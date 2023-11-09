«Как можно не давать растущему организму мясо или яйца»: чем питаются дети Костюшкиной, Сябитовой и Левкина

74% россиян поддержали запрет на вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних. Такие данные опубликованы на официальном сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Как питаться — личный выбор каждого взрослого человека. Кто-то следует модным тенденциям или отказывается от мяса из-за гуманности. Среди звезд также есть те, кто предпочитает растительную пищу животной и те, кто ни за что в жизни не откажется от мяса. Наши знаменитости поделились с Teleprogramma.pro, что у них на столе.
В семье Костюшкиных дети сами выбирают, что есть
Юлия Костюшкина — жена бывшего солиста группы «Чай вдвоем», как и большинство россиян, одобряет инициативу запретить вегетарианство для несовершеннолетних. В их семье ограничений по питанию нет, каждый ест то, что хочет.
«Я за то, чтобы дети полноценно получали нужный рацион для развития, роста и укрепления организма, поэтому не понимаю, как можно не давать растущему организму мясо или яйца. Пока дети маленькие, они должны есть все по мере их желания. Но ни в коем случае нельзя ограничивать полезные вещи», — считает Юлия.
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Юлия Костюшкина. Фото: Global Look Press
Жена Стаса Костюшкина против фастфуда, хотя иногда позволяет своим детям картошку фри и наггетсы. Мама двоих детей не заставляет доедать до конца. Она придерживается принципа: пусть ребенок съест хотя бы немного, чем потом будет страдать ожирением.
Что есть на завтрак, сыновья Костюшкиных выбирают сами.
«Больше играем на том, что ребенок любит. Главное, чтобы он поел. Дети достигли того возраста, что сами выбирают, что им съесть».
У старшего сына Юлии, Богдана, на завтрак обычно яичница, творог, сухофрукты и бутерброд с докторской колбасой. По словам его мамы, юноша может есть одно и то же на протяжении нескольких дней. У младшего, Мирона, день на день не приходится. Он может три дня есть бутерброд с колбасой, а на четвертый попросить что-то другое.
«Завтракаем дома. В школе дети не едят, потому что не любят каши. Я не буду настаивать. У меня не было проблем накормить их в детстве. Мой сын мог съесть полтарелки гречки и брокколи. Когда другие дети в жизни не будут это есть».
Юлия Костюшкина вспомнила, как ее в детстве вынуждали есть печень, от одного запаха которой ей становилось плохо.
«Меня всегда заставляли есть. Взрослые меня поймут, особенно те, кто из СССР».
Фото: Global Look Press
Традиционное питание в семье Розы Сябитовой
Российская телеведущая Роза Сябитова принимает активное участие в воспитании своей внучки Мирославы и считает, что лучше есть то, что ели наши прародители.
«Я кормила и воспитывала детей, как это делали мои прадеды, бабушки и так далее. И считаю, что это проверенные рабочие схемы жизнедеятельности детей, подростков как минимум, изобретать что-то новое смысла нет.
Когда нас отправляли в лагерь, все родители отслеживали, чтобы мы поправились».
Роза Сябитова с дочерью Ксенией. Фото: Global Look Press
Главная сваха страны считает, что прибавка в весе у ребенка — показатель здоровья.
«Ребенок растет, и вес прибавляется, это естественно по научному и по бытовому».
Роза Сябитова выкормила своих собственных детей грудным молоком и полностью поддерживает такой вид питания для малышей.
«Грудным молоком нужно кормить намного дольше. Потом мясо, курица — нас так кормили. Есть сейчас и консервы, выбор большой.
Я привыкла кормить всем паровым, с рынка, проверенным, естественным. К питанию я так отношусь. Что делают другие, не знаю».
Телеведущая считает, что за питанием детей вообще должны следить медсестры, как было раньше.
Певец Владимир Левкин с женой и дочерью. Фото: Global Look Press
Никаких ограничений в семье Владимира Левкина
Бывший солист группы «На-на» Владимир Левкин уверен, что не нужно ограничивать себя в питании.
«Мы едим все и очень хорошо. Те люди, которые себе ставят всякие ограничения, все это ерунда по большому счету. Почему? По одной простой причине: потому что ребенку до какого-то времени необходимо все. Нику ничем не ограничиваем. Они потом сами себе придумают ограничения».
Дочь певца Ника, по словам Владимира, ест все. Да и он сам любит побаловаться шашлыком или мидиями. К сладкому равнодушен, но обожает пончики.
Так что не все звезды питаются исключительно здоровой пищей. Кстати, всего 5 % населения России являются вегетарианцами. Это более 7 млн человек, которые совсем не употребляют мясо и другие продукты животного происхождения.