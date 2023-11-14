Шакил О'Нил: биография легендарного игрока НБА

Кто такой Шакил О'Нил?
После завершения карьеры в 2011 году баскетболист Шакин О'Нил стал аналитиком НБА, работая вместе с Чарльзом Баркли и Эрни Джонсоном.
Мурал на котором Леброн Джеймс смотрит вверх на великих игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, Шакила О'Нила, Мэджика Джонсона, Карима Абдул-Джаббара и Уилта Чемберлена. – Лос-Анджелес, Калифорния, США – Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Шакил Рашон О'Нил родился 6 марта 1972 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. После окончания средней школы Коула в Сан-Антонио, штат Техас, он поступил в Университет штата Луизиана, где впоследствии стал одним из самых доминирующих игроков в НБА.
За годы, проведенные в «Луизиана Стейт», О'Нил был признан игроком года в колледже (1991) и дважды единогласно попадал в первую команду All-American (1991, 1992). Он бросил колледж в 1992 году, после окончания первого курса, чтобы продолжить карьеру в НБА.
Молодой Шакил Рашаун О'Нил заявил журналистам, что он откажется от последнего года обучения в колледже, чтобы играть в Национальной баскетбольной ассоциации, 9 ноября 1998 г. – Сан-Антонио, Техас, США - Фото: Global Look Press
Профессиональный баскетбол и статистика
В своем дебютном сезоне в «Орландо Мэджик» О'Нил, также известный как «Шак», финишировал в Топ-10 по количеству забитых мячей, подборов, блоков и проценту бросков. Печально известный своим плохим исполнением штрафных бросков, О'Нил сосредоточился на попытках набрать больше очков в силовом ударе, и энергичные центровые НБА быстро научились пытаться фолить на О'Ниле, а не давать ему легкий удар. О'Нил стал первым игроком в истории НБА, которого назвали игроком недели в его первую неделю в лиге.
В 1996 году О'Нил подписал самый крупный контракт в истории НБА на семь лет на 120 миллионов долларов с «Лос-Анджелес Лейкерс». В том же году он помог команде мечты Соединенных Штатов выиграть золото на Олимпийских играх в Атланте, штат Джорджия.
К концу десятилетия О'Нил был трехкратным членом Третьей команды All-NBA (1994, 1996 и 1997) и двукратным членом Второй команды All-NBA (1995 и 1999), а также заработал место в Первой команде All-NBA (1998). (После дебюта в первой команде лиги в 98—м году он был выбран в первую команду еще семь раз - каждый год с 2000 по 2006 год.) В 2000 году О'Нил был назван самым ценным игроком НБА.
Шакил О'Нил делает данк играя в новом сезоне за «Лос-Анджелес Лейкерс», 1996 г. Фото: Global Look Press
Продление контракта с О'Нилом на три года стоимостью 88,5 миллионов долларов и центр «Больше, чем жизнь» помогли команде провести три чемпионата мира подряд (2000, 2001 и 2002). Однако в 2004 году, после растущего недовольства руководством команды и трений с товарищем по команде Коби Брайантом, О'Нил был обменян в «Майами Хит».
В сезоне 2004/05 О'Нил в среднем делал дабл-дабл (22,9 очка за игру и 10,4 подбора), а в 2006 году он помог «Хит» завоевать чемпионство НБА — четвертую победу в его карьере. О'Нил также лидировал в лиге по проценту забитых мячей на выезде в 2005 и 2006 годах, а в сезоне 2006/07 он достиг важной вехи в карьере: набрал свое 25 000-е очко.
Коби Брайант «Лос-Анджелес Лейкерс», слева. вместе с Шакилом О'Нилом «Майами Хит», 2005 г. Фото: Global Look Press
После сезона 2007/08 — своего четвертого сезона в «Хит» - О'Нил был обменян в «Финикс Санз». Он провел за «Санз» всего один сезон, но это не помешало ему заслужить признание: в 2008-09 годах он возглавил лигу с процентом .609 FG и был назван MVP Матча всех звезд НБА в 2009 году.
Затем О'Нил отправился на Средний Запад, присоединившись к «Кливленд Кавальерс» по торговой сделке, которая обошлась команде в 500 000 долларов и двух игроков. Его основные достижения в сезоне 2009/10 включают в себя то, что он помог «Кавс» занять 1-е место в плей-офф, где он набирал в среднем 11,5 очков в среднем за игру и делал в среднем за сезон 12 очков и 6,7 подбора за игру.
