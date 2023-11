Шакил О'Нил: биография легендарного игрока НБА

Музыкальная карьера

Даже когда О'Нил зарекомендовал себя как игрок Всех звезд НБА, он был занят подающей надежды карьерой рэпера. В 1993 году он появился на сингле The Fu-Schnickens Top 40 What's Up Doc?, треке, который появился на его дебютном сольном треке Shaq Diesel. С помощью таких исполнителей, как Def Jef, альбом получил платиновый статус.

Благодаря множеству приглашенных звезд, альбом Shaq-Fu Da Return, выпущенный в 1994 году, сделал О'Нила рэп-исполнителем с золотым сертификатом. Его третий альбом 1996 года You Can't Stop the Reign был выпущен под его собственным лейблом TWIsM (The World Is Mine) Records. Respect был выпущен в 1998 году, в то время как пятый альбом, Presents His Superfriends, планировался к выпуску в 2001 году, прежде чем был списан.