на жизнь, некогда популярный блогер продал свой майбах за пять миллионов.
Несмотря на все обстоятельства, тогда Даня Милохин еще сохранял оптимизм и был уверен в том, что в России он сможет войти в одну реку дважды и повторить свой прежний успех. Однако Даня предполагает, а Бог располагает.
В июне Милохин снова заявил в соцсетях, что не исключает своего возвращения на Родину, однако не уточнил сроки. Видимо, тестировал реакцию общественности.
Даня Милохин. Фото: Global Look Press
«Пока непонятно, но, думаю, что скоро. Надеюсь, меня не уничтожат там», — рассуждал Даня на эту тему в беседе с подписчиками.
В конце сентября Милохин действительно вернулся в Россию, прогулялся по Красной площади и по традиции снял видеоролик. Однако буквально в тот же день в СМИ появилась информация, что военкомат может вручить ему повестку в армию. Не дожидаясь подобного исхода, Даня сразу же уехал в Дубай.
Напомним, Милохин уехал за границу после конфликта с Первым каналом. В разгар съемок шоу «Ледниковый период» на первой кнопке страны блогер заявил, что просто устал и уходит. После подобной выходки Даня потерял доверие телепродюсеров, и его перестали приглашать в проекты.
А когда он отметился еще одним отнюдь не патриотическим жестом, от блогера отвернулась и значительная часть подписчиков.
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Анатолий Чубайс
В июне в прессе заговорили о перспективах предполагаемого возвращения в Россию бывшего спецпредставителя президента и экс-главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса.
Тогда Чубайс, живущий в Израиле, коснулся темы устойчивости российской экономики в нынешних условиях. И мол, таким образом он подавал сигнал, что хочет вернуться обратно.
Как разъяснял тогда экономический эксперт и депутат Госдумы Михаил Делягин, Чубайс может возвратиться в Москву когда угодно. Он не стал иноагентом и не говорил о России плохо. Более того, как сообщал тогда специалист, Чубайс вполне может рассчитывать даже на высокий пост в правительстве.
Однако летом политик никуда не полетел. После изменения мировой повестки, связанной с ситуацией в Израиле, экс-руководитель «Роснано» вместе с супругой Авдотьей Смирновой был замечен в аэропорту Тель-Авива.
Предполагалось, что вот теперь он направляется в Россию, но спустя двое суток бывшего представителя президента заметили в аэропорту Дубая. А кто-то из пользователей Интернета написал, что он «жив, здоров и ел с аппетитом».
Правда, уже спустя пару дней, 11 октября Анатолий Чубайс рассказал журналистам, что после поездки в Объединенные Арабские Эмираты вновь вернулся в Израиль.
«Поездка была давно запланированной, рабочей и короткой. Я уже вернулся в Израиль», — пояснил Анатолий Чубайс в беседе с представителями СМИ.
Анатолий Белый
В этом году пресса вспомнила и о звездном мигранте – актере Анатолии Белом, уехавшем с семьей в Израиль летом прошлого года. Так, в конце августа директор театра «Ленком Марк Варшавер посетовал на то, что по вине Белого были сорваны израильские гастроли спектакля «Поминальная молитва». По его словам, в своих соцсетях артист призвал не допускать приезда ленкомовцев в театр Габима.
После этого продюсеру гастролей стали поступать угрозы, и Марк Варшавер решил отменить поездку.
«Мы везли в Тель-Авив восстановленную версию спектакля Захарова, ее сделал Александр Лазарев, — рассказал Марк Варшавер в одном из своих интервью.
— На эту поездку получили средства от меценатов. Был заключен договор с залом Габима, в котором более 900 мест. Билеты начали продаваться, и довольно активно. Как вдруг узнаем, что идет травля «Ленкома», во главе которой бывший артист МХАТа Белый».
Затем Анатолий Белый вновь оказался на повестке дня после изменения ситуации в Израиле в октябре уходящего года. По словам артиста, он бы пошел сражаться за святую землю, однако не подходит по возрасту и не прожил в стране пять лет.
Анатолий Белый. Фото: Global Look Press
«Когда все произошло, был сильный шок, при этом психозу не поддаюсь. Звонил местным, узнал, насколько все серьезно и опасно, ведь у меня жена, дети, - признавался Анатолий Белый. - Друзья сказали «все серьезно», но мы уверены, что у израильского народа достаточно сил, чтобы победить».
По словам актера, Нетания, где он живет, - сейчас относительно безопасное место в Израиле. Несмотря на тяжелую обстановку в стране, актер не теряет надежды, что все наладится, и он построит международную карьеру.
«Я, наверное, уже не выучу иврит и английский на том уровне, чтобы быть голливудским актером. Наверное, уже нет. Я буду стремиться.
Несомненно, произойдет ассимиляция и я буду играть на иврите и на английском в каких-то международных проектах», — рассказал Анатолий Белый в интервью журналисту Михаилу Козыреву* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента).
Кирилл Сафонов и Саша Савельева
В мае 2023 года абсолютной неожиданностью для всех стал отъезд в Израиль актера Кирилла Сафонова и его жены, певицы, экс-участницы группы «Фабрика» Саши Савельевой и их четырехлетнего сына Леона. О миграции звездной четы заговорили, когда в соцсетях Кирилл обратился к ребенку на украинском языке, процитировав строчки из песни группы «Океан Эльзы».
Кирилл Сафонов и Саша Савельева. Фото: Global Look Press
Российских поклонников актера, конечно, удивил жест Кирилла. Однако чуть позже артист объяснил подписчикам, что сносно говорит на трех языках: русском, украинском и иврите.
И это вполне закономерно, поскольку уроженец восточно-сибирского села Ермаковское Красноярского края провел детство в украинском Львове.
Его мама являлась руководителем местного дворца пионеров, где будущий актер посещал кружки и декламировал стихи. Также во Львове Кирилл Сафонов окончил ПТУ по специальности «Водитель автомобиля категории С с клалификацией автослесаря».
И вот актер вернулся в страну, ставшую ему родной. Однако, как отреагировал Кирилл Сафонов на мировую ситуацию в Израиле, неизвестно.