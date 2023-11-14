Шакил О'Нил: биография легендарного игрока НБА

После сезона 2007/08 — своего четвертого сезона в «Хит» - О'Нил был обменян в «Финикс Санз». Он провел за «Санз» всего один сезон, но это не помешало ему заслужить признание: в 2008-09 годах он возглавил лигу с процентом .609 FG и был назван MVP Матча всех звезд НБА в 2009 году.

Затем О'Нил отправился на Средний Запад, присоединившись к «Кливленд Кавальерс» по торговой сделке, которая обошлась команде в 500 000 долларов и двух игроков. Его основные достижения в сезоне 2009/10 включают в себя то, что он помог «Кавс» занять 1-е место в плей-офф, где он набирал в среднем 11,5 очков в среднем за игру и делал в среднем за сезон 12 очков и 6,7 подбора за игру.

Проведя всего один сезон в «Кавс», О'Нил стал свободным агентом и в августе 2010 года подписал контракт с «Бостон Селтикс». К сожалению, травма ахилла оказалась невероятным ущербом для игрока и команды в сезоне 2010-11: в дополнение к пропущенным 27 матчам сезона, О'Нил пропустил первый раунд плей-офф 2011 и сыграл всего две игры второго раунда.

1 июня 2011 года О'Нил объявил о своих планах завершить карьеру в НБА на своей странице в Twitter, заявив:

«Мы сделали это. Девятнадцать лет, детка. Я хочу тебя очень поблагодарить. Вот почему я говорю тебе первой. Я собираюсь уйти на пенсию. Люблю тебя. Скоро поговорим».

Один из величайших игроков в истории НБА, О'Нил был включен в Баскетбольный зал славы Мемориала Нейсмита в 2016 году. После официального ухода на пенсию в 2011 году О'Нил стал аналитиком НБА для TNT's Inside the NBA. Работая вместе с бывшими великими игроками НБА Чарльзом Баркли и Кенни Смитом, а также спортивным комментатором-ветераном Эрни Джонсоном, О'Нил стал известен тем, что вел свой полный ляпов сегмент «Shaqtin'a Fool». Он продлил свой контракт с шоу в 2015 году.