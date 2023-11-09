«Как можно не давать растущему организму мясо или яйца»: чем питаются дети Костюшкиной, Сябитовой и Левкина

Жена Стаса Костюшкина против фастфуда, хотя иногда позволяет своим детям картошку фри и наггетсы. Мама двоих детей не заставляет доедать до конца. Она придерживается принципа: пусть ребенок съест хотя бы немного, чем потом будет страдать ожирением.

Что есть на завтрак, сыновья Костюшкиных выбирают сами.

«Больше играем на том, что ребенок любит. Главное, чтобы он поел. Дети достигли того возраста, что сами выбирают, что им съесть».

У старшего сына Юлии, Богдана, на завтрак обычно яичница, творог, сухофрукты и бутерброд с докторской колбасой. По словам его мамы, юноша может есть одно и то же на протяжении нескольких дней. У младшего, Мирона, день на день не приходится. Он может три дня есть бутерброд с колбасой, а на четвертый попросить что-то другое.

«Завтракаем дома. В школе дети не едят, потому что не любят каши. Я не буду настаивать. У меня не было проблем накормить их в детстве. Мой сын мог съесть полтарелки гречки и брокколи. Когда другие дети в жизни не будут это есть».

Юлия Костюшкина вспомнила, как ее в детстве вынуждали есть печень, от одного запаха которой ей становилось плохо.