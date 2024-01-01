Пугачева, Милохин и другие: о каких звездных мигрантах чаще всего говорили в 2023 году

В одном из своих интервью актер Сергей Никоненко отметил, что самое лучшее, что могут сделать зрители, – это забыть о звездных мигрантах. Поскольку для творческого человека нет ничего хуже, чем забвение.

Однако артисты, уехавшие за бугор, постоянно напоминают о себе. Teleprogramma.pro рассказывает о мигрантах, о которых мы чаще всего говорили в уходящем году.

Алла Пугачева и Максим Галкин*

Больше всего информационных поводов по традиции давали Алла Пугачева и Максим Галкин* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента), которые весной прошлого года обосновались в Израиле.

Еще в апреле 2023 года в СМИ появилась новость, что звездная чета продала свой замок в деревне Грязь. Якобы новым владельцем роскошного особняка стал таинственный богач, который приобрел его за миллиард рублей. Об этом еще рассказывал продюсер Сергей Дворцов в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

По его словам, сначала замок хотел купить известный бизнесмен за 700 миллионов рублей. Но Алла Борисовна, планировавшая продать свою недвижимость за миллиард, не согласилась на такое предложение. Но потом все же нашла миллиардера, готового стать хозяином замка.

Правда, пока общественность гадала, кто же это может быть, скандальный шоумен Стас Барецкий заявил, что это именно он купил особняк за 450 миллионов рублей и собирается возвести на его территории крематорий.

Корреспондент Teleprogramma.pro даже посещала деревню Грязь, чтобы убедиться в реальности появляющихся слухов или же опровергнуть их, а заодно говорила с местными жителями.

Надо сказать, что среди домов простых граждан величественный замок в викторианском стиле, украшенный горгульями, выглядел как чужеродный элемент. И может, отчасти именно разнообразие такого соседства и привлекало к нему внимание.

По всему периметру замок обнесен забором, везде установлены видеокамеры. С некоторых ракурсов, он, скрытый за деревьями, почти не виден, а с других, наоборот, предстает во всем своем великолепии.

Соседи Аллы Борисовны и Максима Галкина* рассказывали Teleprogramma.pro, что супруги хорошо к ним относились, а на Новый год Лиза и Гарри приносили соседским детям гостинцы. Правда, никто из опрошенных так и не сумел ответить на вопрос, кто же купил замок на самом деле.