Проведя всего один сезон в «Кавс», О'Нил стал свободным агентом и в августе 2010 года подписал контракт с «Бостон Селтикс». К сожалению, травма ахилла оказалась невероятным ущербом для игрока и команды в сезоне 2010-11: в дополнение к пропущенным 27 матчам сезона, О'Нил пропустил первый раунд плей-офф 2011 и сыграл всего две игры второго раунда.
1 июня 2011 года О'Нил объявил о своих планах завершить карьеру в НБА на своей странице в Twitter, заявив:
«Мы сделали это. Девятнадцать лет, детка. Я хочу тебя очень поблагодарить. Вот почему я говорю тебе первой. Я собираюсь уйти на пенсию. Люблю тебя. Скоро поговорим».
Один из величайших игроков в истории НБА, О'Нил был включен в Баскетбольный зал славы Мемориала Нейсмита в 2016 году. После официального ухода на пенсию в 2011 году О'Нил стал аналитиком НБА для TNT's Inside the NBA. Работая вместе с бывшими великими игроками НБА Чарльзом Баркли и Кенни Смитом, а также спортивным комментатором-ветераном Эрни Джонсоном, О'Нил стал известен тем, что вел свой полный ляпов сегмент «Shaqtin'a Fool». Он продлил свой контракт с шоу в 2015 году.
Шакил О'Нил выступает на пресс-конференции в Зале баскетбольной славы Мемориала Нейсмита, 8 сентября 2016 г. Фото: Global Look Press
Музыкальная карьера
Даже когда О'Нил зарекомендовал себя как игрок Всех звезд НБА, он был занят подающей надежды карьерой рэпера. В 1993 году он появился на сингле The Fu-Schnickens Top 40 What's Up Doc?, треке, который появился на его дебютном сольном треке Shaq Diesel. С помощью таких исполнителей, как Def Jef, альбом получил платиновый статус.
Благодаря множеству приглашенных звезд, альбом Shaq-Fu Da Return, выпущенный в 1994 году, сделал О'Нила рэп-исполнителем с золотым сертификатом. Его третий альбом 1996 года You Can't Stop the Reign был выпущен под его собственным лейблом TWIsM (The World Is Mine) Records. Respect был выпущен в 1998 году, в то время как пятый альбом, Presents His Superfriends, планировался к выпуску в 2001 году, прежде чем был списан.
DJ Diesel, более известный как Шакил О'Нил или Шак, диджеит на сцене Твин Пикс, 11 августа 2023 года, в Сан-Франциско, Калифорния. Фото: Global Look Press
Актерская карьера
О'Нил также снялся в нескольких фильмах, включая «Азартная игра» с Ником Нолти, и снялся в таких фильмах, как «Джина вызывали?» и «Мистер Сталь», для которых он также записал альбомы с саундтреками.
В последние годы он работал в различных кино- и телевизионных проектах, начиная от роли гостя в суровой полицейской драме «Саутленд» в 2013 году и заканчивая главной ролью в своем ситкоме «пилот» в 2015 году. В 2018 году он снялся вместе с Кайри Ирвингом, Тиффани Хаддиш и множеством бывших игроков НБА в спортивной комедии «Дядя Дрю».
Шакил О'Нил в роли Большого парня в комедии «Дядя Дрю» (2018). Фото: Global Look Press
Киберспорт и рестораны
Стремясь расширить сферу своего бизнеса, О'Нил получил степень магистра делового администрирования в Университете Барри во Флориде в 2005 году, а позже вернулся в университет, чтобы получить степень доктора в области образования в 2012 году.
Великий баскетболист стал миноритарным владельцем клуба НБА «Сакраменто Кингз» в 2013 году, а позже был назначен генеральным менеджером киберспортивной команды «Кингз». В 2016 году он инвестировал в киберспортивную организацию NRG. О'Нил также активно работает в ресторанной индустрии, купив Krispy Kreme в Атланте и открыв собственный ресторан южной кухни Shaquille's в Лос-Анджелесе. В 2019 году он вошел в совет директоров Papa John и стал послом бренда.
Шони О'Нил и Шакил О'Нил с детьми на открытии Shaquille's, 9 марта 2019 г. – Лос-Анджелес, Калифорния – Фото: Global Look Press
Правоохранительные органы
В 2005 году он был назначен почетным заместителем маршала США, а в 2016 году был приведен к присяге в качестве заместителя шерифа округа Клейтон, штат Джорджия. В 2019 году О'Нил стал помощником шерифа округа Бровард во Флориде.
Личная жизнь
У О'Нила четверо детей от бывшей жены Шони Нельсон, а также еще одна дочь от бывшей девушки.
Рост О'Нила составляет 7 футов 1 дюйм. Размер его обуви 22.